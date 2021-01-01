Промокоды и скидки Toyway | Март 2021

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доставка
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купон
15%
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30%
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40%
купон
70%
купон
50%
купон
40%
купон
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Постоянная акция в магазине игрушек Тойвей «Чистим склад» - возможность купить товары со скидкой до 35%. Магазин распродает остатки товаров по сниженным ценам: игрушки, школьные принадлежности, товары для творчества – более 300 наименований. Чтобы увидеть все товары по акции, заходи ... те на сайт в раздел «Акции» - ассортимент обновляется каждую неделю.
Юридический адрес:
г. Москва, 1-й Вешняковский проезд, 2с1
Электронная почта:
info@toyway.ru
Телефон:
+7 (499) 322-78-87, +7 (812) 409-97-17
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Постоянная акция в магазине игрушек Тойвей «Чистим склад» - возможность купить товары со скидкой до 35%. Магазин распродает остатки товаров по сниженным ценам: игрушки, школьные принадлежности, товары для творчества – более 300 наименований. Чтобы увидеть все товары по акции, заходи ... те на сайт в раздел «Акции» - ассортимент обновляется каждую неделю.
Юридический адрес:
г. Москва, 1-й Вешняковский проезд, 2с1
Электронная почта:
info@toyway.ru
Телефон:
+7 (499) 322-78-87, +7 (812) 409-97-17
Соц. сети:
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Интернет-магазин детских игрушек Toyway запущен в 2009 году. Он помогает родителям подарить ребенку детство, наполненное заботой и радостью, обеспечить всестороннее развитие малыша. Сегодня в каталоге онлайн-ретейлера представлено более 30 тыс. товаров российского и иностранного производства.
Вся продукция в интернет-магазине имеет обязательные сертификаты. Это гарантирует, что она полностью безопасна для детей. Компания также уделяет большое внимание качеству товаров и тщательно отбирает поставщиков.
Покупая игрушки в онлайн-магазине Тойвей, родители получают ряд преимуществ:
скидки по акциям, промокодам и подарки при частых покупках;
возможность участия в бонусной программе;
помощь в выборе товаров от профессиональных консультантов.
Фирма также активно развивает систему доставки, чтобы детские игрушки и другие покупки быстро попадали к клиентам из любых регионов РФ.
Купить игрушки и детские товары со скидкой в онлайн-магазине поможет промокод. Он представляет собой комбинацию из букв и цифр, которую нужно указать при оформлении заказа. Список действующих акций и купонов на скидки доступен на нашем сайте. Он регулярно обновляется и дополняется.
Для получения скидки по промокоду нужно выбрать спецпредложение и изучить его условия, а затем нажать на кнопку «Открыть» рядом с ним и дождаться перехода в онлайн-магазин. Промокод при этом будет скопирован в буфер обмена. На сайте магазина для получения скидки останется выполнить следующие действия:
Добавить подходящие товары в корзину.
Перейти к оформлению заказа.
Ввести код купона и применить его.
Указать запрошенные данные и оплатить заказ.
Часто купон действует только на первую покупку или определенные товары. Кроме того, все коды имеют ограниченный срок действия. Если для получения скидки не требуется вводить промокод, об этом будет показано предупреждение до перехода на сайт онлайн-ритейлера. Код купона необязательно набирать на клавиатуре самостоятельно, его можно вставить в соответствующее поле из буфера обмена. Это исключит опечатки при вводе.
Промокод – не единственный способ получить скидку при покупке в магазине детских товаров и игрушек. Компания также регулярно проводит различные акции. Иногда по ним вместо скидки предлагают подарки и бонусы. Вся информация о новых спецпредложениях публикуется на сайте в разделе «Новости».
Чтобы не пропустить новые акции, рекомендуется подписаться на группы Тойвей в соцсетях. В них также можно найти анонсы и обзоры игрушек, детских и других товаров, принять участие в конкурсах и задать вопрос представителям онлайн-ритейлера.
Экономить на покупках можно также следующими способами:
Делая заказ сразу на крупную сумму. В этом случае клиент получит бесплатную доставку, а также его могут ждать другие бонусы от онлайн-магазина.
Зарегистрировавшись в программе лояльности. Для ее участников предусмотрена накопительная скидка. Кроме того, иногда они получают доступ к закрытым распродажам, персональным спецпредложениям и т. п.
Покупая товары из раздела «Распродажа». В нем самые разные продукты представлены со скидками и по специальным ценам. Список товаров на распродаже регулярно обновляется, и на ней всегда можно найти что-то интересное. Для удобства клиентов позиции со скидками в общем каталоге обозначаются специальными значками.
Чаще всего клиенты заказывают в магазине Toyway различные игрушки: кукол, пупсов, транспорт, конструкторы, кубики, железные дороги и т. д. Для удобства самые популярные категории выведены в отдельный блок на главной странице. На ней так же отображаются и последние новинки.
Помимо игрушек, в онлайн-магазине можно купить со скидками по промокодам и акциям и другие товары для детей:
канцтовары и школьные принадлежности;
детские сумки и чемоданы;
радионяни и другие приборы, упрощающие жизнь родителям;
подгузники и другие товары для ухода за малышами;
коляски, кроватки и мебель для детской;
товары для кормления;
детскую одежду и др.
В отдельный раздел выделены товары для мам. Их тоже можно заказывать со скидками по акциям или купонам. Ассортимент постоянно пополняется новинками. Следить за ними можно на главной странице онлайн-магазина и через официальные группы в социальных сетях.
Оплатить покупки со скидками по промокодам и акциям онлайн можно банковской картой после подтверждения заказа менеджером через личный кабинет. Данные карты вводятся на защищенной странице платежной системы, что гарантирует их безопасность.
Клиенты также могут оплатить заказ безналичным переводом на счет компании Toyway через любой банк. В крупных городах возможен расчет наличными при получении.
Доставка осуществляется компаниями СДЭК, Деловые Линии, EMS и Почтой России. Стоимость услуги зависит от города проживания получателя, а также габаритов и веса покупки.
Необходимо зайти на страницу Toyway и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Toyway необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 16
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Toyway.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Кэшбэк от Toyway
|не требуется
|Скидка
|Товары бренда Nuovita с выгодой до 44%
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка по Москве при заказе на сумму от 5000 рублей
|не требуется
|Скидка
|Дисконт до 80% на игрушки для мальчиков и девочек
|не требуется
|Скидка
|До минус 15% на распродаже летнего ассортимента
|не требуется
|Скидка
|Испанские куклы с дисконтом до 30%
|не требуется
|Скидка
|До минус 40% на игрушки из рекламы
|не требуется
|Скидка
|Дисконт до 70% на игрушки - чистим склад
|не требуется
|Скидка
|Скидки на зимний ассортимент до 50%
|не требуется
|Скидка
|Дисконт до 40% на товары бренда 1TOY
|не требуется