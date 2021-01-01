5 оценок поставлено средняя 5
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70%
купон
50%
купон
75%
купон
60%
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Фирма «Roxy» начинала с профильной одежды для серфинга и активного отдыха. Сейчас в официальном магазине можно найти так же множество моделей для повседневной жизни и спорта. Основанная женщинами марка характеризуется стильными элементами и удобными фасонами, которые без труда позво ... лят, как подобрать наряд для свидания, так и для дня на пляже. Откройте для себя удобный онлайн-магазин с широким ассортиментом товаров, скидками до 60% в разделе распродажи и бесплатной доставкой. Хотите совершить экономную покупку уже сегодня? Просто скопируйте один из собранных нами промокодов Roxy и вставьте его в специальном поле на странице оплаты заказа.
Телефон:
8 (800) 333-18-80
Соц. сети:
5 оценок поставлено средняя 5
Фирма «Roxy» начинала с профильной одежды для серфинга и активного отдыха. Сейчас в официальном магазине можно найти так же множество моделей для повседневной жизни и спорта. Основанная женщинами марка характеризуется стильными элементами и удобными фасонами, которые без труда позво ... лят, как подобрать наряд для свидания, так и для дня на пляже. Откройте для себя удобный онлайн-магазин с широким ассортиментом товаров, скидками до 60% в разделе распродажи и бесплатной доставкой. Хотите совершить экономную покупку уже сегодня? Просто скопируйте один из собранных нами промокодов Roxy и вставьте его в специальном поле на странице оплаты заказа.
Телефон:
8 (800) 333-18-80
Соц. сети:
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Онлайн-магазины часто предлагают дополнительные скидки на товары. Самый быстрый способ получить такой бонус — активировать купон/промокод при оформлении заказа. Чаще остальных предложениями пользуются зарегистрированные на сайте клиенты, потому что компания присылает купоны на электронную почту. Но необязательно быть постоянным покупателем, чтобы иметь доступ к выгодным предложениям. Мы всегда публикуем действующие промокоды для различных магазинов РФ, включая «Рокси». Вы можете пользоваться акционными предложениями в любое время.
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Австралийский бренд Roxy выпускает женскую одежду в спортивном стиле для активного отдыха и экстремальных видов спорта. Ассортимент постоянно пополняется новыми коллекциями, товары на складе всегда подготовлены к отправке. Компания регулярно проводит акции, позволяющие покупать больше со значительными скидками.
Идея создать линейку пляжной одежды для девушек-серфингистов появилась в 1990 году в Австралии — колыбели серфинга. В те годы такая экипировка выпускалась только для мужчин, девушки были вынуждены кататься в мужских шортах. Появление Roxy изменило все. На первые коллекции, состоявшие из купальников и бордшортов, сразу появился спрос.
Постепенно ассортимент бренда расширялся. Сегодня компания создает экипировку для серфингистов и сноубордистов, одежду для отдыха, занятий фитнесом и йогой, вещи в стиле casual для повседневного ношения. Эти товары славятся дизайном, качеством ткани, а также символизируют особый дух свободы, присущий девушке Roxy.
Интернет-магазин продает продукцию для женщин и девочек. Вы можете заказать на сайте одежду, обувь, аксессуары торговой марки. В разделе Sale действуют скидки до 60 %.
Онлайн-магазин Roxy принимает оплату наличными курьеру и банковской картой Visa/Mastercard. Заказы по России доставляют транспортные компании PickPoint, RedExpress, PonyExpress, CDEK. Доступна курьерская доставка или получение в пункте выдачи. Срок доставки по Москве, Санкт-Петербургу и области составляет до 2 дней, в регионы России — до недели. Стоимость услуги уточняйте на сайте.
На сайте представлены женские и детские коллекции одежды, обуви, аксессуаров, а также экипировка для фитнеса, серфинга, сноубординга. Онлайн-каталог имеет следующие категории:
Коллекции. Одежда собрана по трендам и силуэтам. Здесь вы найдете готовые решения на все случаи жизни с ценами и описанием.
Одежда. Вещи для отдыха, прогулок, занятий спортом — повседневная одежда для активных девушек.
Пляжная одежда. Все, что может понадобится вам для пляжного отдыха: купальники, бикини, сланцы, сандалии, полотенца.
Аксессуары. Женские рюкзаки, сумки, чемоданы, кошельки, ремни, шляпы, бейсболки, солнцезащитные очки, носки, шапки, варежки, шарфы.
Обувь. Женские кеды, кроссовки, ботинки, сапоги.
Фитнес. Экипировка для занятий: леггинсы, шорты, майки, футболки, спортивные бюстгалтеры, ветровки, толстовки, аксессуары.
Серфинг. Гидрокостюмы, бордшорты, рашгарды, аксессуары.
Сноубординг. Куртки, штаны, одежда из флиса, термобелье, шапки, шарфы, перчатки, шлемы, маски, сумки.
Детям. Все для девочек 8–16 лет: повседневная одежда, купальники, экипировка для серфинга и сноубординга, обувь, аксессуары.
Sale. Вещи из всех категорий для женщин и детей от рождения до 16 лет со скидками.
Одежда Roxy удобная, красивая, функциональная. Они не стесняет движений и позволяет получить еще больше удовольствия от занятий спортом. Заказывайте фирменные товары на сайте по льготным ценам.
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Количество актуальных купонов: 12
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|Тип купона
|Описание
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