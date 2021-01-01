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1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки Rendez-Vous | Март 2021

Скидки на премиум бренды от Рандеву. Актуальных купонов: 11

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Скидка при онлайн-оплате

Интернет-магазин обуви и аксессуаров Рандеву проводит постоянную акцию – скидка 5% при оплате банковской картой онлайн. Добавляйте товары в корзину, оформляйте заказ, и скидка автоматически будет применяться при выборе опции «Оплата онлайн». Скидка также распространяется на товары п ... о акции и другим специальным предложениям.


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Контакты Rendez-Vous

Телефон:
8 (800) 700-88-66

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Скидка при онлайн-оплате

Интернет-магазин обуви и аксессуаров Рандеву проводит постоянную акцию – скидка 5% при оплате банковской картой онлайн. Добавляйте товары в корзину, оформляйте заказ, и скидка автоматически будет применяться при выборе опции «Оплата онлайн». Скидка также распространяется на товары п ... о акции и другим специальным предложениям.


Посетить Rendez-Vous
Контакты Rendez-Vous

Телефон:
8 (800) 700-88-66

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
SHEIN
Tom Tailor
O'stin
Ecco

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Специальные предложения от Rendez-Vous

Подробнее об онлайн-бутике Rendez-Vous

Подробнее об онлайн-бутике Rendez-Vous

Компания Рандеву вышла на рынок в начале 2000-х. Ее первый салон-магазин открылся в ГУМе в Москве. Сотрудники фирмы всегда уделяли большое внимание выбору коллекций и качеству обслуживания покупателей.

Сегодня Rendez-Vous управляет более чем 100 магазинами в России и собственным салоном в Куршевеле. Она также открыла для клиентов онлайн-бутик. При заказе товаров в онлайн-магазине Рандеву покупатели получают целый ряд плюсов:

  • Более чем 100 брендов и несколько тысяч моделей в каталоге. При необходимости опытные консультанты по телефону помогут разобраться в интерфейсе и ассортименте онлайн-бутика.

  • Скидки по промокодам и акциям как на первый заказ, так и на последующие покупки. По спецпредложениям клиентов иногда ждут и другие бонусы.

  • Бесплатные услуги по ремонту и профилактике обуви. Они доступны участникам бонусной программы. 

Как воспользоваться скидочным купоном в Rendez-Vous

Как воспользоваться скидочным купоном в Rendez-Vous

Один из способов получить скидку при покупке одежды и обуви в онлайн-бутике – воспользоваться промокодом. Он представляет собой комбинацию из букв и цифр, которую нужно указать во время оформления покупки. Иногда его еще называют купоном на скидку.

Для получения скидки по промокоду клиенту достаточно выполнить следующие действия:

  1. Выбрать купон. Список актуальных спецпредложений компании Рандеву доступен на нашем сайте. Помимо действующих промокодов, в нем представлены и другие акции онлайн-бутика.

  2. Нажать на кнопку «Открыть» рядом с понравившимся спецпредложением. Код купона будет автоматически скопирован в буфер обмена, а затем сервис откроет сайт Rendez-Vous. Если для участия в акции не требуется вводить код, об этом будет показано соответствующее сообщение.

  3. Выбрать нужные товары в магазине и добавить их в корзину. Промокод может действовать не на всю одежду, обувь и аксессуары, представленные в бутике.

  4. Перейти к просмотру содержимого корзины и активировать купон. Клиенту нужно поставить отметку, что у него есть промокод, а затем ввести и применить его. Набирать код на клавиатуре необязательно, его можно вставить из буфера обмена в соответствующее поле.

После активации промокода онлайн-бутик автоматически пересчитает стоимость товаров в корзине и покажет, сколько рублей составила скидка. Если клиента все устраивает, он сможет сразу перейти к оформлению заказа.

