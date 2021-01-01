Как работает промокод от сети «Связной»

Промокод дает покупателю право на определенную скидку при покупке того или иного товара/услуги на сайте svyaznoy.ru. Она может быть фиксированной (указана в рублях) или процентной (дисконт от общей стоимости покупки). Как правило купон имеет ограничения по срокам активации (периодом проведения рекламной акции, текущим месяцем и т.д.). Размер промокода и условия его активации оговариваются в правилах использования купона. Его действие не распространяется на товары из категории новинок или эксклюзив.

Действующий промокод – это один из самых простых способов получить гарантированную скидку на первый заказ. Чтобы его активировать, необходимо при оформлении покупки ввести в поле «Промокод» буквенный/цифровой код, указанный в купоне на скидку.

Как действовать:

Зарегистироваться на сайте svyaznoy.ru. Сформировать заказ. Скопировать код на скидку с нашей страницы. Перейти на сайт «Связной» в раздел «Корзина». В поле «Бонусы и промокоды» поставить галочку в ячейке «Промокод». Вставить скопированный код в поле «Введите промокод» и нажать кнопку «Применить».

Проверить активацию купона. Общая сумма в корзине должна уменьшиться на сумму скидки, указанной в купоне. Закончить оформление заказа.

Важно! При оформлении заказа купон на скидку должен быть актуальным, мы регулярно обновляем коды на данной странице.