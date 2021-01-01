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Вы не представляете свою жизнь без спорта и здорового образа жизни? Тогда, онлайн-магазин спортивных товаров «Планета Спорта» это то, что Вам нужно! На официальном сайте Вас ожидает широкий ассортимент товаров для спорта и активного отдыха таких известных брендов, как Zamberlan, VIB ... RAM FIVEFINGERS, VR, inov-8, Vasque, Osprey и многих других. Так же в каталоге имеется большой выбор товаров для всех видов экстремального спорта. Оцените по достоинству удобный интерфейс, привлекательные акции, выгодную бонусную программу и самые справедливые цены. Так же, к Вашим услугам бесплатный справочный номер, по которому Вы можете проконсультироваться перед покупкой. Вы хотели бы сэкономить на покупке прямо сейчас? Примените один из собранных нами промокодов Планета Спорт и насладитесь качественным сервисом по сниженной цене!
Юридический адрес:
187032, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана д. 38 кв. 41
Электронная почта:
info@planeta-sport.ru
Телефон:
8 (800) 775 75 94
Соц. сети:
3 оценки поставлены средняя 5
Вы не представляете свою жизнь без спорта и здорового образа жизни? Тогда, онлайн-магазин спортивных товаров «Планета Спорта» это то, что Вам нужно! На официальном сайте Вас ожидает широкий ассортимент товаров для спорта и активного отдыха таких известных брендов, как Zamberlan, VIB ... RAM FIVEFINGERS, VR, inov-8, Vasque, Osprey и многих других. Так же в каталоге имеется большой выбор товаров для всех видов экстремального спорта. Оцените по достоинству удобный интерфейс, привлекательные акции, выгодную бонусную программу и самые справедливые цены. Так же, к Вашим услугам бесплатный справочный номер, по которому Вы можете проконсультироваться перед покупкой. Вы хотели бы сэкономить на покупке прямо сейчас? Примените один из собранных нами промокодов Планета Спорт и насладитесь качественным сервисом по сниженной цене!
Юридический адрес:
187032, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана д. 38 кв. 41
Электронная почта:
info@planeta-sport.ru
Телефон:
8 (800) 775 75 94
Соц. сети:
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Интернет-магазин «Планета Спорт» дарит еще больше возможностей сэкономить:
Если вы являетесь новым клиентом, вы можете получить скидку на первый заказ.
Оформив клубную карту, вы получите доступ к акциям, позволяющим покупать дешевле и доступным только членам клуба.
В магазине проходят сезонные распродажи, действуют скидки, посвященные различным событиям, например, Дню туризма, Дню сноубордиста, Всемирному дню шопинга и др. В течение ограниченного времени вы сможете купить некоторые товары более выгодно.
Магазин дарит деньги за покупки: вы получаете средства на бонусный счет за определенную сумму, потраченную на товары. Этими бонусами можно частично оплачивать новые покупки.
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Сделайте заказ на определенную сумму, и магазин доставит его бесплатно.
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Интернет-магазин «Планета Спорт» — это сайт товаров для спортсменов, путешественников, людей, ведущих здоровый образ жизни. В общем, для всех, кому необходима комфортная и надежная одежде. На портале размещена оригинальная продукция таких известных мировых брендов, как: Red Fox, Inov8, Osprey, Zamberlan, Vasque, Burton, Laken, The North Face.
Электронный каталог отличается простотой и доступностью: товары распределены по названию, полу, принадлежности к определенному виду спорта и бренду. Зайдите на страницу распродажи, чтобы приобрести качественные вещи со скидкой. Среди множества акций на главной странице магазина вы обязательно найдете ту, которая заинтересует вас. Если у вас возникли вопросы, сделайте звонок на горячую линию — услуга бесплатна для России.
Качественные спортивные товары, как правило, имеют высокую цену. Необязательно ждать распродажи или другого удобного случая. Промокоды дают возможность покупать спортивную продукцию на сайте магазина «Планета Спорт» по льготной цене. Используя промокод, вы получите скидку на ваш заказ. Размер зависит от условий акции. Чтобы активировать скидочный купон, следуйте инструкции:
На странице Planeta Sport собраны актуальные акционные предложения, действующие в этом магазине. Выберите промокод, который поможет вам сэкономить, нажмите кнопку «Открыть промокод». Это позволит вам скопировать код купона и перейти к покупкам на сайте магазина.
Добавьте в корзину товары, перейдите к оформлению заказа.
Вставьте промокод в строку, находящуюся под списком товаров, и нажмите «Применить». Итоговая сумма вашего заказа уменьшится с учетом скидки. Если промокод не сработал, значит, условия акции не выполнены. Скидка не распространяется на товары из вашей корзины или промокод введен неправильно (такое случается, если вы вводите его вручную). Повторите операцию или выберите другой купон на скидку.
На сайте «Планета Спорт» есть все для спорта:
большой выбор одежды для мужчин, женщин и детей от термобелья до верхней одежды позволит собрать комплект для различных потребностей на все сезоны и любой кошелек;
обувь для спорта и повседневной носки;
разнообразное снаряжение для туризма и альпинизма;
аксессуары и экипировка для бега, фитнеса, плавания;
ролики, самокаты, скейтборды, лонгборды, а также детали и комплектующие к ним.
Все товары являются оригиналами известных спортивных брендов, их качество подтверждено сертификатами.
Спортивный стиль считается синонимом свободы и комфорта. Спортивные вещи давно вышли за пределы спортзалов, поэтому одежда и обувь пользуются высоким спросом в «Планете Спорт». Поклонники здорового образа жизни приобретают экипировку и аксессуары для различных видов спорта, а любители экстрима активно заказывают горнолыжные комплекты, альпинистское снаряжение и товары, без которых не обходится ни один туристический поход. С учетом пожеланий клиентов, магазин устанавливает льготные цены на товары, пользующиеся высоким спросом.
Оплата в интернет-магазине «Планета Спорт» производится в рублях. У вас есть возможность зарезервировать товар на 3 дня. Рассчитаться за покупку можно наличными в момент получения посылки, банковской картой при оформлении заказа или банковским переводом в любом удобном банке.
Курьерскую доставку по России, Казахстану, Беларуси осуществляют службы EMS, DPD, Boxberry в срок до двух недель. Стоимость рассчитывается индивидуально для пункта назначения. Заказы стоимостью 9000 рублей и дороже доставляются бесплатно. В Санкт-Петербурге возможен самовывоз из фирменных магазинов «Планета Спорт». Также посылку можно получить самостоятельно в пунктах выдачи Boxberry по России. Подробнее об условиях доставки можно узнать на сайте магазина.
Необходимо зайти на страницу Планета Спорт и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Планета Спорт необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 12
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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