Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки Созвездие Красоты | Март 2021

Качественная и доступная косметика для всех. Актуальных купонов: 9

500Р
на ВСЁ

Промокод
Эксклюзив
ВСЕ покупки свыше 2500 рублей дешевле на 500 рублей с промокодом Созвездие Красоты

Промокод распространяется на товары определённых марок, а именно: GEZATONE, Beauty Style, SLENDERTONE, Kativa, CRATEX и Christian Breton. Приятных Вам покупок!

Истекает через 15 дней

21%
купон

Промокод
Массажеры и бьюти-гаджеты с дисконтом 21%
Истекает через 5 дней

Беспл
доставка

Скидка
По России бесплатная доставка заказов от 6000 рублей
Истекает через 17 дней

70%
купон

Скидка
Подарки к 8 марта со скидкой до 70%
Истекает через 17 дней

60%
купон

Промокод
Товары для очищения лица с дисконтом до 60%
Истекает через 1 день

30%
купон

Промокод
Крем Beauty Style Матриксил Gold со скидкой 30%
Истекает через 1 день

50%
купон

Скидка
На косметику для волос sale до 50%
Истекает через 8 дней

70%
купон

Скидка
Подарки для красоты и здоровья с экономией до 70%
Истекает через 14 дней

50%
купон

Скидка
Продукты KATIVA и MEOLI с выгодой до 50%
Истекает через 17 дней

500Р
на ВСЁ

Промокод
Эксклюзив
ВСЕ покупки свыше 2500 рублей дешевле на 500 рублей с промокодом Созвездие Красоты

Промокод распространяется на товары определённых марок, а именно: GEZATONE, Beauty Style, SLENDERTONE, Kativa, CRATEX и Christian Breton. Приятных Вам покупок!

Истекает через 15 дней

21%
купон

Промокод
Массажеры и бьюти-гаджеты с дисконтом 21%
Истекает через 5 дней

60%
купон

Промокод
Товары для очищения лица с дисконтом до 60%
Истекает через 1 день

30%
купон

Промокод
Крем Beauty Style Матриксил Gold со скидкой 30%
Истекает через 1 день

Беспл
доставка

Скидка
По России бесплатная доставка заказов от 6000 рублей
Истекает через 17 дней

70%
купон

Скидка
Подарки к 8 марта со скидкой до 70%
Истекает через 17 дней

50%
купон

Скидка
На косметику для волос sale до 50%
Истекает через 8 дней

70%
купон

Скидка
Подарки для красоты и здоровья с экономией до 70%
Истекает через 14 дней

50%
купон

Скидка
Продукты KATIVA и MEOLI с выгодой до 50%
Истекает через 17 дней

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

Cosmasi.ru

-45%

Акция

Дисконт 45% на крем солнцезащитный для лица и тела Deoproce Uv Sunblock Cream Spf42

Подружка

/

Акция

Купите два любых продукта GLISS KUR и получите скребок гуаша в подарок

Галерея косметики

-50%

Акция

Товар дня с дисконтом 50%

РИВ ГОШ

-25%

Акция

Каталог Wet n Wild со скидкой 25%

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

750Р
на ВСЕ

Промокод
Промокод на 750Р на все заказы от 2500Р

60%
купон

Скидка
Черная Пятница дарит дисконт до 60%

60%
купон

Скидка
Все для маникюра и педикюра со скидкой 60%. Только 2 дня.

500Р
на ВСЁ

Промокод
Промокод Созвездие Красоты снизит 500 рублей на покупках от 2500 рублей

500Р
на ВСЁ

Промокод
Эксклюзив
Промокод Созвездие Красоты дарит скидку 500 рублей на ВСЕ заказы от 2500 рублей

Скидка действует на товары брендов: GEZATONE, Beauty Style, SLENDERTONE, Kativa, CRATEX и Christian Breton. Сэкономь с нашим промокодом 500 рублей!

