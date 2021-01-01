Спасибо за оценку!

7 оценок поставлено средняя 5

Промокоды и скидки Quiksilver | Март 2021

Одежда для активного отдыха со скидкой от Квиксильвер. Актуальных купонов: 11

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Беспл
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Скидка
При заказе на сумму от 8000 рублей доставка бесплатно
Истекает через 37 дней

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Скидка
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Австралийское качество по русским ценам

Quiksilver – это австралийская марка одежды, которая изначально занималась производством экипировки для серфинга, но позже включила в свой арсенал одежду для спорта и активного отдыха. На данный момент, компания является крупнейшим производителем обуви, одежды и аксессуаров для серф ... инга, сноубординга и скейтбординга. В официальном магазине Вас ждет большой выбор товара, привлекательные цены и удобная бонусная программа, которая поможет сделать покупки еще более выгодными! Откройте для себя комфорт и качество сервиса по сниженной цене, воспользовавшись одним из наших промокодов Quiksilver. Просто скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее в специальном поле на странице оплаты заказа.


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Контакты Quiksilver

Телефон:
8 (800) 333-18-80

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Спасибо за оценку!

7 оценок поставлено средняя 5

Австралийское качество по русским ценам

Quiksilver – это австралийская марка одежды, которая изначально занималась производством экипировки для серфинга, но позже включила в свой арсенал одежду для спорта и активного отдыха. На данный момент, компания является крупнейшим производителем обуви, одежды и аксессуаров для серф ... инга, сноубординга и скейтбординга. В официальном магазине Вас ждет большой выбор товара, привлекательные цены и удобная бонусная программа, которая поможет сделать покупки еще более выгодными! Откройте для себя комфорт и качество сервиса по сниженной цене, воспользовавшись одним из наших промокодов Quiksilver. Просто скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее в специальном поле на странице оплаты заказа.


Посетить Quiksilver
Контакты Quiksilver

Телефон:
8 (800) 333-18-80

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
Снежная Королева
SHEIN
Befree
Mothercare
Love Republic
KIKO MILANO
Incanto
HENDERSON
Tom Tailor
Black star wear
Планета Спорт
DC shoes
Vans
Kari

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Quiksilver

Quiksilver — стильные вещи для тех, кто в постоянном движении

Quiksilver — стильные вещи для тех, кто в постоянном движении

Австралийский бренд Quiksilver выпускает одежду, обувь, аксессуары для активных видов спорта (серфинг, скейтбординг, сноубординг, мотокросс, горные лыжи). Продукция этой торговой марки известна высоким качеством и ультрасовременным дизайном.

Quiksilver позиционирует себя как молодежный бренд, создавая яркие вещи с модными принтами и необычными деталями. В разработках коллекций принимают участие спортсмены с мировым именем. Компания имеет несколько дочерних брендов, также широко известных в мире, выпускающих спортивную, повседневную одежду и обувь — DC, Roxy, Hawk и др. В онлайн-магазине Quiksilver представлен большой выбор продуктов торговой марки для мужчин, женщин, детей. На сайте собраны последние коллекции бренда по актуальным ценам. В разделе распродажи вы найдете товары со скидками до 60%.

Как покупать в Quiksilver дешевле?

Как покупать в Quiksilver дешевле?

Промокоды — не единственная возможность экономить на покупках. Магазин Квиксильвер регулярно проводит выгодные акции:

  • Скидки за подписку на электронную рассылку. Вы не только будете регулярно получать новости и интересные предложения от магазина, но и сможете использовать скидку на первую покупку. Для оформления подписки зайдите на главную страницу, найдите в нижней части сайта поле для заполнения, введите ваш электронный адрес. Письмо с кодом, дающим право на скидку, придет на почту быстро. Предложение доступно только для новых посетителей, которые ранее не были зарегистрированы. 

  • Деньги на бонусный счет за регистрацию и участие в программе лояльности. Члены клуба могут экономить на покупках, получая бонусные купоны за определенную сумму, потраченную в магазине. Кроме того, участники программы имеют доступ к закрытым распродажам, получают денежные ваучеры и другие привилегии.

  • Скидки на различные категории товаров, например рюкзаки, рубашки, толстовки.

  • Сезонные скидки, распродажи старых коллекций.

