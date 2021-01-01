Промокоды и скидки Ochkov | Март 2021

0 оценок поставлено средняя 0
30%
купон
400Р
купон
Беспл
подарок
Подарок при покупке от 2500 руб - салфетки гигиенические Adria , пинцет Ochkov.Net 6 см. Подарок при покупке от 3000 руб - контейнер в ассортименте, салфетка для очков, маска для глаз Eye Spa. Подарок при покупке от 4000 руб - Opti-Free Express 120 мл, раствор Multiwave-New 100 мл, раствор ADRIA. Подарок при покупке от 4500 руб - раствор Офтальмикс Premium Plus 250 мл, раствор Multiwave-Standard 250 мл. Подарок при покупке от 5000 руб - раствор OptiFree RepleniSH 300 мл, Acuvue Oasys 1-Day (5 блистеров), контейнер для линз Ochkov.Net Сова, контейнер для линз Ochkov.Net лягушка. Подарок при покупке от 5500 руб - раствор Multiwave-Standard 350 мл, капли Optimed Pro Active 10 мл. Подарок при покупке от 6000 руб - сертификат на комплексную проверку зрения, раствор Aosept Plus HydraGlyde 360 мл, сумка для пикника Acuvue. Подарок при покупке от 7000 руб - сертификат на проверку зрения и подбор контактных линз, рюкзак Acuvue.
Беспл
доставка
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Лучшее
предложение
Беспл
подарок
Беспл
подарок
400Р
купон
Акция действует на на контактные линзы Biotrue ONEday 90 шт и SofLens Daily Disposable 90 шт
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Акция действует на заказ линз PureVision 2HD 6 шт и Soflens Natural Colors 2 шт
Беспл
подарок
30%
купон
400Р
купон
Беспл
подарок
Подарок при покупке от 2500 руб - салфетки гигиенические Adria , пинцет Ochkov.Net 6 см. Подарок при покупке от 3000 руб - контейнер в ассортименте, салфетка для очков, маска для глаз Eye Spa. Подарок при покупке от 4000 руб - Opti-Free Express 120 мл, раствор Multiwave-New 100 мл, раствор ADRIA. Подарок при покупке от 4500 руб - раствор Офтальмикс Premium Plus 250 мл, раствор Multiwave-Standard 250 мл. Подарок при покупке от 5000 руб - раствор OptiFree RepleniSH 300 мл, Acuvue Oasys 1-Day (5 блистеров), контейнер для линз Ochkov.Net Сова, контейнер для линз Ochkov.Net лягушка. Подарок при покупке от 5500 руб - раствор Multiwave-Standard 350 мл, капли Optimed Pro Active 10 мл. Подарок при покупке от 6000 руб - сертификат на комплексную проверку зрения, раствор Aosept Plus HydraGlyde 360 мл, сумка для пикника Acuvue. Подарок при покупке от 7000 руб - сертификат на проверку зрения и подбор контактных линз, рюкзак Acuvue.
Беспл
доставка
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Лучшее
предложение
Беспл
подарок
Беспл
подарок
400Р
купон
Акция действует на на контактные линзы Biotrue ONEday 90 шт и SofLens Daily Disposable 90 шт
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Акция действует на заказ линз PureVision 2HD 6 шт и Soflens Natural Colors 2 шт
Беспл
подарок
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
5%
купон
30%
купон
5%
купон
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Интернет-магазин Ochkov за 17 лет работы стал крупнейшей в России онлайн-площадкой по продаже контактной оптики и солнцезащитных очков с аудиторией более 200 тысяч постоянных заказчиков. Ритейлер предлагает линзы и аксессуары признанных лидеров индустрии Johnson & Johnson, OKVision, ... Dolce & Gabbana, Prada, Miu Miu и многих других брендов. Для новых и постоянных покупателей систематически действуют выгодные акции, предлагаются подарки к заказам и дарятся скидочные купоны Ochkov. А участники клуба привилегий «Мои глаза» могут накопить бонусные баллы и обменять их на 100 % от стоимости продукции марки Alcon.
Юридический адрес:
125130, г. Москва, Старопетровский проезд, дом 7а, Строение 5.
Электронная почта:
info@ochkov.net
Телефон:
8 (495) 587-95-95
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Интернет-магазин Ochkov за 17 лет работы стал крупнейшей в России онлайн-площадкой по продаже контактной оптики и солнцезащитных очков с аудиторией более 200 тысяч постоянных заказчиков. Ритейлер предлагает линзы и аксессуары признанных лидеров индустрии Johnson & Johnson, OKVision, ... Dolce & Gabbana, Prada, Miu Miu и многих других брендов. Для новых и постоянных покупателей систематически действуют выгодные акции, предлагаются подарки к заказам и дарятся скидочные купоны Ochkov. А участники клуба привилегий «Мои глаза» могут накопить бонусные баллы и обменять их на 100 % от стоимости продукции марки Alcon.
Юридический адрес:
125130, г. Москва, Старопетровский проезд, дом 7а, Строение 5.
Электронная почта:
info@ochkov.net
Телефон:
8 (495) 587-95-95
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Специализированный интернет-магазин Ochkov открыт в 2003 году. Он продает очки, линзы и сопутствующие товары. Сегодня компания обслуживает более 200 тысяч постоянных клиентов и оформляет более 1000 заказов ежедневно. Кроме того, она открыла сеть фирменных салонов оптики.
