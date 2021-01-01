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Промокоды и скидки Ральф Рингер | Март 2021

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Посетить Ralf Ringer
Контакты Ralf Ringer

Юридический адрес:
Москва, Открытое шоссе, 18 с1

Электронная почта:
club@ralf.ru

Телефон:
8 800 700-51-96

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Мега-конкурсы от Ralf Ringer

Интернет-магазин обуви и аксессуаров Ralf Ringer постоянно проводит масштабные конкурсы в своем официальном аккаунте Instagram. Хотите стать участником и получить ценный приз? Подписывайтесь на аккаунт, выполняйте условия участия, выкладывайте фотографии в любимой обуви от Ralf Ring ... er и ждите розыгрыша. Вы можете стать обладателем путевки в любой город страны, новой пары обуви или других уникальных призов! Следите за новостями и участвуйте!


Посетить Ralf Ringer
Контакты Ralf Ringer

Юридический адрес:
Москва, Открытое шоссе, 18 с1

Электронная почта:
club@ralf.ru

Телефон:
8 800 700-51-96

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
Снежная Королева
SHEIN
Mothercare
Tom Tailor
DC shoes
Vans
O'stin
reebok
Ecco

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Специальные предложения от Ralf Ringer

Магазин обуви Ralf Ringer — лидер российского обувного рынка

Магазин обуви Ralf Ringer — лидер российского обувного рынка

Онлайн-магазин Ralf Ringer — это комфортная обувь для всей семьи. Модели создаются из натуральных материалов по технологиям, разработанным и запатентованным компанией. При этом цены на продукцию Ральф Рингер очень доступные, что делает бренд одним из самых узнаваемых в России.

Торговая марка обуви Ralf Ringer появилась в России в 1996 году. Первой моделью, поступившей в продажу, были классические мужские туфли. Они так понравились покупателям, что компания обрела известность уже за короткий срок. Долгое время фирма создавала только мужские модели, но несколько лет назад ассортимент бренда пополнился коллекциями для женщин и детей. 

В меню сайта вы найдете разделы для мужчин, женщин и детей. Если не уверены в том, подойдет ли вам размер, воспользуйтесь таблицей. При доставке курьером есть услуга примерки. Кроме обувных моделей, на сайте представлены аксессуары, которые сделают образ завершенным или просто станут прекрасным подарком

Как пользоваться промокодами и получать скидки?

Как пользоваться промокодами и получать скидки?

Преимуществом интернет-покупок является возможность пользоваться скидками, которых нет в розничных магазинах. Для этого не нужно совершать никаких сложных манипуляций. Покупать товары онлайн с большой выгодой вам помогут промокоды. Наш сайт размещает актуальные промокоды для магазина Ralf Ringer, чтобы вы были в курсе самых выгодных предложений. Пользоваться промокодами и скидочными купонами очень просто. Если вы не делали этого раньше, воспользуйтесь подсказками:

  1. Выберите одно из предложений Ralf Ringer на этой странице и нажмите на зеленую кнопку «Открыть промокод». В течение нескольких секунд код будет скопирован и откроется сайт магазина.

  1. Найдите нужные товары и положите их в корзину.

  2. Перейдите в корзину для оформления заказа. Вставьте промокод в специальное окошко и нажмите кнопку «Применить». Если сумма покупки отобразилась со скидкой, значит, промокод сработал. Если этого не произошло, проверьте условия акции и правильность написания кода, попробуйте выбрать другой скидочный купон, который будет действовать для вашей корзины.

Вы можете подписаться на рассылку сайта, чтобы получать информацию о новых акциях и доступ к эксклюзивным промокодам.

Еще больше выгодных покупок на сайте Ralf Ringer

Еще больше выгодных покупок на сайте Ralf Ringer

В интернете можно сэкономить не только с промокодами. На сайте бренда действуют различные акционные предложения:

  • Получите бонусы за оформление подписки на рассылку магазина. Для этого оставьте ваш электронный адрес и получите письмо с кодом в течение суток. Бонусные баллы можно использовать для оплаты заказов в магазине.

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  • Сезонные распродажи — это возможность купить то, что вы давно хотели, по сниженной стоимости.

Ассортимент обуви Ralf Ringer

Ассортимент обуви Ralf Ringer

В интернет-магазине торговой марки можно найти обувь сезона осень-зима и весна-лето для всех членов семьи.

В разделе для женщин находятся следующие виды обуви: ботинки, кроссовки, сапоги, кеды, туфли, ботильоны, ботфорты, лоферы, балетки, босоножки, сандалии, сабо, мокасины и др. Магазин предлагает вам выбрать стильные аксессуары — сумки и шарфы.

В мужских коллекциях представлены ботинки, кроссовки, кеды, туфли, сапоги, лоферы, мокасины, сандалии, сабо и др., а также мужские модели ремней, сумок и шарфов.

Для требовательных маленьких клиентов бренд создает детские модели сапог, кроссовок, балеток, лоферов, сабо и других видов. Ассортимент обуви для детей включает не меньше видов, чем для взрослых. Товар проходит обязательную проверку и имеет сертификацию качества, поэтому вы можете не волноваться о комфорте детских ножек.

Популярность моделей зависит от сезона. Например, весной и осенью высоким спросом пользуются кроссовки, летом — босоножки и сандалии, а зимой —  сапоги. Сезонные скидки помогут вам сэкономить на востребованных моделях бренда.  

На покупки в магазине распространяется гарантия от 30 до 90 дней.

Как оплатить заказ и оформить доставку?

Как оплатить заказ и оформить доставку?

В магазине Ralf Ringer доступны такие виды оплаты:

  • оплата онлайн происходит в момент оформления заказа с помощью банковской карты Visa/Mastercard или платежных сервисов Яндекс.Деньги, Apple Pay, Google Pay, E-invoicing. Возможна покупка в рассрочку;

  • оплата наличными при получении заказа независимо от способа доставки;

  • оплата банковской картой при получении заказа (доступно не для всех способов доставки и населенных пунктов).

Доставка возможна по всем регионам России. Клиенты из Москвы и Санкт-Петербурга могут заказать доставку с курьером и услугой примерки. Самостоятельно забрать заказ можно в пунктах самовывоза, а также в постаматах PickPoint. Почта России доставляет посылки, когда другие способы недоступны для вашего населенного пункта. Сроки доставки — от 1 дня до 4 недель. Стоимость зависит от способа доставки, который вы выбираете.

Часто задаваемые вопросы про Ralf Ringer

★ Как получить промокоды в Ralf Ringer?

Необходимо зайти на страницу Ralf Ringer и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Ralf Ringer?

Чтобы воспользоваться промокодом от Ralf Ringer необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

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Количество актуальных купонов: 13

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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Ralf Ringer

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ПромокодПромокод Ральф Рингер -10% на первый заказне ***
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