Промокоды для покупок в «Рокси»

Онлайн-магазины часто предлагают дополнительные скидки на товары. Самый быстрый способ получить такой бонус — активировать купон/промокод при оформлении заказа. Чаще остальных предложениями пользуются зарегистрированные на сайте клиенты, потому что компания присылает купоны на электронную почту. Но необязательно быть постоянным покупателем, чтобы иметь доступ к выгодным предложениям. Мы всегда публикуем действующие промокоды для различных магазинов РФ, включая «Рокси». Вы можете пользоваться акционными предложениями в любое время.

Изучите список актуальных акций Roxy. Выберите промокод, который хотите использовать, нажмите зеленую кнопку «Открыть промокод». Это действие позволит скопировать данные и перейти к покупкам на сайте магазина. После того, как вы добавили все вещи в корзину, перейдите к оформлению заказа. Промокод нужно вставить в поле под списком покупок, затем нажать кнопку «Применить». Вы увидите, что стоимость вещей в корзине будет пересчитана, а итоговая сумма уменьшится. После этого можно завершить оформление заказа. Если промокод не сработал, проверьте его соответствие условиям и напишите в службу поддержки.