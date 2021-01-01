Промокоды и скидки Ого | Март 2021

Как получить скидку по купону в интернет-гипермаркете Ого

На нашем сайте представлен каталог действующих купонов для получения скидок и бонусов в магазине Ogo. Некоторые промокоды и акции являются эксклюзивными и недоступны на других ресурсах.

Для покупки со скидкой по купону достаточно выполнить 5 действий:

Нажать на кнопку с понравившимся промокодом или другим предложением. Дождаться, пока код купона скопируется и откроется сайт ритейлера. Сложить нужные товары в корзину. Перейти к оформлению заказа. Нажать на ссылку для отображения поля для ввода промокода, ввести и применить его.

Закончить оформление заказа.

Информация о размере скидки в рублях будет показана после активации акционного предложения. Иногда по промокодам и акциям предлагают не скидки, а акссесуары в подарок, доставку за счет магазина или другие бонусы. Если для получения выгоды вводить коды не нужно, сообщение об этом будет показано до перехода в онлайн-гипермаркет. Скидка при этом применяется автоматически.

Перед использованием промокода следует внимательно изучить условия по нему. Иногда их можно применить только при оформлении первого заказа или покупке определенных товаров. В последнем случае после нажатия на кнопку с купоном сразу откроется страница сайта ритейлера с этим продуктом.

Многие промокоды можно активировать только в течение ограниченного времени. Наши сотрудники регулярно отслеживают информацию о новых акционных предложениях ритейлера и добавляют их на сайт, а старые переносят в архив. Если срок активации промокода истек, можно выбрать другой.