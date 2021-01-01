3 оценки поставлены средняя 5
40%
на ВСЁ
5%
на ВСЁ
60%
купон
55%
купон
49%
купон
33%
купон
50%
купон
40%
купон
Лучшее
предложение
50%
купон
Беспл
доставка
Лучшее
предложение
40%
на ВСЁ
5%
на ВСЁ
60%
купон
55%
купон
49%
купон
33%
купон
50%
купон
40%
купон
Лучшее
предложение
50%
купон
Беспл
доставка
Лучшее
предложение
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
50%
на ВСЁ
Cкидка 50% предоставляется на всё, за исключением товаров, которые уже имеют на сайте свыше 50%, и кроме: микроволновых печей, обогревателей масляных, накопительных водонагревателей, ТВ и телефонов.
45%
купон
Скидка 40% распространяется на всё, кроме: • мультиварка Polaris PMC 0517AD • мультиварка Polaris PMC 0517 Expert • блендер Polaris PHB 0852 • мультиварка Polaris PMC 0517AD/G • мультиварка с давлением Polaris PPC 1203AD • кофеварка Polaris PCM 1529E Adore Crema • чайник Polaris PWK 1759CGL • чайник Polaris PWK 1702CGL • робот-пылесос Polaris PVCR 0930 SmartGo • портативный пылесос Polaris PVCS 1101 HandStickPRO • робот-пылесос Polaris PVCR 3000 Cyclonic PRO • чайник Polaris PWK 1711CGLD • портативный пылесос Polaris PVCS 1102 HandStickPRO+ • мясорубка Polaris PMG 2292AL Silent • блендер Polaris PHB 1585L Silent • пылесос Polaris PVC 1834 Silent • блендер Polaris PHB 1379 Silent • блендер PHB 1380 Silent • блендер электрический Polaris PHB 1379 Silent • блендер электрический Polaris PHB 1380 Silent • блендер электрический Polaris PHB 1591L Silent • робот-пылесос Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua • ультразвуковой увлажнитель воздуха Polaris PUH 9105 IQ Home • мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home • весы напольные Polaris PWS 1883DGFI • робот-пылесос Polaris PVCR 3200 IQ Home Aqua • риль-пресс Polaris PGP 3002DP Optimal Temp также, кроме: категория водонагреватели, микроволновые печи и тепловентиляторы. Также промокод даёт скидку 45% на: • кофеварку Polaris PCM 1529E Adore Crema • портативный пылесос Polaris PVCS 1101 HandStickPRO • робот-пылесос Polaris PVCR 3000 Cyclonic PRO • портативный пылесос Polaris PVCS 1102 HandStickPRO+ • ультразвуковой увлажнитель воздуха Polaris PUH 9105 IQ Home • весы напольные Polaris PWS 1883DGFI
60%+5%
купон
55%
купон
40%
купон
40%
купон
На сайте магазина Поларис в разделе «Акции» находятся самые свежие и выгодные предложения о покупках: бесплатная доставка, скидки до 70% на некоторые категории товаров, бонусы при оплате картой и кешбэк. Акции обновляются каждый месяц – следите за новостями магазина, чтобы не упусти ... ть выгодное предложение специально для Вас.
Электронная почта:
info@shop-polaris.ru
Телефон:
8 800 700 11 78
Соц. сети:
3 оценки поставлены средняя 5
На сайте магазина Поларис в разделе «Акции» находятся самые свежие и выгодные предложения о покупках: бесплатная доставка, скидки до 70% на некоторые категории товаров, бонусы при оплате картой и кешбэк. Акции обновляются каждый месяц – следите за новостями магазина, чтобы не упусти ... ть выгодное предложение специально для Вас.
Электронная почта:
info@shop-polaris.ru
Телефон:
8 800 700 11 78
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Компания Polaris зарегистрирована в 1995 году. Ее цель — предложить покупателям качественную и доступную технику, а также помочь сделать дом уютным. Штаб-квартира фирмы находится в Швеции, но основное производство сосредоточено в Китае и России. Сегодня технику компании продают уже на 3 континентах, а к ее разработке привлекаются не только инженеры из разных стран, но и ведущие дизайнеры.
Для покупателей из Российской Федерации компания Поларис открыла официальный интернет-магазин. В нем можно купить оборудование и другие товары производства фирмы со скидками по промокодам и акциям. При этом клиент гарантированно получает оригинальную продукцию. При производстве она проходит многоступенчатый контроль качества и подлежит гарантийному обслуживанию в фирменных сервисных центрах.
