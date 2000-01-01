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Билетный оператор Parter.ru предлагает выгодные условия для покупки билетов на различные мероприятия корпоративным заказчикам. Вы можете оформить заказ билетов для своих сотрудников и партнеров с большой скидкой! Также Вы получите бесплатную доставку, персонального менеджера, возмож ... ность раннего бронирования, купоны Parter ru и многое другое. Более 1000 мероприятий для отличного проведения времени!
Юридический адрес:
125284 Москва, Ленинградский проспект д. 31А стр. 1.
Электронная почта:
contact@parter.ru
Телефон:
+7 495 258 00 00
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 5
Билетный оператор Parter.ru предлагает выгодные условия для покупки билетов на различные мероприятия корпоративным заказчикам. Вы можете оформить заказ билетов для своих сотрудников и партнеров с большой скидкой! Также Вы получите бесплатную доставку, персонального менеджера, возмож ... ность раннего бронирования, купоны Parter ru и многое другое. Более 1000 мероприятий для отличного проведения времени!
Юридический адрес:
125284 Москва, Ленинградский проспект д. 31А стр. 1.
Электронная почта:
contact@parter.ru
Телефон:
+7 495 258 00 00
Соц. сети:
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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Промокод представляет собой набор символов. Его надо ввести при бронировании билета для получения права на скидку. Использовать купон можно на первую покупку и последующие заказы. Коды распространяются бесплатно. Получить купон на покупку билетов у оператора Parter довольно просто:
Изучите актуальные промокоды на нашем сайте. Они имеют ограниченный срок действия и часто обновляются. На этой странице представлены только действующие купоны.
Выберите акцию и нажмите кнопку напротив. Промокод будет автоматически скопирован в буфер обмена, а вы — перенаправлены на сайт Parter.
Просмотрите каталог мероприятий, добавьте нужные билеты в корзину и перейдите к оформлению заказа. После загрузки формы заказа вставьте промокод из буфера в специальное поле.
Заполнив поле «Использовать сертификат / промокод», закончите оформление заказа. Цена корзины будет автоматически пересчитана.
Если при активации промокода возникает ошибка, нужно убедиться в правильности его ввода и проверить соответствие условиям акции. Некоторые коды можно использовать, только если общая стоимость корзины превышает определенную сумму.
При выборе билетов в сервисе Parter рекомендуем обратить внимание на акционные предложения. Они собраны в отдельном разделе. Пользуясь спецпредложениями, можно купить билеты по сниженным ценам. Дополнительно сэкономить клиенту сервиса помогут следующие советы:
Подпишитесь на рассылку компании и получите в подарок скидку. Ее можно использовать уже на первый заказ. Подписчики регулярно получают информацию о новых специальных предложениях от оператора Parter.
Укажите дату рождения при регистрации личного кабинета. Компания всегда присылает именинникам подарки по электронной почте. Обычно это специальная скидка на билеты.
Принимайте участие в акциях компании. Например, в 2020 году можно воспользоваться предложением «Гарантия лучшей цены», если на стороннем сайте билет предложен дешевле.
Вступите в бонусную программу «Фанбонус». Она позволяет получать баллы за каждую покупку. Ежегодно баллы меняются на подарочные сертификаты, которые можно затем потратить на приобретение билетов в Parter.
Проект Parter запущен в 2000 году европейской группой CTS Eventim, имеющей представительства в России, Болгарии, Дании, Германии, Франции, Финляндии, Италии, Израиле, Англии, Нидерландах, Румынии, Польше, Австрии. Миссия сайта — упростить доступ к массовым мероприятиям, избавив клиента от ожидания в очередях. Российский портал сотрудничает с большинством театральных и концертных организаций страны. Ежедневно в стране проводится более 1000 масштабных мероприятий.
Особенности билетного оператора «Партер»:
Возможность купить как электронные, так и бумажные билеты. На некоторые мероприятия можно заказать красочные фанбилеты, отпечатанные на немецком оборудовании.
Наличие собственных билетных касс. В них можно получить билет, купленный через интернет, или сразу оформить его.
Квалифицированная служба поддержки. Клиенты могут получить помощь по телефону или электронной почте.
Билеты, приобретенные на сайте со скидкой по купону и без нее, можно бесплатно получить в электронном виде и распечатать самостоятельно или забрать в бумажном варианте в одной из фирменных билетных касс. Компания также осуществляет курьерскую доставку по всей России, но эта услуга оплачивается отдельно по действующим тарифам. Возможность использования промокода не зависит от выбранного способа получения билета.
Оплатить заказ на сайте после применения купона и заполнения формы можно картами Visa, MasterCard, Мир, Maestro, а также через платежную систему PayPal. Бумажные билеты при получении в фирменной кассе оплачиваются наличными или картами. Промокод на скидку можно использовать при любом способе оплаты без ограничений.
Ассортимент Parter регулярно обновляется. На каждый день компания может предложить билеты на 1000 и более развлекательных мероприятий, причем не только в России, но и в других странах. Для удобства каталог мероприятий разбит на несколько категорий:
театры;
шоу и юмор;
концерты;
спорт;
детям;
выставки и экскурсии.
Подобрать подходящие мероприятия помогут фильтры, доступные в каждом разделе. Они дают возможность отобрать билеты по дате, городу и другим параметрам. Все они доступны для покупок по промокодам и скидочным купонам.
Для тех, кто хочет посетить популярное мероприятие, компания ведет собственный топ-рейтинг. Например, в апреле максимальным спросом пользовались билеты на концерты и шоу следующих исполнителей:
Sting;
OneRepublic;
Элджей;
Iron Maiden;
Heilung.
Рейтинг регулярно обновляется. Клиентам, которые выбирают подарок для друзей и близких, доступны подарочные сертификаты различных номиналов.
Необходимо зайти на страницу Parter и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Parter необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
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