1 оценка поставлена средняя 5
1000Р
купон
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Беспл
доставка
3000Р
купон
Беспл
подарок
400Р
купон
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Лучшее
предложение
15000Р
cashback
3000Р
купон
1000Р
купон
4000Р
cashback
10%
cashback
Беспл
подарок
Беспл
подарок
1000Р
купон
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Беспл
доставка
3000Р
купон
Беспл
подарок
400Р
купон
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Лучшее
предложение
15000Р
cashback
3000Р
купон
1000Р
купон
4000Р
cashback
10%
cashback
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
1000Р
на ВСЁ
7%
купон
20%
купон
8000Р
купон
30%
на ВСЁ
25%
кэшбэк
Хватит откладывать покупку! Приобретайте сейчас и платите потом! В интернет-магазине электроники «Технопарк» Вы можете оформить заказ в беспроцентный кредит с помощью Сбербанка или сервиса "PAYLATE - Доверительная оплата". Вы можете совершить покупку на сумму до 300000 рублей сроком ... до 10 месяцев. Минимальные условия для получения быстрого кредита и высокий уровень одобрения!
Юридический адрес:
г. Москва, пос. Московский, кв-л 32, влад. 17А, стр. 1
Телефон:
8 (495) 755 88 88
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Хватит откладывать покупку! Приобретайте сейчас и платите потом! В интернет-магазине электроники «Технопарк» Вы можете оформить заказ в беспроцентный кредит с помощью Сбербанка или сервиса "PAYLATE - Доверительная оплата". Вы можете совершить покупку на сумму до 300000 рублей сроком ... до 10 месяцев. Минимальные условия для получения быстрого кредита и высокий уровень одобрения!
Юридический адрес:
г. Москва, пос. Московский, кв-л 32, влад. 17А, стр. 1
Телефон:
8 (495) 755 88 88
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
В торговой сети «Технопарк» продают разнообразную бытовую и компьютерную технику: от массивных кондиционеров и холодильников до компактных планшетов и смартфонов. Все товары имеют 100 % гарантию качества. Помимо прочего, на определенные виды товаров можно приобрести дополнительную гарантию. Электронный сертификат дает возможность решить любые проблемы с купленной техникой в течение 72 часов. Покупать бытовую технику и электронику онлайн – это практично, особенно при наличии промокодов. В магазине «Технопарк» действуют скидочные купоны на товары, сервисное обслуживание и сопутствующие услуги, что обеспечивает клиенту гарантированную выгоду от шопинга.
Для удобства покупателей все позиции классифицированы по категориям, что облегчает поиск и выбор оборудования. Удобно, что на сайте Technopark.ru к приобретенным товарам сразу можно подобрать и комплектующие, и аксессуары, и сопутствующие услуги.
Каждый авторизованный на сайте клиент имеет доступ к:
экспертным онлайн-консультациям;
онлайн-кредитованию;
бонусным программам;
бесплатной доставке;
премиум-сервису;
круглосуточному обслуживанию;
возврату/обмену товара;
кешбэку на определенные виды товаров.
Чтобы покупать в «Технопарке» с выгодой, используйте также:
привилегии по программе лояльности «Бонус 5 %», в рамках которой 5 % от суммы каждого оплаченного заказа будут зачисляться на бонусный счет клиента;
акционные предложения: бесплатная доставка, подарки, увеличенные бонусы на первую покупку или определенные группы товаров/бренды;
горячие предложения: на сайте постоянно обновляется ассортимент сезонных товаров, которые реализуются по сниженной стоимости;
сертификат/ваучер/промокод на первый заказ;
кешбэк до 20 % на определенные товарные группы/бренды;
возможность оформить кредит без переплаты за заемные средства;
подарочные сертификаты (не действуют на крупную бытовую и встраиваемую технику Miele, товары, приобретенные в кредит, премиум-предложения и товары, оплаченные бонусами по программе лояльности).
Код купона – это буквенно-цифровая комбинация, в которой «зашифровано» право на скидку. На платформе Technopark.ru при помощи актуального промокода можно получить скидку фиксированной суммой в рублях или в виде дисконта на определенный товар/услугу. Все купоны имеют ограничения по срокам действия, их активация зависит от выполнения текущих условий акции.
