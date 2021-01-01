Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 3.7

Промокоды и купоны SHEIN | Март 2021

Модная одежда и аксессуары со скидками. Активных купонов: 16

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15%
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20%
купон

Промокод
Выгода 20% при покупке товаров на сумму от 6000 рублей
Истекает сегодня

15%
купон

Промокод
Промокод Shein дарит скидку 15% при любой покупке на сайте
Истекает через 15 дней

30%
купон

Скидка
Скидка 30% при покупке двух товаров с этой страницы
Истекает через 7 дней

Беспл
доставка

Скидка
При заказе на сумму от 590 рублей доставка бесплатно
Истекает через 7 дней

80%
купон

Скидка
Скидки до 80% на товары с этой страницы
Истекает через 7 дней

99%
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Скидка
Каждый второй товар с этой страницы с выгодой 99%

Скидка предоставляется на товар меньшей стоимости

Истекает через 1 день

2000Р
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Скидка
Всего 2000 рублей любые три товара с этой страницы

Акция действует на избранный ассортимент

Истекает через 1 день

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SHEIN – ваша фэшн-территория

SHEIN это международная платформа электронной торговли, которая главным образом фокусируется на женской одежде, предлагая так же широкий ассортимент мужской и детской моды, обувь, аксессуары и товары для дома. На официальном сайте Вас так же ждут такие выгодные предложения, как скид ... ка на первый заказ, бесплатная доставка и распродажа до 90%. Хотите сэкономить еще больше? Воспользуйтесь одним из наших промокодов SHEIN и сами оцените простоту и комфорт от использования магазина.


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Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 3.7

SHEIN – ваша фэшн-территория

SHEIN это международная платформа электронной торговли, которая главным образом фокусируется на женской одежде, предлагая так же широкий ассортимент мужской и детской моды, обувь, аксессуары и товары для дома. На официальном сайте Вас так же ждут такие выгодные предложения, как скид ... ка на первый заказ, бесплатная доставка и распродажа до 90%. Хотите сэкономить еще больше? Воспользуйтесь одним из наших промокодов SHEIN и сами оцените простоту и комфорт от использования магазина.


Посетить SHEIN
Контакты SHEIN

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
Снежная Королева
Befree
Mothercare
Love Republic
Incanto
HENDERSON
Tom Tailor
Black star wear
Планета Спорт
Quiksilver
DC shoes
Vans
Kari

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от SHEIN

Оплата и доставка с Shein.com

Оплата и доставка с Shein.com

Чтобы оплатить заказ на платформе Шейн, используйте:

  • Платежную банковскую карту международных платежных систем (Visa, Mastercard, Maestro, Мир).

  • Платежную систему PayPal (для авторизованных пользователей). При отсутствии авторизации оплата осуществляется с платежной банковской карты под протекцией системы PayPal.

  • Электронный кошелек Qiwi. При оплате через электронный кошелек учитывайте, что максимальная сумма транзакции не должна превышать 15 000 рублей или эквивалентную ей сумму в долларах США.

  • Промокоды и бонусные баллы. Для одного заказа может быть использован только один промокод. Бонусными баллами можно оплатить до 70% товара в заказе. На товары из категории новинок, как правило, не распространяется действие промокода и бонусных баллов. 

Доставку товара можно оформить в более чем 220 стран мира. По России возможны два варианта доставки:

  • обычная: срок доставки варьируется от 25 до 35 рабочих дней. Для заказов менее 990 рублей стоимость доставки составит 270 рублей;

  • экспресс: срок доставки варьируется от 7 до 15 рабочих дней. Для заказов менее 7900 рублей стоимость доставки составит 1590 рублей.

В некоторых случаях (доставка со склада в другом регионе) время доставки может меняться из-за таможенных ограничений, количества транзитных станций и других логистических моментов.

Чтобы ускорить доставку, необходимо правильно и в полном объеме заполнять все поля в форме заказа (паспортные данные, индекс, адрес и т.д.).

 

Что такое промокод на Shein

Что такое промокод на Shein

Промокод или купон – это буквенная или цифровая комбинация, которая активирует скидку на товар или услугу в онлайн-магазине Шейн. В зависимости от условий акции, скидка может быть указана в процентах (рассчитывается от общего итога заказа) или фиксированной в рублях сумме. Дисконтный товар/услуга и сроки действия скидки оговариваются в условиях активации промокода. Например, скидочный купон на первый заказ или определенную группу товаров (аксессуары).

Чтобы гарантированно получить скидку, необходимо активировать действующий промокод. Для этого при оплате заказа в специально отведенное поле заносится код, указанный в купоне.

Пошаговая инструкция:

  1. Авторизоваться на платформе Shein.com.

