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Максимальные плюшки при регистрации нового аккаунта. Для тех, кто не знает, отметим, что инвайтами называют наборы букв и цифр, сгенерированные рандомным образом. Активируется код только при регистрации нового аккаунта, и помогает получить на учётную запись ряд игровых привилегий. П ... осле активации инвайт-кода, игроки имеют все шансы заполучить премиум технику, поиграть некоторое количество дней на премиум аккаунте, пополнить счёт некоторым количеством голды, разжиться боевыми расходниками и другими игровыми полезностями.
Юридический адрес:
Sterling House Fulbourne Road, Walthamstow London E17 4EE United Kingdom
Соц. сети:
19 оценок поставлено средняя 3.4
Максимальные плюшки при регистрации нового аккаунта. Для тех, кто не знает, отметим, что инвайтами называют наборы букв и цифр, сгенерированные рандомным образом. Активируется код только при регистрации нового аккаунта, и помогает получить на учётную запись ряд игровых привилегий. П ... осле активации инвайт-кода, игроки имеют все шансы заполучить премиум технику, поиграть некоторое количество дней на премиум аккаунте, пополнить счёт некоторым количеством голды, разжиться боевыми расходниками и другими игровыми полезностями.
Юридический адрес:
Sterling House Fulbourne Road, Walthamstow London E17 4EE United Kingdom
Соц. сети:
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Мало найдется тех, кто не слышал о легендарной компьютерной игре World of Tanks. Масштабные виртуальные бои, современная бронетехника, хитроумные стратегии, великолепная графика, множество сюжетных линий и трудновыполнимых миссий – все это и многое другое ждет геймеров в реальности Мира Танков.
Приобретая новую технику или аксессуары, каждый старается минимизировать свои расходы. Поклонники игры World of Tanks в этом плане ничем не отличаются от других потребителей. Сэкономить в интернет-магазине WOT помогают актуальные промокоды, дающие скидки на разные позиции. Сегодня количество зарегистрированных в игре пользователей составляет более 150 млн человек по всему миру! И это еще не предел. Реалистичность картинки и захватывающий сюжет привлекает в игру все большее количество геймеров.
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используйте инвайт-код при первой регистрации;
получайте доступ к премиум-аккаунту (на 1 месяц) и дополнительным бонусам при оформлении карты World of Tanks.
Промокод или купон на скидку дает геймеру дисконт на приобретение дополнительных навыков, оборудования, бронетехники или игрового золота в World of Tanks. Буквенный и/или цифровой код может быть:
фиксированным: предоставляет доступ к премиум-аккаунту на определенный срок, «открывает» редкий танк, пополняет запасы игрового золота и т.д.;
процентным: дает скидку на покупку игрового золота, новых карт, «игровых пакетов», боевого опыта и т.д.
Обратите внимание, что купоны ограничены сроками действия и условиями использования. Скидочный купон можно активировать только один раз. Чтобы получить скидку на товары в онлайн-магазине, необходимо использовать действующий промокод.
Промокоды могут быть двух видов:
инвайт-код: поощрение для новичков, у которых еще нет аккаунта на игровой платформе;
бонус-код: доступен для зарегистрированных пользователей, активируется в личном кабинете игрока.
Как использовать инвайт-код:
Зарегистрируйтесь на онлайн-площадке WOT. Для этого можно использовать учетную запись в Google, Facebook, VKontakte или Twitch.
Из перечня кодов, опубликованных на нашем сайте, выберите подходящий по срокам действия и условиям акции купон. Скопируйте код купона.
Вставьте промокод в поле «У вас есть инвайт-код?».
Активируйте промокод и получите причитающиеся бонусы.
Как использовать бонус-код:
Войдите в Личный кабинет игрока. Авторизуйтесь.
Из перечня кодов, опубликованных на нашем сайте, выберите подходящий по срокам действия и условиям акции промокод. Скопируйте код.
Вернитесь в личный кабинет на странице World of Tanks. Выберите пункт «Активировать код».
Вставьте значение действующего купона. Нажмите кнопку «Активировать».
Проверьте активацию кода. Продолжите игру.
Онлайн-магазин предлагает геймерам возможность приобретать новую, а также прокачать старую технику, оснастить боевую единицу дополнительными аксессуарами, скачать обновления карт и стратегий, улучшить боевые навыки, пополнить запасы игрового золота и т.д.
Товары в премиум-магазине разбиты на несколько категорий: «Золото», «Техника», «Премиум» и «Спецпредложения».
Обратите внимание, что красный флажок на карточке товара говорит о том, что этот продукт участвует в какой-то акции. Подробности акций можно посмотреть в разделе «Спецпредложения».
В период праздников особой популярностью у игроков пользуются праздничные наборы, в которых можно получить сразу несколько полезных скиллов или обновить парк танков премиум-техникой. Как правило, эти позиции идут со скидкой, но ограничены по времени проведения акции. Чтобы не пропустить выгодные предложения, игроки могут подписаться на новостную рассылку и получить скидку на первую покупку.
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Количество актуальных купонов: 12
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