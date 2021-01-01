Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки Планета Спорт | Март 2021

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Контакты Планета Спорт

Юридический адрес:
187032, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана д. 38 кв. 41

Электронная почта:
info@planeta-sport.ru

Телефон:
8 (800) 775 75 94

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Ваш гид по спортивному оборудованию

Вы не представляете свою жизнь без спорта и здорового образа жизни? Тогда, онлайн-магазин спортивных товаров «Планета Спорта» это то, что Вам нужно! На официальном сайте Вас ожидает широкий ассортимент товаров для спорта и активного отдыха таких известных брендов, как Zamberlan, VIB ... RAM FIVEFINGERS, VR, inov-8, Vasque, Osprey и многих других. Так же в каталоге имеется большой выбор товаров для всех видов экстремального спорта. Оцените по достоинству удобный интерфейс, привлекательные акции, выгодную бонусную программу и самые справедливые цены. Так же, к Вашим услугам бесплатный справочный номер, по которому Вы можете проконсультироваться перед покупкой. Вы хотели бы сэкономить на покупке прямо сейчас? Примените один из собранных нами промокодов Планета Спорт и насладитесь качественным сервисом по сниженной цене!


Посетить Планета Спорт
Контакты Планета Спорт

Юридический адрес:
187032, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана д. 38 кв. 41

Электронная почта:
info@planeta-sport.ru

Телефон:
8 (800) 775 75 94

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
Снежная Королева
SHEIN
Befree
Mothercare
Love Republic
HENDERSON
Tom Tailor
Black star wear
Quiksilver
DC shoes
Vans
Kari

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Планета Спорт

Акционные предложения для выгодных покупок

Акционные предложения для выгодных покупок

Интернет-магазин «Планета Спорт» дарит еще больше возможностей сэкономить:

  • Если вы являетесь новым клиентом, вы можете получить скидку на первый заказ. 

  • Оформив клубную карту, вы получите доступ к акциям, позволяющим покупать дешевле и доступным только членам клуба. 

  • В магазине проходят сезонные распродажи, действуют скидки, посвященные различным событиям, например, Дню туризма, Дню сноубордиста, Всемирному дню шопинга и др. В течение ограниченного времени вы сможете купить некоторые товары более выгодно. 

  • Магазин дарит деньги за покупки: вы получаете средства на бонусный счет за определенную сумму, потраченную на товары. Этими бонусами можно частично оплачивать новые покупки.

  • Акции совместно с брендами: оформляйте заказ на товары конкретной торговой марки и получайте подарки.

  • Сделайте заказ на определенную сумму, и магазин доставит его бесплатно.

Чтобы не пропустить выгодные акции, подписывайтесь на электронную рассылку интернет-магазина и получайте новости первыми.

«Планета Спорт»: все для спорта на одном сайте

«Планета Спорт»: все для спорта на одном сайте

Интернет-магазин «Планета Спорт» — это сайт товаров для спортсменов, путешественников, людей, ведущих здоровый образ жизни. В общем, для всех, кому необходима комфортная и надежная одежде. На портале размещена оригинальная продукция таких известных мировых брендов, как: Red Fox, Inov8, Osprey, Zamberlan, Vasque, Burton, Laken, The North Face.

Электронный каталог отличается простотой и доступностью: товары распределены по названию, полу, принадлежности к определенному виду спорта и бренду. Зайдите на страницу распродажи, чтобы приобрести качественные вещи со скидкой. Среди множества акций на главной странице магазина вы обязательно найдете ту, которая заинтересует вас. Если у вас возникли вопросы, сделайте звонок на горячую линию — услуга бесплатна для России.

Как пользоваться промокодами для заказа в «Планете Спорт»?

Как пользоваться промокодами для заказа в «Планете Спорт»?

Качественные спортивные товары, как правило, имеют высокую цену. Необязательно ждать распродажи или другого удобного случая. Промокоды дают возможность покупать спортивную продукцию на сайте магазина «Планета Спорт» по льготной цене. Используя промокод, вы получите скидку на ваш заказ. Размер зависит от условий акции. Чтобы активировать скидочный купон, следуйте инструкции:

  1. На странице Planeta Sport собраны актуальные акционные предложения, действующие в этом магазине. Выберите промокод, который поможет вам сэкономить, нажмите кнопку «Открыть промокод». Это позволит вам скопировать код купона и перейти к покупкам на сайте магазина.

  1. Добавьте в корзину товары, перейдите к оформлению заказа.

  2. Вставьте промокод в строку, находящуюся под списком товаров, и нажмите «Применить». Итоговая сумма вашего заказа уменьшится с учетом скидки. Если промокод не сработал, значит, условия акции не выполнены. Скидка не распространяется на товары из вашей корзины или промокод введен неправильно (такое случается, если вы вводите его вручную). Повторите операцию или выберите другой купон на скидку.

 

Ассортимент спортивных товаров

Ассортимент спортивных товаров

На сайте «Планета Спорт» есть все для спорта:

  • большой выбор одежды для мужчин, женщин и детей от термобелья до верхней одежды позволит собрать комплект для различных потребностей на все сезоны и любой кошелек;

  • обувь для спорта и повседневной носки;

  • разнообразное снаряжение для туризма и альпинизма;

  • аксессуары и экипировка для бега, фитнеса, плавания;

  • ролики, самокаты, скейтборды, лонгборды, а также детали и комплектующие к ним.

Все товары являются оригиналами известных спортивных брендов, их качество подтверждено сертификатами.

Спортивный стиль считается синонимом свободы и комфорта. Спортивные вещи давно вышли за пределы спортзалов, поэтому одежда и обувь пользуются высоким спросом в «Планете Спорт». Поклонники здорового образа жизни приобретают экипировку и аксессуары для различных видов спорта, а любители экстрима активно заказывают горнолыжные комплекты, альпинистское снаряжение и товары, без которых не обходится ни один туристический поход. С учетом пожеланий клиентов, магазин устанавливает льготные цены на товары, пользующиеся высоким спросом.

Способы оплаты и доставки

Способы оплаты и доставки

Оплата в интернет-магазине «Планета Спорт» производится в рублях. У вас есть возможность зарезервировать товар на 3 дня. Рассчитаться за покупку можно наличными в момент получения посылки, банковской картой при оформлении заказа или банковским переводом в любом удобном банке.

Курьерскую доставку по России, Казахстану, Беларуси осуществляют службы EMS, DPD, Boxberry в срок до двух недель. Стоимость рассчитывается индивидуально для пункта назначения. Заказы стоимостью 9000 рублей и дороже доставляются бесплатно. В Санкт-Петербурге возможен самовывоз из фирменных магазинов «Планета Спорт». Также посылку можно получить самостоятельно в пунктах выдачи Boxberry по России. Подробнее об условиях доставки можно узнать на сайте магазина.

Часто задаваемые вопросы про Планета Спорт

★ Как получить промокоды в Планета Спорт?

Необходимо зайти на страницу Планета Спорт и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Планета Спорт?

Чтобы воспользоваться промокодом от Планета Спорт необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Планета Спорт доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 12

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Наши специалисты отбирают только действующие предложения Планета Спорт.

★ Почему стоит использовать купоны Планета Спорт?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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Тип купонаОписаниеКод
ПромокодКуртки Red Fox с экономией 30%МОР***
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