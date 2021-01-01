2 оценки поставлены средняя 5
500Р
на ВСЁ
Промокод распространяется на товары определённых марок, а именно: GEZATONE, Beauty Style, SLENDERTONE, Kativa, CRATEX и Christian Breton. Приятных Вам покупок!
21%
купон
Беспл
доставка
70%
купон
60%
купон
30%
купон
50%
купон
70%
купон
50%
купон
500Р
на ВСЁ
Промокод распространяется на товары определённых марок, а именно: GEZATONE, Beauty Style, SLENDERTONE, Kativa, CRATEX и Christian Breton. Приятных Вам покупок!
21%
купон
60%
купон
30%
купон
Беспл
доставка
70%
купон
50%
купон
70%
купон
50%
купон
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
750Р
на ВСЕ
60%
купон
60%
купон
500Р
на ВСЁ
500Р
на ВСЁ
Скидка действует на товары брендов: GEZATONE, Beauty Style, SLENDERTONE, Kativa, CRATEX и Christian Breton. Сэкономь с нашим промокодом 500 рублей!
15%
купон
«Созвездие красоты» – это не только сеть розничных магазинов в лучших торговых центрах России, но и уникальный онлайн-магазин, на просторах которого Вы найдете качественные товары для Вашей красоты и здоровья от ведущих производителей: массажеры для лица, средства для омоложения кож ... и, массажеры для снижения веса, лазерные и фото-эпиляторы, а так же другие товары. Так же на сайте представлена натуральная косметическая продукция, и профессиональная косметика для волос и кожи. Откройте для себя выгодные скидки, программу лояльности и удобную систему оплаты и доставки во все регионы России. Вы хотели бы начать знакомство с сервисом прямо сегодня? Просто скопируйте один их промокодов Созвездие Красоты и вставьте его в специальное поле на странице оплаты заказа для получения скидки!
Юридический адрес:
109548, Москва, ш. Алтуфьевское, д.41, стр. 1, эт.2, пом I, ком.8
Электронная почта:
info@beauty-shop.ru
Телефон:
8 (800)500-95-94
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 5
«Созвездие красоты» – это не только сеть розничных магазинов в лучших торговых центрах России, но и уникальный онлайн-магазин, на просторах которого Вы найдете качественные товары для Вашей красоты и здоровья от ведущих производителей: массажеры для лица, средства для омоложения кож ... и, массажеры для снижения веса, лазерные и фото-эпиляторы, а так же другие товары. Так же на сайте представлена натуральная косметическая продукция, и профессиональная косметика для волос и кожи. Откройте для себя выгодные скидки, программу лояльности и удобную систему оплаты и доставки во все регионы России. Вы хотели бы начать знакомство с сервисом прямо сегодня? Просто скопируйте один их промокодов Созвездие Красоты и вставьте его в специальное поле на странице оплаты заказа для получения скидки!
Юридический адрес:
109548, Москва, ш. Алтуфьевское, д.41, стр. 1, эт.2, пом I, ком.8
Электронная почта:
info@beauty-shop.ru
Телефон:
8 (800)500-95-94
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
На онлайн-площадке Созвездие красоты представлено более тысячи наименований продукции в категории «Красота и уход». В хиты продаж, как правило, попадает косметика для тела, массажеры, аппараты для чистки лица, тканевые маски и патчи под глаза. Чтобы облегчить пользователю поиск нужных брендов или товаров, каталог разбит на подкатегории:
косметические средства для ухода за лицом;
профессиональная косметика;
продукция по уходу за телом;
массажное оборудование;
оборудование для эпиляции;
косметика для волосами;
оборудование для маникюра и педикюра;
медтехника;
термобелье;
идеи для подарков;
уцененные товары и распродажа.
В торговой сети «Созвездие красоты» можно найти товары большинства популярных брендов: Tony Moly, Limoni, Organic Tai, Christian Breton, Holika Holika, Gezatone и многих других.
Сегодня на нашем сайте доступны актуальные промокоды, которые обеспечат гарантированную скидку не только на первый заказ, но и на постоянный ассортимент в интернет-магазине «Созвездие красоты».
Промокод – это произвольная комбинация из букв или цифр, которая действует в заданный период времени (например, в текущем месяце) на определенный бренд, группу товаров или услуг. Как правило, действие кода купона неактивно для товаров из категории новинок.
