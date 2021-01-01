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11 оценок поставлено средняя 4.4

Промокоды и скидки на Джум | Март 2021

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Посетить Joom
Контакты Joom

Юридический адрес:
Рига, ул. Густава Земгала, 78-1, LV-1039

Электронная почта:
support@joom.com

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

11 оценок поставлено средняя 4.4

Акция «Угадай цену»

Считаете себя экспертом в области оценки товаров? Тогда попробуйте свои силы на сайте торговой интернет-площадки Joom в игре «Угадай цену»! Суть игры проста: Вам показывают фотографию товара, а Вы должны угадать его цену. Самые успешные эксперты получат бонусы в виде промокодов Joom ... на дополнительную скидку. Больше побед – больше скидок! Воспользуйтесь возможностью сэкономить играючи.


Посетить Joom
Контакты Joom

Юридический адрес:
Рига, ул. Густава Земгала, 78-1, LV-1039

Электронная почта:
support@joom.com

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Oldi
Huawei
Gearbest
123.ru
Kotofoto
Just.ru
OBI
Philips
Banggood
Xiaomi

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Joom

Как воспользоваться скидочным купоном в Joom

Как воспользоваться скидочным купоном в Joom

Промокоды позволяют делать покупки со скидкой. Актуальные купоны и другие акции можно найти на этой странице. Воспользоваться скидочным предложением в Joom можно, следуя инструкции:

  1. Выберите промокод в списке и изучите правила акции. Иногда он будет действовать только на первый заказ или потребуется выполнить другие условия для активации скидки.

  2. Нажмите на кнопку промокода и дождитесь перехода в интернет-магазин. Код будет автоматически скопирован в буфер обмена, и сервис перенаправит вас на сайт онлайн-магазина.

  3. Добавьте товары в корзину и перейдите к оформлению заказа. Joom разрешает сочетать в одном заказе акционные и обычные вещи без ограничений.

  4. Введите промокод в специальное поле и активируйте его. Можно не набирать код вручную, а вставить его из буфера обмена.

Система автоматически пересчитает сумму заказа и покажет, сколько рублей удалось сэкономить. После этого останется завершить оформление покупки и оплатить ее. Если выбранная акция не требует ввода промокода, сервис покажет соответствующее уведомление до перехода в интернет-магазин.

Главное о магазине Joom

Главное о магазине Joom

Международный онлайн-магазин Joom был запущен в 2016 году. Головной офис организации базируется в Риге. Представительства открыты в России, Китае, США. Специализация компании – продажа товаров из КНР, но магазин регулярно расширяет ассортимент, выставляя продукцию из разных стран.

Фактически площадка представляет собой маркетплейс с предложениями от сотен поставщиков. Компания берет на себя решение вопросов по доставке покупок и организации безопасной оплаты, а также удостоверяет качество купленного товара.

Как получить в интернет-магазине Joom максимальную скидку

Как получить в интернет-магазине Joom максимальную скидку

Использование актуального промокода — только один из способов получить скидку на покупку в этом онлайн-гипермаркете. Джум каждый день проводит различные акции, по которым можно приобрести товары по специальным ценам. Список действующих программ публикуется на сайте.

Чтобы не пропускать выгодные предложения, рекомендуется разрешить Joom отправку уведомлений и подтвердить согласие на получение рассылки по электронной почте. В письмах от компании также иногда приходят подарочные промокоды. Следить за актуальными акциями и покупать товары со скидками по купонам можно в фирменном приложении магазина. Оно доступно для смартфонов и планшетов с операционными системами Android и iOS. Скачать его можно через любой магазин программного обеспечения, встроенный в ОС.

При покупках в онлайн-магазине Джум помогает дополнительно экономить и программа лояльности. Ее участником становится клиент, зарегистрировавший личный кабинет на сайте. За каждую покупку участнику программы лояльности начисляют кешбэк баллами на бонусный счет. Дополнительные баллы можно получить за выполнение простых заданий, например установку приложения на смартфон. Использовать бонусы можно для оплаты новых покупок в интернет-магазине.

Оплата и доставка в магазине Joom

Оплата и доставка в магазине Joom

Оплатить заказ в Joom можно с помощью банковской карты или электронного кошелька QIWI, Яндекс.Деньги, PayPal. Магазин принимает карточки Visa, MasterCard, Maestro, Мир от любых банков. Поддерживаются также платежи через Google Pay и Apple Pay. Оплата PayPal может быть недоступна для некоторых товаров.

Все платежи проводятся через безопасные шлюзы. Данные карты или кошелька клиента при этом остаются в полной безопасности. Промокод можно использовать на первую покупку или последующий заказ при выборе любого способа внесения платежа.

Доставка заказа обычно осуществляется по почте. Стоимость зависит от точки получения, общей суммы и других параметров. Она отображается до момента подтверждения заказа. В отдельных случаях купон дает скидку 100% на стоимость услуг почтовой службы. Примерные сроки получения покупки интернет-магазин Джум показывает при оформлении заказа. Они могут корректироваться в зависимости от графика работы таможенных органов, служб доставки и других параметров. Интернет-магазин предлагает доставку не только в Россию, но и в Белоруссию, Украину, Казахстан.

Популярные товары в магазине Joom со скидками

Популярные товары в магазине Joom со скидками

На главной странице интернет-магазина Джум представлен список популярных категорий. В него входят такие разделы:

  • электроника;

  • мужская и женская одежда;

  • украшения и бижутерия;

  • детские товары;

  • обувь;

  • товары для здоровья и красоты, дома и ремонта, автомобиля, хобби.

Компания также публикует подборки наиболее интересных вещей, которые можно приобрести сегодня со скидкой по промокоду, и списки лучших товаров для конкретного клиента с учетом его предпочтений.

Дополнительно в ассортименте магазина представлены следующие категории продукции:

  • товары для строительства и ремонта;

  • товары для сада и дачи;

  • часы;

  • канцелярия;

  • чемоданы, сумки;

  • товары для животных.

В каждой категории можно отсортировать товары по новизне, рейтингу, количеству продаж. Купон на скидку можно применить при покупке любых вещей.

Часто задаваемые вопросы про Joom

★ Как получить промокоды в Joom?

Необходимо зайти на страницу Joom и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Joom?

Чтобы воспользоваться промокодом от Joom необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Joom доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения Joom актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Joom.

★ Почему стоит использовать купоны Joom?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Joom

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаКэшбэк от Joomне требуется
СкидкаЗа подписку на новости получи на ВСЕ скидку 5%не требуется
СкидкаУкрашения и бижутерия со скидкой до 80%не требуется
СкидкаНабор ювелирных украшений с выгодой 61%не требуется
СкидкаТехника и электроника с дисконтом до 89%не требуется
СкидкаНа технику для уборки sale до 82%не требуется

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