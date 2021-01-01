Как использовать промокод «Созвездие красоты»

Сегодня на нашем сайте доступны актуальные промокоды, которые обеспечат гарантированную скидку не только на первый заказ, но и на постоянный ассортимент в интернет-магазине «Созвездие красоты».

Промокод – это произвольная комбинация из букв или цифр, которая действует в заданный период времени (например, в текущем месяце) на определенный бренд, группу товаров или услуг. Как правило, действие кода купона неактивно для товаров из категории новинок.

Чтобы воспользоваться скидочным купоном, необходимо активировать его на сайте. Как это сделать – смотрите в нашей инструкции:

Создайте «Личный кабинет» на Beauty-shop.ru. Заполните все необходимые реквизиты и личные данные. Сложите в «Корзину» продукцию из каталога. Скопируйте с данной страницы действующий промокод. Вернитесь на страницу «Корзина». В окошко «У вас есть промокод?» вставьте скопированный код. И кликните кнопку «Активировать».

Проверьте активацию купона. Общий итог в корзине должен уменьшиться на сумму (процент), указанную в купоне. Нажмите иконку «Оформить заказ».

Не забывайте, что купон будет работать, если срок его действия еще не истек и условия акции соблюдены. Прежде чем копировать промокод, еще раз изучите условия для его активации.