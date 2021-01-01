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Юридический адрес:
Москва, Открытое шоссе, 18 с1
Электронная почта:
club@ralf.ru
Телефон:
8 800 700-51-96
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Интернет-магазин обуви и аксессуаров Ralf Ringer постоянно проводит масштабные конкурсы в своем официальном аккаунте Instagram. Хотите стать участником и получить ценный приз? Подписывайтесь на аккаунт, выполняйте условия участия, выкладывайте фотографии в любимой обуви от Ralf Ring ... er и ждите розыгрыша. Вы можете стать обладателем путевки в любой город страны, новой пары обуви или других уникальных призов! Следите за новостями и участвуйте!
Юридический адрес:
Москва, Открытое шоссе, 18 с1
Электронная почта:
club@ralf.ru
Телефон:
8 800 700-51-96
Соц. сети:
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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Онлайн-магазин Ralf Ringer — это комфортная обувь для всей семьи. Модели создаются из натуральных материалов по технологиям, разработанным и запатентованным компанией. При этом цены на продукцию Ральф Рингер очень доступные, что делает бренд одним из самых узнаваемых в России.
Торговая марка обуви Ralf Ringer появилась в России в 1996 году. Первой моделью, поступившей в продажу, были классические мужские туфли. Они так понравились покупателям, что компания обрела известность уже за короткий срок. Долгое время фирма создавала только мужские модели, но несколько лет назад ассортимент бренда пополнился коллекциями для женщин и детей.
В меню сайта вы найдете разделы для мужчин, женщин и детей. Если не уверены в том, подойдет ли вам размер, воспользуйтесь таблицей. При доставке курьером есть услуга примерки. Кроме обувных моделей, на сайте представлены аксессуары, которые сделают образ завершенным или просто станут прекрасным подарком
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Сезонные распродажи — это возможность купить то, что вы давно хотели, по сниженной стоимости.
В интернет-магазине торговой марки можно найти обувь сезона осень-зима и весна-лето для всех членов семьи.
В разделе для женщин находятся следующие виды обуви: ботинки, кроссовки, сапоги, кеды, туфли, ботильоны, ботфорты, лоферы, балетки, босоножки, сандалии, сабо, мокасины и др. Магазин предлагает вам выбрать стильные аксессуары — сумки и шарфы.
В мужских коллекциях представлены ботинки, кроссовки, кеды, туфли, сапоги, лоферы, мокасины, сандалии, сабо и др., а также мужские модели ремней, сумок и шарфов.
Для требовательных маленьких клиентов бренд создает детские модели сапог, кроссовок, балеток, лоферов, сабо и других видов. Ассортимент обуви для детей включает не меньше видов, чем для взрослых. Товар проходит обязательную проверку и имеет сертификацию качества, поэтому вы можете не волноваться о комфорте детских ножек.
Популярность моделей зависит от сезона. Например, весной и осенью высоким спросом пользуются кроссовки, летом — босоножки и сандалии, а зимой — сапоги. Сезонные скидки помогут вам сэкономить на востребованных моделях бренда.
На покупки в магазине распространяется гарантия от 30 до 90 дней.
В магазине Ralf Ringer доступны такие виды оплаты:
оплата онлайн происходит в момент оформления заказа с помощью банковской карты Visa/Mastercard или платежных сервисов Яндекс.Деньги, Apple Pay, Google Pay, E-invoicing. Возможна покупка в рассрочку;
оплата наличными при получении заказа независимо от способа доставки;
оплата банковской картой при получении заказа (доступно не для всех способов доставки и населенных пунктов).
Доставка возможна по всем регионам России. Клиенты из Москвы и Санкт-Петербурга могут заказать доставку с курьером и услугой примерки. Самостоятельно забрать заказ можно в пунктах самовывоза, а также в постаматах PickPoint. Почта России доставляет посылки, когда другие способы недоступны для вашего населенного пункта. Сроки доставки — от 1 дня до 4 недель. Стоимость зависит от способа доставки, который вы выбираете.
Необходимо зайти на страницу Ralf Ringer и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Ralf Ringer необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 13
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Ralf Ringer.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
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|Код
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|Промокод Ральф Рингер -10% на первый заказ
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|Промокод
|Промокод Ralf Ringer: -500 рублей на ВСЁ за регистрацию
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|Скидка
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|не требуется
|Скидка
|Мужские кроссовки с выгодой до 50%
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|Скидка
|Дисконт до 60% на мужские ремни
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|Скидка
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|не требуется
|Скидка
|Выгода до 30% на мужскую обувь
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