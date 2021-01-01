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Промокоды и скидки Satra | Март 2021

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Истекает через 28 дней

40%
купон

Скидка
Сантехника бренда AM.PM с космическими скидками до 40%
Истекает через 28 дней

Беспл
доставка

Скидка
Полотенцесушители доставим бесплатно
Истекает через 28 дней

15%
купон

Скидка
Купите сантехнику бренда Triton с выгодой до 15%
Истекает через 28 дней

10%
купон

Скидка
Чугунная ванна Maroni Colombo 170x80 с ручками с выгодой 10%
Истекает через 7 дней

3%
купон

Скидка
Подпишитесь на новости и получите скидку 3% на заказ
Истекает через 7 дней

30%
купон

Скидка
Держатель туалетной бумаги Fixsen Kvadro с выгодой 30%
Истекает через 7 дней

645Р
купон

Скидка
Всего 645 рублей дозатор Fixsen Kvadro
Истекает через 7 дней

100Р
купон

Скидка
Купите шторы для ванной по цене от 100 рублей
Истекает через 7 дней

25%
купон

Скидка
Теплые полы с выгодой до 25%
Истекает через 7 дней

1000Р
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Скидка
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Истекает через 7 дней

1600Р
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Всего от 1600 рублей кулеры для воды
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Мультибредовый магазин сантехники satra.ru

Интернет-магазин является подразделением торгово-розничной компании ООО «Сатра», крупного поставщика, который реализует сантехнику в Москве с середины 90-х годов. Магазин предлагает более 110 тысяч позиций в наличии, оперативно обрабатывает и доставляет заказы, оказывает услуги монт ... ажа и предоставляет гарантию от производителя. Ритейлер придерживается умеренной ценовой политики, систематически проводит распродажи и генерирует промокоды satra.ru для новых и постоянных клиентов.


Посетить Satra.ru
Контакты Satra.ru

Юридический адрес:
119634, Москва, ул. Новоорловская. 3а

Электронная почта:
zakaz@satra.ru

Телефон:
8 800 777 85 08

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Мультибредовый магазин сантехники satra.ru

Интернет-магазин является подразделением торгово-розничной компании ООО «Сатра», крупного поставщика, который реализует сантехнику в Москве с середины 90-х годов. Магазин предлагает более 110 тысяч позиций в наличии, оперативно обрабатывает и доставляет заказы, оказывает услуги монт ... ажа и предоставляет гарантию от производителя. Ритейлер придерживается умеренной ценовой политики, систематически проводит распродажи и генерирует промокоды satra.ru для новых и постоянных клиентов.


Посетить Satra.ru
Контакты Satra.ru

Юридический адрес:
119634, Москва, ул. Новоорловская. 3а

Электронная почта:
zakaz@satra.ru

Телефон:
8 800 777 85 08

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Oldi
OBI
Все Инструменты
Столплит

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Специальные предложения от Satra.ru

Satra.ru – сантехника от А до Я

Satra.ru – сантехника от А до Я

Интернет-магазин satra.ru предлагает разнообразную сантехнику популярных российских и мировых брендов. Многие поставщики выбрали этого продавца в качестве своего официального дилера. Сайт является собственностью ООО Сатра – компании, работающей на столичном сантехническом рынке с начала девяностых. 

В разделе «Скидки» покупатели найдут товары по дисконтным ценам. В некоторых случаях экономия исчисляется десятками тысяч рублей. Помимо этого, есть возможность получить бонус по одному из купонов, бесплатно распространяемых в сети. На этой странице собраны акции и промокоды, актуальные сегодня.

Как применить купон в магазине satra.ru

Как применить купон в магазине satra.ru

Скидки по акциям обычно не требуют указания промокода. Пользователь перенаправляется по ссылке на соответствующую страницу интернет-магазина, где ему остается только оформить покупку. При использовании купона с кодом у покупателя, как правило, больший выбор. Действие такого бонуса часто распространяется на несколько разделов, а то и на весь ассортимент. Акции не суммируются с промокодами.

Использовать купон очень просто:

  1. Копируете код.

  2. Переходите на сайт satra.ru.

  3. Выбираете товар.

  4. После перехода в корзину вставляете промокод в одноименное поле и нажимаете «Применить». 

  5. Выбираете «Оформить заказ» или «Заказать в 1 клик».  

Регистрироваться в интернет-магазине Сатра необязательно, но в любом случае при покупке нужно будет сообщить имя и номер телефона. Чтобы стать авторизованным пользователем, потребуется не больше 1–2 минут. Компенсацией за потраченное время станут персональные промокоды и уведомления о новых акциях.

