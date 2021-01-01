Подробнее о магазине Строительный двор

Компания Строительный двор была основана в 1993 году. Она занимается поставкой строительных материалов частным лицам, компаниям и стройбригадам. Сегодня фирма имеет более 50 торговых точек во многих крупных городах России, собственную сеть складов, баз и логистическую службу.

Для удобства клиентов торговая организация запустила интернет-магазин Sdvor.com и предлагает купить в нем стройматериалы и другие товары со скидками по акциям. Можно оформить заказ из дома, офиса или любого другого места и получить его с доставкой или в пунктах самовывоза. Кроме того, компания оказывает разнообразные дополнительные услуги: как самостоятельно, так и с привлечением сторонних бригад.