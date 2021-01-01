Покупка в магазине Oldi с максимальной скидкой

Покупать выгодно помогают не только промокоды, но и регулярные распродажи. На них компания предлагает продукцию со скидками. Найти все товары, на которые действуют спецпредложения, можно в разделе «Распродажа». Если планируется купить технику или другие вещи для себя, стоит также обратить внимание на категорию «Уценка» в онлайн-магазине. Там можно найти товары со сниженными ценами из-за поврежденной упаковки или незначительного предпродажного ремонта.

Еще одно интересное предложение Oldi – участие в бонусной программе. Она позволяет получать за каждый оплаченный заказ баллы на виртуальную или пластиковую карту участника. При этом бонусы будут начислять даже при использовании промокода. Тратить баллы можно на частичную оплату следующих покупок. Участники бонусной программы получают специальные клубные цены, а также доступ к закрытым акциям и распродажам. Для участия в программе достаточно пройти регистрацию на сайте.

Интернет-магазин регулярно проводит и другие акции. Чтобы не пропустить их, рекомендуется оформить подписку на рассылку и вступить в официальные группы компании в социальных сетях.