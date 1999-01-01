Покупка в магазине NYX с максимальной скидкой

Промокоды гарантируют получение скидки на первую покупку или любой последующий заказ. Компания также регулярно проводит распродажи. Товары со скидками для удобства клиентов вынесены в отдельный раздел.

Анонсы акций и информация о действующих специальных предложениях размещается на главной странице магазина. Чтобы не пропустить скидки, рекомендуется оформить подписку на рассылку компании Никс. Из нее можно своевременно узнавать о новинках ассортимента. Новые подписчики получают в подарок купон на скидку, который можно применить уже на первый заказ в онлайн-магазине.

Рекомендуем вступать в официальные группы Никс в социальных сетях. В них можно не только узнать о последних новостях компании и интернет-магазина, но и поучаствовать в конкурсах и розыгрышах. Призами для победителей обычно становятся промокоды или товары из ассортимента онлайн-магазина.

Профессиональные визажисты и ученики школ макияжа могут также принять участие в программе NYX Professional Makeup PRO. В рамках этого курса клиент получает доступ к эксклюзивным скидкам, акциям и другим бонусам. Участие в программе бесплатное, зарегистрироваться можно в отдельном разделе интернет-магазина.