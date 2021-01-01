Магазин обуви Ralf Ringer — лидер российского обувного рынка

Онлайн-магазин Ralf Ringer — это комфортная обувь для всей семьи. Модели создаются из натуральных материалов по технологиям, разработанным и запатентованным компанией. При этом цены на продукцию Ральф Рингер очень доступные, что делает бренд одним из самых узнаваемых в России.

Торговая марка обуви Ralf Ringer появилась в России в 1996 году. Первой моделью, поступившей в продажу, были классические мужские туфли. Они так понравились покупателям, что компания обрела известность уже за короткий срок. Долгое время фирма создавала только мужские модели, но несколько лет назад ассортимент бренда пополнился коллекциями для женщин и детей.

В меню сайта вы найдете разделы для мужчин, женщин и детей. Если не уверены в том, подойдет ли вам размер, воспользуйтесь таблицей. При доставке курьером есть услуга примерки. Кроме обувных моделей, на сайте представлены аксессуары, которые сделают образ завершенным или просто станут прекрасным подарком