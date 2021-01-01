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1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и купоны Технопарк | Март 2021

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Посетить Технопарк
Контакты Технопарк

Юридический адрес:
г. Москва, пос. Московский, кв-л 32, влад. 17А, стр. 1

Телефон:
8 (495) 755 88 88

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Беспроцентный кредит в «Технопарк»

Хватит откладывать покупку! Приобретайте сейчас и платите потом! В интернет-магазине электроники «Технопарк» Вы можете оформить заказ в беспроцентный кредит с помощью Сбербанка или сервиса "PAYLATE - Доверительная оплата". Вы можете совершить покупку на сумму до 300000 рублей сроком ... до 10 месяцев. Минимальные условия для получения быстрого кредита и высокий уровень одобрения!


Посетить Технопарк
Контакты Технопарк

Юридический адрес:
г. Москва, пос. Московский, кв-л 32, влад. 17А, стр. 1

Телефон:
8 (495) 755 88 88

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Ситилинк
Oldi
Холодильник
123.ru
Just.ru
OBI
Все Инструменты
Philips
Banggood
Столплит

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Технопарк

Подробнее про «Технопарк»

Подробнее про «Технопарк»

В торговой сети «Технопарк» продают разнообразную бытовую и компьютерную технику: от массивных кондиционеров и холодильников до компактных планшетов и смартфонов. Все товары имеют 100 % гарантию качества. Помимо прочего, на определенные виды товаров можно приобрести дополнительную гарантию. Электронный сертификат дает возможность решить любые проблемы с купленной техникой в течение 72 часов. Покупать бытовую технику и электронику онлайн – это практично, особенно при наличии промокодов. В магазине «Технопарк» действуют скидочные купоны на товары, сервисное обслуживание и сопутствующие услуги, что обеспечивает клиенту гарантированную выгоду от шопинга.

Для удобства покупателей все позиции классифицированы по категориям, что облегчает поиск и выбор оборудования. Удобно, что на сайте Technopark.ru к приобретенным товарам сразу можно подобрать и комплектующие, и аксессуары, и сопутствующие услуги.

Каждый авторизованный на сайте клиент имеет доступ к:

  • экспертным онлайн-консультациям;

  • онлайн-кредитованию;

  • бонусным программам;

  • бесплатной доставке;

  • премиум-сервису;

  • круглосуточному обслуживанию;

  • возврату/обмену товара;

  • кешбэку на определенные виды товаров.

Дополнительные скидки в «Технопарке»

Дополнительные скидки в «Технопарке»

Чтобы покупать в «Технопарке» с выгодой, используйте также:

  • привилегии по программе лояльности «Бонус 5 %», в рамках которой  5 % от суммы каждого оплаченного заказа будут зачисляться на бонусный счет клиента;

  • акционные предложения: бесплатная доставка, подарки, увеличенные бонусы на первую покупку или определенные группы товаров/бренды;

  • горячие предложения: на сайте постоянно обновляется ассортимент сезонных товаров, которые реализуются по сниженной стоимости;

  • сертификат/ваучер/промокод на первый заказ;

  • кешбэк до 20 % на определенные товарные группы/бренды;

  • возможность оформить кредит без переплаты за заемные средства;

  • подарочные сертификаты (не действуют на крупную бытовую и встраиваемую технику Miele, товары, приобретенные в кредит, премиум-предложения и товары, оплаченные бонусами по программе лояльности).

Как воспользоваться промокодом в «Технопарке»

Как воспользоваться промокодом в «Технопарке»

Код купона – это буквенно-цифровая комбинация, в которой «зашифровано» право на скидку. На платформе Technopark.ru при помощи актуального промокода можно получить скидку фиксированной суммой в рублях или в виде дисконта на определенный товар/услугу. Все купоны имеют ограничения по срокам действия, их активация зависит от выполнения текущих условий акции.

Чтобы активировать промокод, необходимо:

  1. Авторизоваться/зарегистрироваться на сайте. 

  2. Сложить в «Корзину» товары.

  3.  Выбрать акцию на странице и скопировать в буфер обмена код на скидку.

  4. Вернуться на страницу «Технопарка», во вкладку «Корзина».

