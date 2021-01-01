Промокоды и скидки Ого | Март 2021

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Устали бегать по десяткам магазинов в поисках нужных вещей? Онлайн-гипермаркет Ogo собрал в одном месте более 30 тысяч наименований электроники, инструмента, продуктов, спортивных, детских и других товаров. Все представленные в каталоге позиции есть на складе ритейлера, и их можно п ... олучить с доставкой домой или в один из фирменных пунктов выдачи. А еще вы можете сделать покупки выгоднее, используя купоны Ого из нашего каталога и принимая участие в программе лояльности онлайн-ритейлера.
Юридический адрес:
ОГРН: 1117746304884 127299, г. Москва, ул. Академическая Б., д.4, пом.IV, ком.1, оф.18
Телефон:
8 800 250-90-45
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Устали бегать по десяткам магазинов в поисках нужных вещей? Онлайн-гипермаркет Ogo собрал в одном месте более 30 тысяч наименований электроники, инструмента, продуктов, спортивных, детских и других товаров. Все представленные в каталоге позиции есть на складе ритейлера, и их можно п ... олучить с доставкой домой или в один из фирменных пунктов выдачи. А еще вы можете сделать покупки выгоднее, используя купоны Ого из нашего каталога и принимая участие в программе лояльности онлайн-ритейлера.
Юридический адрес:
ОГРН: 1117746304884 127299, г. Москва, ул. Академическая Б., д.4, пом.IV, ком.1, оф.18
Телефон:
8 800 250-90-45
Соц. сети:
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Интернет-гипермаркет Ого запущен в 2010 году. Сегодня в нем можно купить более 32 тысяч товаров различных категорий. За качество обслуживания и товаров ритейлер получил оценку в пять звезд по отзывам пользователей на Яндекс.Маркете.
Оформляя заказ в Ogo онлайн, клиент получает ряд преимуществ:
Привлекательные цены. А с помощью промокодов и других акционных предложений можно покупать в онлайн-гипермаркете с дополнительной выгодой.
Официальные поставки товара. На всю продукцию из каталога действует официальная гарантия от производителя с возможностью обслуживания в любом авторизованном сервисном центре.
Реальное наличие товаров. Все продукты, представленные в актуальном каталоге, есть на складах компании. Это гарантирует их доставку и неизменность цены.
Ритейлер строго соблюдает нормы законодательства. Возврат и обмен товаров происходит в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».
На нашем сайте представлен каталог действующих купонов для получения скидок и бонусов в магазине Ogo. Некоторые промокоды и акции являются эксклюзивными и недоступны на других ресурсах.
Для покупки со скидкой по купону достаточно выполнить 5 действий:
Нажать на кнопку с понравившимся промокодом или другим предложением.
Дождаться, пока код купона скопируется и откроется сайт ритейлера.
Сложить нужные товары в корзину.
Перейти к оформлению заказа.
Нажать на ссылку для отображения поля для ввода промокода, ввести и применить его.
Закончить оформление заказа.
Информация о размере скидки в рублях будет показана после активации акционного предложения. Иногда по промокодам и акциям предлагают не скидки, а акссесуары в подарок, доставку за счет магазина или другие бонусы. Если для получения выгоды вводить коды не нужно, сообщение об этом будет показано до перехода в онлайн-гипермаркет. Скидка при этом применяется автоматически.
Перед использованием промокода следует внимательно изучить условия по нему. Иногда их можно применить только при оформлении первого заказа или покупке определенных товаров. В последнем случае после нажатия на кнопку с купоном сразу откроется страница сайта ритейлера с этим продуктом.
Многие промокоды можно активировать только в течение ограниченного времени. Наши сотрудники регулярно отслеживают информацию о новых акционных предложениях ритейлера и добавляют их на сайт, а старые переносят в архив. Если срок активации промокода истек, можно выбрать другой.
Промокоды — только один из инструментов для получения скидки в гипермаркете. Компания предлагает и другие способы сделать покупку выгоднее:
Программа лояльности. Ее участники получают бонусы за каждую покупку в Ogo и могут обменивать их на скидку при оформлении новых заказов. Кроме того, им доступны специальные цены на товары в каталоге. Получить вознаграждение можно при заказе не только для себя, но и для организации или ИП. Повышенные бонусы начисляются при оплате покупки наличными в гипермаркетах и пунктах выдачи заказов.
Уцененный товар. Чаще всего в эту категорию попадают вещи, прошедшие предпродажный ремонт. Они продаются со значительными скидками и могут иметь ограничения по гарантии. Причина уценки всегда указывается в карточке товара.
Акции. Они проводятся регулярно и позволяют купить товар со скидками или получить другие бонусы. Информация об акционных предложениях публикуется в списке новостей Ого.
Получать информацию о новых акциях и скидках раньше других можно 3 способами:
Уведомления в браузер. Для их активации достаточно предоставить разрешение при первом переходе на сайт компании.
Почтовая рассылка. Для подписки на нее достаточно указать email в специальной форме и подтвердить согласие на получение информации.
Группы в социальных сетях. Компания Ого ведет официальные страницы в Instagram, ВКонтакте и Facebook.
Корпоративным клиентам предоставлена возможность обсудить с менеджерами ритейлера персональные условия сотрудничества.
Чаще всего в гипермаркете со скидками заказывают готовые ПК и комплектующие, ноутбуки, сантехнику, инструменты и материалы для ремонта, товары для ухода за малышами и игрушки. Полный список популярных категорий выводится на главной странице.
Для удобства пользователей в каталоге реализована возможность сортировки продуктов по полярности. Кроме того, на главной странице сайта ритейлер размещает подборку с рекомендованными товарами из разных категорий.
Оплата заказа возможна банковской картой при оформлении либо наличными при его получении. Забрать покупку можно в магазинах и пунктах выдачи компании. Кроме того, клиентам доступна услуга доставки как собственной курьерской службой, так и организациями-партнерами:
DPD;
СДЭК;
КурьерСервисЭкспресс;
PickPoint.
Стоимость услуги рассчитывается при оформлении заказа. В некоторых ситуациях доставка осуществляется бесплатно.
Необходимо зайти на страницу Ого и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Ого необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 10
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Ого.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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