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5 оценок поставлено средняя 5

Промокоды и скидки The Body Shop | Март 2021

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Из разных уголков планеты

В современном мире, под влиянием окружающей среды, магнитных излучений и загрязнения, важно бережно и тщательно ухаживать за кожей. Уходовая и декоративная косметика марки «The Body Shop» создана на основе природных ингредиентов, собранных в разных уголках планеты. Продукты не тести ... руются на животных и призваны давать коже только самое лучшее. В официальном онлайн-магазине Вы найдете широкий ассортимент товаров, множество акций и удобнейшую программу лояльности, которая поможет сэкономить на каждой покупке. Вы хотели бы сделать свою покупку выгоднее уже сегодня? Отличная идея – примените один из промокодов The Body Shop, скопировав комбинацию букв и цифр и вставив их на странице оплаты заказа.


Посетить The Body Shop
Контакты The Body Shop

Электронная почта:
tbs_rus@alshaya.com

Телефон:
8 (800 )250-32-40 8 (499) 270-40-40

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

5 оценок поставлено средняя 5

Из разных уголков планеты

В современном мире, под влиянием окружающей среды, магнитных излучений и загрязнения, важно бережно и тщательно ухаживать за кожей. Уходовая и декоративная косметика марки «The Body Shop» создана на основе природных ингредиентов, собранных в разных уголках планеты. Продукты не тести ... руются на животных и призваны давать коже только самое лучшее. В официальном онлайн-магазине Вы найдете широкий ассортимент товаров, множество акций и удобнейшую программу лояльности, которая поможет сэкономить на каждой покупке. Вы хотели бы сделать свою покупку выгоднее уже сегодня? Отличная идея – примените один из промокодов The Body Shop, скопировав комбинацию букв и цифр и вставив их на странице оплаты заказа.


Посетить The Body Shop
Контакты The Body Shop

Электронная почта:
tbs_rus@alshaya.com

Телефон:
8 (800 )250-32-40 8 (499) 270-40-40

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Yves Rocher
Pharmacosmetica.ru
Vichy
Галерея косметики
KIKO MILANO
NYX Professional Makeup
Cosmasi.ru

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Специальные предложения от The Body Shop

Как использовать промокод на The Body Shop

Как использовать промокод на The Body Shop

Промокод “Бодишоп” (цифро-буквенная комбинация) дает покупателю гарантированную скидку на товар или услугу, представленные в магазине. Скидка может быть фиксированной в рублях суммой или в виде дисконта от общей суммы покупки. В правилах использования купона оговариваются сроки и условия акции. Чтобы получить скидку, необходимо активировать действующий код. Для этого совершите следующие шаги:

  1. Создайте личный кабинет на площадке The Body Shop.

  2. Сформируйте корзину.

  3. На нашей странице просмотрите список активных купонов, скопируйте актуальный код.

  4. Вернитесь в корзину на сайте “Бодишоп”. 

  5. Кликните ячейку «У вас есть промокод?», вставьте скопированное значение в выделенную строку. Нажмите «Применить».

  1. Убедитесь, что промокод активирован. Общий итог корзины должен уменьшиться в соответствии с условиями акции.

  2. Завершите оформление заказа на сайте.

Важно! Перед активацией скидки проверяйте условия акции: код купона можно использовать только один раз.

Дополнительная выгода на The Body Shop

Дополнительная выгода на The Body Shop

С заботой о клиентах онлайн-магазин дает возможность дополнительно экономить:

  • бонусная программа для постоянных клиентов «Love Your Body» дает право на скидку и подарки в торговой сети, которые обмениваются на накопленные бонусы (звезды);

  • анонсы распродаж, акций, предпраздничных предложений по специальным ценам – все это можно узнавать из подписки на новости компании. За подписку на рассылку тоже предусмотрен бонус – купон на бесплатную доставку после авторизации на сайте;

  • активные промокоды дают скидку на первый заказ, товары из постоянного ассортимента The Body Shop или дарят услугу доставки.

