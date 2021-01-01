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Не суммируется с другими скидками
500Р
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подарок
Акция не распространяется на товары из разделов «Распродажа» и «Уценка». Количество товаров ограничено.
15%
cashback
Беспл
подарок
Количество товара ограничено
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
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Oldi является одним из самых крупных и посещаемых онлайн-магазинов электроники, бытовой техники, компьютерных комплектующих и сопутствующих товаров в Рунете. На его просторах Вы найдете десятки тысяч оригинальных, высококачественных товаров по самым выгодным и справедливым ценам. А ... постоянно обновляющиеся акции и бонусная программа помогут Вам сэкономить до 70% на стоимости товаров! Примените один из наших промокодов oldi уже сегодня и убедитесь сами!
Электронная почта:
oldi@oldi.ru
Телефон:
8 (495) 22 11 111
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 5
Oldi является одним из самых крупных и посещаемых онлайн-магазинов электроники, бытовой техники, компьютерных комплектующих и сопутствующих товаров в Рунете. На его просторах Вы найдете десятки тысяч оригинальных, высококачественных товаров по самым выгодным и справедливым ценам. А ... постоянно обновляющиеся акции и бонусная программа помогут Вам сэкономить до 70% на стоимости товаров! Примените один из наших промокодов oldi уже сегодня и убедитесь сами!
Электронная почта:
oldi@oldi.ru
Телефон:
8 (495) 22 11 111
Соц. сети:
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Компания Oldi создана в 1992 году. Она производит компьютерную технику и продает электронику оптом и в розницу. Розничный отдел организации включает сеть собственных салонов, есть также интернет-магазин с доставкой товара по всей России.
Компания работает напрямую со многими производителями техники. Ее клиенты получают:
Приемлемые цены. В цепочках поставки отсутствуют посредники и дополнительные наценки. Снизить цены помогают промокоды и акции.
Помощь в выборе товаров. Эксперты Олди проконсультируют по любым техническим вопросам по телефону или в торговых залах магазинов сети.
Собственный гарантийный отдел. При необходимости здесь быстро и качественно отремонтируют товары, купленные в Олди.
Дополнительные услуги. Сервисный центр компании поможет настроить, отремонтировать, модернизировать технику, если возникнет такая необходимость.
Промокод – один из способов получить скидку при покупке в онлайн-магазине. Актуальные купоны для участия в акциях можно найти на нашем сайте. Для получения скидки достаточно следовать инструкции:
Выбрать промокод в списке и нажать на кнопку акции. Код купона будет автоматически скопирован в буфер обмена, затем будет выполнен переход в онлайн-магазин. Для некоторых спецпредложений коды не требуются. Система предупредит об этом до перехода на сайт Oldi.
Добавить товары в корзину и перейти к оформлению заказа. Следует учитывать, что некоторые промокоды действуют только на первую покупку или при условии приобретения определенных товаров.
Ввести код и активировать его. Система пересчитает стоимость заказа с учетом промокода и покажет размер скидки.
Завершить оформление заказа. Останется выбрать способ получения и оплаты товаров, а также указать другие данные, запрошенные онлайн-магазином.
Всего в магазине Oldi сегодня представлено более 40 000 товаров различных брендов. Почти все можно приобрести со скидками по купонам. В действующем каталоге доступны товары следующих категорий:
компьютеры, комплектующие, периферия для ПК;
ноутбуки, сумки и другие аксессуары;
офисная техника и мебель, расходные материалы;
внешние накопители, кабели, переходники, адаптеры;
сетевое оборудование;
смартфоны, планшеты и другие гаджеты;
системы безопасности;
бытовая техника;
телевизоры, аудио-, видео- и фототехника;
товары для авто, дома и сада;
домашний инструмент;
игрушки и другие товары для детей;
сувениры и подарки.
Для удобного выбора товаров со скидками по промокодам в каталоге доступна сортировка по цене, популярности, новизне, а также другие фильтры. В компании можно заказать сборку ПК на заказ. Чаще всего в 2020 году покупатели приобретают в Олди компьютеры и комплектующие, ноутбуки, телевизоры, мобильные устройства и аксессуары к ним.
Покупать выгодно помогают не только промокоды, но и регулярные распродажи. На них компания предлагает продукцию со скидками. Найти все товары, на которые действуют спецпредложения, можно в разделе «Распродажа». Если планируется купить технику или другие вещи для себя, стоит также обратить внимание на категорию «Уценка» в онлайн-магазине. Там можно найти товары со сниженными ценами из-за поврежденной упаковки или незначительного предпродажного ремонта.
Еще одно интересное предложение Oldi – участие в бонусной программе. Она позволяет получать за каждый оплаченный заказ баллы на виртуальную или пластиковую карту участника. При этом бонусы будут начислять даже при использовании промокода. Тратить баллы можно на частичную оплату следующих покупок. Участники бонусной программы получают специальные клубные цены, а также доступ к закрытым акциям и распродажам. Для участия в программе достаточно пройти регистрацию на сайте.
Интернет-магазин регулярно проводит и другие акции. Чтобы не пропустить их, рекомендуется оформить подписку на рассылку и вступить в официальные группы компании в социальных сетях.
В Москве и Санкт-Петербурге забрать покупку можно в одном из магазинов Олди. Компания также доставляет товары по всей России. Получить заказ можно в одном из пунктов выдачи служб DPD, Boxberry, IML, PickPoint, кроме того, его могут доставить домой или в офис курьером. Стоимость услуг по доставке рассчитывается индивидуально. На нее влияет общая цена заказа с учетом промокода, вид товара и другие параметры.
На сайте после ввода купона на скидку можно оплатить товар банковской картой. Интернет-магазин принимает карточки Visa, MasterCard и Мир. Платеж происходит без комиссии через шлюз платежной системы. В магазинах, пунктах выдачи и при доставке курьером можно оплатить товар в рублях наличными или банковской картой. Для организаций доступна безналичная оплата по счету.
Если собственных денег на покупку недостаточно, ее можно оформить в кредит или рассрочку. Большинство промокодов в этом случае также будет работать.
Необходимо зайти на страницу Oldi и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Oldi необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 8
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Oldi.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Промокод Oldi дает скидку 7% на мониторы AOC и Philips
|mon***
|Промокод
|Минус 500 рублей на Часы Mi Watch Lite по промокоду Oldi
|TIM***
|Скидка
|Дарим 500 рублей на мобильный телефон при покупке оригинального лазерного картриджа Canon
|не требуется
|Скидка
|Возвращаем 15% от стоимости при покупке устройств ввода Logitech в виде бонусных рублей
|не требуется
|Скидка
|Купи любой продукт Genius из списка акции и получи подписку на КиноПоиск HD на 1 месяц в подарок
|не требуется