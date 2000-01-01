Популярные билеты от «Партер» со скидками

Ассортимент Parter регулярно обновляется. На каждый день компания может предложить билеты на 1000 и более развлекательных мероприятий, причем не только в России, но и в других странах. Для удобства каталог мероприятий разбит на несколько категорий:

театры;

шоу и юмор;

концерты;

спорт;

детям;

выставки и экскурсии.

Подобрать подходящие мероприятия помогут фильтры, доступные в каждом разделе. Они дают возможность отобрать билеты по дате, городу и другим параметрам. Все они доступны для покупок по промокодам и скидочным купонам.

Для тех, кто хочет посетить популярное мероприятие, компания ведет собственный топ-рейтинг. Например, в апреле максимальным спросом пользовались билеты на концерты и шоу следующих исполнителей:

Sting;

OneRepublic;

Элджей;

Iron Maiden;

Heilung.

Рейтинг регулярно обновляется. Клиентам, которые выбирают подарок для друзей и близких, доступны подарочные сертификаты различных номиналов.