Чтобы активировать промокод, необходимо:
Авторизоваться/зарегистрироваться на сайте.
Сложить в «Корзину» товары.
Выбрать акцию на странице и скопировать в буфер обмена код на скидку.
Вернуться на страницу «Технопарка», во вкладку «Корзина».
В окне «Использовать привилегии» нажать кнопку «Бонусная программа».
В появившемся диалоговом окне вставить код в соответствующую строку и нажать кнопку «Активировать».
Убедиться, что купон сработал и общий итог в корзине уменьшился.
Завершить оформление покупки.
Обратите внимание, что промокод будет работать только при выполнении условий действующей акции.
Для клиентов доступно сразу несколько вариантов оплаты заказанных товаров:
наличными при доставке заказа курьерской службой или получении в пункте выдачи;
банковской картой Visa, MasterCard, Мир при оформлении покупки онлайн или фактическом получении товара;
безналичной оплатой на банковские реквизиты;
кредитными средствами по программе «ТехноКредит Онлайн»;
в рассрочку при наличии карты Сбербанка;
бонусами с карты Сбербанк при подключении к программе лояльности «Спасибо»;
бонусами по программе лояльности «Бонус 5 %». При наличии промокода на счет дополнительно возвращается до 5 % от покупки;
подарочными картами.
Интернет-магазин предлагает оформить премиум-доставку:
free-доставка в тот же день при покупке от 9990 рублей (при наличии промокода бесплатная доставка распространяется на весь ассортимент);
самовывозом из любого магазина «Технопарк», «Кибермаркет», «Твой Дом». (при наличии промокода на бонусный счет возвращается до 3000 рублей или кешбэк до 10 % от суммы);
в пункты выдачи Boxberry;
курьерской службой.
На торговой площадке Technopark.ru представлены товары от более 50 мировых брендов. Среди них:
цифровая техника: от смартфонов и игр для приставок до технологии «умный дом». В топе брендов — товары от Apple, Samsung, HP, Lenovo, Huawei;
крупная бытовая, встраиваемая и климатическая техника: в топе такие торговые марки, как Liebherr, Gorenje, Bosch, Samsung, LG, Daikin;
аудио-, видео- и фотоаппаратура: от Hi-Fi оборудования и игровых приставок до телевизоров и проекторов. В топе брендов — товары от LG, Sony, JBL;
техника для кухни и дома: в топе продаж — бренды BORK, Sharp, Braun, iRobot, Xiaomi;
товары для красоты и здоровья: стрижки и бритья, ухода за лицом, телом и волосами. Среди хитов продаж — торговые марки Babyliss, Dyson, BORK;
посуда от BORK Home, Swiss Diamond, Viners и др.;
инновационные товары (smart-продукция).
В отдельную категорию на площадке Technopark.ru выделены «Хиты продаж»: товары, которые пользуются повышенным спросом у потребителей. Сегодня это вертикальный пылесос Bork, Телевизор Samsung, холодильник Liebherr и прочее. На сайте также можно приобрести новинки рынка бытовой техники и ознакомиться с отзывами о них.
Необходимо зайти на страницу Технопарк и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Технопарк необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 17
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Технопарк.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Подпишитесь на новости и получите 1000 рублей на покупки
|не требуется
|Скидка
|Подборка идеальных подарков на 8 Марта
|не требуется
|Скидка
|Комплекты техники по выгодным ценам
|не требуется
|Скидка
|Доставка по России при заказе на сумму от 3000 рублей бесплатно
|не требуется
|Скидка
|3000 рублей в подарок при оформлении самовывоза
|не требуется
|Скидка
|Подарки при покупке техники для кухни
|не требуется
|Скидка
|Электрический чайник VES 1021 с выгодой 400 рублей
|не требуется
|Скидка
|При покупке кофемашины Nespresso дарим в два раза больше кофе
|не требуется
|Скидка
|При покупке SberPortal дарим SberBox
|не требуется
|Скидка
|Купите комплекты техники Smeg по специальным ценам
|не требуется