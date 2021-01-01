Как получить в интернет-магазине Joom максимальную скидку

Использование актуального промокода — только один из способов получить скидку на покупку в этом онлайн-гипермаркете. Джум каждый день проводит различные акции, по которым можно приобрести товары по специальным ценам. Список действующих программ публикуется на сайте.

Чтобы не пропускать выгодные предложения, рекомендуется разрешить Joom отправку уведомлений и подтвердить согласие на получение рассылки по электронной почте. В письмах от компании также иногда приходят подарочные промокоды. Следить за актуальными акциями и покупать товары со скидками по купонам можно в фирменном приложении магазина. Оно доступно для смартфонов и планшетов с операционными системами Android и iOS. Скачать его можно через любой магазин программного обеспечения, встроенный в ОС.

При покупках в онлайн-магазине Джум помогает дополнительно экономить и программа лояльности. Ее участником становится клиент, зарегистрировавший личный кабинет на сайте. За каждую покупку участнику программы лояльности начисляют кешбэк баллами на бонусный счет. Дополнительные баллы можно получить за выполнение простых заданий, например установку приложения на смартфон. Использовать бонусы можно для оплаты новых покупок в интернет-магазине.