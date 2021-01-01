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В современном мире, под влиянием окружающей среды, магнитных излучений и загрязнения, важно бережно и тщательно ухаживать за кожей. Уходовая и декоративная косметика марки «The Body Shop» создана на основе природных ингредиентов, собранных в разных уголках планеты. Продукты не тести ... руются на животных и призваны давать коже только самое лучшее. В официальном онлайн-магазине Вы найдете широкий ассортимент товаров, множество акций и удобнейшую программу лояльности, которая поможет сэкономить на каждой покупке. Вы хотели бы сделать свою покупку выгоднее уже сегодня? Отличная идея – примените один из промокодов The Body Shop, скопировав комбинацию букв и цифр и вставив их на странице оплаты заказа.
Электронная почта:
tbs_rus@alshaya.com
Телефон:
8 (800 )250-32-40 8 (499) 270-40-40
Соц. сети:
5 оценок поставлено средняя 5
В современном мире, под влиянием окружающей среды, магнитных излучений и загрязнения, важно бережно и тщательно ухаживать за кожей. Уходовая и декоративная косметика марки «The Body Shop» создана на основе природных ингредиентов, собранных в разных уголках планеты. Продукты не тести ... руются на животных и призваны давать коже только самое лучшее. В официальном онлайн-магазине Вы найдете широкий ассортимент товаров, множество акций и удобнейшую программу лояльности, которая поможет сэкономить на каждой покупке. Вы хотели бы сделать свою покупку выгоднее уже сегодня? Отличная идея – примените один из промокодов The Body Shop, скопировав комбинацию букв и цифр и вставив их на странице оплаты заказа.
Электронная почта:
tbs_rus@alshaya.com
Телефон:
8 (800 )250-32-40 8 (499) 270-40-40
Соц. сети:
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Промокод “Бодишоп” (цифро-буквенная комбинация) дает покупателю гарантированную скидку на товар или услугу, представленные в магазине. Скидка может быть фиксированной в рублях суммой или в виде дисконта от общей суммы покупки. В правилах использования купона оговариваются сроки и условия акции. Чтобы получить скидку, необходимо активировать действующий код. Для этого совершите следующие шаги:
Создайте личный кабинет на площадке The Body Shop.
Сформируйте корзину.
На нашей странице просмотрите список активных купонов, скопируйте актуальный код.
Вернитесь в корзину на сайте “Бодишоп”.
Кликните ячейку «У вас есть промокод?», вставьте скопированное значение в выделенную строку. Нажмите «Применить».
Убедитесь, что промокод активирован. Общий итог корзины должен уменьшиться в соответствии с условиями акции.
Завершите оформление заказа на сайте.
Важно! Перед активацией скидки проверяйте условия акции: код купона можно использовать только один раз.
С заботой о клиентах онлайн-магазин дает возможность дополнительно экономить:
бонусная программа для постоянных клиентов «Love Your Body» дает право на скидку и подарки в торговой сети, которые обмениваются на накопленные бонусы (звезды);
анонсы распродаж, акций, предпраздничных предложений по специальным ценам – все это можно узнавать из подписки на новости компании. За подписку на рассылку тоже предусмотрен бонус – купон на бесплатную доставку после авторизации на сайте;
активные промокоды дают скидку на первый заказ, товары из постоянного ассортимента The Body Shop или дарят услугу доставки.
Преимущество “Бодишоп” в том, что бренд реализует продукцию своего производства. Весь ассортимент разбит на подкатегории, что облегчает поиск и заказ товара:
уход и косметика для тела (для всех типов кожи);
уход и косметика для лица: классифицированы по типу кожи, текущим проблемам, видам продукции и т. д.;
уход и косметика для волос: включает как уход за волосами, так и стайлинговые средства;
средства для макияжа: декоративная косметика для любого возраста;
ароматы: мужская и женская парфюмерия;
подарочные наборы: косметические наборы для мужчин и женщин;
косметические серии: наборы косметических продуктов, ориентированных на полноценный уход от А до Я.
Обратите внимание, что в названии косметической продукции указан основной компонент формулы: миндаль, олива, розовый грейпфрут, витамин С, чайное дерево, жожоб, перечная мята и т. д. Ориентируясь на полезные свойства того или иного природного вещества, удобно подбирать правильный уход за кожей.
С товарами, которые пользуются особой популярностью у потребителей, можно ознакомиться в разделе «Хиты продаж». В апреле здесь «засветились» йогурт для тела и крем-гель для душа с миндальным молочком, скраб-шампунь для кожи головы и крем для рук с маслом ши.
В отдельную категорию выделены товары-бестселлеры. На некоторые косметические серии из данного раздела магазином проводятся акции и выпускаются промокоды. Так что просматривайте обновления на сайте, чтобы не упустить свою выгоду.
Купить натуральную оригинальную косметику со скидкой довольно просто, особенно с промокодами от The Body Shop. Что выбрать: free-доставку, дисконт на первую покупку или на всю группу товаров – решать уже вам. Следите за обновлениями на нашей странице, чтобы успеть за выгодными предложениями от магазина.
Бренд The Body Shop предлагает высококачественную уходовую и декоративную косметику, созданную на основе натуральных ингредиентов. Растительные экстракты, масла, витамины, цветочная пыльца и родниковая вода — все ингредиенты работают на то, чтобы косметика британского бренда была и полезной, и эффективной для кожи и волос.
Косметика не тестируется на животных, ее использование не противоречит принципам веганства. Каталог с более чем 1000 наименований косметической продукции разбит на подкатегории, ориентированные на потребности и целевое использование товаров.
Более 3000 представительств косметической компании открыто в 60 странах. Британский бренд дает гарантию на свою продукцию, качество которой подтверждено международными сертификатами.
Сегодня, чтобы покупать выгодно на The Body Shop, достаточно использовать действующий купон.
Оплатить оформленный заказ в “Бодишоп” можно:
наличными средствами (если товар есть в магазине или на складе в России) при доставке посылки курьером;
платежной банковской картой Мир, Visa, MasterCard при оформлении заказа онлайн или доставке курьером;
через платежные системы Apple Pay, Google Pay.
Отправка оформленных заказов осуществляется по всей территории России:
курьерской службой (по Москве и Санкт-Петербургу);
в пункты самовывоза (более чем в 350 городах России);
“Почтой России”. При оплате покупок стоимостью выше 1299 рублей доставка товаров бесплатная. С тарифами отправки заказов по регионам России можно ознакомиться в разделе «Варианты доставки».
Обратите внимание, что после того, как заказ сформирован на отправку, изменить способ доставки уже нельзя.
Сэкономить на доставке помогают промокоды, список которых регулярно обновляется на нашем сайте. В частности, за подписку на новостную рассылку интернет-магазин дарит скидочный купон на доставку любых заказов.
Необходимо зайти на страницу The Body Shop и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
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