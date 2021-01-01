Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки Связной | Март 2021

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Контакты Связной

Юридический адрес:
123007, г. Москва, 2-й Хорошёвский проезд, дом 9, корпус 2, этаж 5, комната 4

Электронная почта:
msk.marketing@svyaznoy.ru

Телефон:
8 (800) 700-43-43

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Экономьте в магазине «Связной»

Магазин «Связной» является не только крупнейшей в мире розничной сетью в сегменте высоких технологий, но и предоставляет своим клиентам широчайший ассортимент товаров в онлайн-магазине. Добавьте к этому регулярно обновляющиеся акции, скидки до 30%, бесплатную доставку и получите иде ... альные условия для Вашего цифрового шоппинга! Оформите кредит за 5 минут, переведите деньги со счета на счет, подпишитесь на новостную рассылку, все это и многое другое ждет Вас на официальном сайте магазина «Связной». А, чтобы сделать шоппинг не только приятным, но еще и выгодным, воспользуйтесь одним из наших промокодов Связной! Скидки продолжаются! Только в Черную Пятницу на крутые девайсы и аксессуары устанавливается специальная цена до минус 75%.


Посетить Связной
Контакты Связной

Юридический адрес:
123007, г. Москва, 2-й Хорошёвский проезд, дом 9, корпус 2, этаж 5, комната 4

Электронная почта:
msk.marketing@svyaznoy.ru

Телефон:
8 (800) 700-43-43

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Ситилинк
МТС
Huawei
Gearbest
Билайн
123.ru
Kotofoto
Just.ru
Philips
Banggood
Xiaomi

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Специальные предложения от Связной

Сеть "Связной"

Сеть "Связной"

Покупая онлайн, потребитель заинтересован в минимизации затрат. Самый простой способ сэкономить – использовать активные промокоды. Они обеспечат скидку на определенный вид продукции/групп товаров/услуг и т.д. Популярная торговая сеть «Связной» предлагает потребителям промокоды на смартфоны мировых брендов, а также сопутствующие им аксессуары и сервисы, собранные на одной торговой площадке.

Магазин «Связной»: что нужно знать

Магазин «Связной»: что нужно знать

Интернет-магазин Svyaznoy.ru – популярная российская торговая сеть бытовой, мобильной, автомобильной и цифровой техники. В «Связном» продаются более более 500 торговых марок в широком ценовом диапазоне. 

Для постоянных покупателей в сети магазинов «Связной» работает система лояльности «Связной-Клуб». За каждый оплаченный заказ пользователи получают бонусы. Накопленные баллы можно потратить на покупки в «Связном» и в партнерских магазинах.

Помимо прочего:

  • заказ можно оформить как на сайте Svyaznoy.ru, через вкладку «Корзина», так и по телефону (услуга бесплатная, система «обратный звонок»);

  • сформировать «список желаний», если товара нет в наличии (как только товар появится на площадке, на электронную почту придет уведомление о его доступности в магазине);

  • участвовать в акционных розыгрышах и получить скидку;

  • посмотреть видеообзоры на интересующий товар или услугу;

  • получить консультацию у эксперта;

  • ознакомиться с отзывами других покупателей.

Как работает промокод от сети «Связной»

Как работает промокод от сети «Связной»

Промокод дает покупателю право на определенную скидку при покупке того или иного товара/услуги на сайте svyaznoy.ru. Она может быть фиксированной (указана в рублях) или процентной (дисконт от общей стоимости покупки). Как правило купон имеет ограничения по срокам активации (периодом проведения рекламной акции, текущим месяцем и т.д.). Размер промокода и условия его активации оговариваются в правилах использования купона. Его действие не распространяется на товары из категории новинок или эксклюзив.

Действующий промокод – это один из самых простых способов получить гарантированную скидку на первый заказ. Чтобы его активировать, необходимо при оформлении покупки ввести в поле «Промокод» буквенный/цифровой код, указанный в купоне на скидку.

Как действовать:

  1. Зарегистироваться на сайте svyaznoy.ru.

  2. Сформировать заказ.

  3. Скопировать код на скидку с нашей страницы. 

  4. Перейти на сайт «Связной» в раздел «Корзина».

  5. В поле «Бонусы и промокоды» поставить галочку в ячейке «Промокод».

  6. Вставить скопированный код в поле «Введите промокод» и нажать кнопку «Применить».

  1. Проверить активацию купона. Общая сумма в корзине должна уменьшиться на сумму скидки, указанной в купоне.

  2. Закончить оформление заказа.

Важно! При оформлении заказа купон на скидку должен быть актуальным, мы регулярно обновляем коды на данной странице.

Что брать в «Связном»

Что брать в «Связном»

Сегодня в «Связном» вы сможете найти современную мобильную и цифровую технику ведущих зарубежных и отечественных производителей. Для удобства покупателей каталог магазина разбит на подкатегории, в которых можно найти все: от смарт-часов и мелких бытовых товаров до гаджетов для автомобилей Tesla и детских подарков. 

По статистике, лидерами продаж являются «умные часы» Apple, смартфоны Samsung, Honor, Apple, игровые консоли PlayStation, наушники JBL и сопутствующие им аксессуары. Зачастую в категории «Лидеры продаж» на топовые товары можно найти акционные цены, скидки при оформлении заказа онлайн и выгодные условия для оплаты в рассрочку.

Как оплатить и получить товар

Как оплатить и получить товар

Покупатель может оплатить заказ удобным для себя способом:

  • наличными при доставке курьером/самовывозе из магазина или интернет-центра;

  • картами международных платежных систем;

  • электронными деньгами «Яндекс.Деньги»;

  • банковским переводом по безналичному расчету;

  • кредитными средствами (займ или рассрочка оформляется во время оплаты товара на сайте «Связного»);

  • бонусными баллами («плюсами» из системы лояльности «Связной-Клуб»);

  • подарочными сертификатами (1500-10 000 рублей);

  • промокодом. 

Товары доставляются по всей территории России в течение 1-2 дней. Доставку можно оформить:

  • адресной (на дом или в офис);

  • самовывозом: заказ будет доставлен в один из магазинов сети «Связной», где его сможет забрать покупатель;

  • для определенных покупок есть возможность получить заказ в одном из 32 интернет-центров «Связного» (в основном это касается аксессуаров и услуг).

Для некоторых регионов, по запросу клиента, курьерская доставка товара осуществляется в день оформления заказа.

Как еще получить скидку в «Связном»

Как еще получить скидку в «Связном»

Чтобы дополнительно сэкономить на покупках в «Связном»,  воспользуйтесь:

  • акциями (ассортимент товаров по сниженной стоимости), программами «trade-in», бонусными предложениями («1+1=получи подарок») и т.д. Кстати, за подписку на новости и акции компания «Связной» дарит подписчикам 10% скидку на первый заказ;

  • уцененными товарами: некоторые гаджеты (например, из выпуска прошлого года, в неактуальной комплектации и т.д.) выставлены на площадке со сниженной стоимостью;

  • подарочным сертификатами;

  • программами лояльности: бонусами из программы «Связной-Клуб» можно оплатить до 100% стоимости выбранных товаров.

Часто задаваемые вопросы про Связной

★ Как получить промокоды в Связной?

Необходимо зайти на страницу Связной и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Связной?

Чтобы воспользоваться промокодом от Связной необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Связной доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 17

★ Все ли предложения Связной актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Связной.

★ Почему стоит использовать купоны Связной?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Связной

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодС промокодом Связной телевизоры Hyundai дешевле на 10%Tel***
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СкидкаПокупай умные часы и получай бонусбэкне требуется
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