Спасибо за оценку!

5 оценок поставлено средняя 5

Промокоды и скидки Roxy | Март 2021

Спортивная и городская женская одежда со скидками. Актуальных купонов: 12

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Промокод Рокси дарит выгоду 25% дополнительно
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Беспл
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Скидка
Бесплатная доставка по России при заказе на сумму от 5000 рублей
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На пляж или свидание с Roxy

Фирма «Roxy» начинала с профильной одежды для серфинга и активного отдыха. Сейчас в официальном магазине можно найти так же множество моделей для повседневной жизни и спорта. Основанная женщинами марка характеризуется стильными элементами и удобными фасонами, которые без труда позво ... лят, как подобрать наряд для свидания, так и для дня на пляже. Откройте для себя удобный онлайн-магазин с широким ассортиментом товаров, скидками до 60% в разделе распродажи и бесплатной доставкой. Хотите совершить экономную покупку уже сегодня? Просто скопируйте один из собранных нами промокодов Roxy и вставьте его в специальном поле на странице оплаты заказа.


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Контакты Roxy

Телефон:
8 (800) 333-18-80

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Спасибо за оценку!

5 оценок поставлено средняя 5

На пляж или свидание с Roxy

Фирма «Roxy» начинала с профильной одежды для серфинга и активного отдыха. Сейчас в официальном магазине можно найти так же множество моделей для повседневной жизни и спорта. Основанная женщинами марка характеризуется стильными элементами и удобными фасонами, которые без труда позво ... лят, как подобрать наряд для свидания, так и для дня на пляже. Откройте для себя удобный онлайн-магазин с широким ассортиментом товаров, скидками до 60% в разделе распродажи и бесплатной доставкой. Хотите совершить экономную покупку уже сегодня? Просто скопируйте один из собранных нами промокодов Roxy и вставьте его в специальном поле на странице оплаты заказа.


Посетить Roxy
Контакты Roxy

Телефон:
8 (800) 333-18-80

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
Снежная Королева
SHEIN
Befree
Mothercare
Love Republic
KIKO MILANO
Incanto
HENDERSON
Tom Tailor
Black star wear
Планета Спорт
Quiksilver
DC shoes
Vans
Kari

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Roxy

Промокоды для покупок в «Рокси»

Промокоды для покупок в «Рокси»

Онлайн-магазины часто предлагают дополнительные скидки на товары. Самый быстрый способ получить такой бонус — активировать купон/промокод при оформлении заказа. Чаще остальных предложениями пользуются зарегистрированные на сайте клиенты, потому что компания присылает купоны на электронную почту. Но необязательно быть постоянным покупателем, чтобы иметь доступ к выгодным предложениям. Мы всегда публикуем действующие промокоды для различных магазинов РФ, включая «Рокси». Вы можете пользоваться акционными предложениями в любое время. 

Изучите список актуальных акций Roxy. Выберите промокод, который хотите использовать, нажмите зеленую кнопку «Открыть промокод». Это действие позволит скопировать данные и перейти к покупкам на сайте магазина. После того, как вы добавили все вещи в корзину, перейдите к оформлению заказа. Промокод нужно вставить в поле под списком покупок, затем нажать кнопку «Применить». Вы увидите, что стоимость вещей в корзине будет пересчитана, а итоговая сумма уменьшится. После этого можно завершить оформление заказа. Если промокод не сработал, проверьте его соответствие условиям и напишите в службу поддержки. 

Покупайте дешевле с акциями Roxy

Покупайте дешевле с акциями Roxy

Купоны на скидку и промокоды помогают сэкономить на покупках в интернете, но не нужно забывать о других интересных акциях. На сайте Roxy вы можете использовать следующие возможности:

  • Подпишитесь на электронную рассылку новостей, чтобы получить скидку на первый заказ и всегда быть в курсе новых поступлений и выгодных предложений. Эта акция доступна для новых пользователей.

  • Покупайте больше — получайте доставку в подарок.

  • Заказывайте товары из различных категорий со скидками от 15 до 60 %.

  • Экономьте до 70 % на сезонных распродажах, во время праздников.

