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Промокоды и скидки Строительный двор | Март 2021

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Бесплатная доставка

В интернет-магазине Строительный двор можно оформить заказ с бесплатной доставкой. Для этого необходимо выполнить определенные условия: адрес получателя должен находиться в зоне бесплатной доставки, сумма заказа – от 26000 рублей (для 1,5 т машин) и от 50000 рублей (для 3 т машин), ... время доставки – завтра, в течение дня. Зоны доставки можно увидеть на сайте.


Посетить Строительный двор
Контакты Строительный двор

Электронная почта:
mail@sdvor.com

Телефон:
8 (800) 333-77-19

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Бесплатная доставка

В интернет-магазине Строительный двор можно оформить заказ с бесплатной доставкой. Для этого необходимо выполнить определенные условия: адрес получателя должен находиться в зоне бесплатной доставки, сумма заказа – от 26000 рублей (для 1,5 т машин) и от 50000 рублей (для 3 т машин), ... время доставки – завтра, в течение дня. Зоны доставки можно увидеть на сайте.


Посетить Строительный двор
Контакты Строительный двор

Электронная почта:
mail@sdvor.com

Телефон:
8 (800) 333-77-19

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Oldi
Холодильник
OBI
Все Инструменты

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Специальные предложения от Строительный двор

Подробнее о магазине Строительный двор

Подробнее о магазине Строительный двор

Компания Строительный двор была основана в 1993 году. Она занимается поставкой строительных материалов частным лицам, компаниям и стройбригадам. Сегодня фирма имеет более 50 торговых точек во многих крупных городах России, собственную сеть складов, баз и логистическую службу.

Для удобства клиентов торговая организация запустила интернет-магазин Sdvor.com и предлагает купить в нем стройматериалы и другие товары со скидками по акциям. Можно оформить заказ из дома, офиса или любого другого места и получить его с доставкой или в пунктах самовывоза. Кроме того, компания оказывает разнообразные дополнительные услуги: как самостоятельно, так и с привлечением сторонних бригад.

Как воспользоваться скидочным купоном в магазине Строительный двор

Как воспользоваться скидочным купоном в магазине Строительный двор

Использование промокода — один из способов экономить при покупках в онлайн-магазине. Он представляет собой уникальную комбинацию символов и дает пользователю право на скидку. Список действующих купонов доступен на сайте компании. На нем также представлена информация и о других актуальных акциях.

Воспользоваться промокодом несложно. Покупателю достаточно выполнить всего 4 действия:

  1. Выбрать предложение в списке и нажать на кнопку с ним. Код купона будет автоматически скопирован, а затем сервис перенаправит клиента в онлайн-магазин.

  2. Выбрать продукцию в каталоге сайта Sdvor.com и добавить ее в корзину. Одновременно можно заказывать товары со скидками по промокодам и любые другие.

  3. Перейти к просмотру корзины и активировать купон на скидку. Промокод нужно ввести или вставить в соответствующее поле. После применения кода стоимость товаров в корзине будет автоматически пересчитана и покупатель сразу увидит, сколько рублей ему удалось сэкономить. Когда купон активирован, остается только завершить оформление заказа.

Перед использованием промокода рекомендуется прочитать условия акции. Часто коды действуют только на первую покупку или при заказе на сумму выше определенной. Кроме того, они имеют ограниченный срок действия. Некоторые акции не требуют ввода промокода для получения скидки или бонуса – об этом сервис покажет предупреждение до перехода на сайт онлайн-магазина.

Покупка в магазине Строительный двор с максимальной скидкой

Покупка в магазине Строительный двор с максимальной скидкой

Компания Строительный двор предлагает клиентам разные инструменты для более выгодных покупок. Помимо возможности использовать промокоды, в онлайн-магазине регулярно доступны и другие спецпредложения. Узнать о них можно в разделе «Акции» на сайте.

Следующие советы помогут сделать покупки в Sdvor.com максимально выгодными:

  • Изучите раздел «Распродажа». В нем размещены товары, на которые временно установлены сниженные цены. В общем каталоге такие позиции отображаются со специальным значком.

  • Примите участие в промоиграх компании. Это интересно, к тому же иногда можно выиграть промокод или подарок.

  • Подпишитесь на страницы онлайн-магазина в социальных сетях. Там не только публикуются новости и информация об обновлении ассортимента, но и проходят разные конкурсы, розыгрыши призов. Кроме того, подписчики компании раньше других клиентов узнают о появлении специальных предложений или акций.

Представителям бригад на страницах онлайн-магазина доступен сервис «Sdvor-Услуги». В нем можно создавать промокоды на скидку для клиентов и зарабатывать кешбэк или бонусы для себя.

Популярные товары в магазине Строительный двор со скидками

Популярные товары в магазине Строительный двор со скидками

Чаще всего клиенты компании заказывают разные стройматериалы: цемент, растворы, смеси, грунтовки, кирпич, гипсокартон, тепло- и гидроизоляцию, фанеру, пиломатериалы, песок, щебень и керамзит. Но в каталоге магазина представлены и другие товары, которые можно приобрести со скидками по купонам или акциям:

  • сантехника: смесители, мойки, полотенцесушители, унитазы и биде, ванны;

  • напольные покрытия: линолеум, ламинат, плитка;

  • материалы для внутренней и наружной отделки;

  • кровельные материалы;

  • отопительное оборудование;

  • оборудование для водоснабжения и канализации;

  • инструмент;

  • электротовары;

  • оборудование для систем вентиляции и кондиционирования;

  • крепеж;

  • хозяйственные товары;

  • товары для сада.

Ассортимент магазина постоянно пополняется. Популярные товары для удобства клиентов также размещены в виде списка на главной странице.

Оплата и доставка в магазине Строительный двор

Оплата и доставка в магазине Строительный двор

Оплатить заказ можно банковской картой при получении или на сайте. Все онлайн-платежи проводятся через защищенные страницы банка-партнера, что гарантирует безопасность данных и средств клиента. Расчет наличными доступен при получении товара в магазине или у сотрудников службы доставки.

Забрать заказ можно в магазинах или пунктах самовывоза. Компания также предлагает доставку товаров в городах, где работают ее торговые точки. Стоимость услуги рассчитывается при оформлении заказа. Часто она бывает бесплатной. За отдельную плату можно заказать разгрузку и подъем товаров.

Часто задаваемые вопросы про Строительный двор

★ Как получить промокоды в Строительный двор?

Необходимо зайти на страницу Строительный двор и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Строительный двор?

Чтобы воспользоваться промокодом от Строительный двор необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Строительный двор доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 29

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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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