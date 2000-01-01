Промокоды и скидки TUI | Март 2021

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Ведущий туроператор страны компания Туи организует программы отдыха по всем направлениям: от экзотических стран и горнолыжных курортов до путешествий по Горному Алтаю. Благодаря большим объемам оператор предлагает выгодные цены на туры, круизы и билеты, а купоны Tui, опубликованные ... на нашем портале, дают право на дополнительную скидку. Кроме того, клиентам доступно: раннее бронирование туров, круизов и билетов с дисконтом до 55%; горящие туры со скидкой до 70%; регулярные акции. Только здесь можно заказать концептуальную программу, учитывающую потребности туриста. Например, с детскими мероприятиями и клубными вечеринками, экскурсиями и прочими развлечениями.
Телефон:
8 800 775 775 8
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Ведущий туроператор страны компания Туи организует программы отдыха по всем направлениям: от экзотических стран и горнолыжных курортов до путешествий по Горному Алтаю. Благодаря большим объемам оператор предлагает выгодные цены на туры, круизы и билеты, а купоны Tui, опубликованные ... на нашем портале, дают право на дополнительную скидку. Кроме того, клиентам доступно: раннее бронирование туров, круизов и билетов с дисконтом до 55%; горящие туры со скидкой до 70%; регулярные акции. Только здесь можно заказать концептуальную программу, учитывающую потребности туриста. Например, с детскими мероприятиями и клубными вечеринками, экскурсиями и прочими развлечениями.
Телефон:
8 800 775 775 8
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Российское представительство транснационального туристического холдинга Tui Group, компания Туи, занимает лидирующие позиции на тревел-рынке страны. Основанная в 2009 году на базе отечественных операторов VKO Group и Mostravel, организация создала сеть из более 700 агентств под собственным юридическим лицом и по франшизе.
Группа компаний Tui Group — это:
десятки миллионов туристов в год;
более 325 отелей;
6 авиакомпаний;
15 круизных лайнеров;
более 1 600 туристических агентств.
Российское представительство Tui организует пляжные, горнолыжные и экскурсионные туры по востребованным зарубежным и внутренним направлениям, предлагает уникальные концепции отдыха, разработанные компанией. В частности, программы семейного досуга, активного отдыха и детский клуб. Клиенты оператора защищены надежной страховкой, в том числе от невыезда из-за COVID-19.
Компания Tui закупает билеты и бронирует отели по минимальным ценам благодаря большим объемам покупок туристических услуг. Это позволяет устанавливать приятные цены для туристов, регулярно проводить акции и дарить промокоды на скидку.
Каждый купон, опубликованный на этой странице, содержит промокод, дающий право на скидку, или акцию, не требующую активации кода.
Если вы выбираете спецпредложение по промокоду, порядок активации скидки будет следующий:
Кликните на выбранный купон и перейдите на сайт оператора. Копировать символы кода не нужно, они сохраняются в буфере обмена автоматически.
Выберите тур, круиз или билеты.
Введите контактные данные в предложенную форму.
Вставьте промокод в специальную ячейку и нажмите «Применить».
После того как цена изменится, надо ввести имена путешественников на латинице и их паспортные данные, а затем нажать «Забронировать».
Туроператор предлагает несколько способов экономии на путешествиях и деловых поездках:
Бронировать заранее. Бронирование тура или билета за несколько месяцев позволяет сэкономить до 55% от стоимости путешествия и выбрать лучшие отели и любые категории номеров. Первоначальный взнос при раннем бронировании составит 1–10% от итоговой цены комплекта услуг. А если цены до даты выезда снизятся, можно сделать перерасчет.
Подписаться на рассылку сайта. Компания предлагает подписчикам индивидуальные скидки и промокоды.
Участвовать в акциях. Туи регулярно проводит дисконтные мероприятия, в рамках которых можно получать скидки, например при бронировании тура в конкретный день недели.
Путешествовать компанией. Для группы из нескольких человек часто предлагаются скидки на развлечения, проживание и билеты на транспорт.
Пользоваться промокодами. Наш портал регулярно публикует актуальные акции туроператора, в том числе предложения по горящим турам и скидки на внутренние авиабилеты;
Покупать горящие туры. Туристы, готовые отправиться в путешествие в ближайшие дни, могут сэкономить до 70% от стоимости тура по самым популярным направлениям.
Перечень горящих путевок пополняется ежедневно.
Традиционно самыми популярными направлениями пляжного отдыха для россиян являются:
Турция;
Египет;
Таиланд;
Греция;
Доминиканская Республика;
Индия;
Индонезия;
Испания;
Италия;
Мальдивы;
ОАЭ;
Сейшелы;
Тунис;
Черногория.
Стабильным спросом пользуются туры в США, Канаду, Европу, Японию, Китай, Южную Корею.
Получить скидку на путевку по популярному туристическому направлению можно по раннему бронированию, промокоду и в рамках горящей акции.
Набирают популярность и внутренние направления:
Сочи;
Алтай;
Владивосток;
Домбай;
Минеральные воды;
Москва;
Санкт-Петербург.
Среди туристов, ценящих готовые решения, востребованы фирменные программы отдыха, учитывающие интересы всех поколений и современные тренды. В частности, оператор организует детский отдых во время путешествий в клубе TOUCAN, где для юных туристов предусмотрены отдельные схемы досуга без отрыва от обучения. Или программы развлечений со спортивными занятиями, ночными клубами и вечеринками для активных путешественников.
Получить выгодную скидку можно на каждое направление. Для этого необходимо подписаться на рассылку Tui, чтобы быть в курсе акций оператора, и регулярно просматривать перечень действующих промокодов на нашем сайте.
Оплатить тур можно по 100% предоплате и в рассрочку по следующим программам:
по карте Халва от Совкомбанка — без первоначального взноса на 2 месяца;
по карте Свобода от ХКФ банка — без первоначального взноса на 3 месяца.
При раннем бронировании рассрочка на оплату тура предоставляется оператором. При этом потребуется внести первоначальный взнос, а остальную часть стоимости тура выплачивать частями по согласованному с оператором графику. При онлайн-бронировании оплата производится банковской картой. Все документы, включая бронь и билеты, высылаются клиенту в электронном виде.
Либо можно посетить уполномоченное турагентство Tui, где специалист подберет подходящее предложение. В этом случае оплата вносится наличными.
Необходимо зайти на страницу TUI и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от TUI необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 13
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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|Промокод Tui дарит выгоду 1000 рублей на отели Турции
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|Промокод
|Дисконт 2000 рубей на отели Golden Tulip Rosa Khutor 4* и Tulip Inn Rosa Khutor 3*
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|Скидка
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|Забронируйте однодневные туры по цене от 1489 рублей
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