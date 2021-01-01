8 оценок поставлено средняя 5
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17%
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Категории: «Техника для дома», «Техника для кухни», «Персональный уход», «Для матери и ребенка», за исключением товаров со спецценой.
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45%
купон
10%
купон
17%
купон
Категории: «Техника для дома», «Техника для кухни», «Персональный уход», «Для матери и ребенка», за исключением товаров со спецценой.
5%
купон
1500Р
купон
Беспл
доставка
Беспл
доставка
15%
купон
5000Р
купон
Акция действует на покупку беспроводного пылесоса Philips SpeedPro Max Aqua 3в1
15%
купон
50%
купон
41%
купон
Беспл
подарок
Подарком при покупке является машинка для удаления катышков
15%
купон
47%
купон
38%
купон
15%
купон
20%
купон
50%
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Беспл
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45%
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на ВСЁ
Компания «Philips» является одним из крупнейших концернов по производству электроники и бытовой техники. В официальном интернет-магазине Вас ждет широкий ассортимент товаров по справедливым ценам, а акции и специальные предложения позволят сэкономить до 50% на стоимости товаров. Вст ... упите в клуб Phillips или воспользуйтесь услугами бесплатной доставки – благодаря многообразию предложений, Вы можете сами выбирать, как именно сэкономить! Вы хотели бы совершить выгодную покупку уже сегодня? Тогда воспользуйтесь одним из наших промокодов Philips и наслаждайтесь качественными товарами по сниженной цене!
Юридический адрес:
г. Москва, м. Ленинский проспект, 5-й Донской пр-д, д. 21 "Б", стр. 10
Телефон:
8 (800) 350-68-81
Соц. сети:
8 оценок поставлено средняя 5
Компания «Philips» является одним из крупнейших концернов по производству электроники и бытовой техники. В официальном интернет-магазине Вас ждет широкий ассортимент товаров по справедливым ценам, а акции и специальные предложения позволят сэкономить до 50% на стоимости товаров. Вст ... упите в клуб Phillips или воспользуйтесь услугами бесплатной доставки – благодаря многообразию предложений, Вы можете сами выбирать, как именно сэкономить! Вы хотели бы совершить выгодную покупку уже сегодня? Тогда воспользуйтесь одним из наших промокодов Philips и наслаждайтесь качественными товарами по сниженной цене!
Юридический адрес:
г. Москва, м. Ленинский проспект, 5-й Донской пр-д, д. 21 "Б", стр. 10
Телефон:
8 (800) 350-68-81
Соц. сети:
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Компания Philips, основанная в 1891 году Жераром Филипсом совместно с его отцом Фредериком, начала свой путь с производства электрических лампочек. Сегодня Philips создает продукты, выводящие качество жизни на абсолютно новый уровень — товары для здорового образа жизни, медицинское оборудование, бытовую технику и др.
Интернет-магазин Philips — это удобная площадка для онлайн-покупок, собравшая несколько тысяч наименований продуктов торговой марки на одном сайте. Все товары распределены по категориям в электронном каталоге, что облегчает поиск нужного продукта. В меню сайта вы найдете информацию об оплате, доставке, гарантии, возврате и действующих акциях, купонах на скидку, подарках, промокодах. Операторы магазина проконсультируют вас по любому вопросу в онлайн-чате.
Ассортимент магазина представлен следующими товарами:
электроника (телевизоры, аудиотехника, телефоны, планшеты, компьютеры и др.);
персональный уход (товары для бритья, стрижки, ухода за волосами, кожей и полостью рта);
техника для дома (товары для ухода за одеждой, уборки, очищения и увлажнения воздуха);
кухонная техника (товары для приготовления напитков и смузи, комбайны, мультиварки, хлебопечки и др.);
освещение (светильники, лампы, автомобильный свет и др.);
товары для матери и ребенка (бутылочки, пустышки, радионяни, блендеры и др.);
медицинские изделия.
Спросом пользуются средства персонального ухода, кухонная техника, все для матери и ребенка. Эти товары вы можете купить с большой выгодой для себя, потому что магазин предлагает специальные цены на популярные позиции.
Есть несколько способов сэкономить на покупках в интернете. Один из них — это применение промокодов. Такой код представляет собой уникальную комбинацию символов, дающую право на определенные привилегии при покупке товара. Это могут быть скидки, подарки, бонусные баллы и др. На сайте https://www.eg.ru/ вы найдете актуальную информацию о промокодах, акциях и скидочных купонах, действующих в интернет-магазине Philips. Воспользоваться предложением очень просто:
Найдите интернет-магазин Philips в списке магазинов, представленных на сайте, и перейдите на страницу с действующими акционными предложениями. Во вкладке «Промокоды» выберите интересующий вас вариант и нажмите на кнопку «Открыть промокод». Это позволит автоматически скопировать нужный код и перейти в магазин.
Выберите необходимые товары из каталога и положите их в корзину.
Перейдите в корзину и вставьте промокод в поле «Коды скидок». Если вы вводите его вручную, внимательно проверяйте правильность написания и последовательность символов.
Нажмите кнопку «Применить». Если все действия выполнены правильно, сумма покупки будет пересчитана с учетом скидки. Обратите внимание, что акционные предложения могут быть недействительны в определенных случаях. Ознакомиться с условиями применения промокодов можно в разделе меню «Общая информация».
Покупайте товары на сайте «Филлипс» с максимальной выгодой, используя специальные предложения:
станьте членом клуба и пользуйтесь привилегиями, недоступными случайным посетителям;
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изучайте сопутствующие товары, аксессуары, комплектующие: в комплекте с основным продуктом их можно купить дешевле, чем каждый по отдельности;
используйте скидки на вторую единицу: покупайте два одинаковых товара вместе с другом или сделайте подарок дорогому человеку и экономьте при этом;
оформляйте заказ на определенную сумму, чтобы получить бесплатную доставку.
Подпишитесь на электронную рассылку магазина, чтобы всегда быть в курсе актуальных предложений и первыми узнавать о новинках.
Интернет-магазин Philips предлагает несколько способов оплаты и доставки. Вы можете оплатить покупку наличными курьеру, который доставит посылку, или при самовывозе. Если вы выбрали банковский перевод, то менеджеры магазина пришлют вам заполненную квитанцию, которую вы сможете оплатить в любом банке. Подарочный сертификат, в котором заранее указана сумма покупки, дает возможность приобрести товары в один клик. Для этого нужно ввести код сертификата в соответствующее поле в корзине. Вы можете оплатить заказ банковской картой в момент совершения заказа или при получении. В магазине существует услуга покупки товаров в кредит без переплаты. Она доступна гражданам РФ, достигшим совершеннолетия и имеющим постоянное место работы со стажем не менее трех лет.
Интернет-магазин Philips доставляет ваши заказы следующими способами:
собственная курьерская служба (в пределах Москвы и Московской области);
экспресс-доставка (в пределах Москвы);
самовывоз из офиса;
самовывоз из пунктов выдачи ТК DPD, Pony Express, PickPoint для России, Казахстана, Беларуси;
Почта России;
доставка по Москве компанией Gett Delivery/;
междугородняя доставка (условия уточняйте у менеджера интернет-магазина).
Стоимость доставки зависит от способа, который вы выберете. Заказы на сумму 5000 р. и выше доставляются бесплатно.
Необходимо зайти на страницу Philips и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Philips необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 20
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Philips.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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