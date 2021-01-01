Спасибо за оценку!

8 оценок поставлено средняя 5

Промокоды и скидки Philips | Март 2021

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Многообразие акций Philips

Компания «Philips» является одним из крупнейших концернов по производству электроники и бытовой техники. В официальном интернет-магазине Вас ждет широкий ассортимент товаров по справедливым ценам, а акции и специальные предложения позволят сэкономить до 50% на стоимости товаров. Вст ... упите в клуб Phillips или воспользуйтесь услугами бесплатной доставки – благодаря многообразию предложений, Вы можете сами выбирать, как именно сэкономить! Вы хотели бы совершить выгодную покупку уже сегодня? Тогда воспользуйтесь одним из наших промокодов Philips и наслаждайтесь качественными товарами по сниженной цене!


Посетить Philips
Контакты Philips

Юридический адрес:
г. Москва, м. Ленинский проспект, 5-й Донской пр-д, д. 21 "Б", стр. 10

Телефон:
8 (800) 350-68-81

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

8 оценок поставлено средняя 5

Многообразие акций Philips

Компания «Philips» является одним из крупнейших концернов по производству электроники и бытовой техники. В официальном интернет-магазине Вас ждет широкий ассортимент товаров по справедливым ценам, а акции и специальные предложения позволят сэкономить до 50% на стоимости товаров. Вст ... упите в клуб Phillips или воспользуйтесь услугами бесплатной доставки – благодаря многообразию предложений, Вы можете сами выбирать, как именно сэкономить! Вы хотели бы совершить выгодную покупку уже сегодня? Тогда воспользуйтесь одним из наших промокодов Philips и наслаждайтесь качественными товарами по сниженной цене!


Посетить Philips
Контакты Philips

Юридический адрес:
г. Москва, м. Ленинский проспект, 5-й Донской пр-д, д. 21 "Б", стр. 10

Телефон:
8 (800) 350-68-81

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Ситилинк
МТС
Oldi
Huawei
Gearbest
123.ru
Kotofoto
Just.ru
Все Инструменты
Banggood
Музторг
Xiaomi
Tefal

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Philips

Выгодные покупки в интернет-магазине Philips

Выгодные покупки в интернет-магазине Philips

Компания Philips, основанная в 1891 году Жераром Филипсом совместно с его отцом Фредериком, начала свой путь с производства электрических лампочек. Сегодня Philips создает продукты, выводящие качество жизни на абсолютно новый уровень — товары для здорового образа жизни, медицинское оборудование, бытовую технику и др.

Интернет-магазин Philips — это удобная площадка для онлайн-покупок, собравшая несколько тысяч наименований продуктов торговой марки на одном сайте. Все товары распределены по категориям в электронном каталоге, что облегчает поиск нужного продукта. В меню сайта вы найдете информацию об оплате, доставке, гарантии, возврате и действующих акциях, купонах на скидку, подарках, промокодах. Операторы магазина проконсультируют вас по любому вопросу в онлайн-чате.

Что предлагает интернет-магазин Philips?

Что предлагает интернет-магазин Philips?

Ассортимент магазина представлен следующими товарами:

  • электроника (телевизоры, аудиотехника, телефоны, планшеты, компьютеры и др.);

  • персональный уход (товары для бритья, стрижки, ухода за волосами, кожей и полостью рта);

  • техника для дома (товары для ухода за одеждой, уборки, очищения и увлажнения воздуха);

  • кухонная техника (товары для приготовления напитков и смузи, комбайны, мультиварки, хлебопечки и др.);

  • освещение (светильники, лампы, автомобильный свет и др.);

  • товары для матери и ребенка (бутылочки, пустышки, радионяни, блендеры и др.);

  • медицинские изделия.

Спросом пользуются средства персонального ухода, кухонная техника, все для матери и ребенка. Эти товары вы можете купить с большой выгодой для себя, потому что магазин предлагает специальные цены на популярные позиции.

Как пользоваться промокодом?

Как пользоваться промокодом?

Есть несколько способов сэкономить на покупках в интернете. Один из них — это применение промокодов. Такой код представляет собой уникальную комбинацию символов, дающую право на определенные привилегии при покупке товара. Это могут быть скидки, подарки, бонусные баллы и др. На сайте https://www.eg.ru/ вы найдете актуальную информацию о промокодах, акциях и скидочных купонах, действующих в интернет-магазине Philips. Воспользоваться предложением очень просто:

  1. Найдите интернет-магазин Philips в списке магазинов, представленных на сайте, и перейдите на страницу с действующими акционными предложениями. Во вкладке «Промокоды» выберите интересующий вас вариант и нажмите на кнопку «Открыть промокод». Это позволит автоматически скопировать нужный код и перейти в магазин.

  1. Выберите необходимые товары из каталога и положите их в корзину.

  2. Перейдите в корзину и вставьте промокод в поле «Коды скидок». Если вы вводите его вручную, внимательно проверяйте правильность написания и последовательность символов.

  1. Нажмите кнопку «Применить». Если все действия выполнены правильно, сумма покупки будет пересчитана с учетом скидки. Обратите внимание, что акционные предложения могут быть недействительны в определенных случаях. Ознакомиться с условиями применения промокодов можно в разделе меню «Общая информация».

Как экономить еще больше?

Как экономить еще больше?

Покупайте товары на сайте «Филлипс» с максимальной выгодой, используя специальные предложения:

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  • оформляйте заказ на определенную сумму, чтобы получить бесплатную доставку.

Подпишитесь на электронную рассылку магазина, чтобы всегда быть в курсе актуальных предложений и первыми узнавать о новинках.

Условия оплаты и доставки

Условия оплаты и доставки

Интернет-магазин Philips предлагает несколько способов оплаты и доставки. Вы можете оплатить покупку наличными курьеру, который доставит посылку, или при самовывозе. Если вы выбрали банковский перевод, то менеджеры магазина пришлют вам заполненную квитанцию, которую вы сможете оплатить в любом банке. Подарочный сертификат, в котором заранее указана сумма покупки, дает возможность приобрести товары в один клик. Для этого нужно ввести код сертификата в соответствующее поле в корзине. Вы можете оплатить заказ банковской картой в момент совершения заказа или при получении. В магазине существует услуга покупки товаров в кредит без переплаты. Она доступна гражданам РФ, достигшим совершеннолетия и имеющим постоянное место работы со стажем не менее трех лет.

Интернет-магазин Philips доставляет ваши заказы следующими способами:

  • собственная курьерская служба (в пределах Москвы и Московской области);

  • экспресс-доставка (в пределах Москвы);

  • самовывоз из офиса;

  • самовывоз из пунктов выдачи ТК DPD, Pony Express, PickPoint для России, Казахстана, Беларуси;

  • Почта России;

  • доставка по Москве компанией Gett Delivery/;

  • междугородняя доставка (условия уточняйте у менеджера интернет-магазина).

Стоимость доставки зависит от способа, который вы выберете. Заказы на сумму 5000 р. и выше доставляются бесплатно.

Часто задаваемые вопросы про Philips

★ Как получить промокоды в Philips?

Необходимо зайти на страницу Philips и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Philips?

Чтобы воспользоваться промокодом от Philips необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Philips доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 20

★ Все ли предложения Philips актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Philips.

★ Почему стоит использовать купоны Philips?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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