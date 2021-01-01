Подробнее про «Технопарк»

В торговой сети «Технопарк» продают разнообразную бытовую и компьютерную технику: от массивных кондиционеров и холодильников до компактных планшетов и смартфонов. Все товары имеют 100 % гарантию качества. Помимо прочего, на определенные виды товаров можно приобрести дополнительную гарантию. Электронный сертификат дает возможность решить любые проблемы с купленной техникой в течение 72 часов. Покупать бытовую технику и электронику онлайн – это практично, особенно при наличии промокодов. В магазине «Технопарк» действуют скидочные купоны на товары, сервисное обслуживание и сопутствующие услуги, что обеспечивает клиенту гарантированную выгоду от шопинга.

Для удобства покупателей все позиции классифицированы по категориям, что облегчает поиск и выбор оборудования. Удобно, что на сайте Technopark.ru к приобретенным товарам сразу можно подобрать и комплектующие, и аксессуары, и сопутствующие услуги.

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