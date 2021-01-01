1 оценка поставлена средняя 5
1090Р
купон
90%
купон
1790Р
купон
2290Р
купон
4690Р
купон
1790Р
купон
Лучшее
предложение
999Р
купон
1390Р
купон
999Р
купон
Лучшее
предложение
999Р
купон
1090Р
купон
90%
купон
1790Р
купон
2290Р
купон
4690Р
купон
1790Р
купон
Лучшее
предложение
999Р
купон
1390Р
купон
999Р
купон
Лучшее
предложение
999Р
купон
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
90%
купон
Лучшее
предложение
849Р
купон
90%
купон
4000Р
купон
92%
купон
Студенты учебного онлайн-сервиса Udemy получают за покупку курсов специальные бонусы – кредиты – которыми можно использовать для оплаты следующих курсов. Чем больше учитесь, тем ниже будет цена на другие образовательные программы. За покупку отдельных курсов или оформление подписки ... студенты также получают подарки – доступ к определенным урокам.
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Студенты учебного онлайн-сервиса Udemy получают за покупку курсов специальные бонусы – кредиты – которыми можно использовать для оплаты следующих курсов. Чем больше учитесь, тем ниже будет цена на другие образовательные программы. За покупку отдельных курсов или оформление подписки ... студенты также получают подарки – доступ к определенным урокам.
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Американская платформа онлайн-обучения Udemy была основана в 2010 году. Сегодня образовательный веб-ресурс насчитывает 150 тысяч курсов на 65 языках, которые прошли более 50 миллионов студентов.
Концепция Udemy позволяет преподавателям самостоятельно создавать учебные программы и загружать на платформу видео, презентации PowerPoint, PDF-файлы, аудио, ZIP-файлы и живые классы для создания образовательных программ. Преподаватели также могут общаться с пользователями через дискуссионные форумы.
На образовательном веб-ресурсе реализована возможность создания портала для корпоративного обучения.
Чтобы сделать приобретение курса выгоднее, нужно ввести промокод и получать новые знания, сэкономив на обучении. Чтобы купить курс с дисконтом по промокоду, нужно сделать следующее:
Найти интересующий купон из предложенных на этой странице.
Кликнуть на виджет с акцией и перейти на обучающую платформу. Сервис автоматически переадресует пользователя на сайт онлайн-школы и сохранит символы промокода в буфер обмена.
Выбрать курс, на который распространяется действие скидочного купона.
Нажать «Просмотреть курс», изучить наполнение программы, кликнуть «Добавить в корзину» и перейти в нее.
В карточке оформления под виджетом «Оформление заказа» расположена ячейка для промокода, куда нужно вставить скопированные символы и нажать «Применить».
Зарегистрироваться путем ввода электронной почты и ФИО и оплатить покупку удобным способом.
Онлайн-школа регулярно предоставляет скидочные купоны, акции и другие способы получить дисконт. Часто проводимые дисконтные мероприятия перечислены ниже:
промокоды на скидку для новых студентов;
купон на денежное вознаграждение, которое можно потратить на любые программы;
скидочный купон на определенные курсы;
промокоды на популярные онлайн-уроки;
снижение цены на мастер-классы;
подарки для учеников, прошедших или купивших конкретные курсы;
бесплатные программы, вебинары и другой полезный контент.
Учебный портал предлагает пользователям участие в партнерской программе, где можно привлекать новых пользователей и получать процент с их покупок.
Темы курсов Udemy охватывают широкий спектр категорий, включая предпринимательство, академические науки, искусство, здоровье и фитнес, языки, IT-дисциплины и другое. Для корпоративных клиентов платформа предлагает доступ к специализированным программам по маркетинговой стратегии, делопроизводству, управлению и другим направлениям для бизнеса. Udemy имеет отдельные программы для корпоративных тренеров, которые разрабатывают тренинги и программы адаптации для сотрудников своей компании.
Онлайн-платформа предлагает курсы по направлениям:
университетские дисциплины;
web-development, анализ данных, языки программирования, тестирование программного обеспечения, электронная коммерция, мобильные приложения и другие направления IT-профессий;
предпринимательство, коммуникации, менеджмент, продажи, планирование, управление проектами и персоналом, а также прочие курсы для бизнеса;
бухгалтерия, криптовалюты и блокчейн, экономика и финансы, инвестиции, трейдинг и другие финансовые дисциплины;
производительность труда, лидерство, карьера, воспитание и отношения и другие аспекты личностного роста;
веб-дизайн, графика, 3D и анимация, мода, проектирование интерьеров и прочее;
маркетинг в социальных сетях, создание бренда, аналитика, связи с общественностью и другие рекламные навыки;
изобразительное и декоративно-прикладное искусство, фотография, уход за лицом и телом, косметика и косметология;
танцы, йога, медитация, спорт, психология и многое другое.
Информация о лучших и популярных курсах по категориям опубликована на главной странице веб-портала. Платформа регулярно пополняет перечень программ и предлагает скидки и действующие промокоды на новый контент.
С веб-ресурсом Udemy у каждого пользователя есть возможность поделиться своими знаниями и опытом, став преподавателем на сервисе.
Для этого нужно:
спланировать обучающую программу;
записать видео;
создать свое сообщество на портале и зарабатывать на авторских курсах.
Тема, содержание и подача остаются на усмотрение автора курса. Если с созданием контента возникают сложности, то на Udemy можно пройти бесплатное обучение по разработке и производству образовательного контента.
Оплату курсов можно произвести с банковской карты, Qiwi-кошелька, Яндекс.Деньги, PayPal и другими способами. После совершения платежа пользователю откроется доступ к оплаченным курсам в онлайн-режиме.
Отдельные программы можно сохранить для автономного просмотра в мобильном приложении Udemy для iOS и Android. Однако практические мероприятия, такие как викторины, практические тесты и т. д., загрузить и завершить работу в автономном режиме возможности нет.
Если запись вебинара недоступна для скачивания, можно отправить сообщение преподавателю с просьбой разрешить загрузку. В отдельных случаях это возможно, но окончательное решение остается за авторами курса.
Необходимо зайти на страницу Udemy и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Udemy необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 12
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Udemy.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Обучаемся маркетингу от 1090 рублей с промокодом Udemy
|не требуется
|Скидка
|Курсы Udemy с экономией до 90%
|не требуется
|Скидка
|Выбери курсы в категории "Музыка" от 1790 рублей по купону Udemy
|не требуется
|Скидка
|От 2290 рублей курсы в категории "ИТ и ПО" со скидкой Udemy
|не требуется
|Скидка
|Курс "Разработка шаблона сайта на 1С-Битрикс" за 4690 рублей
|не требуется
|Скидка
|В категории "Дизайн" курсы от 1790 рублей
|не требуется
|Скидка
|Низкие цены на курсы в категории "Личностный рост" по промокоду Udemy
|не требуется