Покупка в онлайн-бутике Rendez-Vous с максимальной скидкой

Покупка в онлайн-бутике Rendez-Vous с максимальной скидкой

Использование промокода – не единственный способ экономить деньги при покупке одежды и обуви в онлайн-магазине. Компания Рандеву регулярно проводит и другие акции. Информация о них публикуется на специальной странице сайта. Также она часто устраивает распродажи, на которых можно купить товары со скидками. Для удобства покупателей они собраны в отдельном разделе онлайн-магазина, а в общем каталоге обозначены специальным значком.

Чтобы не пропустить информацию о новых спецпредложениях, рекомендуется выполнить следующие действия:

  • Подписаться на рассылку компании. Новые подписчики часто получают в подарок от компании промокод на первую покупку. В рассылке также публикуются материалы о модных тенденциях и полезные советы.

  • Присоединиться к группам компании в социальных сетях. На своих страницах онлайн-бутик публикует различные советы для покупателей и другую полезную информацию, сведения об акциях, а также проводит розыгрыши призов и подарков.

  • Установить приложение Rendez-Vous на смартфон. В нем можно покупать одежду и обувь со скидками по промокодам с любого мобильного устройства под управлением операционной системы iOS или Android. Скачать приложение можно через официальные магазины программного обеспечения, встроенные в ОС. Ссылки на него также доступны на сайте онлайн-бутика.

Дополнительно для получения персональных скидок рекомендуется зарегистрироваться в программе Privilège и получить виртуальную дисконтную карту. По ней доступны и такие привилегии, как бесплатный ремонт обуви.

Еще один способ получить скидку – оплатить заказ онлайн. Она будет предоставлена автоматически, независимо от того, использован скидочный купон или нет.

Популярные товары в магазине Rendez-Vous со скидками

Популярные товары в магазине Rendez-Vous со скидками

Онлайн-бутик Rendez-Vous специализируется на продаже фирменной женской, мужской и детской обуви. Чаще всего покупатели заказывают товары со скидками от следующих брендов:

  • Kenzo;

  • Lacoste;

  • Giovanni Fabiani;

  • Loriblu;

  • Calvin Klein;

  • Dino Bigioni;

  • New Balance;

  • Officine Creative.

Для удобства покупателей в каждом разделе каталога предусмотрена возможность сортировки продуктов по популярности. Кроме того, в отдельную категорию выделены новинки и к каждому сезону публикуются подборки подходящей обуви.

В онлайн-бутике Rendez-Vous также можно купить со скидками по акциям одежду и аксессуары для детей, женщин и мужчин.

Оплата и доставка в магазине Rendez-Vous

Оплата и доставка в магазине Rendez-Vous

При оформлении заказа на сайте предусмотрена оплата банковской картой. А при получении можно рассчитаться наличными либо картой (часто). Доставка покупок онлайн-бутиком осуществляется по России и Казахстану собственной курьерской службой и через компании Boxberry, СДЭК, DHL, PickPoint. Услуга оказывается бесплатно.

Часто задаваемые вопросы про Rendez-Vous

★ Как получить промокоды в Rendez-Vous?

Необходимо зайти на страницу Rendez-Vous и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Rendez-Vous?

Чтобы воспользоваться промокодом от Rendez-Vous необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Rendez-Vous доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 11

★ Все ли предложения Rendez-Vous актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Rendez-Vous.

★ Почему стоит использовать купоны Rendez-Vous?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Rendez-Vous

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаКэшбэк от Rendez-Vousне требуется
СкидкаВыгода до 60% на женские кошельки по промокоду на скидку Рандевуне требуется
СкидкаВыгода до 50% на женское нижнее белье с промокодом Rendez Vousне требуется
СкидкаМужские джинсы с выгодой до 40% по купону Рандевуне требуется
СкидкаДо минус 30% на мужские свитшоты с промокодом на скидку Рандевуне требуется
СкидкаОдежда для мальчиков: до -60% по промокоду интернет магазина Рандевуне требуется
СкидкаДисконт до 25% на женские футболкине требуется

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