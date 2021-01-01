Как получать регулярные скидки в интернет-магазине?

В интернете можно покупать товары со скидкой, используя специальные купоны. Они распространяются бесплатно как на сайте магазина, так и на партнерских ресурсах. Промокод — это определенная комбинация букв, цифр и символов, которая позволяет снизить цену на товар, находящийся в корзине. Иногда вместо скидки купон дает возможность получить подарок или бонусные баллы.

На этой странице вы найдете актуальные предложения для онлайн-магазина Quiksilver. Выберите из предложенных вариантов тот, который хотите применить, нажмите «Открыть промокод». Вы сразу будете автоматически перемещены на сайт Quiksilver, а код – скопирован в буфер.

После того как вы выбрали товары, которые хотите приобрести, перейдите в корзину, чтобы оформить заказ. Промокод нужно вставить в строку, находящуюся ниже списка покупок, и нажать кнопку «Применить». Цены будут пересчитаны с учетом вашей скидки, итоговая сумма заказа станет меньше. Внимательно читайте условия применения промокода. Если он не сработал для вашей корзины, возможно, нужно внести какие-то изменения или использовать другой купон.