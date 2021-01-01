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Магазин «Связной» является не только крупнейшей в мире розничной сетью в сегменте высоких технологий, но и предоставляет своим клиентам широчайший ассортимент товаров в онлайн-магазине. Добавьте к этому регулярно обновляющиеся акции, скидки до 30%, бесплатную доставку и получите иде ... альные условия для Вашего цифрового шоппинга! Оформите кредит за 5 минут, переведите деньги со счета на счет, подпишитесь на новостную рассылку, все это и многое другое ждет Вас на официальном сайте магазина «Связной». А, чтобы сделать шоппинг не только приятным, но еще и выгодным, воспользуйтесь одним из наших промокодов Связной! Скидки продолжаются! Только в Черную Пятницу на крутые девайсы и аксессуары устанавливается специальная цена до минус 75%.
Юридический адрес:
123007, г. Москва, 2-й Хорошёвский проезд, дом 9, корпус 2, этаж 5, комната 4
Электронная почта:
msk.marketing@svyaznoy.ru
Телефон:
8 (800) 700-43-43
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 5
Магазин «Связной» является не только крупнейшей в мире розничной сетью в сегменте высоких технологий, но и предоставляет своим клиентам широчайший ассортимент товаров в онлайн-магазине. Добавьте к этому регулярно обновляющиеся акции, скидки до 30%, бесплатную доставку и получите иде ... альные условия для Вашего цифрового шоппинга! Оформите кредит за 5 минут, переведите деньги со счета на счет, подпишитесь на новостную рассылку, все это и многое другое ждет Вас на официальном сайте магазина «Связной». А, чтобы сделать шоппинг не только приятным, но еще и выгодным, воспользуйтесь одним из наших промокодов Связной! Скидки продолжаются! Только в Черную Пятницу на крутые девайсы и аксессуары устанавливается специальная цена до минус 75%.
Юридический адрес:
123007, г. Москва, 2-й Хорошёвский проезд, дом 9, корпус 2, этаж 5, комната 4
Электронная почта:
msk.marketing@svyaznoy.ru
Телефон:
8 (800) 700-43-43
Соц. сети:
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Покупая онлайн, потребитель заинтересован в минимизации затрат. Самый простой способ сэкономить – использовать активные промокоды. Они обеспечат скидку на определенный вид продукции/групп товаров/услуг и т.д. Популярная торговая сеть «Связной» предлагает потребителям промокоды на смартфоны мировых брендов, а также сопутствующие им аксессуары и сервисы, собранные на одной торговой площадке.
Интернет-магазин Svyaznoy.ru – популярная российская торговая сеть бытовой, мобильной, автомобильной и цифровой техники. В «Связном» продаются более более 500 торговых марок в широком ценовом диапазоне.
Для постоянных покупателей в сети магазинов «Связной» работает система лояльности «Связной-Клуб». За каждый оплаченный заказ пользователи получают бонусы. Накопленные баллы можно потратить на покупки в «Связном» и в партнерских магазинах.
Помимо прочего:
заказ можно оформить как на сайте Svyaznoy.ru, через вкладку «Корзина», так и по телефону (услуга бесплатная, система «обратный звонок»);
сформировать «список желаний», если товара нет в наличии (как только товар появится на площадке, на электронную почту придет уведомление о его доступности в магазине);
участвовать в акционных розыгрышах и получить скидку;
посмотреть видеообзоры на интересующий товар или услугу;
получить консультацию у эксперта;
ознакомиться с отзывами других покупателей.
Промокод дает покупателю право на определенную скидку при покупке того или иного товара/услуги на сайте svyaznoy.ru. Она может быть фиксированной (указана в рублях) или процентной (дисконт от общей стоимости покупки). Как правило купон имеет ограничения по срокам активации (периодом проведения рекламной акции, текущим месяцем и т.д.). Размер промокода и условия его активации оговариваются в правилах использования купона. Его действие не распространяется на товары из категории новинок или эксклюзив.
Действующий промокод – это один из самых простых способов получить гарантированную скидку на первый заказ. Чтобы его активировать, необходимо при оформлении покупки ввести в поле «Промокод» буквенный/цифровой код, указанный в купоне на скидку.
Как действовать:
Зарегистироваться на сайте svyaznoy.ru.
Сформировать заказ.
Скопировать код на скидку с нашей страницы.
Перейти на сайт «Связной» в раздел «Корзина».
В поле «Бонусы и промокоды» поставить галочку в ячейке «Промокод».
Вставить скопированный код в поле «Введите промокод» и нажать кнопку «Применить».
Проверить активацию купона. Общая сумма в корзине должна уменьшиться на сумму скидки, указанной в купоне.
Закончить оформление заказа.
Важно! При оформлении заказа купон на скидку должен быть актуальным, мы регулярно обновляем коды на данной странице.
Сегодня в «Связном» вы сможете найти современную мобильную и цифровую технику ведущих зарубежных и отечественных производителей. Для удобства покупателей каталог магазина разбит на подкатегории, в которых можно найти все: от смарт-часов и мелких бытовых товаров до гаджетов для автомобилей Tesla и детских подарков.
По статистике, лидерами продаж являются «умные часы» Apple, смартфоны Samsung, Honor, Apple, игровые консоли PlayStation, наушники JBL и сопутствующие им аксессуары. Зачастую в категории «Лидеры продаж» на топовые товары можно найти акционные цены, скидки при оформлении заказа онлайн и выгодные условия для оплаты в рассрочку.
Покупатель может оплатить заказ удобным для себя способом:
наличными при доставке курьером/самовывозе из магазина или интернет-центра;
картами международных платежных систем;
электронными деньгами «Яндекс.Деньги»;
банковским переводом по безналичному расчету;
кредитными средствами (займ или рассрочка оформляется во время оплаты товара на сайте «Связного»);
бонусными баллами («плюсами» из системы лояльности «Связной-Клуб»);
подарочными сертификатами (1500-10 000 рублей);
промокодом.
Товары доставляются по всей территории России в течение 1-2 дней. Доставку можно оформить:
адресной (на дом или в офис);
самовывозом: заказ будет доставлен в один из магазинов сети «Связной», где его сможет забрать покупатель;
для определенных покупок есть возможность получить заказ в одном из 32 интернет-центров «Связного» (в основном это касается аксессуаров и услуг).
Для некоторых регионов, по запросу клиента, курьерская доставка товара осуществляется в день оформления заказа.
Чтобы дополнительно сэкономить на покупках в «Связном», воспользуйтесь:
акциями (ассортимент товаров по сниженной стоимости), программами «trade-in», бонусными предложениями («1+1=получи подарок») и т.д. Кстати, за подписку на новости и акции компания «Связной» дарит подписчикам 10% скидку на первый заказ;
уцененными товарами: некоторые гаджеты (например, из выпуска прошлого года, в неактуальной комплектации и т.д.) выставлены на площадке со сниженной стоимостью;
подарочным сертификатами;
программами лояльности: бонусами из программы «Связной-Клуб» можно оплатить до 100% стоимости выбранных товаров.
Необходимо зайти на страницу Связной и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Связной необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
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