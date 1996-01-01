Промокоды и скидки Села| Май 2021

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5%
на ВСЁ
15%
купон
Не распространяется на носки, аксессуары и товары из распродажи
50%
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Обновленная Sela предлагает современным мамам и детям комфортную, лаконичную и универсальную одежду в стиле кэжуал для повседневной жизни: прогулок, спорта, садика, школы и дома. В ассортименте также есть головные уборы, перчатки, бижутерия, очки, ремни и сумки. Для тех, кто охотит ... ся за большими скидками, в рубрике Sale десятки страниц с акционными товарами. А с промокодами Села, опубликованными здесь, вы получите дисконт даже на новинки и хиты продаж.
Юридический адрес:
190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская, 22, литер А, пом. 1-Н, 6-й этаж
Электронная почта:
info@sela.ru
Телефон:
8-800-301-76-27
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Обновленная Sela предлагает современным мамам и детям комфортную, лаконичную и универсальную одежду в стиле кэжуал для повседневной жизни: прогулок, спорта, садика, школы и дома. В ассортименте также есть головные уборы, перчатки, бижутерия, очки, ремни и сумки. Для тех, кто охотит ... ся за большими скидками, в рубрике Sale десятки страниц с акционными товарами. А с промокодами Села, опубликованными здесь, вы получите дисконт даже на новинки и хиты продаж.
Юридический адрес:
190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская, 22, литер А, пом. 1-Н, 6-й этаж
Электронная почта:
info@sela.ru
Телефон:
8-800-301-76-27
Соц. сети:
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История отечественного бренда повседневной одежды Sela началась в начале 90-х годов прошлого столетия. В 1996 году открылся первый торговый зал в Санкт-Петербурге, а в 2000-х началась активная экспансия бренда в регионы России и страны ближнего зарубежья.
Основные фабрики Sela находятся в Китае. Дополнительные производственные мощности расположены в России и Бангладеше.
В 2019 году сеть стала частью Melon Fashion Group и полностью изменила концепцию. В 2020 году в Санкт-Петербурге открылся первый флагман Села нового формата moms & monsters, ориентированный на современных insta-мам и детей от 2 до 12 лет.
Сегодня количество торговых залов одежды и аксессуаров Села превышает 200 точек, включая магазины, работающие по франшизе в России, Беларуси и Казахстане.
Для онлайн-покупателей есть интернет-магазин, где постоянно действуют распродажи и действуют промокоды на скидку.
На этой странице опубликованы актуальные купоны онлайн-магазина Села. Часть из них содержит уникальный буквенно-цифровой код, дающий право на скидку. Для его активации необходимо:
Выбрать купон, соответствующий вашему запросу, и кликнуть на спецпредложение. Если для получения скидки требуется промокод, он скопируется автоматически.
Перейти на сайт магазина и добавить товары в корзину.
Вставить промокод в предназначенную форму в карточке оформления покупки и кликнуть «Применить».
Результатом применения промокода будет снижение суммы заказа на номинал купона. Если промокод не сработал, проверьте соответствие заказа условиям акции. Возможно, сумма покупки не достигает нужного минимума, выбраны позиции, не участвующие в акции, и т. д.
В рубрике Sale — десятки страниц с одеждой и аксессуарами из прошлых и актуальных коллекций бренда со скидками до 80%.
Кроме этого, интернет-магазин часто проводит дисконтные мероприятия:
Предоставляет скидки на первый заказ. Сайт Sela систематически дарит новым посетителям промокод на первую покупку. Чтобы его получить, покупателю нужно ввести свой email в форму подписки.
Предлагает бонусную программу. Магазин начисляет покупателю 5% с суммы каждого заказа. Накопленными бонусами можно оплатить до 30% от стоимости последующих покупок за товары, продающиеся по полной стоимости. На акционные позиции бонусная скидка не распространяется.
Регулярно запускает акции. Для новых и постоянных клиентов ритейлер проводит розыгрыши ценных призов, предоставляет скидку на день рождения, дарит аксессуары за покупку от установленной суммы и т. д.
А если сделать покупку на определенную сумму, магазин бесплатно доставит заказ по Москве, Санкт-Петербургу и в регионы.
Здесь нет строгих женских костюмов и вычурных вечерних платьев. Основа ассортимента — повседневные комфортные вещи для детей и женщин в стиле кэжуал.
Особым спросом у покупателей Sela пользуются:
классические модели джинсов, рубашек и пуловеров из качественного трикотажа;
трендовые капсулы, выпускающиеся в каждой коллекции;
белье, одежда для дома и аксессуары;
комфортные детские вещи: футболки, толстовки, штаны, шорты, юбки, платья;
одежда для школьников: рубашки, пиджаки, блузки, брюки, юбки и сарафаны;
изделия из органического хлопка, выращенного без химикатов.
Многие вещи из прошлых и новых коллекций можно купить с существенной скидкой в рамках распродаж. В рубрике Sale представлены сотни актуальных для каждого сезона моделей.
А чтобы сэкономить на покупке одежды, которая продается по полной цене, пользуйтесь промокодами или применяйте бонусы.
В интернет-магазине можно заказать не более 10 вещей за один раз. При доставке курьером доступна 15-минутная примерка.
Доступные способы оплаты:
наличными в магазине, пункте выдачи, почтовом отделении или при расчете с курьером в момент получения покупки;
платежной картой при оформлении заказа онлайн;
платежной картой в пункте выдачи или при доставке курьером.
При согласовании времени доставки следует уточнять наличие у сотрудника курьерской службы терминала для приема карт.
Доставка возможна по всей России:
курьерскими службами Lamoda Express, DPD и Pony Express;
до физических магазинов Sela;
постаматов PickPoint;
отделений Почты России.
Доставка бесплатная при заказе от установленной суммы, размер которой указан на сайте ритейлера.
Если товар не подошел по какой-либо причине, его можно вернуть в течение 14 календарных дней с момента получения.
Важно! Магазин принимает возврат только при условии сохранения товарного вида, целостности упаковки и наличии фабричных ярлыков.
Чтобы вернуть заказ, необходимо заполнить бланк заявления, прикрепленный в разделе «Возврат», и отнести его вместе с вещами в ближайший магазин Села. При отсутствии фирменного магазина в населенном пункте заказчика можно отправить неподошедшие вещи по почте.
Возврат уплаченных денег осуществляется в течение 10 календарных дней после получения магазином товара.
Необходимо зайти на страницу Sela и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Sela необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 8
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Sela.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Промокод Села: -5% на ВСЁ при онлайн оплате
|не требуется
|Промокод
|Промокод Села на скидку: -15% при единовременной покупке женских и детских вещей
|FAM***
|Скидка
|Вторая вещь со скидкой до 50%
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 70% на женские комбинезоны
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 90% на юбки
|не требуется