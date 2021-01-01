Оплата и доставка с Shein.com

Чтобы оплатить заказ на платформе Шейн, используйте:

Платежную банковскую карту международных платежных систем (Visa, Mastercard, Maestro, Мир).

Платежную систему PayPal (для авторизованных пользователей). При отсутствии авторизации оплата осуществляется с платежной банковской карты под протекцией системы PayPal.

Электронный кошелек Qiwi. При оплате через электронный кошелек учитывайте, что максимальная сумма транзакции не должна превышать 15 000 рублей или эквивалентную ей сумму в долларах США.

Промокоды и бонусные баллы. Для одного заказа может быть использован только один промокод. Бонусными баллами можно оплатить до 70% товара в заказе. На товары из категории новинок, как правило, не распространяется действие промокода и бонусных баллов.

Доставку товара можно оформить в более чем 220 стран мира. По России возможны два варианта доставки:

обычная: срок доставки варьируется от 25 до 35 рабочих дней. Для заказов менее 990 рублей стоимость доставки составит 270 рублей;

экспресс: срок доставки варьируется от 7 до 15 рабочих дней. Для заказов менее 7900 рублей стоимость доставки составит 1590 рублей.

В некоторых случаях (доставка со склада в другом регионе) время доставки может меняться из-за таможенных ограничений, количества транзитных станций и других логистических моментов.

Чтобы ускорить доставку, необходимо правильно и в полном объеме заполнять все поля в форме заказа (паспортные данные, индекс, адрес и т.д.).