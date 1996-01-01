Промокоды и скидки Села| Май 2021

Об интернет-магазине Sela

История отечественного бренда повседневной одежды Sela началась в начале 90-х годов прошлого столетия. В 1996 году открылся первый торговый зал в Санкт-Петербурге, а в 2000-х началась активная экспансия бренда в регионы России и страны ближнего зарубежья.

Основные фабрики Sela находятся в Китае. Дополнительные производственные мощности расположены в России и Бангладеше.

В 2019 году сеть стала частью Melon Fashion Group и полностью изменила концепцию. В 2020 году в Санкт-Петербурге открылся первый флагман Села нового формата moms & monsters, ориентированный на современных insta-мам и детей от 2 до 12 лет.

Сегодня количество торговых залов одежды и аксессуаров Села превышает 200 точек, включая магазины, работающие по франшизе в России, Беларуси и Казахстане.

Для онлайн-покупателей есть интернет-магазин, где постоянно действуют распродажи и действуют промокоды на скидку.