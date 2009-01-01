Как воспользоваться скидочным купоном на Pharmacosmetica

Интернет Фармакосметика.ру старается обеспечить для покупателей лучшие цены, в том числе и за счет различных скидок и акций. Одним из способов не тратить лишние деньги является промокод. Он представляет собой набор букв и цифр, указав который, клиент получает скидку на первую покупку или последующие заказы.

Найти действующие купоны можно на этой странице. Для получения скидки по ним нужно:

Изучить список промокодов. Внимательно читайте условия акции. Иногда коды действуют на покупку свыше определенной суммы в рублях или применяются только к отдельным товарам. Нажать на кнопку напротив купона и дождаться перехода в онлайн-магазин Pharmacosmetica.ru. Сервис покажет промокод и скопирует его в буфер обмена. Переход на сайт магазина произойдет автоматически. Перейти в корзину заказа и вставить промокод в специальное поле. При желании код купона можно набрать и с клавиатуры. После применения промокода система пересчитает сумму покупки, и останется только завершить оформление заказа.

Некоторые актуальные акции не требуют ввода промокода. Сервис уведомит об этом до перехода в интернет-магазин.