Чтобы воспользоваться скидочным купоном, необходимо активировать его на сайте. Как это сделать – смотрите в нашей инструкции:
Создайте «Личный кабинет» на Beauty-shop.ru. Заполните все необходимые реквизиты и личные данные.
Сложите в «Корзину» продукцию из каталога.
Скопируйте с данной страницы действующий промокод.
Вернитесь на страницу «Корзина». В окошко «У вас есть промокод?» вставьте скопированный код. И кликните кнопку «Активировать».
Проверьте активацию купона. Общий итог в корзине должен уменьшиться на сумму (процент), указанную в купоне.
Нажмите иконку «Оформить заказ».
Не забывайте, что купон будет работать, если срок его действия еще не истек и условия акции соблюдены. Прежде чем копировать промокод, еще раз изучите условия для его активации.
Оплатить заказ можно как наличными средствами (при получении товара), так и безналичным расчетом (по предоплате или при получении товара). Оплата через сайт осуществляется при помощи банковских платежных карт, электронных денег Qiwi, банковского перевода или кредитными средствами от Тинькофф Банка.
Заказанную продукцию можно получить курьерской доставкой, почтой России или самовывозом. В зависимости от дальности региона получателя будут варьироваться сроки и стоимость доставки товаров. При заказе более чем на 4500 рублей доставка по Москве и Санкт-Петербургу – бесплатная.
Для доставки курьером или почтой минимальная сумма заказа – 1000 рублей.
При самовывозе заказ доставляется в ближайший магазин, откуда его может забрать покупатель. При наличии товара на складе возможна отгрузка товаров день в день.
Beauty-shop.ru – это салон красоты у вас дома. Интернет-магазин предлагает широкий ассортимент товаров для салонного ухода за внешностью в домашних условиях: от профессионального оборудования до разнообразных косметических средств и расходных материалов.
Покупать в интернете удобно и выгодно, особенно при наличии промокода. Он дает право на скидку на первую покупку или на определенный товар/услугу. При активации скидочного купона в интернет-магазине «Созвездие красоты» можно получить дисконт, фиксированный в рублях или процентах от общей суммы оформленной покупки. Beauty-shop.ru – официальный импортер, котоырй дает стопроцентную гарантию на подлинность своего ассортимента.
Для постоянных клиентов в сети работает программа лояльности Клуб «Созвездие красоты»: 10% от совершаемых покупок падает на счет бонусами, которые можно обменять на скидку при оформлении последующих заказов.
Дополнительные возможности:
каталог товаров структурирован как по типу товаров, так и по целевым категориям (подарки, распродажа, уходовая косметика за телом/волосами/лицом), что упрощает поиск необходимой продукции;
сервис «Онлайн-консультант» поможет в выборе косметики, инструментария, оборудования. Для участников Клуба доступны бесплатные онлайн-консультации персонального косметолога;
блог «Энциклопедия красоты» познакомит с новинками в индустрии красоты, поделится полезными статьями об уходе за лицом и телом;
отзывы покупателей будут полезны при выборе косметической продукции.
В интернет-магазине «Созвездие красоты» всегда проходит много акций и бонусных предложений. Не упустите шанс дополнительно сэкономить:
в категории «Распродажа» можно найти товары с 50% скидкой;
воспользуйтесь спецпредложениями по сниженной цене в разделе «Топ-товары»;
обращайте внимание на сезонные акции, в рамках которых можно купить продукцию со скидкой до 40%;
получите free-доставку при покупке не менее чем на 4500 рублей;
используйте промокоды на скидку;
участвуйте в бонусной программе и рассчитывайтесь накопленными баллами;
используйте увеличенные праздничные баллы и подарки.
Необходимо зайти на страницу Созвездие красоты и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Созвездие красоты необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 9
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Созвездие красоты.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|ВСЕ покупки свыше 2500 рублей дешевле на 500 рублей с промокодом Созвездие Красоты
|WHI***
|Промокод
|Массажеры и бьюти-гаджеты с дисконтом 21%
|TOP***
|Скидка
|По России бесплатная доставка заказов от 6000 рублей
|не требуется
|Скидка
|Подарки к 8 марта со скидкой до 70%
|не требуется
|Промокод
|Товары для очищения лица с дисконтом до 60%
|TOP***