Промокоды и скидки Original marines | Март 2021

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Магазин Original marines предлагает разнообразную одежду, белье и аксессуары из Италии для детей до 14 лет, включая грудных младенцев. На сайте регулярно проходят распродажи, скидки на которых достигают 60 %. Также можно получить разовый бонус, воспользовавшись одним из бесплатных п ... ромокодов Original marines. Учтите, что подарочные предложения не суммируются. Если захотите узнавать о новых акциях в числе первых, подпишитесь на электронную рассылку или группу компании в соцсетях (Твиттер, Фейсбук, Инстаграм, Ютуб).
Юридический адрес:
101000, г. Москва, ул. Чистопрудный б-р, д.14, оф.59
Телефон:
8 495 771-38-40 8 800 777-98-40
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Магазин Original marines предлагает разнообразную одежду, белье и аксессуары из Италии для детей до 14 лет, включая грудных младенцев. На сайте регулярно проходят распродажи, скидки на которых достигают 60 %. Также можно получить разовый бонус, воспользовавшись одним из бесплатных п ... ромокодов Original marines. Учтите, что подарочные предложения не суммируются. Если захотите узнавать о новых акциях в числе первых, подпишитесь на электронную рассылку или группу компании в соцсетях (Твиттер, Фейсбук, Инстаграм, Ютуб).
Юридический адрес:
101000, г. Москва, ул. Чистопрудный б-р, д.14, оф.59
Телефон:
8 495 771-38-40 8 800 777-98-40
Соц. сети:
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Бренд появился в Италии в 1983 году и сегодня представлен в 76 странах. Первым продуктом этого магазина по продаже детской одежды были белые футболки, которые напоминали те, что носят морские пехотинцы. Товары пользовались успехом, и через 10 лет после основания был открыт первый монобрендовый бутик.
С того момента началось путешествие бренда по миру и увеличение выбора товаров. Сейчас в каталоге есть вещи на детей от 0 до 14 лет. Одежда делится на 4 сезонные коллекции, в каждой из них – около 1000 артикулов. Особенности продуктов — эргономичность, комбинации натуральных и синтетических износостойких тканей, учет возрастной анатомии.
Акции и коды купонов, который сейчас действуют в магазине, перечислены на этой странице. С их помощью можно снизить цену на фиксированную сумму, например 2000 рублей, или процент от цены всех заказанных позиций. Применить промокод можно по инструкции:
Кликните по выбранному коду, после чего его номер копируется, а вас переадресует в категорию товаров со скидкой.
Выберите товары, их размер и расцвету.
Переместите позиции в корзину.
Перейдите к оформлению.
Под перечнем товаров нажмите на надпись «У меня есть промокод».
В новом поле вставьте номер и примените скидочный купон.
Для участия в акциях не нужно копировать код, достаточно перейти по ссылке с этой страницы в магазин – и вы попадете в категорию товаров, участвующих в предложении. На нашем сайте перечислены актуальные способы снизить цену, которые предлагает бренд. По мере выхода новых промокодов и акций они появляются на нашем сайте. Подпишитесь на обновления, чтобы не пропустить спецпредложения, которые недоступны другим покупателям, а предлагаются эксклюзивно нашим читателям.
В магазине покупателей ждет масса возможностей снизить цену товаров. Для этого в Original Marines предлагают:
Подписаться на рассылку. Для того чтобы сразу узнавать об акциях, промокодах и других действующих предложениях, можно стать подписчиком магазина. Для этого найдите на сайте поле для ввода адреса электронной почты и заполните его. Также рассылку получают зарегистрированные клиенты. Для регистрации на на сайте нажмите на кнопку «Личный кабинет» и создайте профиль. Дайте согласие на отправку уведомлений на почту, и магазин будет отправлять вам спецпредложения. В первом письме может прийти спецпредложение с промокодом или скидкой на определенные товары.
Использовать скидочную карту. Покупатели оффлайн-магазинов Original Marines участвуют в дисконтной системе, снижая цену каждой покупки в магазинах сети. Автоматически скидка по карте не применяется, но сэкономить с ее помощью все-таки можно. Для этого в комментариях при оформлении заказа нужно указать, что у вас есть карта. После этого с вами свяжется менеджер магазина и добавит информацию о скидке к заказу.
Следить за новостями на страницах бренда в социальных сетях. Original Marines ведет группы в социальных сетях, где делится с подписчиками анонсами акций, распродаж, раздает промокоды и проводит розыгрыши. Присоединиться к бренду можно в Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. Для этого нужно найти логотип социальной сети на сайте и кликнуть по нему.
Покупать вещи на распродаже. По мере выхода новых коллекций предыдущий ассортимент распродается. Найти товары со скидкой можно в каждой категории. Они отмечены специальным ценником с перечеркнутой старой ценой.
Накопительная система. Онлайн-покупатели могут стать участниками бонусной программы. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и выбрать товары. После их оплаты и получения покупатель становится участником дисконтной системы и будет иметь скидку на каждый заказ.
Экономить в Original Marines можно уже с первой покупки, для этого нужно использовать один или несколько описанных выше способов. Одни способы суммируются между собой, а другие — нет. Например, в рамках некоторых предложений можно использовать промокод, который дается на первый заказ, вместе со скидками на распродаже.
Акции и промокоды могут распространяться на весь ассортимент, отдельные коллекции или категории товаров. Наибольшей популярностью в магазине пользуется одежда для детей до 3 лет:
комбинезоны;
пижамы;
комплекты;
верхняя одежда и пр.
Товары со скидкой есть в каждой категории одежды, поэтому выбрать подходящую модель можно для ребенка любого возраста.
Внести деньги можно онлайн, на сайте. Для этого принимаются карты VISA, MasterCard, VISA Electron, Maestro и Мир. Платеж проводится через защищенный шлюз, соответствующий 3D Secure и обеспечивающий безопасность данных. Оплатить покупку можно при получении: в пункте самовывоза или курьеру.
Для доставки товаров по Москве Original Marines работает с Dalli-Service, а по России заказы перевозят компании CDEK и Boxberry. Подходящий вариант доставки и оплаты выбирается при оформлении заказа на сайте.
Необходимо зайти на страницу Original marines и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Original marines необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 8
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Original marines.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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