  2. Сложить понравившиеся торговые позиции в корзину.

  3. Скопировать с нашей страницы подходящий код на скидку в магазине Шейн.

  4. Вернуться к товарам, сформированным в корзину.

  5. Перейти к оплате покупок.

  6. В графе «Итог заказа», поле «Купон» вставить скопированный код купона. Нажать кнопку «Применить».

  1. Убедиться, что купон активирован (общий итог корзины должен уменьшиться).

  2. Выбрать подходящий способ оплаты и доставки товаров. Завершить оформление заказа.

Важно! Прежде чем активировать купон на скидку, проверьте его актуальность и выполнение всех акционных условий (минимальная сумма заказа, категория товара, сроки действия акции). Мы регулярно обновляем информацию на странице, чтобы промокоды оставались актуальными.

Что искать на Shein

Что искать на Shein

Международная торговая платформа Шейн представляет огромный спектр трендовых вещей по демократичным ценам:

  • раздел женской одежды: от нижнего белья до верхней одежды;

  • мужской раздел: нижнее белье, одежда для пляжа, повседневные вещи и т.д.;

  • раздел детских товаров;

  • товары для дома: посуда, моющие средства, декор и т.д.;

  • спортивные товары;

  • женская, мужская, детская обувь;

  • аксессуары. 

Ассортимент на Shein.com регулярно обновляется в соответствии с современными модными тенденциями. Для удобства пользователей в отдельные категории выделены новинки, товары – лидеры продаж, одежда размера plus size. Также на сайте можно найти эксклюзивные товары, которые продаются только в online-магазине Shine.com. 

Помимо прочего, на сайте Шейн пользователь может получить онлайн-консультацию на русском, английском, французском, немецком и арабских языках, ознакомиться с галереей стилей. 

Что такое Shein.com

Что такое Shein.com

Shein.com – популярный магазин современной женской одежды и аксессуаров. Сегодня сеть Шейн охватывает более 220 стран по всему миру. Ассортимент магазина в основном ориентирован на молодых активных женщин, но также здесь можно найти мужские товары и детские коллекции одежды. Доставка заказов осуществляется по всему миру в кратчайшие сроки, так как у торговой площадки есть действующие склады в Европе, США и Китае.

Покупки онлайн в интернет-магазине Шейн позволяют сэкономить не только время, но и деньги. Помимо акционных предложений и скидочных карт, на Shein.com можно использовать активные скидочные промокоды как на первую покупку, так и на последующие заказы. При этом вы получаете дополнительный дисконт на весь ассортимент продукции или на определенные группы товаров и услуг.

Дополнительные скидки на Shein.com

Дополнительные скидки на Shein.com

Как получить дополнительную скидку:

  • оформите первый заказ и получите дисконт 10%;

  • присоединяйтесь к программе лояльности для студентов, чтобы получить дополнительную 15% скидку;

  • покупайте в разделе Sale со скидкой до 80%;

  • авторизуйтесь на Shein.com и становитесь участником программы лояльности. За каждый заказ вам будут начисляться баллы, которые затем можно обменять на скидку;

  • воспользуйтесь акционными предложениями;

  • используйте преимущества free-доставки при оформлении заказа на сумму не менее 990 рублей;

  • участвуйте в специальных предложениях (флеш-распродажах, скидках выходного дня);

  • используйте промокоды с большим дисконтом при оплате заказа на определенную сумму.

Часто задаваемые вопросы про SHEIN

★ Как получить промокоды в SHEIN?

Необходимо зайти на страницу SHEIN и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод SHEIN?

Чтобы воспользоваться промокодом от SHEIN необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от SHEIN доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 16

★ Все ли предложения SHEIN актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения SHEIN.

★ Почему стоит использовать купоны SHEIN?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды SHEIN

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодВыгода 15% на заказы на сумму от 1400 рублей по промокоду SHEIN15W***
ПромокодПервый заказ с выгодой 10%NEW***
ПромокодСкидка 12% на заказы стоимостью от 2200 рублейRUD***
ПромокодДисконт 15% по промокоду Shein при заказе на сумму от 4000 рублейRUD***
ПромокодВыгода 20% при покупке товаров на сумму от 6000 рублейRUD***
ПромокодПромокод Shein дарит скидку 15% при любой покупке на сайтеSAD***
СкидкаСкидка 30% при покупке двух товаров с этой страницыне требуется
СкидкаПри заказе на сумму от 590 рублей доставка бесплатноне требуется
СкидкаСкидки до 80% на товары с этой страницыне требуется
СкидкаКаждый второй товар с этой страницы с выгодой 99%не требуется

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