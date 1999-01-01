Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки Nyx | Март 2021

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Посетить NYX Professional Makeup
Контакты NYX Professional Makeup

Юридический адрес:
119180 г. Москва, 4-й Голутвинский пер., д. 1/8, стр. 1-2.

Электронная почта:
support@nyxcosmetic.ru

Телефон:
8 (800) 500 32 00

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Красота по-американски

Вы не представляете и дня без косметики? Любите экспериментировать с яркими оттенками и креативными образами, но в то же время хотите быть уверены в качестве используемых продуктов? Тогда онлайн-магазин магазин декоративной косметики «NYX Professional Makeup» – это то, что Вам нужно ... ! На сайте Вас ждет широкий ассортимент продуктов профессионального качества по доступным ценам. Откройте для себя высококачественный сервис, высокие скидки и удобные условия оплаты и доставки! Заинтересовались и хотите сэкономить на покупке прямо сейчас? Отлично – воспользуйтесь одним из собранных нами промокодов Никс и насладитесь качеством продуктов по сниженной цене!


Посетить NYX Professional Makeup
Контакты NYX Professional Makeup

Юридический адрес:
119180 г. Москва, 4-й Голутвинский пер., д. 1/8, стр. 1-2.

Электронная почта:
support@nyxcosmetic.ru

Телефон:
8 (800) 500 32 00

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Yves Rocher
Pharmacosmetica.ru
Vichy
Галерея косметики
KIKO MILANO
The Body Shop
Созвездие красоты
NYX Professional Makeup
Cosmasi.ru

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Специальные предложения от NYX Professional Makeup

Главное о магазине NYX

Главное о магазине NYX

Марка NYX появилась на рынке в 1999 году. Штаб-квартира компании базируется в Лос-Анджелесе, но продукцию бренда хорошо знают во многих странах, включая Россию. В РФ сеть фирменных магазинов работает практически во всех крупнейших городах. 

Для удобства покупателей запущен и онлайн-маркет. Заказывая косметику на этом сайте, можно не опасаться по поводу подделок. Вся представленная здесь продукция полностью оригинальна. При этом покупателю предлагают цены от производителя и дают возможность определять условия получения заказа.

Покупка в магазине NYX с максимальной скидкой

Покупка в магазине NYX с максимальной скидкой

Промокоды гарантируют получение скидки на первую покупку или любой последующий заказ. Компания также регулярно проводит распродажи. Товары со скидками для удобства клиентов вынесены в отдельный раздел.

Анонсы акций и информация о действующих специальных предложениях размещается на главной странице магазина. Чтобы не пропустить скидки, рекомендуется оформить подписку на рассылку компании Никс. Из нее можно своевременно узнавать о новинках ассортимента. Новые подписчики получают в подарок купон на скидку, который можно применить уже на первый заказ в онлайн-магазине.

Рекомендуем вступать в официальные группы Никс в социальных сетях. В них можно не только узнать о последних новостях компании и интернет-магазина, но и поучаствовать в конкурсах и розыгрышах. Призами для победителей обычно становятся промокоды или товары из ассортимента онлайн-магазина.

Профессиональные визажисты и ученики школ макияжа могут также принять участие в программе NYX Professional Makeup PRO. В рамках этого курса клиент получает доступ к эксклюзивным скидкам, акциям и другим бонусам. Участие в программе бесплатное, зарегистрироваться можно в отдельном разделе интернет-магазина.

Популярные товары в магазине NYX со скидками

Популярные товары в магазине NYX со скидками

Магазин NYX занимается продажей декоративной косметики, выпущенной под одноименным брендом. В его каталоге представлены следующие категории:

  • помады (классические, жидкие);

  • тени (кремовые, сухие), палетки;

  • карандаши для губ и блески;

  • бальзамы;

  • праймеры для лица;

  • пудры, румяна и бронзеры;

  • тональные средства;

  • консилеры;

  • тушь;

  • средства для снятия макияжа;

  • подводки и карандаши для глаз;

  • пигменты и глиттеры;

  • основы под тени.

  • средства для бровей.

Также в онлайн-магазине можно купить со скидкой по промокоду инструменты и вспомогательные средства для макияжа, контейнеры для косметики. Всего в каталоге компании более 2500 продуктов. Товары, пользующиеся повышенным спросом, для удобства клиента вынесены в отдельный раздел – «Бестселлеры». Отдельная категория создана для представления новинок.

Как воспользоваться скидочными купонами на NYX

Как воспользоваться скидочными купонами на NYX

Промокоды представляют собой комбинацию цифр и букв, дающую право получить скидку или другой бонус. Актуальные купоны можно найти на этой странице. Для использования спецпредложения достаточно выполнить 4 действия:

  1. Выбрать промокод в списке и нажать на кнопку акции. Код купона будет автоматически скопирован в буфер обмена, а сервис перенаправит пользователя в интернет-магазин.

  2. Добавить товары в корзину и перейти к оформлению заказа. Одновременно можно приобрести косметику со скидками и без них.

  3. Указать промокод в специальном поле. Если набираете код с клавиатуры, помните о регистре. Намного проще и удобнее вставить скопированные данные из буфера обмена.

  1. Применить промокод. Система автоматически пересчитает цену и покажет сумму в рублях. Сразу видно, сколько удалось сэкономить. После активации промокода следует закончить оформление заказа.

Перед выбором специального предложения рекомендуется внимательно прочитать приложенную информацию. Обычно коды действуют ограниченное время, и активная сегодня акция завтра может уже не сработать. Есть и другие условия для получения скидки или подарка.

Оплата и доставка в магазине NYX

Оплата и доставка в магазине NYX

Никс доставляет посылки курьерскими службами и Почтой России. В крупных городах получить заказанные товары можно в пунктах самовывоза. Список доступных способов транспортировки может различаться для разных населенных пунктов. Использовать скидочные купоны можно при любом варианте доставки.

При оформлении заказа (не забываем о применении промокода) онлайн-магазин предлагает оплатить товары с помощью банковской карты. NYX принимает карточки Visa, Мир и MasterCard. Платеж проходит с соблюдением всех правил безопасности, установленных платежными системами. Клиент также может оплатить заказ наличными или банковской картой при получении покупки в пункте самовывоза или через курьера.

Актуальный купон на скидку можно использовать при любой форме оплаты. Главное, чтобы это соответствовало условиям акции. При внесении платежа с карты на сайте иногда предоставляют дополнительные льготы. В некоторых пунктах самовывоза оплата при получении невозможна.  В таких ситуациях менеджер Никс обязательно уведомляет клиента во время оформления заказа и предлагает другие варианты.

Часто задаваемые вопросы про NYX Professional Makeup

★ Как получить промокоды в NYX Professional Makeup?

Необходимо зайти на страницу NYX Professional Makeup и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод NYX Professional Makeup?

Чтобы воспользоваться промокодом от NYX Professional Makeup необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от NYX Professional Makeup доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 9

★ Все ли предложения NYX Professional Makeup актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения NYX Professional Makeup.

★ Почему стоит использовать купоны NYX Professional Makeup?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды NYX Professional Makeup

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаКэшбэк от NYXне требуется
ПромокодС промокодом NYX первый заказ дешевле на 10%WEL***
СкидкаРаспродажа ассортимента косметики с экономией до 40% по купону НИКСне требуется
СкидкаМинус 40% на безлатексные спонжи для растушевкине требуется
СкидкаС купоном Никс матирующий праймер дешевле на 40%не требуется

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