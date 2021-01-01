Товары The Body Shop из разных уголков планеты

Преимущество “Бодишоп” в том, что бренд реализует продукцию своего производства. Весь ассортимент разбит на подкатегории, что облегчает поиск и заказ товара:

уход и косметика для тела (для всех типов кожи);

уход и косметика для лица: классифицированы по типу кожи, текущим проблемам, видам продукции и т. д.;

уход и косметика для волос: включает как уход за волосами, так и стайлинговые средства;

средства для макияжа: декоративная косметика для любого возраста;

ароматы: мужская и женская парфюмерия;

подарочные наборы: косметические наборы для мужчин и женщин;

косметические серии: наборы косметических продуктов, ориентированных на полноценный уход от А до Я.

Обратите внимание, что в названии косметической продукции указан основной компонент формулы: миндаль, олива, розовый грейпфрут, витамин С, чайное дерево, жожоб, перечная мята и т. д. Ориентируясь на полезные свойства того или иного природного вещества, удобно подбирать правильный уход за кожей.

С товарами, которые пользуются особой популярностью у потребителей, можно ознакомиться в разделе «Хиты продаж». В апреле здесь «засветились» йогурт для тела и крем-гель для душа с миндальным молочком, скраб-шампунь для кожи головы и крем для рук с маслом ши.

В отдельную категорию выделены товары-бестселлеры. На некоторые косметические серии из данного раздела магазином проводятся акции и выпускаются промокоды. Так что просматривайте обновления на сайте, чтобы не упустить свою выгоду.