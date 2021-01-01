Промокоды СоюзЦветТорг на Март 2021

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На цветочной базе СоюзЦветТорг есть большой выбор букетов для любого повода. В каталоге можно найти композиции на свадьбу, день рождения, Новый год, новоселье и другое торжественное событие. Дополнит их подарок. На сайте есть наборы конфет, воздушные шары и мягкие игрушки. Букет дос ... тавят в любую точку Москвы и области круглосуточно. Отправителя можно оставить анонимным или добавить бесплатную открытку к заказу. Чтобы сделать его выгоднее, нужно стать участником программы лояльности или активировать промокод СоюзЦветТорг.
Электронная почта:
corp@souzcvettorg.ru
Телефон:
8 925 276 92 68
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
На цветочной базе СоюзЦветТорг есть большой выбор букетов для любого повода. В каталоге можно найти композиции на свадьбу, день рождения, Новый год, новоселье и другое торжественное событие. Дополнит их подарок. На сайте есть наборы конфет, воздушные шары и мягкие игрушки. Букет дос ... тавят в любую точку Москвы и области круглосуточно. Отправителя можно оставить анонимным или добавить бесплатную открытку к заказу. Чтобы сделать его выгоднее, нужно стать участником программы лояльности или активировать промокод СоюзЦветТорг.
Электронная почта:
corp@souzcvettorg.ru
Телефон:
8 925 276 92 68
Соц. сети:
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Компания СоюзЦветТорг – крупнейшая сеть цветочных баз в Москве и Московской области. Сегодня открыто несколько десятков магазинов в разных районах города. Там используется специальное климатическое оборудование, что позволяет сохранять свежесть цветов.
В СоюзЦветТорг работают опытные флористы. Они регулярно проходят обучение и повышают квалификацию, чтобы создавать оригинальные букеты для различных поводов. Также сотрудники компании помогают с выбором. Чтобы связаться с ними, можно заказать бесплатный звонок на сайте или написать сообщение в мессенджере. Специалисты проведут консультацию в любое время суток.
Чтобы купить цветочную композицию по сниженной цене, нужно применить промокод, то есть код купона на скидку. Найти действующие предложения можно на нашем сайте.
Для активации промокода в СоюзЦветТорг нужно действовать по следующему алгоритму:
Изучить предложения на нашем сайте и найти актуальный промокод. Нужно проверить сроки его действия и условия использования. Некоторые коды доступны только на часть букетов, другие актуальны только при первом заказе.
Скопировать выбранный промокод и перейти в магазин СоюзЦветТорг.
Выбрать букет в каталоге и добавить его в корзину.
При оформлении заказа вставить промокод в поле с правой стороны экрана.
После ввода кода скидочного купона сумма в чеке уменьшается автоматически. Клиент может переходить к указанию информации о получателе.
Экономить на цветах в СоюзЦветТорг можно не только с промокодом. Цены получится снизить и другими способами.
Программа лояльности. Стать участником можно после совершения первой покупки. Затем у пользователя появится персональная скидка, а за заказы будут начислять баллы. 1 бонус эквивалентен 1 рублю. Когда клиент накопит нужное количество баллов, он может потратить их на оплату заказа.
Социальные сети. Пользователи могут подписаться на страницу СоюзЦветТорг в Instagram. Там компания периодически выкладывает посты с акциями и новыми цветочными композициями. Также там можно прочитать полезную информацию об уходе за букетами.
Рассылка. Чтобы подписаться на нее, нужно указать имя, номер телефона и электронную почту. Сразу после этого пользователь получает скидку на первый заказ. Потом ему будут регулярно приходить письма с новостями магазина и текущими акциями.
Конкурсы. Иногда компания проводит розыгрыши и лотереи среди покупателей.
Акции. В магазине периодически снижают цены на товары из разных категорий. Найти актуальные предложения можно на странице «Акции».
Дополнительные скидки могут получить корпоративные клиенты. Компания предлагает заказать букеты на торжественные мероприятия и занимается флористическим оформлением помещений. Скидка зависит от общей суммы в чеке.
В СоюзЦветТорг получить скидку по промокоду можно на товары во всех категориях:
букеты: полевые, праздничные, классические, свадебные, монобукеты, букеты из сухоцветов;
цветы: тюльпаны, розы, стрелиции, ирисы, пионы, подсолнухи, хризантемы, лилии, альстромерии, герберы, фрезии, ромашки;
композиции: сердца и игрушки из цветов, экзотические и классические корзины.
В магазине есть отдельная страница с букетами для разных поводов. Здесь по скидке можно купить композиции на юбилей, выпускной, День матери и другие торжественные события.
Также доступен каталог, где подобраны букеты для разных получателей. Там есть композиции для начальника, сотрудника, мамы, дочери, друга или любимого человека. А необычные предложения можно найти на странице с эксклюзивными букетами.
Кроме того, доступен отдельный каталог с композициями по нужной цене. Чтобы поиск стал удобнее, на сайте предлагают отсортировать букеты по стоимости. Также на главной странице магазина есть товары дня. Скидки на них действуют в течение суток.
Помимо цветочных композиций, в СоюзЦветТорг можно найти подарки, на которых также получится сэкономить с промокодом. Там есть вазы, мягкие игрушки, конфеты, топперы для букетов и воздушные шары с надписями.
На этапе оформления заказа можно выбрать удобный способ оплаты:
наличными при получении;
банковской картой при получении;
онлайн через сервис Яндекс.Касса (принимаются банковские карты и электронные кошельки).
При оформлении предлагают приложить бесплатную открытку к заказу и добавить послание к ней. Также можно выбрать анонимную доставку букета.
Заказы в СоюзЦветТорг отправляют по Москве и области через собственную курьерскую службу круглосуточно. Стоимость доставки зависит от суммы в чеке, от определенной цены она становится бесплатной. За отдельную оплату предлагают оформить получение в конкретное время. О доставке оповещают по телефону.
Также можно забрать заказ из пункта самовывоза. В этом случае отдельная плата не предусмотрена.
Необходимо зайти на страницу СоюзЦветТорг и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от СоюзЦветТорг необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 4
Наши специалисты отбирают только действующие предложения СоюзЦветТорг.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Соверши заказ на сайте и получи выгоду 7%
|не требуется
|Скидка
|Для корпоративных клиентов скидка до 20%
|не требуется