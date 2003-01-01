Покупка билетов и туров на Tutu.ru с максимальной скидкой

Туту.ру использует классическую технологию предложения билетов, туров и других туристических услуг по низким ценам. Не только актуальные промокоды позволяют сэкономить при оформлении заказа. В сервисе есть возможность получать и другие скидки и бонусы.Всем пользователям рекомендуется принять участие в программе лояльности Tutu.ru. Она позволяет получать бонусы за каждую покупку и тратить их при оплате новых заказов.

Дополнительно участникам программы лояльности доступны следующие привилегии:

особые условия возврата железнодорожных билетов;

бесплатная страховка багажа при авиаперелетах;

медицинская страховка со скидкой при поездках по железной дороге.

Привилегии можно получить уже при первом заказе, активировав их в личном кабинете. Но период бесплатного использования ограничен. Участники также могут получать мили, бонусы авиакомпаний и перевозчиков по действующим у них бонусным программам.

Рекомендуем оформить подписки на рассылку и группы компании в социальных сетях. В последних рассказывают о новых идеях для путешествий, публикуют советы туристам, а также проводят розыгрыши подарочных купонов. Для быстрого доступа к информации о скидках и спецпредложениях можно также установить приложение Tutu.ru на смартфон или планшет.