  • Бесплатная доставка заказов, оформленных на определенную сумму.

Как получать регулярные скидки в интернет-магазине?

Как получать регулярные скидки в интернет-магазине?

В интернете можно покупать товары со скидкой, используя специальные купоны. Они распространяются бесплатно как на сайте магазина, так и на партнерских ресурсах. Промокод — это определенная комбинация букв, цифр и символов, которая позволяет снизить цену на товар, находящийся в корзине. Иногда вместо скидки купон дает возможность получить подарок или бонусные баллы.  

На этой странице вы найдете актуальные предложения для онлайн-магазина Quiksilver. Выберите из предложенных вариантов тот, который хотите применить, нажмите «Открыть промокод». Вы сразу будете автоматически перемещены на сайт Quiksilver, а код – скопирован в буфер.

 

После того как вы выбрали товары, которые хотите приобрести, перейдите в корзину, чтобы оформить заказ. Промокод нужно вставить в строку, находящуюся ниже списка покупок, и нажать кнопку «Применить». Цены будут пересчитаны с учетом вашей скидки, итоговая сумма заказа станет меньше. Внимательно читайте условия применения промокода. Если он не сработал для вашей корзины, возможно, нужно внести какие-то изменения или использовать другой купон.

Способы оплаты, варианты доставки заказа

Способы оплаты, варианты доставки заказа

На сайте Quiksilver действует наличный и безналичный расчет. Вы можете оплатить покупки банковской картой Visa/Mastercard при оформлении заказа. Возможна оплата наличными курьеру, который доставит посылку.

Доставку заказов по Москве и России выполняют транспортные компании CDEK, Pony Express, PickPoint, RedExpress. Возможны 2 варианта получения посылки: курьером по указанному адресу или самовывоз из пунктов выдачи. Сроки доставки: от 2 до 7 рабочих дней. Участники программы лояльности золотого и серебряного уровня имеют право на бесплатную доставку. При получении заказа возможна примерка.

 

Разделы каталога

Разделы каталога

Интернет-магазин Quiksilver предлагает вещи торговой марки в следующих категориях:

  • мужская одежда и обувь (ветровки, куртки, рубашки, свитеры, толстовки, футболки, джинсы, брюки, шорты, ботинки, кроссовки, кеды, сланцы и др.);

  • женская одежда (куртки, толстовки, джинсы, брюки и др.);

  • детская одежда и обувь (куртки, ветровки, толстовки, футболки, майки, рубашки, джинсы, брюки, шорты, сланцы и др.);

  • аксессуары для взрослых и детей (шапки, бейсболки, кошельки, ремни, полотенца, солнцезащитные очки, рюкзаки, сумки и др.);

  • все для серфинга (гидрокостюмы, рашгарды, бордшорты и др.);

  • все для сноуборда (куртки, термобелье, шлемы, маски и др.).

Спортивная одежда Quiksilver создается из лучших синтетических материалов: нейлона, полиэстера, саржи, тафты и др. Для любителей активных видов спорта важны прочность и эластичность. Бордшорты, придуманные создателями бренда, до сих пор остаются топовым товаром. Повседневная одежда не менее популярна, чем спортивная экипировка, благодаря качеству и практичности. Не упускайте возможность купить оригинальные товары для спорта и отдыха по сниженной цене.

Часто задаваемые вопросы про Quiksilver

★ Как получить промокоды в Quiksilver?

Необходимо зайти на страницу Quiksilver и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Quiksilver?

Чтобы воспользоваться промокодом от Quiksilver необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Quiksilver доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 11

★ Все ли предложения Quiksilver актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Quiksilver.

★ Почему стоит использовать купоны Quiksilver?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Quiksilver

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Quiksilver дарит скидку 20% дополнительноSAL***
СкидкаПри подписке на новости дарим скидку 10% с промокодом Quiksilver Ruне требуется
СкидкаПри заказе на сумму от 8000 рублей доставка бесплатноне требуется
СкидкаВсего от 845 рублей детская одежда по промокоду Quiksilver ruне требуется
СкидкаРубашки и поло с выгодой до 60% с купоном Квиксильверне требуется
СкидкаЖенская одежда с выгодой до 70%не требуется
СкидкаДо минус 60% на мужские аксессуарыне требуется

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