Промокоды и скидки Окей доставка | Март 2021

Как оплатить покупку и заказать доставку в О'кей

Сеть принимает к оплате банковские карты и наличные, которыми можно расплатиться при самовывозе на пункте выдачи или с курьером при доставке. К оплате принимаются карты не только российских банков, но и ряда других стран, включая Молдову, Беларусь, Грузию, Литву, Украину и др. При этом вы оплачиваете только сумму товаров из корзины и доставку. Комплектация покупки в О'кей — бесплатная.

Покупатель сам выбирает удобный интервал времени, в который курьер привезет покупки — сегодня в день заказа или в любой другой день. Обратите внимание, что после оформления должен поступить звонок от менеджера для подтверждения покупки. Если какие-то позиции будут отсутствовать, то с покупателем свяжется сотрудник О'кей, чтобы сделать замену. И не переживайте за сохранность продуктов — машины доставки оборудованы холодильными и морозильными камерами.

Стоимость доставки зависит от интервала времени, в который вам привезут заказ, и общей суммы заказа. При покупке товаров на определенную сумму (детали на сайте) или при доставке в общем интервале с 11 утра до 23 ночи услуга будет бесплатной.