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Лучшее
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Лучшая
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Лучшая
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Электронная почта:
railway@tutu.ru
Телефон:
8 (800) 505-51-73 8 (495) 587-41-05
Соц. сети:
6 оценок поставлено средняя 4.7
На официальном сайте Tutu.ru Вы можете ознакомиться с расписанием, а так же приобрести билеты на различные виды транспорта по самым выгодным ценам! Бронируйте авиабилеты, гостиницы и даже целые туры! Пользуйтесь выгодной бонусной программой, скидками в магазинах-партнерах и экономьт ... е на каждой поездке. Хотите начать уже сегодня? Воспользуйтесь одним из наших эксклюзивных промокодов Туту и забронируйте свою первую покупку с ощутимой скидкой! Просто скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее с специальное окошко на странице оплаты заказа.
Электронная почта:
railway@tutu.ru
Телефон:
8 (800) 505-51-73 8 (495) 587-41-05
Соц. сети:
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Туту.ру использует классическую технологию предложения билетов, туров и других туристических услуг по низким ценам. Не только актуальные промокоды позволяют сэкономить при оформлении заказа. В сервисе есть возможность получать и другие скидки и бонусы.Всем пользователям рекомендуется принять участие в программе лояльности Tutu.ru. Она позволяет получать бонусы за каждую покупку и тратить их при оплате новых заказов.
Дополнительно участникам программы лояльности доступны следующие привилегии:
особые условия возврата железнодорожных билетов;
бесплатная страховка багажа при авиаперелетах;
медицинская страховка со скидкой при поездках по железной дороге.
Привилегии можно получить уже при первом заказе, активировав их в личном кабинете. Но период бесплатного использования ограничен. Участники также могут получать мили, бонусы авиакомпаний и перевозчиков по действующим у них бонусным программам.
Рекомендуем оформить подписки на рассылку и группы компании в социальных сетях. В последних рассказывают о новых идеях для путешествий, публикуют советы туристам, а также проводят розыгрыши подарочных купонов. Для быстрого доступа к информации о скидках и спецпредложениях можно также установить приложение Tutu.ru на смартфон или планшет.
Большинство клиентов покупает через сервис Tutu.ru железнодорожные и авиабилеты. Здесь можно приобрести проездные документы для путешествий по России и другим странам мира. Популярностью у клиентов пользуются следующие зарубежные направления: Турция, Таиланд, Италия, ОАЭ, Германия, Китай, Кипр, Вьетнам.
Дополнительно в онлайн-сервисе сегодня доступны следующие услуги для путешественников:
билеты на автобусы и электрички;
бронирование гостиниц;
туры для путешествия по России и в другие страны мира;
билеты на аэроэкспрессы.
Почти все услуги можно покупать со скидками по купонам. Для любителей нестандартных путешествий доступен раздел «Приключения». В нем собраны тематические туры: авто-, вело-, джип-, йога-, дайвинг-туры, обзорные, обучающие, паломнические, научные, конные, гастрономические.
Онлайн-сервис Tutu.ru создан в 2003 году. Сайт помогает организовать предстоящее путешествие, избежав лишних хлопот и беготни. Здесь можно приобрести билеты и различные туристические услуги, получить справочную информацию по конкретной поездке и советы для путешественников. По данным на начало 2020 года ежедневная аудитория Туту.ру превышает миллион человек.
Плюсы сервиса:
Круглосуточная поддержка.Менеджеры доступны по телефону и электронной почте. Сотрудники компании помогают в решении проблем как до покупки билетов, так и после.
Оформление возвратов онлайн. Это опция пригодится, если изменятся планы или возникнут непредвиденные обстоятельства, вынуждающие отменить поездку.
Актуальный рейтинг перевозчиков. Он рассчитывается на основе оценок пользователей. На Туту.ру постоянно выкладывают свежие отзывы о компаниях-перевозчиках.
Сервис помогает подобрать туристические услуги без переплаты. Промокоды на скидку и другие маркетинговые предложения позволяют дополнительно сэкономить.
Промокод позволяет купить билеты или другие туристические услуги со скидкой. Список актуальных купонов и других акций можно найти на нашем сайте. Для использования специального предложения достаточно выполнить следующие действия:
Нажать на кнопку выбранного промокода. Система сразу скопирует код купона в буфер обмена и перенаправит вас на сайт сервиса для путешественников. Если для участия в акции промокод не нужен, об этом будет соответствующее уведомление.
Выбрать билеты или другие туристические услуги и перейти к оформлению заказа. Для поиска предложений можно использовать фильтры в разделах онлайн-сервиса.
Перед переходом к оплате заказа ввести промокод в специальное поле. Можно Не нужно набирать код на клавиатуре вручную, просто вставьте его из буфера обмена. После применения промокода сумма заказа будет пересчитана.
Оплатить билеты и туристические услуги со скидкой по промокоду или без нее можно банковской картой. Сервис Туту.ру принимает карточки Visa, Мир, MasterCard. Все платежи проходят через шлюз платежной системы по защищенному протоколу, что гарантирует безопасность данных платежного инструмента. Отправляющиеся в поездку по работе могут даже принимать на сайте деловые и бухгалтерские документы.
Доставка билетов происходит по электронной почте. Кроме того, они сохраняются в личном кабинете Tutu.ru. Компания обеспечивает надежную защиту всех персональных данных клиентов, включая информацию о документах, удостоверяющих личность. Посторонним лицам эти сведения не передаются. Не забывайте использовать купоны и акции, чтобы платить за покупки адекватную цену.
Необходимо зайти на страницу Tutu.ru и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Tutu.ru необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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