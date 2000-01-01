Промокоды и скидки TUI | Март 2021

О туроператоре Tui

Российское представительство транснационального туристического холдинга Tui Group, компания Туи, занимает лидирующие позиции на тревел-рынке страны. Основанная в 2009 году на базе отечественных операторов VKO Group и Mostravel, организация создала сеть из более 700 агентств под собственным юридическим лицом и по франшизе.

Группа компаний Tui Group — это:

десятки миллионов туристов в год;

более 325 отелей;

6 авиакомпаний;

15 круизных лайнеров;

более 1 600 туристических агентств.

Российское представительство Tui организует пляжные, горнолыжные и экскурсионные туры по востребованным зарубежным и внутренним направлениям, предлагает уникальные концепции отдыха, разработанные компанией. В частности, программы семейного досуга, активного отдыха и детский клуб. Клиенты оператора защищены надежной страховкой, в том числе от невыезда из-за COVID-19.

Компания Tui закупает билеты и бронирует отели по минимальным ценам благодаря большим объемам покупок туристических услуг. Это позволяет устанавливать приятные цены для туристов, регулярно проводить акции и дарить промокоды на скидку.