Товары The Body Shop из разных уголков планеты

Товары The Body Shop из разных уголков планеты

Преимущество “Бодишоп” в том, что бренд реализует продукцию своего производства. Весь ассортимент разбит на подкатегории, что облегчает поиск и заказ товара:

  • уход и косметика для тела (для всех типов кожи);

  • уход и косметика для лица: классифицированы по типу кожи, текущим проблемам, видам продукции и т. д.;

  • уход и косметика для волос: включает как уход за волосами, так и стайлинговые средства;

  • средства для макияжа: декоративная косметика для любого возраста;

  • ароматы: мужская и женская парфюмерия;

  • подарочные наборы: косметические наборы для мужчин и женщин;

  • косметические серии: наборы косметических продуктов, ориентированных на полноценный уход от А до Я.

Обратите внимание, что в названии косметической продукции указан основной компонент формулы: миндаль, олива, розовый грейпфрут, витамин С, чайное дерево, жожоб, перечная мята и т. д. Ориентируясь на полезные свойства того или иного природного вещества, удобно подбирать правильный уход за кожей.

С товарами, которые пользуются особой популярностью у потребителей, можно ознакомиться в разделе «Хиты продаж». В апреле здесь «засветились» йогурт для тела и крем-гель для душа с миндальным молочком, скраб-шампунь для кожи головы и крем для рук с маслом ши.

В отдельную категорию выделены товары-бестселлеры. На некоторые косметические серии из данного раздела магазином проводятся акции и выпускаются промокоды. Так что просматривайте обновления на сайте, чтобы не упустить свою выгоду.

Подробнее о The Body Shop

Подробнее о The Body Shop

Купить натуральную оригинальную косметику со скидкой довольно просто, особенно с промокодами от The Body Shop. Что выбрать: free-доставку, дисконт на первую покупку или на всю группу товаров – решать уже вам. Следите за обновлениями на нашей странице, чтобы успеть за выгодными предложениями от магазина.

Бренд The Body Shop предлагает высококачественную уходовую и декоративную косметику, созданную на основе натуральных ингредиентов. Растительные экстракты, масла, витамины, цветочная пыльца и родниковая вода — все ингредиенты работают на то, чтобы косметика британского бренда была и полезной, и эффективной для кожи и волос.

Косметика не тестируется на животных, ее использование не противоречит принципам веганства. Каталог с более чем 1000 наименований косметической продукции разбит на подкатегории, ориентированные на потребности и целевое использование товаров.

Более 3000 представительств косметической компании открыто в 60 странах. Британский бренд дает гарантию на свою продукцию, качество которой подтверждено международными сертификатами.

Сегодня, чтобы покупать выгодно на The Body Shop, достаточно использовать действующий купон.

Оплата и доставка товаров с The Body Shop

Оплата и доставка товаров с The Body Shop

Оплатить оформленный заказ в “Бодишоп” можно:

  • наличными средствами (если товар есть в магазине или на складе в России) при доставке посылки курьером;

  • платежной банковской картой Мир, Visa, MasterCard при оформлении заказа онлайн или доставке курьером;

  • через платежные системы Apple Pay, Google Pay.

Отправка оформленных заказов осуществляется по всей территории России:

  • курьерской службой (по Москве и Санкт-Петербургу);

  • в пункты самовывоза (более чем в 350 городах России);

  • “Почтой России”. При оплате покупок стоимостью выше 1299 рублей доставка товаров бесплатная. С тарифами отправки заказов по регионам России можно ознакомиться в разделе «Варианты доставки».

Обратите внимание, что после того, как заказ сформирован на отправку, изменить способ доставки уже нельзя.

Сэкономить на доставке помогают промокоды, список которых регулярно обновляется на нашем сайте. В частности, за подписку на новостную рассылку интернет-магазин дарит скидочный купон на доставку любых заказов.

Часто задаваемые вопросы про The Body Shop

★ Как получить промокоды в The Body Shop?

Необходимо зайти на страницу The Body Shop и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод The Body Shop?

Чтобы воспользоваться промокодом от The Body Shop необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от The Body Shop доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 8

★ Все ли предложения The Body Shop актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения The Body Shop.

★ Почему стоит использовать купоны The Body Shop?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды The Body Shop

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод The Body Shop на скидку 15% на первый заказWEL***
СкидкаДарим баллы за покупки участникам Клуба LOVE YOUR BODYне требуется
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СкидкаЗагляни на страницу специальных акций от The Body Shopне требуется
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