Если купон не активировался, проверьте сроки его действия в условиях купона. При наличии акционной скидки на товар придется отложить действующий промокод для другого заказа. Иногда причиной отказа становится технический сбой. 

Акции магазина satra.ru

Акции магазина satra.ru

Чтобы своевременно узнавать о бонусах по акциям и промокодам, не нужно ежедневно заходить на сайт. Достаточно подписаться на электронную рассылку или одну из групп Сатра в социальных сетях – Фейсбуке, Ютубе, Инстаграме, ВКонтакте, Одноклассниках. Акции интернет-магазина распространяются на товары конкретного производителя, отдельные категории или весь ассортимент. 

Бонусы принимают следующие формы:

  • скидка на фиксированную сумму в рублях ;

  • снижение цены в процентах;

  • аксессуары в подарок при покупке конкретного оборудования;

  • бесплатная доставка;

  • скидка на установку и подключение.

Всем новым посетителям дарят скидку по промокоду на первую покупку. На satra.ru нет официальной бонусной программы, но для постоянных клиентов предусмотрены различные льготы. Юридические лица и ИП могут закупаться по оптовым ценам. При заказе свыше определенной суммы размер скидки возрастает.

Товары и услуги со скидкой на satra.ru

Товары и услуги со скидкой на satra.ru

На сайте можно заказать всевозможную сантехнику, от смесителей и унитазов до кухонных моек и ванн. Кроме того, здесь продается:

  • мебель и аксессуары для ванной комнаты;

  • оборудование для отопления и водоснабжения;

  • бытовая химия и предметы гигиены;

  • климатическая техника;

  • фильтры для очистки воды.

Продукция представлена десятками известных и молодых брендов, что позволяет подобрать хороший вариант при любом бюджете. В разделе «Скидки» собраны товары по дисконтным ценам. В других категориях такие предложения выделяются розовой строкой, сообщающей сэкономленную сумму. Для отдельных позиций скидка исчисляется тысячами рублей. Для товаров, не участвующих в акциях, предусмотрены промокоды. 

Жители Москвы и МО могут заказать услуги установки и ремонта сантехники. Клиентам, оплатившим серьезную сумму, часто дарят базовый сервисный пакет или делают на него внушительную скидку. В этот стандартный набор входит проверка комплектации и внешнего вида, сборка, подключение и тестирование оборудования. По окончании работ мастера тщательно уберут за собой помещение.

Оплата, доставка, возврат в магазине satra.ru

Оплата, доставка, возврат в магазине satra.ru

Жителям столицы и Московской области товар доставляется до подъезда. Также можно бесплатно забрать его в офисе Сатра. Подъем на этаж оплачивается отдельно, если не предусмотрен бонус по акции или промокоду. Курьер принимает наличные и банковские карты. Эти способы расчета доступны и в магазине.

Можно сразу внести деньги при подаче заявки на сайте с помощью карт VISA и MasterCard (кроме Electron и Maestro). Доступна оплата через Сбербанк, но в этом случае взимается комиссия. При заказе в другой город требуется 100%-ная предоплата (возможен безналичный расчет). Посылку доставят в отделение транспортной компании или прямо к двери подъезда, если перевозчик предоставляет такие услуги. 

Любой товар разрешается вернуть в течение 7 дней, если нет следов эксплуатации и сохранена целостность упаковки. Если использовалась акция «Бесплатная доставка», придется заплатить за услугу по стандартному тарифу. При наличии заводских дефектов отказаться от покупки можно только до приема посылки. Если клиент подтвердил получение товара, satra.ru оставляет за собой право не рассматривать претензии. 

Часто задаваемые вопросы про Satra.ru

★ Как получить промокоды в Satra.ru?

Необходимо зайти на страницу Satra.ru и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Satra.ru?

Чтобы воспользоваться промокодом от Satra.ru необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Satra.ru доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 15

★ Все ли предложения Satra.ru актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Satra.ru.

★ Почему стоит использовать купоны Satra.ru?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Satra.ru

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаДисконт до 50% на товары из категории "Распродажа"не требуется
СкидкаСантехника бренда AM.PM с космическими скидками до 40%не требуется
СкидкаПолотенцесушители доставим бесплатноне требуется
СкидкаКупите сантехнику бренда Triton с выгодой до 15%не требуется
СкидкаЧугунная ванна Maroni Colombo 170x80 с ручками с выгодой 10%не требуется
СкидкаПодпишитесь на новости и получите скидку 3% на заказне требуется
СкидкаДержатель туалетной бумаги Fixsen Kvadro с выгодой 30%не требуется
СкидкаВсего 645 рублей дозатор Fixsen Kvadroне требуется
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