Преимущества покупки в онлайн-магазине Очков:
Широкий ассортимент. Ритейлер без посредников сотрудничает со многими мировыми брендами: Johnson & Johnson, Ray-Ban, Dolce & Gabbana, Emporio Armani, Bausch + Lomb, Alcon, CooperVision, Ray-Ban, Dolce & Gabbana, Emporio Armani.
Скидки по акциям и промокодам. Они помогают не тратить лишние деньги при покупке контактных линз или другой оптики.
Быстрая доставка. В Москве можно получить товар уже в день оформления заказа.
Покупать товары из каталога ритейлера можно также через мобильное приложение. Оно выпускается в вариантах для Android и iOS.
Компания Ochkov старается сделать покупки для клиентов выгодными и с удовольствием делает скидки и подарки покупателям. Получить их можно с помощью промокодов. Они представляют собой набор символов, который нужно указать при оформлении покупки. Это коды входят в бонусные купоны, собранные на этой странице.
Список актуальных акций и купонов ритейлера постоянно обновляется и содержит в себе самые выгодные или эксклюзивные предложения.
Для получения скидки по купону необходимо:
Выбрать промокод и нажать на кнопку «Открыть» рядом с ним.
Добавить товары в корзину и открыть ее.
Найти поле для ввода купона и указать его.
Просмотреть информацию о размере скидки в рублях и оформить покупку.
Перед переходом на сайт ритейлера промокод будет скопирован. В корзине не обязательно набирать его на клавиатуре, а можно вставить из буфера. Некоторые акционные предложения позволяют получить скидку без ввода кода. Предупреждение об этом отображается до перехода в магазин.
Покупки со скидками по промокодам можно делать и в приложении Ochkov, предварительно загрузив его на смартфон через магазин ПО от Google или Apple.
Скидочные купоны – не единственный способ сэкономить при покупке оптики или товаров для здоровья. Компания Очков регулярно проводит акции для клиентов. Информация обо всех действующих акционных предложениях размещена в отдельном разделе.
Следить за новыми акционными предложениями можно следующими способами:
Приложение. Достаточно разрешить программе показ уведомлений, и они будут автоматически отображаться на экране смартфона или планшета.
Рассылка. В ней также можно прочитать рекомендации по уходу за линзами и новости компании. Для оформления подписки достаточно указать в специальной форме действующий email.
Социальные сети. Все свежие акции и важная информация компании публикуются на страницах Очков в Instagram, Одноклассниках, ВКонтакте, Facebook. У онлайн-магазина есть также собственный канал на YouTube.
Можно получать дополнительную выгоду, добавляя в корзине подарки к заказу после активации промокода. Это могут быть сертификаты на проверку зрения, аксессуары для оптики и другие сопутствующие товары.
Еще один способ экономить при покупках – вступить в клуб привилегий «МоиГлаза». Его участники получают баллы за покупку линз Alcon и могут использовать их для бесплатного заказа новых комплектов. Новые члены клуба за регистрацию автоматически получают бонус на счет.
Для докторов с частной практикой и предприятий, реализующих корпоративные программы поддержки сотрудников, доступен специальный раздел сайта — B2B Ochkov. В нем можно заказать линзы оптом. Причем даже для небольшого заказа будут применяться крупнооптовые цены и клиент сможет сэкономить средства.
Чаще всего клиенты заказывают со скидками по промокодам контактные линзы. Компания предлагает различные типы этих изделий: сферические, асферические, торические, мультифокальные. Но в ассортименте ритейлера представлены и другие товары:
очки корригирующие и солнцезащитные;
средства по уходу за оптикой;
витамины и БАДы;
товары для здоровья.
Для удобства клиентов на главной странице размещен блок с хитами-продаж. В категориях с помощью сортировки также можно быстро отобрать бестселлеры.
После оформления заказ со скидкой по промокоду его можно забрать самостоятельно в магазинах компании. Клиенты также могут заказать доставку товаров домой или в офис курьерами компании, в пункты выдачи PickPoint, CDEK, B2CPL, Boxberry или Почтой России. Стоимость услуги зависит от выбранного способа получения и удаленности региона проживания клиента.
Оплатить заказ со скидкой по промокоду можно на сайте электронным деньгами или банковской картой. Компания также принимает оплату наличными и по QR-коду при получении и через терминалы. Для корпоративных клиентов и оптовых покупателей также доступна безналичная оплата на расчетный счет организации.
Необходимо зайти на страницу Ochkov и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Ochkov необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 14
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Ochkov.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Промокод Ochkov: скидка на очки до 30%
|не требуется
|Скидка
|Промокод Очков нет: -400 рублей на контактные линзы
|не требуется
|Скидка
|При заказе от 2500 рублей получи фирменные подарки
|не требуется
|Скидка
|В пункты самовывоза доставим заказы бесплатно
|не требуется
|Скидка
|При покупке 2-х упаковок линз Clariti 1 day 30 дарим спортивную бутылку
|не требуется
|Скидка
|Дарим набор Ochkov.Net City Life или Lifestyle при заказе 2-х упаковок линз ACUVUE
|не требуется
|Скидка
|Получи бутылку Cooper Vision Фитнес в подарок к заказу 2-х упаковок линз Biofinity
|не требуется
|Скидка
|Дарим бонусные баллы участникам клуба привилегий «МоиГлаза»
|не требуется