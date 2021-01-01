11 оценок поставлено средняя 4.4
5%
на ВСЕ
80%
купон
61%
купон
89%
купон
82%
купон
79%
купон
80%
купон
93%
купон
94%
купон
5%
на ВСЕ
80%
купон
61%
купон
89%
купон
82%
купон
79%
купон
80%
купон
93%
купон
94%
купон
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
5%
на ВСЕ
90%
купон
5%
на ВСЕ
10%
на ВСЁ
5%
на ВСЕ
10%
на ВСЁ
Считаете себя экспертом в области оценки товаров? Тогда попробуйте свои силы на сайте торговой интернет-площадки Joom в игре «Угадай цену»! Суть игры проста: Вам показывают фотографию товара, а Вы должны угадать его цену. Самые успешные эксперты получат бонусы в виде промокодов Joom ... на дополнительную скидку. Больше побед – больше скидок! Воспользуйтесь возможностью сэкономить играючи.
Юридический адрес:
Рига, ул. Густава Земгала, 78-1, LV-1039
Электронная почта:
support@joom.com
Соц. сети:
11 оценок поставлено средняя 4.4
Считаете себя экспертом в области оценки товаров? Тогда попробуйте свои силы на сайте торговой интернет-площадки Joom в игре «Угадай цену»! Суть игры проста: Вам показывают фотографию товара, а Вы должны угадать его цену. Самые успешные эксперты получат бонусы в виде промокодов Joom ... на дополнительную скидку. Больше побед – больше скидок! Воспользуйтесь возможностью сэкономить играючи.
Юридический адрес:
Рига, ул. Густава Земгала, 78-1, LV-1039
Электронная почта:
support@joom.com
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Промокоды позволяют делать покупки со скидкой. Актуальные купоны и другие акции можно найти на этой странице. Воспользоваться скидочным предложением в Joom можно, следуя инструкции:
Выберите промокод в списке и изучите правила акции. Иногда он будет действовать только на первый заказ или потребуется выполнить другие условия для активации скидки.
Нажмите на кнопку промокода и дождитесь перехода в интернет-магазин. Код будет автоматически скопирован в буфер обмена, и сервис перенаправит вас на сайт онлайн-магазина.
Добавьте товары в корзину и перейдите к оформлению заказа. Joom разрешает сочетать в одном заказе акционные и обычные вещи без ограничений.
Введите промокод в специальное поле и активируйте его. Можно не набирать код вручную, а вставить его из буфера обмена.
Система автоматически пересчитает сумму заказа и покажет, сколько рублей удалось сэкономить. После этого останется завершить оформление покупки и оплатить ее. Если выбранная акция не требует ввода промокода, сервис покажет соответствующее уведомление до перехода в интернет-магазин.
Международный онлайн-магазин Joom был запущен в 2016 году. Головной офис организации базируется в Риге. Представительства открыты в России, Китае, США. Специализация компании – продажа товаров из КНР, но магазин регулярно расширяет ассортимент, выставляя продукцию из разных стран.
Фактически площадка представляет собой маркетплейс с предложениями от сотен поставщиков. Компания берет на себя решение вопросов по доставке покупок и организации безопасной оплаты, а также удостоверяет качество купленного товара.
Использование актуального промокода — только один из способов получить скидку на покупку в этом онлайн-гипермаркете. Джум каждый день проводит различные акции, по которым можно приобрести товары по специальным ценам. Список действующих программ публикуется на сайте.
Чтобы не пропускать выгодные предложения, рекомендуется разрешить Joom отправку уведомлений и подтвердить согласие на получение рассылки по электронной почте. В письмах от компании также иногда приходят подарочные промокоды. Следить за актуальными акциями и покупать товары со скидками по купонам можно в фирменном приложении магазина. Оно доступно для смартфонов и планшетов с операционными системами Android и iOS. Скачать его можно через любой магазин программного обеспечения, встроенный в ОС.
При покупках в онлайн-магазине Джум помогает дополнительно экономить и программа лояльности. Ее участником становится клиент, зарегистрировавший личный кабинет на сайте. За каждую покупку участнику программы лояльности начисляют кешбэк баллами на бонусный счет. Дополнительные баллы можно получить за выполнение простых заданий, например установку приложения на смартфон. Использовать бонусы можно для оплаты новых покупок в интернет-магазине.
Оплатить заказ в Joom можно с помощью банковской карты или электронного кошелька QIWI, Яндекс.Деньги, PayPal. Магазин принимает карточки Visa, MasterCard, Maestro, Мир от любых банков. Поддерживаются также платежи через Google Pay и Apple Pay. Оплата PayPal может быть недоступна для некоторых товаров.
Все платежи проводятся через безопасные шлюзы. Данные карты или кошелька клиента при этом остаются в полной безопасности. Промокод можно использовать на первую покупку или последующий заказ при выборе любого способа внесения платежа.
Доставка заказа обычно осуществляется по почте. Стоимость зависит от точки получения, общей суммы и других параметров. Она отображается до момента подтверждения заказа. В отдельных случаях купон дает скидку 100% на стоимость услуг почтовой службы. Примерные сроки получения покупки интернет-магазин Джум показывает при оформлении заказа. Они могут корректироваться в зависимости от графика работы таможенных органов, служб доставки и других параметров. Интернет-магазин предлагает доставку не только в Россию, но и в Белоруссию, Украину, Казахстан.
На главной странице интернет-магазина Джум представлен список популярных категорий. В него входят такие разделы:
электроника;
мужская и женская одежда;
украшения и бижутерия;
детские товары;
обувь;
товары для здоровья и красоты, дома и ремонта, автомобиля, хобби.
Компания также публикует подборки наиболее интересных вещей, которые можно приобрести сегодня со скидкой по промокоду, и списки лучших товаров для конкретного клиента с учетом его предпочтений.
Дополнительно в ассортименте магазина представлены следующие категории продукции:
товары для строительства и ремонта;
товары для сада и дачи;
часы;
канцелярия;
чемоданы, сумки;
товары для животных.
В каждой категории можно отсортировать товары по новизне, рейтингу, количеству продаж. Купон на скидку можно применить при покупке любых вещей.
Необходимо зайти на страницу Joom и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Joom необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 10
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Joom.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Кэшбэк от Joom
|не требуется
|Скидка
|За подписку на новости получи на ВСЕ скидку 5%
|не требуется
|Скидка
|Украшения и бижутерия со скидкой до 80%
|не требуется
|Скидка
|Набор ювелирных украшений с выгодой 61%
|не требуется
|Скидка
|Техника и электроника с дисконтом до 89%
|не требуется
|Скидка
|На технику для уборки sale до 82%
|не требуется