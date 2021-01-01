Промокоды и скидки Original marines | Март 2021

Об одежде Original Marines

Бренд появился в Италии в 1983 году и сегодня представлен в 76 странах. Первым продуктом этого магазина по продаже детской одежды были белые футболки, которые напоминали те, что носят морские пехотинцы. Товары пользовались успехом, и через 10 лет после основания был открыт первый монобрендовый бутик.

С того момента началось путешествие бренда по миру и увеличение выбора товаров. Сейчас в каталоге есть вещи на детей от 0 до 14 лет. Одежда делится на 4 сезонные коллекции, в каждой из них – около 1000 артикулов. Особенности продуктов — эргономичность, комбинации натуральных и синтетических износостойких тканей, учет возрастной анатомии.