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Промокоды и скидки Ого | Март 2021

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Ого — онлайн–гипермаркет с низкими ценами

Устали бегать по десяткам магазинов в поисках нужных вещей? Онлайн-гипермаркет Ogo собрал в одном месте более 30 тысяч наименований электроники, инструмента, продуктов, спортивных, детских и других товаров. Все представленные в каталоге позиции есть на складе ритейлера, и их можно п ... олучить с доставкой домой или в один из фирменных пунктов выдачи. А еще вы можете сделать покупки выгоднее, используя купоны Ого из нашего каталога и принимая участие в программе лояльности онлайн-ритейлера.


Посетить Ого
Контакты Ого

Юридический адрес:
ОГРН: 1117746304884 127299, г. Москва, ул. Академическая Б., д.4, пом.IV, ком.1, оф.18

Телефон:
8 800 250-90-45

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Banggood

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Ого — онлайн–гипермаркет с низкими ценами

Устали бегать по десяткам магазинов в поисках нужных вещей? Онлайн-гипермаркет Ogo собрал в одном месте более 30 тысяч наименований электроники, инструмента, продуктов, спортивных, детских и других товаров. Все представленные в каталоге позиции есть на складе ритейлера, и их можно п ... олучить с доставкой домой или в один из фирменных пунктов выдачи. А еще вы можете сделать покупки выгоднее, используя купоны Ого из нашего каталога и принимая участие в программе лояльности онлайн-ритейлера.


Посетить Ого
Контакты Ого

Юридический адрес:
ОГРН: 1117746304884 127299, г. Москва, ул. Академическая Б., д.4, пом.IV, ком.1, оф.18

Телефон:
8 800 250-90-45

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Oldi
Gearbest
Just.ru
Banggood

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Специальные предложения от Ого

О гипермаркете Ого

О гипермаркете Ого

Интернет-гипермаркет Ого запущен в 2010 году. Сегодня в нем можно купить более 32 тысяч товаров различных категорий. За качество обслуживания и товаров ритейлер получил оценку в пять звезд по отзывам пользователей на Яндекс.Маркете.

Оформляя заказ в Ogo онлайн, клиент получает ряд преимуществ:

  • Привлекательные цены. А с помощью промокодов и других акционных предложений можно покупать в онлайн-гипермаркете с дополнительной выгодой.

  • Официальные поставки товара. На всю продукцию из каталога действует официальная гарантия от производителя с возможностью обслуживания в любом авторизованном сервисном центре.

  • Реальное наличие товаров. Все продукты, представленные в актуальном каталоге, есть на складах компании. Это гарантирует их доставку и неизменность цены.

Ритейлер строго соблюдает нормы законодательства. Возврат и обмен товаров происходит в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

Как получить скидку по купону в интернет-гипермаркете Ого

Как получить скидку по купону в интернет-гипермаркете Ого

На нашем сайте представлен каталог действующих купонов для получения скидок и бонусов в магазине Ogo. Некоторые промокоды и акции являются эксклюзивными и недоступны на других ресурсах.

Для покупки со скидкой по купону достаточно выполнить 5 действий:

  1. Нажать на кнопку с понравившимся промокодом или другим предложением.

  2. Дождаться, пока код купона скопируется и откроется сайт ритейлера.

  3. Сложить нужные товары в корзину.

  4. Перейти к оформлению заказа.

  5. Нажать на ссылку для отображения поля для ввода промокода, ввести и применить его.

  1. Закончить оформление заказа.

Информация о размере скидки в рублях будет показана после активации акционного предложения. Иногда по промокодам и акциям предлагают не скидки, а акссесуары в подарок, доставку за счет магазина или другие бонусы. Если для получения выгоды вводить коды не нужно, сообщение об этом будет показано до перехода в онлайн-гипермаркет. Скидка при этом применяется автоматически.

Перед использованием промокода следует внимательно изучить условия по нему. Иногда их можно применить только при оформлении первого заказа или покупке определенных товаров. В последнем случае после нажатия на кнопку с купоном сразу откроется страница сайта ритейлера с этим продуктом.

Многие промокоды можно активировать только в течение ограниченного времени. Наши сотрудники регулярно отслеживают информацию о новых акционных предложениях ритейлера и добавляют их на сайт, а старые переносят в архив. Если срок активации промокода истек, можно выбрать другой.

Как покупать в гипермаркете Ogo с максимальной скидкой

Как покупать в гипермаркете Ogo с максимальной скидкой

Промокоды — только один из инструментов для получения скидки в гипермаркете. Компания предлагает и другие способы сделать покупку выгоднее:

  • Программа лояльности. Ее участники получают бонусы за каждую покупку в Ogo и могут обменивать их на скидку при оформлении новых заказов. Кроме того, им доступны специальные цены на товары в каталоге. Получить вознаграждение можно при заказе не только для себя, но и для организации или ИП. Повышенные бонусы начисляются при оплате покупки наличными в гипермаркетах и пунктах выдачи заказов.

  • Уцененный товар. Чаще всего в эту категорию попадают вещи, прошедшие предпродажный ремонт. Они продаются со значительными скидками и могут иметь ограничения по гарантии. Причина уценки всегда указывается в карточке товара.

  • Акции. Они проводятся регулярно и позволяют купить товар со скидками или получить другие бонусы. Информация об акционных предложениях публикуется в списке новостей Ого.

Получать информацию о новых акциях и скидках раньше других можно 3 способами:

  • Уведомления в браузер. Для их активации достаточно предоставить разрешение при первом переходе на сайт компании.

  • Почтовая рассылка. Для подписки на нее достаточно указать email в специальной форме и подтвердить согласие на получение информации.

  • Группы в социальных сетях. Компания Ого ведет официальные страницы в Instagram, ВКонтакте и Facebook.

Корпоративным клиентам предоставлена возможность обсудить с менеджерами ритейлера персональные условия сотрудничества.

Что чаще всего покупают со скидками в онлайн-гипермаркете Ого

Что чаще всего покупают со скидками в онлайн-гипермаркете Ого

Чаще всего в гипермаркете со скидками заказывают готовые ПК и комплектующие, ноутбуки, сантехнику, инструменты и материалы для ремонта, товары для ухода за малышами и игрушки. Полный список популярных категорий выводится на главной странице.

Для удобства пользователей в каталоге реализована возможность сортировки продуктов по полярности. Кроме того, на главной странице сайта ритейлер размещает подборку с рекомендованными товарами из разных категорий.

Оплата и доставка в Ого

Оплата и доставка в Ого

Оплата заказа возможна банковской картой при оформлении либо наличными при его получении. Забрать покупку можно в магазинах и пунктах выдачи компании. Кроме того, клиентам доступна услуга доставки как собственной курьерской службой, так и организациями-партнерами:

  • DPD;

  • СДЭК;

  • КурьерСервисЭкспресс;

  • PickPoint.

Стоимость услуги рассчитывается при оформлении заказа. В некоторых ситуациях доставка осуществляется бесплатно.

Часто задаваемые вопросы про Ого

★ Как получить промокоды в Ого?

Необходимо зайти на страницу Ого и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Ого?

Чтобы воспользоваться промокодом от Ого необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Ого доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения Ого актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Ого.

★ Почему стоит использовать купоны Ого?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Ого

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодВысокопроизводительные SSD WD с экономией 10%WD1***
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СкидкаКупон Ого снижает цену на 10% на игровые мониторы Gigabyteне требуется

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