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19 оценок поставлено средняя 3.4

Промокоды и скидки Tanks | Март 2021

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Инвайт-коды для World of Tanks

Максимальные плюшки при регистрации нового аккаунта. Для тех, кто не знает, отметим, что инвайтами называют наборы букв и цифр, сгенерированные рандомным образом. Активируется код только при регистрации нового аккаунта, и помогает получить на учётную запись ряд игровых привилегий. П ... осле активации инвайт-кода, игроки имеют все шансы заполучить премиум технику, поиграть некоторое количество дней на премиум аккаунте, пополнить счёт некоторым количеством голды, разжиться боевыми расходниками и другими игровыми полезностями.


Посетить World of Tanks
Контакты World of Tanks

Юридический адрес:
Sterling House Fulbourne Road, Walthamstow London E17 4EE United Kingdom

Соц. сети:

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19 оценок поставлено средняя 3.4

Инвайт-коды для World of Tanks

Максимальные плюшки при регистрации нового аккаунта. Для тех, кто не знает, отметим, что инвайтами называют наборы букв и цифр, сгенерированные рандомным образом. Активируется код только при регистрации нового аккаунта, и помогает получить на учётную запись ряд игровых привилегий. П ... осле активации инвайт-кода, игроки имеют все шансы заполучить премиум технику, поиграть некоторое количество дней на премиум аккаунте, пополнить счёт некоторым количеством голды, разжиться боевыми расходниками и другими игровыми полезностями.


Посетить World of Tanks
Контакты World of Tanks

Юридический адрес:
Sterling House Fulbourne Road, Walthamstow London E17 4EE United Kingdom

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
ЛитРес
Лабиринт
МТС
book24
Буквоед
Tele2
Reg.ru
Издательство МИФ

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Специальные предложения от World of Tanks

World of Tanks: подробнее

World of Tanks: подробнее

Мало найдется тех, кто не слышал о легендарной компьютерной игре World of Tanks. Масштабные виртуальные бои, современная бронетехника, хитроумные стратегии, великолепная графика, множество сюжетных линий и трудновыполнимых миссий – все это и многое другое ждет геймеров в реальности Мира Танков.

Приобретая новую технику или аксессуары, каждый старается минимизировать свои расходы. Поклонники игры World of Tanks в этом плане ничем не отличаются от других потребителей. Сэкономить в интернет-магазине WOT помогают актуальные промокоды, дающие скидки на разные позиции. Сегодня количество зарегистрированных в игре пользователей составляет более 150 млн человек по всему миру! И это еще не предел. Реалистичность картинки и захватывающий сюжет привлекает в игру все большее количество геймеров.

 

Дополнительные скидки в World of Tanks

Дополнительные скидки в World of Tanks

Чтобы получить дополнительную скидку на платформе:

  • рассчитывайтесь бонусными баллами, накопленными на Wargaming Card Bonus;

  • получите скидку 5% на первый заказ при регистрации на игровой платформе;

  • получите скидку 5% при онлайн-оплате банковской картой MasterCard в рублях;

  • воспользуйтесь акционными предложениями, выделенными в отдельный каталог премиум-магазина;

  • получайте призы за выполнение определенных условий (например, за удвоение заказа или пополнение объемов игрового золота);

  • следите за специальными предложениями: в отдельном каталоге онлайн-магазина публикуются товары распродажи с дисконтом до 40%;

  • участвуйте в конкурсах и розыгрышах призов;

  • получайте дополнительные бонусы по программе «Пригласи друга»;

  • используйте инвайт-код при первой регистрации;

  • получайте доступ к премиум-аккаунту (на 1 месяц) и дополнительным бонусам при оформлении карты World of Tanks.

Что такое промокод и как его использовать в World of Tanks

Что такое промокод и как его использовать в World of Tanks

Промокод или купон на скидку дает геймеру дисконт на приобретение дополнительных навыков, оборудования, бронетехники или игрового золота в World of Tanks. Буквенный и/или цифровой код может быть:

  • фиксированным: предоставляет доступ к премиум-аккаунту на определенный срок, «открывает» редкий танк, пополняет запасы игрового золота и т.д.;

  • процентным: дает скидку на покупку игрового золота, новых карт, «игровых пакетов», боевого опыта и т.д.

