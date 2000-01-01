Промокоды и скидки Порядок | Март 2021

Подробнее о магазине Порядок

Компания Порядок – сеть супермаркетов с выбором товаров для дачи и дома. История сети началась с открытия первого розничного магазина в Воронеже, с тех пор компания уже больше 10 лет предлагает товары для обустройства жилища и отдыха на природе. Она сотрудничает с производителями без посредников, поэтому удерживает цены на низком уровне. Развитые логистические возможности позволяют сети магазинов Poryadok организовывать быстрые поставки товаров и доставку заказов покупателям.

Порядок сегодня – это десятки супермаркетов в десятках регионов России и с десятками тысяч ежедневных посещений. Сеть развивается и расширяет географию, чтобы еще больше россиян могли купить качественные товары для дома и дачи. Для снижения расходов магазин предлагает поучаствовать в акциях, воспользоваться промокодами и присоединиться к программе лояльности. На этой странице собраны интересные актуальные предложения и купоны, позволяющие получить скидку при заказе в магазине Порядок всем читателям.