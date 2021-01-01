Промокоды и скидки Окей доставка | Март 2021

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Беспл
доставка
При сумме заказа от 2000 рублей.
40%
купон
75%
купон
Скидка также распространяется на указанную технику Vitek.
41%
купон
30%
купон
40%
купон
3=2
купон
99Р
купон
23%
купон
30%
купон
Лучшая
цена
Лучшее
предложение
38Р
купон
33%
купон
30%
купон
25%
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Максимальная скидка 1000 рублей, использовать промокод можно 1 раз
С бонусной программой гипермаркета О' кей Вы можете экономить на каждой покупке. За каждые потраченные 100 рублей на бонусный счет начисляется 1 бонус. Накопленными бонусами Вы можете оплатить часть следующих покупок. Дополнительно бонусы начисляются при вступлении в программу и в д ... ень рождения. Бонусная программа также позволяет получать дополнительные скидки на отдельные виды товаров.
Юридический адрес:
195112, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1 лит. А, помещение 1
Электронная почта:
info@okeydostavka.ru
Телефон:
8-495-970-00-08
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
С бонусной программой гипермаркета О' кей Вы можете экономить на каждой покупке. За каждые потраченные 100 рублей на бонусный счет начисляется 1 бонус. Накопленными бонусами Вы можете оплатить часть следующих покупок. Дополнительно бонусы начисляются при вступлении в программу и в д ... ень рождения. Бонусная программа также позволяет получать дополнительные скидки на отдельные виды товаров.
Юридический адрес:
195112, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1 лит. А, помещение 1
Электронная почта:
info@okeydostavka.ru
Телефон:
8-495-970-00-08
Соц. сети:
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Гипермаркет О'кей — крупнейшая розничная сеть продуктовых магазинов, которая успешно работает с заказами через интернет. Компания гарантирует:
тщательный отбор поставщиков и внимательную проверку товара при приемке;
правильное хранение продуктов с соблюдением санитарных условий;
ежемесячный производственный контроль товаров независимой аккредитованной лабораторией;
удобные способы оплаты и быструю доставку.
Из магазина Окей доставят только свежие продукты — на этапе комплектации заказа сборщик обязательно контролирует срок годности. На сайте работает круглосуточная служба поддержки, которая поможет в решении любых вопросов.
В магазине действует система промокодов, покупать с которыми выгоднее.
Промокод — это специальный код, состоящий из букв и цифр, или кодовое слово, которое нужно ввести при оформлении заказа на сайте, чтобы получить право на скидку.
Пошаговая инструкция по применению скидочного купона:
Авторизуйтесь на сайте гипермаркета и перейдите в каталог товаров.
Выберите нужные продукты и добавьте их в корзину.
В корзине в поле «Промокод» введите код купона и нажмите «Применить».
После этого сумма заказа будет пересчитана с учетом скидки.
Где взять промокод:
на этой странице – купоны постоянно обновляются и поддерживаются в актуальном виде;
на сайте магазина – в личном кабинете указаны действующие купоны, доступные покупателю. Останется только выбрать купон и нажать «Применить к корзине»;
на сайте на стадии оформления заказа – в корзине под полем промокода есть возможность посмотреть все актуальные коды.
Промокоды бывают многоразовые и одноразовые. Первые обычно ограничены по времени, но их можно использовать с каждой покупкой. Для получения скидки с одноразовым купоном потребуется новый код на каждую покупку.
По правилам магазина к одному заказу можно применить только один промокод. Если код не сработал, проверьте актуальность и условия использования. Возможно, срок его действия закончился или вы выбрали не акционный товар.
Гипермаркет предлагает следующие возможности сэкономить:
Промокоды. Они даются на на первый заказ, на определенные группы товаров, на первую покупку с мобильного приложения, подписку на рассылку, доставку и т. д.
Акции и розыгрыши. На сайте акционные предложения выделены в специальный раздел. Товар по скидкам постоянно обновляется, поэтому актуальную информацию и условия надо смотреть там же.
Бонусная карта. Она может быть пластиковой (выдается в магазине) или виртуальной (оформляется в мобильном приложении или личном кабинете на сайте). При активации карты покупатель получает бонусы в подарок (актуальное количество баллов смотрите на сайте). Затем на каждые 100 рублей из покупки (за исключением табачной продукции) на карту падает по одному бонусу. Баллы начисляются на каждую покупку, начиная с первой, кроме чеков, оплаченных целиком с бонусной карты. Для владельцев карт действуют отдельные скидки и предложения.
Скидка на день рождения. Сеть предоставляет 20-процентную скидку не только в день рождения, но и за неделю до и после него — в целом, 15 дней.
Обязательно воспользуйтесь всеми возможностями гипермаркета, чтобы покупать на сайте дешевле — ищите акции, применяйте промокоды, скачайте мобильное приложение или подпишитесь на рассылку.
На сайте есть специальный раздел, посвященный товарам со скидками. По сниженной цене в Окей можно приобрести:
бакалею и консервацию;
алкоголь и безалкогольные напитки;
товары для уборки, бытовую химию;
одежду и аксессуары;
товары для дома, сада, авто.
Продукцию в разделе скидок можно сортировать по категориям и популярности, а также выбирать приемлемый диапазон цены.
Также Окей предлагает широкий выбор товаров для детей, животных, книги, канцелярию, товары для отдыха, спорта, ремонта и многое другое.
Сеть принимает к оплате банковские карты и наличные, которыми можно расплатиться при самовывозе на пункте выдачи или с курьером при доставке. К оплате принимаются карты не только российских банков, но и ряда других стран, включая Молдову, Беларусь, Грузию, Литву, Украину и др. При этом вы оплачиваете только сумму товаров из корзины и доставку. Комплектация покупки в О'кей — бесплатная.
Покупатель сам выбирает удобный интервал времени, в который курьер привезет покупки — сегодня в день заказа или в любой другой день. Обратите внимание, что после оформления должен поступить звонок от менеджера для подтверждения покупки. Если какие-то позиции будут отсутствовать, то с покупателем свяжется сотрудник О'кей, чтобы сделать замену. И не переживайте за сохранность продуктов — машины доставки оборудованы холодильными и морозильными камерами.
Стоимость доставки зависит от интервала времени, в который вам привезут заказ, и общей суммы заказа. При покупке товаров на определенную сумму (детали на сайте) или при доставке в общем интервале с 11 утра до 23 ночи услуга будет бесплатной.
Необходимо зайти на страницу О'КЕЙ доставка и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от О'КЕЙ доставка необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
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