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Pharmacosmetica предлагает своим покупателям 8000 средств профессиональной и аптечной косметики от более 70ти брендов. На официальном сайте Вы сможете ознакомиться с широким ассортиментом, а так же воспользоваться многочисленными скидочными предложениями, бесплатной доставкой и уник ... альной бонусной программой. Экономьте до 50% на покупке, подписывайтесь на новостную рассылку и получайте приятные бонусы! Вы хотели бы начать экономить прямо сегодня? Воспользуйтесь одним из приведенных на этой странице промокодов Фармакосметика и сделайте свою покупку еще выгоднее!
Юридический адрес:
124498, г.Москва, г.Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5
Электронная почта:
info@pharmacosmetica.ru
Телефон:
8 (800)-775-52-23 8 (495) 981-61-77
Соц. сети:
4 оценки поставлены средняя 4.8
Pharmacosmetica предлагает своим покупателям 8000 средств профессиональной и аптечной косметики от более 70ти брендов. На официальном сайте Вы сможете ознакомиться с широким ассортиментом, а так же воспользоваться многочисленными скидочными предложениями, бесплатной доставкой и уник ... альной бонусной программой. Экономьте до 50% на покупке, подписывайтесь на новостную рассылку и получайте приятные бонусы! Вы хотели бы начать экономить прямо сегодня? Воспользуйтесь одним из приведенных на этой странице промокодов Фармакосметика и сделайте свою покупку еще выгоднее!
Юридический адрес:
124498, г.Москва, г.Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5
Электронная почта:
info@pharmacosmetica.ru
Телефон:
8 (800)-775-52-23 8 (495) 981-61-77
Соц. сети:
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Интернет Фармакосметика.ру старается обеспечить для покупателей лучшие цены, в том числе и за счет различных скидок и акций. Одним из способов не тратить лишние деньги является промокод. Он представляет собой набор букв и цифр, указав который, клиент получает скидку на первую покупку или последующие заказы.
Найти действующие купоны можно на этой странице. Для получения скидки по ним нужно:
Изучить список промокодов. Внимательно читайте условия акции. Иногда коды действуют на покупку свыше определенной суммы в рублях или применяются только к отдельным товарам.
Нажать на кнопку напротив купона и дождаться перехода в онлайн-магазин Pharmacosmetica.ru. Сервис покажет промокод и скопирует его в буфер обмена. Переход на сайт магазина произойдет автоматически.
Перейти в корзину заказа и вставить промокод в специальное поле. При желании код купона можно набрать и с клавиатуры. После применения промокода система пересчитает сумму покупки, и останется только завершить оформление заказа.
Некоторые актуальные акции не требуют ввода промокода. Сервис уведомит об этом до перехода в интернет-магазин.
Ассортимент интернет-магазина Pharmacosmetica.ru включает более 8000 различных косметических средств и БАДов. В каталоге компании выделены следующие популярные категории:
средства по уходу за различными типами кожи лица и тела;
очищающие, тональные средства;
средства по уходу за волосами;
средства для увлажнения и восстановления кожи;
дезодоранты;
дезинфицирующие средства;
витамины, напитки и другие БАДы;
подгузники, посуда для кормления, соски и другие товары для детей;
товары для будущих и кормящих мам;
средства для депиляции;
мужские средства для ухода за лицом, волосами, телом, дезодоранты;
машинки для стрижки, триммеры, фены, бигуди, другая техника для красоты и здоровья;
зубные щетки, нити, пасты и другие средства по уходу за зубами;
солнцезащитные средства.
В отдельные категории выделены также аксессуары и косметические средства, которыми удобно пользоваться в дороге. Сегодня в каталоге онлайн-магазина можно найти продукцию следующих популярных брендов: Avene, Bioderma, Caudalie, La Roche-Posay, Batiste и др. Все это можно купить со скидками по купонам. В онлайн-магазине также доступен целый раздел с бестселлерами.
Интернет-магазин Pharmacosmetica запущен в 2009 году. Он занимается продажей лечебной и профессиональной косметики. В каталоге компании на начало 2020 года представлено более 8000 продуктов от более чем 70 брендов. Управляет магазином ООО «Фармкосметик», зарегистрированное в г. Зеленограде. Компания работает с клиентами из любых регионов России.
Плюсы онлайн-магазина:
Помощь экспертов в выборе товара. Косметологи компании помогают подобрать продукцию с учетом возраста и состояния клиента.
Лучшие цены. Со многими производителями магазин работает напрямую и может держать на продукцию невысокие цены, по сравнению с другими предложениями на рынке. Дополнительно клиенты могут рассчитывать на скидки по промокодам и другим специальным предложениям.
Оперативная поддержка и безупречный сервис. Для консультации покупателей в компании запущена горячая линия, сотрудники которой готовы ответить на любые вопросы по заказам.
Фармакосметика.ру делает все, чтобы покупки в магазине были максимально доступны клиентам. Она регулярно проводит различные распродажи и создала для посетителей отдельный раздел на сайте. В нем также можно найти наборы продуктов по специальным ценам. Кроме того, в магазине представлен отдельный раздел с акциями, по которым можно получить подарки при заказе определенных товаров. Некоторые акции можно сочетать с промокодами.
Следить за актуальными акциями будет проще, если оформить подписку на рассылку и официальные группы Фармакосметика.ру в социальных сетях, а также установить фирменное приложение на смартфон. В соцсетях магазин часто проводит розыгрыши призов.
Можно получить значительную скидку от базовой цены уже на первый заказ, если сумма покупки будет достаточно большой. Чем выше цена, тем выше размер скидки. Онлайн-магазин Фармакосметика.ру предоставит ее автоматически.
Еще один способ получения скидок – размещение собственных отзывов о товарах в каталоге. Если мнение будет опубликовано на сайте, компания зачислит за него бонусные баллы на специальный счет. Их можно обменять на скидку при оформлении следующего заказа. Обязательное условие для участия в программе лояльности – регистрация личного кабинета в магазине Pharmacosmetica.ru.
В онлайн-магазине Pharmacosmetica.ru можно приобрести товары с доставкой в любой регион России почтой или через курьерские службы Boxberry, СДЭК, МЛК Логистика. Предусмотрено получение заказа в пунктах выдачи или доставка его домой курьером. Промокод можно использовать при любом способе получения покупки.
Оплачиваются товары при получении наличными или при оформлении заказа с банковской карты. Другие варианты расчета за покупку —электронными деньгами, через онлайн-банкинг, терминалы, с помощью платежной системы IntellectMoney. Большинство купонов можно использовать при любом способе внесения платежа.
Необходимо зайти на страницу Pharmacosmetica.ru и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Pharmacosmetica.ru необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
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