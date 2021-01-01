Промокоды и скидки Сбермобайл | Март 2021

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Амбициозный проект Сбербанка — оператор СберМобайл — всего за 4 года существования набрал аудиторию более 1,2 миллиона пользователей, покрыв 66 регионов России. Оплата услуг баллами «Спасибо» от Сбербанка и выгодные промокоды Sbermobile позволяют клиентам экономить на мобильной связ ... и сотни рублей ежемесячно. В линейке оператора несколько тарифных планов под разные потребности абонентов. В каждом пакете услуг предусмотрен безлимитный трафик на мессенджеры, благодаря чему абоненты остаются на связи даже с нулевым балансом.
Юридический адрес:
117997, г. Москва, ул. Вавилова д.19
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Амбициозный проект Сбербанка — оператор СберМобайл — всего за 4 года существования набрал аудиторию более 1,2 миллиона пользователей, покрыв 66 регионов России. Оплата услуг баллами «Спасибо» от Сбербанка и выгодные промокоды Sbermobile позволяют клиентам экономить на мобильной связ ... и сотни рублей ежемесячно. В линейке оператора несколько тарифных планов под разные потребности абонентов. В каждом пакете услуг предусмотрен безлимитный трафик на мессенджеры, благодаря чему абоненты остаются на связи даже с нулевым балансом.
Юридический адрес:
117997, г. Москва, ул. Вавилова д.19
Соц. сети:
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Оператор мобильной связи СберМобайл как часть экосистемы финансового института Сбербанка появился на рынке в 2016 году. Всего за 4 года сеть оператора покрыла 66 регионов России и подключила более 1,2 миллиона абонентов. Среди предложений Sbermobile есть выгодные тарифы для бизнеса и частных лиц, перейти на один из которых можно без изменения своего номера.
Другое направление деятельности СберМобайл — это высокотехнологичные решения для дома и бизнеса, в частности:
IoT — интернет вещей для умного дома и города;
Push и SMS информирование — массовые рассылки для продвижения бизнеса;
VoIP-телефония — звонки через интернет из мобильного приложения.
Оператор связи СберМобайл — это собственность ООО «Сбербанк-Телеком», 100% уставного капитала которой принадлежит ПАО «Сбербанк».
На этой странице собраны все актуальные спецпредложения оператора. Чтобы воспользоваться одним из них, достаточно выполнить 4 действия:
Выбрать нужный купон.
Кликнуть на предложение и перейти на сайт оператора.
Нажать в правом верхнем углу на виртуальную кнопку «Заказать SIM-карту».
Ввести промокод и нажать на стрелочку.
После этого в поле для промокода отобразится информация об активированной скидке, а пользователю останется только выбрать тариф и заказать SIM-карту.
При активации кода важно учитывать, что большинство промокодов оператора СберМобайл может быть использовано только один раз.
Компания предлагает пользователям несколько способов сэкономить на мобильной связи:
Скидка новым абонентам. Специальная цена услуги доступна в рамках акции «Скидка по промокоду для новых абонентов» на первую покупку.
Оплата услуг бонусами «Спасибо» от Сбербанка. Бонусными баллами можно погасить до 99% стоимости тарифного плана.
Кэшбэк до 10% бонусами «Спасибо». Возврат начисляется за оплату услуг оператора собственными средствами;
Безлимитные мессенджеры. С оператором СберМобайл вы будете всегда на связи в мессенджерах, вне зависимости от остатка интернет-трафика даже в роуминге.
Отсутствие случайных платных подписок. Все коммерческие сервисы оператора связи являются частью экосистемы Сбербанка. Подписка на фильмы, музыку и социальные сети легко подключается и отключается через личный кабинет в дистанционном режиме.
Промокоды и акции. Оператор регулярно проводит акции и дарит скидочные купоны. Из постоянно действующих — промокод на первый заказ SIM-карты.
Клиенты СберМобайл экономят не только деньги, но и время, поскольку им доступно полное дистанционное обслуживание. Решить любой возникший вопрос можно через чат в мобильном приложении или обратившись в колл-центр. Физическое обращение потребуется лишь в случае получения новой SIM-карты.
Самый популярный тариф для физических лиц, на который систематически предоставляется скидка по промокоду, — «Оптимальный». Он предусматривает 600 минут звонков и 10 гигабайт интернета. Еще в тарифе предусмотрен безлимитный трафик на сервисы экосистемы Сбербанка и мессенджеры, перенос остатка трафика на другой месяц и кэшбэк бонусами «Спасибо» до 10%.
Еще клиенты часто пользуются такими бесплатными сервисами, как:
Wi-Fi-звонки. Услуга позволяет звонить на любые номера по домашнему тарифу даже вне зоны сети, но там где есть Wi-Fi.
Контроль баланса в приложении Сбербанк Онлайн. Клиентам банка доступен единый личный кабинет для контроля финансов и мобильного трафика.
Самостоятельная активация SIM-карты. Абонентам СберМобайл достаточно отсканировать паспорт, сделать селфи и оплатить тариф. Обращаться к оператору с паспортом для активации SIM-карты не потребуется.
Защита смартфона по программе «Лайт» на сумму 10 000 рублей. Бесплатный полис страхования доступен в рамках акции при подключении к тарифам «Премьер», «Премьер+». Полис страхования покрывает риски хищения, воздействия влаги, тока, механических и других повреждений.
Роуминг. В пределах РФ все вызовы на любые российские номера включены в тариф.
Среди платных услуг популярны:
подписка на социальные сети, благодаря которой можно безлимитно пользоваться сервисами ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram, Twitter;
подписка на музыку: СберЗвук, Apple Music, Яндекс.Музыка, Shazam;
подписка на видео: YouTube, RuTube, Twitch;
роуминг в Европе от 15 рублей за минуту разговора.
Активным пользователям сервисов Сбербанка предлагается подписка Сберпрайм, которая дает преимущества клиентам компании. Подписчики получают скидку на тарифы, гигабайт интернета в Европе, красивый номер, доставку продуктов от СберМаркет без дополнительной платы и скидку на другие сервисы.
Оплатить услуги СберМобайл можно одним из способов:
онлайн банковской картой;
бонусами «Спасибо» — до 99% от стоимости;
через Сбербанк Онлайн;
в Киви-терминалах;
через банкоматы Сбербанка.
Для тех, кто хочет пополнять баланс автоматически, доступна услуга «Автоплатеж».
Чтобы получить SIM-карту, достаточно оставить заявку на сайте и заказать бесплатную курьерскую доставку либо обратиться в ближайший офис продаж оператора.
Необходимо зайти на страницу Сбермобайл и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Сбермобайл необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 11
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Сбермобайл.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
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|На 6 месяцев абонентской платы sale 25%
|SBM***
|Промокод
|Шесть месяцев связи с выгодой 30% по промокоду Сбер Мобайл
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|Промокод
|Скидка 25% на абонентскую плату на 12 месяцев по промокоду Сбермобайл
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|Шесть месяцев связи с экономией 20%
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|Подписка в онлайн-кинотеатре Okko в подарок для абонентов Сбермобайл
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|Дисконт на абонентскую плату 15% при подписке на СберПрайм
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