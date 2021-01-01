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Промокоды и скидки Окей доставка | Март 2021

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Посетить О'КЕЙ доставка
Контакты О'КЕЙ доставка

Юридический адрес:
195112, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1 лит. А, помещение 1

Электронная почта:
info@okeydostavka.ru

Телефон:
8-495-970-00-08

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Бонусная программа О'кей

С бонусной программой гипермаркета О' кей Вы можете экономить на каждой покупке. За каждые потраченные 100 рублей на бонусный счет начисляется 1 бонус. Накопленными бонусами Вы можете оплатить часть следующих покупок. Дополнительно бонусы начисляются при вступлении в программу и в д ... ень рождения. Бонусная программа также позволяет получать дополнительные скидки на отдельные виды товаров.


Посетить О'КЕЙ доставка
Контакты О'КЕЙ доставка

Юридический адрес:
195112, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1 лит. А, помещение 1

Электронная почта:
info@okeydostavka.ru

Телефон:
8-495-970-00-08

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Domino's Pizza
Утконос
Перекресток Впрок
Grow food

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Специальные предложения от О'КЕЙ доставка

О'кей: подробнее о магазине

О'кей: подробнее о магазине

Гипермаркет О'кей — крупнейшая розничная сеть продуктовых магазинов, которая успешно работает с заказами через интернет. Компания гарантирует:

  • тщательный отбор поставщиков и внимательную проверку товара при приемке;

  • правильное хранение продуктов с соблюдением санитарных условий;

  • ежемесячный производственный контроль товаров независимой аккредитованной лабораторией;

  • удобные способы оплаты и быструю доставку.

Из магазина Окей доставят только свежие продукты — на этапе комплектации заказа сборщик обязательно контролирует срок годности. На сайте работает круглосуточная служба поддержки, которая поможет в решении любых вопросов.

Как применить промокод в магазине О'кей

Как применить промокод в магазине О'кей

В магазине действует система промокодов, покупать с которыми выгоднее.

Промокод — это специальный код, состоящий из букв и цифр, или кодовое слово, которое нужно ввести при оформлении заказа на сайте, чтобы получить право на скидку. 

Пошаговая инструкция по применению скидочного купона:

  1. Авторизуйтесь на сайте гипермаркета и перейдите в каталог товаров.

  2. Выберите нужные продукты и добавьте их в корзину.

  3. В корзине в поле «Промокод» введите код купона и нажмите «Применить».

  1. После этого сумма заказа будет пересчитана с учетом скидки.

Где взять промокод:

  • на этой странице – купоны постоянно обновляются и поддерживаются в актуальном виде;

  • на сайте магазина – в личном кабинете указаны действующие купоны, доступные покупателю. Останется только выбрать купон и нажать «Применить к корзине»;

  • на сайте на стадии оформления заказа – в корзине под полем промокода есть возможность посмотреть все актуальные коды.

Промокоды бывают многоразовые и одноразовые. Первые обычно ограничены по времени, но их можно использовать с каждой покупкой. Для получения скидки с одноразовым купоном потребуется новый код на каждую покупку. 

По правилам магазина к одному заказу можно применить только один промокод. Если код не сработал, проверьте актуальность и условия использования. Возможно, срок его действия закончился или вы выбрали не акционный товар.

Как покупать в О'кей с максимальными скидками

Как покупать в О'кей с максимальными скидками

Гипермаркет предлагает следующие возможности сэкономить:

  • Промокоды. Они даются на на первый заказ, на определенные группы товаров, на первую покупку с мобильного приложения, подписку на рассылку, доставку и т. д. 

  • Акции и розыгрыши. На сайте акционные предложения выделены в специальный раздел. Товар по скидкам постоянно обновляется, поэтому актуальную информацию и условия надо смотреть там же.

  • Бонусная карта. Она может быть пластиковой (выдается в магазине) или виртуальной (оформляется в мобильном приложении или личном кабинете на сайте). При активации карты покупатель получает бонусы в подарок (актуальное количество баллов смотрите на сайте). Затем на каждые 100 рублей из покупки  (за исключением табачной продукции) на карту падает по одному бонусу. Баллы начисляются на каждую покупку, начиная с первой, кроме чеков, оплаченных целиком с бонусной карты. Для владельцев карт действуют отдельные скидки и предложения.

  • Скидка на день рождения. Сеть предоставляет 20-процентную скидку не только в день рождения, но и за неделю до и после него — в целом, 15 дней.

Обязательно воспользуйтесь всеми возможностями гипермаркета, чтобы покупать на сайте дешевле — ищите акции, применяйте промокоды, скачайте мобильное приложение или подпишитесь на рассылку.

О'кей: популярные товары со скидками

О'кей: популярные товары со скидками

На сайте есть специальный раздел, посвященный товарам со скидками. По сниженной цене в Окей можно приобрести:

  • бакалею и консервацию;

  • алкоголь и безалкогольные напитки;

  • товары для уборки, бытовую химию;

  • одежду и аксессуары;

  • товары для дома, сада, авто.

Продукцию в разделе скидок можно сортировать по категориям и популярности, а также выбирать приемлемый диапазон цены.

Также Окей предлагает широкий выбор товаров для детей, животных, книги, канцелярию, товары для отдыха, спорта, ремонта и многое другое.

Как оплатить покупку и заказать доставку в О'кей

Как оплатить покупку и заказать доставку в О'кей

Сеть принимает к оплате банковские карты и наличные, которыми можно расплатиться при самовывозе на пункте выдачи или с курьером при доставке. К оплате принимаются карты не только российских банков, но и ряда других стран, включая Молдову, Беларусь, Грузию, Литву, Украину и др. При этом вы оплачиваете только сумму товаров из корзины и доставку. Комплектация покупки в О'кей — бесплатная.

Покупатель сам выбирает удобный интервал времени, в который курьер привезет покупки — сегодня в день заказа или в любой другой день. Обратите внимание, что после оформления должен поступить звонок от менеджера для подтверждения покупки. Если какие-то позиции будут отсутствовать, то с покупателем свяжется сотрудник О'кей, чтобы сделать замену. И не переживайте за сохранность продуктов — машины доставки оборудованы холодильными и морозильными камерами. 

Стоимость доставки зависит от интервала времени, в который вам привезут заказ, и общей суммы заказа. При покупке товаров на определенную сумму (детали на сайте) или при доставке в общем интервале с 11 утра до 23 ночи услуга будет бесплатной.

Часто задаваемые вопросы про О'КЕЙ доставка

★ Как получить промокоды в О'КЕЙ доставка?

Необходимо зайти на страницу О'КЕЙ доставка и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод О'КЕЙ доставка?

Чтобы воспользоваться промокодом от О'КЕЙ доставка необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от О'КЕЙ доставка доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 21

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Наши специалисты отбирают только действующие предложения О'КЕЙ доставка.

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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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