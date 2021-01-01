Промокоды и скидки Nic | Март 2021

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Сервис по регистрации доменных имен Nic предоставляют скидки при покупке пакетных услуг: «Домен + Домен», «Домен + Хостинг», «Бизнес-старт», «Легкий старт», «CMS-хостинг + Домен». При покупке пакетов услуг выгода составляет до 80% от суммы, если Вы покупаете услуги по отдельности. П ... латите меньше, а получайте больше!
Юридический адрес:
Москва, улица 3-я Хорошевская, дом 2, строение 1
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Сервис по регистрации доменных имен Nic предоставляют скидки при покупке пакетных услуг: «Домен + Домен», «Домен + Хостинг», «Бизнес-старт», «Легкий старт», «CMS-хостинг + Домен». При покупке пакетов услуг выгода составляет до 80% от суммы, если Вы покупаете услуги по отдельности. П ... латите меньше, а получайте больше!
Юридический адрес:
Москва, улица 3-я Хорошевская, дом 2, строение 1
Соц. сети:
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Регистратор доменных имен Nic (Ру-Центр) создан в 2000 году на базе РосНИИРОС. Фактически организация стояла у истоков русскоязычного интернета и продолжает оказывать большое влияние на его развитие.
Сегодня компания входит в группу РБК. В ней работает более 350 сотрудников и обслуживается более 7,4 млн доменных имен в более чем 650 доменных зонах. Компания также оказывает услуги в области хостинга, безопасности, создания и продвижения интернет-ресурсов.
Офисы регистратора Ник находятся в Москве и Санкт-Петербурге. У него также есть сеть региональных представителей в крупных городах России, Белоруссии, Украины, Австралии, Германии, Франции и других стран. Но работа с клиентами осуществляется в основном дистанционно через сайт компании. На нем клиенты могут приобрести услуги организации со скидками по акциям и промокодам, управлять ими, а также при необходимости получать помощь и техническую поддержку.
Один из способов получить скидку на первый заказ домена, хостинга и других услуг или на их продление – воспользоваться актуальным промокодом. Он представляет собой комбинацию из букв и цифр, которую нужно указать в процессе оформления покупки.
Список действующих купонов и других акций регистратора можно найти на нашем сайте. Чтобы выгодно купить услуги, рекомендуется изучить все условия спецпредложений и только затем выбрать подходящее. Для активации промокода пользователю потребуется выполнить следующие действия:
Нажать на кнопку «Открыть» рядом с понравившейся акцией. Сервис автоматически скопирует код купона в буфер обмена и откроет сайт регистратора в новой вкладке. Предварительно следует изучить условия использования промокода. Часто он действует только на первую покупку хостинга, домена или других услуг. Если вводить коды для получения скидки не требуется, об этом будет показано предупреждение до перехода на сайт компании Ник.
Добавить нужные услуги в корзину. Одновременно можно заказать услуги из разных категорий, например хостинг и домены в нескольких зонах. Допустимо добавить в корзину как услуги со скидками по промокодам, так и без них. Ограничений по минимальной сумме заказа нет.
Перейти к оформлению заказа и выполнить вход в личный кабинет. Если у пользователя еще нет учетной записи на сайте компании, ее можно сразу создать, пройдя регистрацию.
На этапе подтверждения заказа ввести и активировать промокод. Код купона можно не набирать на клавиатуре, а вставить из буфера обмена в соответствующее поле. Предварительно можно ознакомиться с условиями использования кодов.
После активации промокода сервис пересчитает стоимость покупки и покажет, сколько рублей составила скидка. Пользователь может воспользоваться купоном только один раз, если другие условия не установлены в правилах конкретной акции. Многие коды также имеют ограничения по сроку активации.
Использование промокода – не единственный способ получить скидку при заказе услуг регистратора доменных имен. Компания также регулярно проводит различные акции. По ним можно получить право на скидку или другие бонусы. Информация о новых спецпредложениях публикуется на главной странице и отдельном разделе сайта. На официальном ресурсе компании также есть специальный раздел, в котором размещены правила всех акций.
Все зарегистрированные пользователи по умолчанию становятся подписчиками на рассылку от фирмы. В ней размещаются новости, обзоры услуг, информация о новых акциях и спецпредложениях. Иногда подписчикам рассылают персональные скидочные купоны.
Получать информацию о новых акциях, спецпредложениях и новостях компании также можно из официальных групп в социальных сетях. Рекомендуется подписаться на них, чтобы не пропустить выгодные скидки. Ссылки на группы приведены на сайте.
Еще один способ покупать домены и другие услуги выгоднее – принять участие в клубной программе Nic. Ее участники получают скидки, сниженную комиссию в магазине доменных имен и другие бонусы.
Чаще всего клиенты заказывают в компании со скидками по промокодам регистрацию и продление доменов. Популярны у пользователей Nic следующие доменные зоны:
.ru;
.рф;
.com;
.net;
.store;
.club;
.shop;
.space;
.online;
.pro;
.moscow.
Всего в каталоге регистратора – более 650 доменных зон. Дополнительно со скидками пользователи могут заказать в компании и другие услуги:
хостинг;
аренду виртуальных и физических серверов;
SSL-сертификаты;
антивирус для сайта;
конструкторы сайтов и магазинов;
почту для домена;
создание собственной доменной зоны.
Все услуги регистратор доменных имен предоставляет в электронном виде по предоплате. Для удобства клиентов доступны различные способы внесения платежей:
переводом на счет в банке;
через электронные платежные системы QIWI, Webmoney, Яндекс.Деньги, PayPal;
банковскими картами;
через систему быстрых платежей;
через терминалы;
наличными в собственных офисах.
Скорость зачисления платежей зависит от выбранного канала пополнения и может составить от нескольких секунд до 3 рабочих дней. Промокод можно использовать при любом способе оплаты, если другие условия не установлены правилами конкретной акции.
Необходимо зайти на страницу Nic и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Nic необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 12
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Nic.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
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|Промокод
|По промокоду Nic скидка 15% на заказ
|WLG***
|Скидка
|Премиум-домены с дисконтом 11% с купоном Nic
|не требуется
|Промокод
|Заказы по купону Nic с выгодой 15%
|WLG***
|Скидка
|Дарим SSL-сертификат за регистрацию домена в зоне .shop по промокоду Nic Ru
|не требуется
|Скидка
|Скидка 15% на домен в зоне .club по промокоду Nic
|не требуется
|Скидка
|Регистрация премиум домена .shop со скидкой 13%
|не требуется
|Скидка
|Получи от партнеров Nic выгодные предложения и скидки
|не требуется