  5. В окне «Использовать привилегии» нажать кнопку «Бонусная программа».

  1. В появившемся диалоговом окне вставить код в соответствующую строку и нажать кнопку «Активировать». 

  1. Убедиться, что купон сработал и общий итог в корзине уменьшился.

  2. Завершить оформление покупки.

Обратите внимание, что промокод будет работать только при выполнении условий действующей акции.

Оплата и доставка с «Технопарка»

Оплата и доставка с «Технопарка»

Для клиентов доступно сразу несколько вариантов оплаты заказанных товаров:

  • наличными при доставке заказа курьерской службой или получении в пункте выдачи;

  • банковской картой Visa, MasterCard, Мир при оформлении покупки онлайн или фактическом получении товара;

  • безналичной оплатой на банковские реквизиты;

  • кредитными средствами по программе «ТехноКредит Онлайн»;

  • в рассрочку при наличии карты Сбербанка;

  • бонусами с карты Сбербанк при подключении к программе лояльности «Спасибо»;

  • бонусами по программе лояльности «Бонус 5 %». При наличии промокода на счет дополнительно возвращается до 5 % от покупки;

  • подарочными картами.

Интернет-магазин предлагает оформить премиум-доставку:

  • free-доставка в тот же день при покупке от 9990 рублей (при наличии промокода бесплатная доставка распространяется на весь ассортимент);

  • самовывозом из любого магазина «Технопарк», «Кибермаркет», «Твой Дом». (при наличии промокода на бонусный счет возвращается до 3000 рублей или кешбэк до 10 % от суммы);

  • в пункты выдачи Boxberry;

  • курьерской службой.

Что покупать в «Технопарке»

Что покупать в «Технопарке»

На торговой площадке Technopark.ru представлены товары от более 50 мировых брендов. Среди них:

  • цифровая техника: от смартфонов и игр для приставок до технологии «умный дом». В топе брендов — товары от Apple, Samsung, HP, Lenovo, Huawei;

  • крупная бытовая, встраиваемая и климатическая техника: в топе такие торговые марки, как Liebherr, Gorenje, Bosch, Samsung, LG, Daikin;

  • аудио-, видео- и фотоаппаратура: от Hi-Fi оборудования и игровых приставок до телевизоров и проекторов. В топе брендов — товары от LG, Sony, JBL;

  • техника для кухни и дома: в топе продаж — бренды BORK, Sharp, Braun, iRobot, Xiaomi;

  • товары для красоты и здоровья: стрижки и бритья, ухода за лицом, телом и волосами. Среди хитов продаж — торговые марки Babyliss, Dyson, BORK;

  • посуда от BORK Home, Swiss Diamond, Viners и др.;

  • инновационные товары (smart-продукция).

В отдельную категорию на площадке Technopark.ru выделены «Хиты продаж»: товары, которые пользуются повышенным спросом у потребителей. Сегодня это вертикальный пылесос Bork, Телевизор Samsung, холодильник Liebherr и прочее. На сайте также можно приобрести новинки рынка бытовой техники и ознакомиться с отзывами о них. 

Часто задаваемые вопросы про Технопарк

★ Как получить промокоды в Технопарк?

Необходимо зайти на страницу Технопарк и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Технопарк?

Чтобы воспользоваться промокодом от Технопарк необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Технопарк доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 17

★ Все ли предложения Технопарк актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Технопарк.

★ Почему стоит использовать купоны Технопарк?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Технопарк

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаПодпишитесь на новости и получите 1000 рублей на покупкине требуется
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СкидкаКомплекты техники по выгодным ценамне требуется
СкидкаДоставка по России при заказе на сумму от 3000 рублей бесплатноне требуется
Скидка3000 рублей в подарок при оформлении самовывозане требуется
СкидкаПодарки при покупке техники для кухнине требуется
СкидкаЭлектрический чайник VES 1021 с выгодой 400 рублейне требуется
СкидкаПри покупке кофемашины Nespresso дарим в два раза больше кофене требуется
СкидкаПри покупке SberPortal дарим SberBoxне требуется
СкидкаКупите комплекты техники Smeg по специальным ценамне требуется

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