15%
купон

Промокод
Портативные очистители воздуха Gezatone с выгодой 15%

Популярные магазины

Созвездие Ваших скидок

«Созвездие красоты» – это не только сеть розничных магазинов в лучших торговых центрах России, но и уникальный онлайн-магазин, на просторах которого Вы найдете качественные товары для Вашей красоты и здоровья от ведущих производителей: массажеры для лица, средства для омоложения кож ... и, массажеры для снижения веса, лазерные и фото-эпиляторы, а так же другие товары. Так же на сайте представлена натуральная косметическая продукция, и профессиональная косметика для волос и кожи. Откройте для себя выгодные скидки, программу лояльности и удобную систему оплаты и доставки во все регионы России. Вы хотели бы начать знакомство с сервисом прямо сегодня? Просто скопируйте один их промокодов Созвездие Красоты и вставьте его в специальное поле на странице оплаты заказа для получения скидки!


Посетить Созвездие красоты
Контакты Созвездие красоты

Юридический адрес:
109548, Москва, ш. Алтуфьевское, д.41, стр. 1, эт.2, пом I, ком.8

Электронная почта:
info@beauty-shop.ru

Телефон:
8 (800)500-95-94

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Yves Rocher
Pharmacosmetica.ru
Vichy
Галерея косметики
KIKO MILANO
The Body Shop
NYX Professional Makeup
Cosmasi.ru

Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Созвездие Ваших скидок

«Созвездие красоты» – это не только сеть розничных магазинов в лучших торговых центрах России, но и уникальный онлайн-магазин, на просторах которого Вы найдете качественные товары для Вашей красоты и здоровья от ведущих производителей: массажеры для лица, средства для омоложения кож ... и, массажеры для снижения веса, лазерные и фото-эпиляторы, а так же другие товары. Так же на сайте представлена натуральная косметическая продукция, и профессиональная косметика для волос и кожи. Откройте для себя выгодные скидки, программу лояльности и удобную систему оплаты и доставки во все регионы России. Вы хотели бы начать знакомство с сервисом прямо сегодня? Просто скопируйте один их промокодов Созвездие Красоты и вставьте его в специальное поле на странице оплаты заказа для получения скидки!


Посетить Созвездие красоты
Контакты Созвездие красоты

Юридический адрес:
109548, Москва, ш. Алтуфьевское, д.41, стр. 1, эт.2, пом I, ком.8

Электронная почта:
info@beauty-shop.ru

Телефон:
8 (800)500-95-94

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Yves Rocher
Pharmacosmetica.ru
Vichy
Галерея косметики
KIKO MILANO
The Body Shop
NYX Professional Makeup
Cosmasi.ru

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Созвездие красоты

Что покупать в «Созвездии красоты»

Что покупать в «Созвездии красоты»

На онлайн-площадке Созвездие красоты представлено более тысячи наименований продукции в категории «Красота и уход». В хиты продаж, как правило, попадает косметика для тела, массажеры, аппараты для чистки лица, тканевые маски и патчи под глаза. Чтобы облегчить пользователю поиск нужных брендов или товаров, каталог разбит на подкатегории:

  • косметические средства для ухода за лицом;

  • профессиональная косметика;

  • продукция по уходу за телом;

  • массажное оборудование;

  • оборудование для эпиляции;

  • косметика для волосами;

  • оборудование для маникюра и педикюра;

  • медтехника;

  • термобелье;

  • идеи для подарков;

  • уцененные товары и распродажа.

В торговой сети «Созвездие красоты» можно найти товары большинства популярных брендов: Tony Moly, Limoni, Organic Tai, Christian Breton, Holika Holika, Gezatone и многих других.

Как использовать промокод «Созвездие красоты»

Как использовать промокод «Созвездие красоты»

Сегодня на нашем сайте доступны актуальные промокоды, которые обеспечат гарантированную скидку не только на первый заказ, но и на постоянный ассортимент в интернет-магазине «Созвездие красоты».

Промокод – это произвольная комбинация из букв или цифр, которая действует в заданный период времени (например, в текущем месяце) на определенный бренд, группу товаров или услуг. Как правило, действие кода купона неактивно для товаров из категории новинок.

Чтобы воспользоваться скидочным купоном, необходимо активировать его на сайте. Как это сделать – смотрите в нашей инструкции:

  1. Создайте «Личный кабинет» на Beauty-shop.ru. Заполните все необходимые реквизиты и личные данные.

  2. Сложите в «Корзину» продукцию из каталога.

  3. Скопируйте с данной страницы действующий промокод.

  4. Вернитесь на страницу «Корзина». В окошко «У вас есть промокод?» вставьте скопированный код. И кликните кнопку «Активировать».

  1. Проверьте активацию купона. Общий итог в корзине должен уменьшиться на сумму (процент), указанную в купоне.

