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Промокод действует на все товары, за исключением товаров из раздела «Инструменты и расходники», подарочные сертификаты, листовую ламинарию для обертывания и некоторые бренды.
15%
на ВСЕ
Беспл
подарок
Беспл
доставка
Бесплатная доставка осуществляется в пределах МКАД
10%
купон
50%
купон
13%
купон
29%
купон
28%
купон
25%
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Наша миссия – привить привычку ухаживать за собой и предоставить каждому профессиональную косметику, которую используют в своей работе врачи косметологи. Мы регулярно организуем гигантские распродажи, чтобы порадовать покупателей. Скидки на акционные товары здесь достигают до 50% и ... выше. Кроме того, если Вы станете постоянным клиентом магазина, то уже с третьего заказа начнётся экономия и сбережете до 35% бюджета. А ещё здесь действуют скидки оптовым покупателям и дополнительные накопительные скидки. Продли молодость вместе с нами!
Юридический адрес:
ул. Василия Петушкова, 8, Москва, 125476
Электронная почта:
sales@roskosmetika.ru
Телефон:
8 (495) 662-58-44
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Наша миссия – привить привычку ухаживать за собой и предоставить каждому профессиональную косметику, которую используют в своей работе врачи косметологи. Мы регулярно организуем гигантские распродажи, чтобы порадовать покупателей. Скидки на акционные товары здесь достигают до 50% и ... выше. Кроме того, если Вы станете постоянным клиентом магазина, то уже с третьего заказа начнётся экономия и сбережете до 35% бюджета. А ещё здесь действуют скидки оптовым покупателям и дополнительные накопительные скидки. Продли молодость вместе с нами!
Юридический адрес:
ул. Василия Петушкова, 8, Москва, 125476
Электронная почта:
sales@roskosmetika.ru
Телефон:
8 (495) 662-58-44
Соц. сети:
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Волосы. Все для мытья, ухода, укладки для разных типов волос.
Руки и ноги. Средства для увлажнения, питания, скрабы, пилинги, маски, дезодоранты-антиперспиранты, пластыри.
Душ и ванна. Гели для душа, мочалки, соли, пены для ванны, скрабы, зубные пасты.
Инструменты и расходники. Одноразовые материалы для мастеров, аксессуары, инструменты для парикмахеров, визажистов, косметологов.
Оборудование. Столы для массажа, мебель для мастеров маникюра, воскоплавы, лампы, машинки для стрижки, плойки, фены.
Эксперты Roskosmetika проконсультируют вас при подборе средств, помогут подобрать эффективную косметику для вашего типа кожи с учетом возраста.
Магазин принимает наличную и безналичную оплату. Вы можете рассчитаться наличными с курьером или в пунктах выдачи при самовывозе. Безналичный расчет производится удобным для вас способом:
карта Visa, Mastercard, Maestro,
банковский перевод,
WebMoney,
Яндекс.Деньги,
терминал.
Ваши посылки доставляются курьером по указанному адресу. Самовывоз возможен в пунктах выдачи PickPoint или главном офисе магазина. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Необходимо зайти на страницу Roskosmetika и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Roskosmetika необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 11
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