Обратите внимание, что купоны ограничены сроками действия и условиями использования. Скидочный купон можно активировать только один раз. Чтобы получить скидку на товары в онлайн-магазине, необходимо использовать действующий промокод. 

Промокоды могут быть двух видов:

  • инвайт-код: поощрение для новичков, у которых еще нет аккаунта на игровой платформе;

  • бонус-код: доступен для зарегистрированных пользователей, активируется в личном кабинете игрока. 

Как использовать инвайт-код:

  1. Зарегистрируйтесь на онлайн-площадке WOT. Для этого можно использовать учетную запись в Google, Facebook, VKontakte или Twitch.

  2. Из перечня кодов, опубликованных на нашем сайте, выберите подходящий по срокам действия и условиям акции купон. Скопируйте код купона.

  3. Вставьте промокод в поле «У вас есть инвайт-код?».

  1. Активируйте промокод и получите причитающиеся бонусы.

Как использовать бонус-код:

  1. Войдите в Личный кабинет игрока. Авторизуйтесь.

  2. Из перечня кодов, опубликованных на нашем сайте, выберите подходящий по срокам действия и условиям акции промокод. Скопируйте код.

  3. Вернитесь в личный кабинет на странице World of Tanks. Выберите пункт «Активировать код».

  1. Вставьте значение действующего купона. Нажмите кнопку «Активировать».

  2. Проверьте активацию кода. Продолжите игру.

Что продается в магазине World of Tanks

Что продается в магазине World of Tanks

Онлайн-магазин предлагает геймерам возможность приобретать новую, а также прокачать старую технику, оснастить боевую единицу дополнительными аксессуарами, скачать обновления карт и стратегий, улучшить боевые навыки, пополнить запасы игрового золота и т.д.

Товары в премиум-магазине разбиты на несколько категорий: «Золото», «Техника», «Премиум» и «Спецпредложения».

Обратите внимание, что красный флажок на карточке товара говорит о том, что этот продукт участвует в какой-то акции. Подробности акций можно посмотреть в разделе «Спецпредложения».

В период праздников особой популярностью у игроков пользуются праздничные наборы, в которых можно получить сразу несколько полезных скиллов или обновить парк танков премиум-техникой. Как правило, эти позиции идут со скидкой, но ограничены по времени проведения акции. Чтобы не пропустить выгодные предложения, игроки могут подписаться на новостную рассылку и получить скидку на первую покупку. 

Оплата покупок на платформе World of Tanks

Оплата покупок на платформе World of Tanks

Обратите внимание, что варианты оплаты товаров в магазине зависят от страны, в которой зарегистрирован аккаунт игрока. 

Кстати, онлайн-сервис предлагает товары в подарок. Для этого при покупке продукта необходимо указать игровое имя получателя.

Среди доступных способов оплаты для России: 

  • на банковские реквизиты;

  • платежными картами Visa/MasterCard/Maestro;

  • электронными деньгами Qiwi, Яндекс.Деньги, WebMoney;

  • бонусными картами Wargaming;

  • через системы PayPal, LiqPay;

  • при помощи мобильных платежей в системе Мегафон, МТС, Билайн, Tele2;

  • через терминалы самообслуживания;

  • через кассы салонов связи.

Часто задаваемые вопросы про World of Tanks

★ Как получить промокоды в World of Tanks?

Необходимо зайти на страницу World of Tanks и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод World of Tanks?

Чтобы воспользоваться промокодом от World of Tanks необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от World of Tanks доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 12

★ Все ли предложения World of Tanks актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения World of Tanks.

★ Почему стоит использовать купоны World of Tanks?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды World of Tanks

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаПо бонус код Tanks резервный фонд со скидкой 35%не требуется
СкидкаС инвайт кодом для World of Tanks набор для прокачки дешевле на 50%не требуется
СкидкаБонус коды Tanks: пакет золото и премиум со скидкой 25%не требуется
Скидка"Игровой" от Ростелеком со скидкой 50%не требуется
СкидкаИнвайт код для World of Tanks: -39% на пакет для новичкане требуется
СкидкаКупи пакет "Renegade:Максимум" со скидкой 30%не требуется
СкидкаНабор "Renegade:Продвинутый" с премиум танком VIII уровня выгоднее сейчас на 15%не требуется

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