  2. Нажмите иконку «Оформить заказ».

Не забывайте, что купон будет работать, если срок его действия еще не истек и условия акции соблюдены. Прежде чем копировать промокод, еще раз изучите условия для его активации.

Как получить заказ от «Созвездия красоты»

Как получить заказ от «Созвездия красоты»

Оплатить заказ можно как наличными средствами (при получении товара), так и безналичным расчетом (по предоплате или при получении товара). Оплата через сайт осуществляется при помощи банковских платежных карт, электронных денег Qiwi, банковского перевода или кредитными средствами от Тинькофф Банка.

Заказанную продукцию можно получить курьерской доставкой, почтой России или самовывозом. В зависимости от дальности региона получателя будут варьироваться сроки и стоимость доставки товаров. При заказе более чем на 4500 рублей доставка по Москве и Санкт-Петербургу – бесплатная.

Для доставки курьером или почтой минимальная сумма заказа – 1000 рублей. 

При самовывозе заказ доставляется в ближайший магазин, откуда его может забрать покупатель. При наличии товара на складе возможна отгрузка товаров день в день.

Что такое Beauty-shop.ru

Что такое Beauty-shop.ru

Beauty-shop.ru – это салон красоты у вас дома. Интернет-магазин предлагает широкий ассортимент товаров для салонного ухода за внешностью в домашних условиях: от профессионального оборудования до разнообразных косметических средств и расходных материалов.

Покупать в интернете удобно и выгодно, особенно при наличии промокода. Он дает право на скидку на первую покупку или на определенный товар/услугу. При активации скидочного купона в интернет-магазине «Созвездие красоты» можно получить дисконт, фиксированный в рублях или процентах от общей суммы оформленной покупки. Beauty-shop.ru  – официальный импортер, котоырй дает стопроцентную гарантию на подлинность своего ассортимента.

Для постоянных клиентов в сети работает программа лояльности Клуб «Созвездие красоты»: 10% от совершаемых покупок падает на счет бонусами, которые можно обменять на скидку при оформлении последующих заказов.

Дополнительные возможности:

  • каталог товаров структурирован как по типу товаров, так и по целевым категориям (подарки, распродажа, уходовая косметика за телом/волосами/лицом), что упрощает поиск необходимой продукции;

  • сервис «Онлайн-консультант» поможет в выборе косметики, инструментария, оборудования. Для участников Клуба доступны бесплатные онлайн-консультации персонального косметолога;

  • блог «Энциклопедия красоты» познакомит с новинками в индустрии красоты, поделится полезными статьями об уходе за лицом и телом;

  • отзывы покупателей будут полезны при выборе косметической продукции.

Как экономить в Созвездие красоты

Как экономить в Созвездие красоты

В интернет-магазине «Созвездие красоты» всегда проходит много акций и бонусных предложений. Не упустите шанс дополнительно сэкономить:

  • в категории «Распродажа» можно найти товары с 50% скидкой;

  • воспользуйтесь спецпредложениями по сниженной цене в разделе «Топ-товары»;

  • обращайте внимание на сезонные акции, в рамках которых можно купить продукцию со скидкой до 40%;

  • получите free-доставку при покупке не менее чем на 4500 рублей;

  • используйте промокоды на скидку;

  • участвуйте в бонусной программе и рассчитывайтесь накопленными баллами;

  • используйте увеличенные праздничные баллы и подарки.

Часто задаваемые вопросы про Созвездие красоты

★ Как получить промокоды в Созвездие красоты?

Необходимо зайти на страницу Созвездие красоты и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Созвездие красоты?

Чтобы воспользоваться промокодом от Созвездие красоты необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Созвездие красоты доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 9

★ Все ли предложения Созвездие красоты актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Созвездие красоты.

★ Почему стоит использовать купоны Созвездие красоты?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Созвездие красоты

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодВСЕ покупки свыше 2500 рублей дешевле на 500 рублей с промокодом Созвездие КрасотыWHI***
ПромокодМассажеры и бьюти-гаджеты с дисконтом 21%TOP***
СкидкаПо России бесплатная доставка заказов от 6000 рублейне требуется
СкидкаПодарки к 8 марта со скидкой до 70%не требуется
ПромокодТовары для очищения лица с дисконтом до 60%TOP***

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.