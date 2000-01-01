Промокоды и скидки Сантехника Тут | Март 2021

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5%
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10%
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Лучшее
предложение
5%
купон
Список брендов, участвующих в акции на странице спецпредложения
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3%
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В скидке 3% не участвуют бренды: Paffoni, Aquanet, TOTO, Kerama Marazzi, Сунержа, Laparet, Kerranova, Ceramica Classic, Kolpa San.
Лучшее
предложение
5%
купон
5%
купон
5%
купон
14950Р
купон
25%
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Скидка 5% при заказе на сумму от 30000 рублей, 7% при заказе от 50000 рублей и 10% - от 70000 рублей. Действительна при покупке более 3-х товаров
В интернет-магазине Santehnika Tut гарантируют лучшую цену в городе на отдельные виды товаров. На сайте магазина в разделе «Лучшая цена» Вы найдете большой выбор сантехнического оборудования по выгодной цене: унитазы, душевые кабины, ванны и другое. Подписывайтесь на новостную рассы ... лку магазина, чтобы не пропустить подходящие акции.
Юридический адрес:
141018, Московская область, г. Мытищи, проспект Новомытищинский, д. 76, помещение III, офис 32
Электронная почта:
info@santehnika-tut.ru
Телефон:
8 495 565-35-25
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
В интернет-магазине Santehnika Tut гарантируют лучшую цену в городе на отдельные виды товаров. На сайте магазина в разделе «Лучшая цена» Вы найдете большой выбор сантехнического оборудования по выгодной цене: унитазы, душевые кабины, ванны и другое. Подписывайтесь на новостную рассы ... лку магазина, чтобы не пропустить подходящие акции.
Юридический адрес:
141018, Московская область, г. Мытищи, проспект Новомытищинский, д. 76, помещение III, офис 32
Электронная почта:
info@santehnika-tut.ru
Телефон:
8 495 565-35-25
Соц. сети:
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Интернет-магазин Сантехника Тут предлагает огромный выбор сантехнического оборудования, мебели и хозяйственных товаров. Каталог содержит более 88 тыс. позиций. Вся продукция поставляется с официальной гарантией производителей. Желающие также могут заказать установку оборудования.
На сайте Santehnika Tut регулярно проходят акции, участников которых ожидают скидки и подарки. Доставка за счет продавца, кешбэк, бонусы за лояльность – все это доступно постоянным клиентам магазина. Снизить цены на товар помогают и промокоды, представленные на этой странице.
Здесь вы найдете действующие купоны, дающие право на скидку или доставку бесплатно. Чтобы активировать предложение, достаточно скопировать промокод и ввести его в процессе оформления заказа. Переход в интернет-магазин и сохранение кода в буфере обычно происходят автоматически. Для покупки со скидкой достаточно нескольких простых шагов:
Выбрать товары и перейти в корзину.
Ввести промокод.
Убедиться, что код купона сработал, и начать оформление заказа.
Регистрироваться на сайте Сантехника Тут необязательно. Достаточно указать запрашиваемую информацию и контакты. Однако, отказываясь от авторизации, покупатель лишается многих преимуществ, доступных зарегистрировавшимся клиентам. В частности, бонусов по программе лояльности.
Промокоды обычно распространяются на определенную категорию товаров или услугу. Перед активацией купона убедитесь, что предложение действительно. Просроченные промокоды тоже иногда срабатывают, но лучше на это не рассчитывать, тем более что бонусные акции Santehnika Tut следуют непрерывно.
Текущие бонусные предложения вы найдете в разделе «Акции». Помимо скидок по промокодам и при покупках на определенную сумму, сегодня пользователи получают кешбэк в рамках одной из выбранных программ:
LetyShops. При оформлении заказа через этот сервис покупателю возвращают до 7% суммы чека. Размер зависит от товарного бренда.
Хоум Кредит. Рассчитываясь этой картой, вы получите экономию до 5,2%.
Тинькофф. При оплате картой этого банка компенсируют до 5%.
Желающим взять сантехническое оборудование или мебель в рассрочку доступны программы от Хоум Кредит, Яндекс.Кассы или «Совести». Никаких переплат при соблюдении графика расчета.
Постоянным клиентам Сантехника Тут предлагает оформить виртуальную скидочную карту. Вступление в клуб открывает доступ к специальным предложениям. Владельца карты обслуживает персональный менеджер, его заказы обрабатывают и доставляют в первую очередь. Участники клуба получают повышенные скидки и подарки в рамках регулярных розыгрышей. Оформление карты не отнимет много времени и усилий.
В каталоге этого интернет-магазина восемь основных разделов:
сантехника;
отопление;
мебель для ванной;
инженерная сантехника;
плитка;
кухня;
паркет и ламинат;
аксессуары.
В отделе «Распродажа» собраны позиции, предлагаемые с дисконтом. Можно дополнительно снизить цену, введя промокод или номер клубной карты. В последнем случае скидка распространяется только на товары с лейблом «Клубная цена». Наличие зеленой надписи «Бесплатная доставка» означает, что точно удастся сэкономить на этой услуге.
Часто при покупке полагается подарок – какой-нибудь недорогой аксессуар. Этот вопрос стоит уточнять у менеджера. В процессе оформления заказа программа предлагает дополнительные товары, которые могут оказаться полезными при эксплуатации оборудования. Рекомендуем хотя бы ознакомиться с этими предложениями.
Служба доставки интернет-магазина Santehnika Tut работает на территории Московской и Ленинградской областей, Ростова-на-Дону и Краснодара. Жители других регионов могут получить посылку в пунктах выдачи транспортных компаний. При возврате или обмене товара стоимость доставки оплачивает заказчик. Услуга оказывается бесплатно при наличии промокода или в рамках бонусных акций.
Если вы живете в населенном пункте, обслуживаемом филиалом компании, можно заказать установку и подключение сантехнического оборудования. Работы осуществляют опытные сотрудники технической службы, имеющие все необходимые допуски. На услугу предоставляется длительная гарантия.
Сантехника Тут предлагает несколько вариантов оплаты:
наличными курьеру или в пункте самовывоза;
картами VISA (кроме Electron) и MasterCard (кроме Maestro);
по безналичному расчету.
К каждому товару прилагается гарантийный талон, дающий право на обслуживание в сервисных центрах производителя. Если оборудование не подошло, его можно вернуть или обменять в течение семи дней. Важно сохранить первоначальный вид упаковки и комплектацию. Продукцию ненадлежащего качества в магазине Сантехника Тут принимают обратно до конца гарантийного срока.
Необходимо зайти на страницу Сантехника Тут и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Сантехника Тут необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 27
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Сантехника Тут.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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