Промокоды и скидки Ochkov | Март 2021

Как получить скидку с помощью купона в Очков

Компания Ochkov старается сделать покупки для клиентов выгодными и с удовольствием делает скидки и подарки покупателям. Получить их можно с помощью промокодов. Они представляют собой набор символов, который нужно указать при оформлении покупки. Это коды входят в бонусные купоны, собранные на этой странице.

Список актуальных акций и купонов ритейлера постоянно обновляется и содержит в себе самые выгодные или эксклюзивные предложения.

Для получения скидки по купону необходимо:

Выбрать промокод и нажать на кнопку «Открыть» рядом с ним. Добавить товары в корзину и открыть ее. Найти поле для ввода купона и указать его. Просмотреть информацию о размере скидки в рублях и оформить покупку.

Перед переходом на сайт ритейлера промокод будет скопирован. В корзине не обязательно набирать его на клавиатуре, а можно вставить из буфера. Некоторые акционные предложения позволяют получить скидку без ввода кода. Предупреждение об этом отображается до перехода в магазин.

Покупки со скидками по промокодам можно делать и в приложении Ochkov, предварительно загрузив его на смартфон через магазин ПО от Google или Apple.