Компания Поларис придерживается позиции, что качественная техника должна быть доступной. Помимо невысоких цен в фирменном магазине, она предлагает сэкономить на покупках с помощью промокодов. Они представляют собой набор из букв и цифр, который дает клиенту право на скидку.
Список актуальных скидочных купонов и других акциях размещен на нашем сайте. Он регулярно обновляется и дополняется. Чтобы купить фирменную технику со скидкой по промокоду, достаточно выполнить 4 действия:
Нажать на кнопку понравившейся акции в списке действующих спецпредложений и дождаться перехода на сайт магазина Polaris.
Добавить технику из каталога в корзину и перейти к оформлению заказа.
Ввести и применить код купона, а затем ознакомиться с информацией о скидке.
Закончить оформление покупки.
Каждый купон имеет ограниченный срок действия. Перед его использованием нужно изучить правила акции. Часто промокод действует только на первую покупку, определенный товар или имеет другие ограничения. Помимо скидки, по коду могут предоставляться и другие бонусы, например бесплатная доставка.
Перед переходом в онлайн-магазин промокод будет автоматически скопирован в буфер обмена. На странице оформления заказа его можно не набирать на клавиатуре, а вставить в соответствующее поле. Для участия в некоторых акциях вводить коды не требуется. В этом случае до перехода на сайт онлайн-магазина будет показано соответствующее предупреждение. После применения купона клиенту будет показано, сколько рублей составила скидка. Эту информацию полезно изучить перед принятием окончательного решения о покупке техники.
Поларис работает над тем, чтобы покупки в онлайн-магазине стали максимально выгодными. Компания не ограничивается распространением промокодов и проводит различные акции. По ним можно получить скидку или другой приятный бонус, например подарок или доставку на льготных условиях. Информация о новых спецпредложениях публикуется на главной странице сайта и в отдельном разделе. Товары, на которые действует сниженная цена, также обозначены специальным значком в общем каталоге.
Узнавать раньше других о новых спецпредложениях поможет рассылка. Подписаться на нее можно внизу сайта. Подписчики регулярно получают также обзоры техники, полезные советы и персональные промокоды.
Отдельно на сайте размещен раздел Outlet. В него попадают товары, на которые установлены сниженные до максимума цены. Если покупатель нашел где-то технику Polaris дешевле, чем у официального онлайн-продавца, он может сэкономить, воспользовавшись программой «Нашли дешевле — сделаем скидку!».
Можно получить дополнительную скидку при любой покупке, оплатив ее банковской картой на сайте. Это полностью безопасно, а сэкономленные деньги можно потратить другие товары со скидками.
Чаще всего клиенты покупают в фирменном онлайн-магазине со скидками по промокодам технику для кухни и дома: мультиварки, шашлычницы, чайники, кофеварки, блендеры, электропечи, пылесосы, парогенераторы, утюги, отправители и т. д. Для удобства клиентов хиты продаж со сниженными ценами выводятся в отдельном блоке на главной странице, а в каталоге предусмотрена возможность сортировки по популярности.
В онлайн-магазин Polaris продаются со скидками и другие товары:
климатическое и тепловое оборудование;
техника для спорта, красоты и здоровья;
посуда;
различные аксессуары.
Оплатить заказ со скидками по промокодам и другим акциям можно на сайте банковской картой Visa, Мир или MasterCard. Юридические лица могут рассчитаться за покупку переводом на счет компании. Кроме того, в Москве и Московской области можно оплатить заказ при получении наличными или банковской картой. В регионы отправка товара наложенным платежом не производится.
В Москве заказ можно забрать со склада фирменного магазина Polaris или получить через курьеров компании. В регионы России доставка осуществляется курьерской службой СДЭК, Почтой России и другими компаниями-партнерами. Чаще всего услуга предоставляется бесплатно.
Необходимо зайти на страницу Polaris и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Polaris необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 12
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Polaris.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Весь ассортимент дешевле на 40% по промокоду Polaris
|1***10
|Скидка
|Оплати заказ на сайте картой и сэкономь дополнительно 5%
|не требуется
|Скидка
|Аутлет Polaris с дисконтом до 60%
|не требуется
|Скидка
|Детские самокаты Polaris выгоднее на 55%
|не требуется
|Скидка
|Купи сэндвичницу с ошеломительной скидкой до 49%
|не требуется
|Скидка
|Сделано в России! Мясорубки с дисконтом до 33%
|не требуется
|Скидка
|Сказочные цены до минус 50% на посуду
|не требуется