Как получить скидку по промокоду в онлайн-магазине Polaris

Компания Поларис придерживается позиции, что качественная техника должна быть доступной. Помимо невысоких цен в фирменном магазине, она предлагает сэкономить на покупках с помощью промокодов. Они представляют собой набор из букв и цифр, который дает клиенту право на скидку.

Список актуальных скидочных купонов и других акциях размещен на нашем сайте. Он регулярно обновляется и дополняется. Чтобы купить фирменную технику со скидкой по промокоду, достаточно выполнить 4 действия:

Нажать на кнопку понравившейся акции в списке действующих спецпредложений и дождаться перехода на сайт магазина Polaris. Добавить технику из каталога в корзину и перейти к оформлению заказа. Ввести и применить код купона, а затем ознакомиться с информацией о скидке.

Закончить оформление покупки.

Каждый купон имеет ограниченный срок действия. Перед его использованием нужно изучить правила акции. Часто промокод действует только на первую покупку, определенный товар или имеет другие ограничения. Помимо скидки, по коду могут предоставляться и другие бонусы, например бесплатная доставка.

Перед переходом в онлайн-магазин промокод будет автоматически скопирован в буфер обмена. На странице оформления заказа его можно не набирать на клавиатуре, а вставить в соответствующее поле. Для участия в некоторых акциях вводить коды не требуется. В этом случае до перехода на сайт онлайн-магазина будет показано соответствующее предупреждение. После применения купона клиенту будет показано, сколько рублей составила скидка. Эту информацию полезно изучить перед принятием окончательного решения о покупке техники.