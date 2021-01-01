Промокоды и скидки Nappyclub | Март 2021

Оплата и доставка из магазина Nappyclub

Оплатить товар можно банковской картой онлайн или наличными в момент вручения заказа. Оплата по факту доставки доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде. Для прочих населенных пунктов РФ предусмотрена оплата банковской картой на сайте при оформлении. Магазин проводит транзакции через платформу Альфа-Банка и принимает карты платежных систем Мир, Visa, MasterCard и Maestro.

Компания Нэппиклаб предлагает бесплатную доставку продукции при покупке от двух упаковок по Москве (до 49 км от МКАД), Санкт-Петербургу и Ленинградской области (до 49 км от КАД). По упомянутым регионам товары доставляются на следующий день после заказа, если он был оформлен до 17:00 по мск.

При покупке от 4-х упаковок бесплатная доставка доступна по прочим населенным пунктам РФ, за исключением некоторых.

Важно! При доставке заказа более 10 кг товар не заносится на этаж и доставляется только до подъезда.

Если за доставку потребуется доплата, то встроенная программа вычислит сумму автоматически при указании пункта назначения в карточке заказа.

При получении товара проверяйте целостность его упаковки в присутствии курьера. При нарушении следует составить акт и связаться с интернет-магазином для получения компенсации. Если не сообщить о нарушении упаковки при получении, то компания может отказать в рассмотрении жалобы.

Онлайн-магазин Nappyclub работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 по мск.