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Об онлайн-магазине Roxy

Об онлайн-магазине Roxy

Австралийский бренд Roxy выпускает женскую одежду в спортивном стиле для активного отдыха и экстремальных видов спорта. Ассортимент постоянно пополняется новыми коллекциями, товары на складе всегда подготовлены к отправке. Компания регулярно проводит акции, позволяющие покупать больше со значительными скидками.

Идея создать линейку пляжной одежды для девушек-серфингистов появилась в 1990 году в Австралии — колыбели серфинга. В те годы такая экипировка выпускалась только для мужчин, девушки были вынуждены кататься в мужских шортах. Появление Roxy изменило все. На первые коллекции, состоявшие из купальников и бордшортов, сразу появился спрос. 

Постепенно ассортимент бренда расширялся. Сегодня компания создает экипировку для серфингистов и сноубордистов, одежду для отдыха, занятий фитнесом и йогой, вещи в стиле casual для повседневного ношения. Эти товары славятся дизайном, качеством ткани, а также символизируют особый дух свободы, присущий девушке Roxy.

Интернет-магазин продает продукцию для женщин и девочек. Вы можете заказать на сайте одежду, обувь, аксессуары торговой марки. В разделе Sale действуют скидки до 60 %.

Как оплатить заказ и когда приедет посылка

Как оплатить заказ и когда приедет посылка

Онлайн-магазин Roxy принимает оплату наличными курьеру и банковской картой Visa/Mastercard. Заказы по России доставляют транспортные компании PickPoint, RedExpress, PonyExpress, CDEK. Доступна курьерская доставка или получение в пункте выдачи. Срок доставки по Москве, Санкт-Петербургу и области составляет до 2 дней, в регионы России — до недели. Стоимость услуги уточняйте на сайте.

Какие товары предлагает магазин

Какие товары предлагает магазин

На сайте представлены женские и детские коллекции одежды, обуви, аксессуаров, а также экипировка для фитнеса, серфинга, сноубординга. Онлайн-каталог имеет следующие категории:

  • Коллекции. Одежда собрана по трендам и силуэтам. Здесь вы найдете готовые решения на все случаи жизни с ценами и описанием.

  • Одежда. Вещи для отдыха, прогулок, занятий спортом — повседневная одежда для активных девушек.

  • Пляжная одежда. Все, что может понадобится вам для пляжного отдыха: купальники, бикини, сланцы, сандалии, полотенца.

  • Аксессуары. Женские рюкзаки, сумки, чемоданы, кошельки, ремни, шляпы, бейсболки, солнцезащитные очки, носки, шапки, варежки, шарфы.

  • Обувь. Женские кеды, кроссовки, ботинки, сапоги.

  • Фитнес. Экипировка для занятий: леггинсы, шорты, майки, футболки, спортивные бюстгалтеры, ветровки, толстовки, аксессуары.

  • Серфинг. Гидрокостюмы, бордшорты, рашгарды, аксессуары.

  • Сноубординг. Куртки, штаны, одежда из флиса, термобелье, шапки, шарфы, перчатки, шлемы, маски, сумки.

  • Детям. Все для девочек 8–16 лет: повседневная одежда, купальники, экипировка для серфинга и сноубординга, обувь, аксессуары.

  • Sale. Вещи из всех категорий для женщин и детей от рождения до 16 лет со скидками.

Одежда Roxy удобная, красивая, функциональная. Они не стесняет движений и позволяет получить еще больше удовольствия от занятий спортом. Заказывайте фирменные товары на сайте по льготным ценам.

Часто задаваемые вопросы про Roxy

★ Как получить промокоды в Roxy?

Необходимо зайти на страницу Roxy и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Roxy?

Чтобы воспользоваться промокодом от Roxy необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Roxy доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 12

★ Все ли предложения Roxy актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Roxy.

★ Почему стоит использовать купоны Roxy?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Roxy

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Рокси дарит выгоду 25% дополнительноGRL***
СкидкаБесплатная доставка по России при заказе на сумму от 5000 рублейне требуется
СкидкаДо минус 70% на товары для занятий фитнесомне требуется
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