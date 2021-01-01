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Промокоды и купоны Udemy | Март 2021

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Бонусы для студентов

Студенты учебного онлайн-сервиса Udemy получают за покупку курсов специальные бонусы – кредиты – которыми можно использовать для оплаты следующих курсов. Чем больше учитесь, тем ниже будет цена на другие образовательные программы. За покупку отдельных курсов или оформление подписки ... студенты также получают подарки – доступ к определенным урокам.


Посетить Udemy
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Республика

Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Бонусы для студентов

Студенты учебного онлайн-сервиса Udemy получают за покупку курсов специальные бонусы – кредиты – которыми можно использовать для оплаты следующих курсов. Чем больше учитесь, тем ниже будет цена на другие образовательные программы. За покупку отдельных курсов или оформление подписки ... студенты также получают подарки – доступ к определенным урокам.


Посетить Udemy
Контакты Udemy

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
ЛитРес
Лабиринт
МТС
book24
Буквоед
Tele2
Reg.ru
Издательство МИФ
Республика

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Udemy

Онлайн-школа Udemy

Онлайн-школа Udemy

Американская платформа онлайн-обучения Udemy была основана в 2010 году. Сегодня образовательный веб-ресурс насчитывает 150 тысяч курсов на 65 языках, которые прошли более 50 миллионов студентов. 

Концепция Udemy позволяет преподавателям самостоятельно создавать учебные программы и загружать на платформу видео, презентации PowerPoint, PDF-файлы, аудио, ZIP-файлы и живые классы для создания образовательных программ. Преподаватели также могут общаться с пользователями через дискуссионные форумы.

На образовательном веб-ресурсе реализована возможность создания портала для корпоративного обучения.

Как применить промокод на платформе Udemy

Как применить промокод на платформе Udemy

Чтобы сделать приобретение курса выгоднее, нужно ввести промокод и получать новые знания, сэкономив на обучении. Чтобы купить курс с дисконтом по промокоду, нужно сделать следующее:

  1. Найти интересующий купон из предложенных на этой странице.

  2. Кликнуть на виджет с акцией и перейти на обучающую платформу. Сервис автоматически переадресует пользователя на сайт онлайн-школы и сохранит символы промокода в буфер обмена.

  3. Выбрать курс, на который распространяется действие скидочного купона.

  4. Нажать «Просмотреть курс», изучить наполнение программы, кликнуть «Добавить в корзину» и перейти в нее.

  5. В карточке оформления под виджетом «Оформление заказа» расположена ячейка для промокода, куда нужно вставить скопированные символы и нажать «Применить».

  1. Зарегистрироваться путем ввода электронной почты и ФИО и оплатить покупку удобным способом.

Виды промокодов, акций и купонов

Виды промокодов, акций и купонов

Онлайн-школа регулярно предоставляет скидочные купоны, акции и другие способы получить дисконт. Часто проводимые дисконтные мероприятия перечислены ниже:

  • промокоды на скидку для новых студентов;

  • купон на денежное вознаграждение, которое можно потратить на любые программы;

  • скидочный купон на определенные курсы;

  • промокоды на популярные онлайн-уроки;

  • снижение цены на мастер-классы;

  • подарки для учеников, прошедших или купивших конкретные курсы;

  • бесплатные программы, вебинары и другой полезный контент.

Учебный портал предлагает пользователям участие в партнерской программе, где можно привлекать новых пользователей и получать процент с их покупок.

Все предложения портала и популярные курсы со скидками

Все предложения портала и популярные курсы со скидками

Темы курсов Udemy охватывают широкий спектр категорий, включая предпринимательство, академические науки, искусство, здоровье и фитнес, языки, IT-дисциплины и другое. Для корпоративных клиентов платформа предлагает доступ к специализированным программам по маркетинговой стратегии, делопроизводству, управлению и другим направлениям для бизнеса. Udemy имеет отдельные программы для корпоративных тренеров, которые разрабатывают тренинги и программы адаптации для сотрудников своей компании.

Онлайн-платформа предлагает курсы по направлениям:

  • университетские дисциплины;

  • web-development, анализ данных, языки программирования, тестирование программного обеспечения, электронная коммерция, мобильные приложения и другие направления IT-профессий;

  • предпринимательство, коммуникации, менеджмент, продажи, планирование, управление проектами и персоналом, а также прочие курсы для бизнеса; 

  • бухгалтерия, криптовалюты и блокчейн, экономика и финансы, инвестиции, трейдинг и другие финансовые дисциплины;

  • производительность труда, лидерство, карьера, воспитание и отношения и другие аспекты личностного роста; 

  • веб-дизайн, графика, 3D и анимация, мода, проектирование интерьеров и прочее;

  • маркетинг в социальных сетях, создание бренда, аналитика, связи с общественностью и другие рекламные навыки;

  • изобразительное и декоративно-прикладное искусство, фотография, уход за лицом и телом, косметика и косметология;

  • танцы, йога, медитация, спорт, психология и многое другое.

Информация о лучших и популярных курсах по категориям опубликована на главной странице веб-портала. Платформа регулярно пополняет перечень программ и предлагает скидки и действующие промокоды на новый контент. 

С веб-ресурсом Udemy у каждого пользователя есть возможность поделиться своими знаниями и опытом, став преподавателем на сервисе. 

Для этого нужно:

  • спланировать обучающую программу;

  • записать видео; 

  • создать свое сообщество на портале и зарабатывать на авторских курсах.

Тема, содержание и подача остаются на усмотрение автора курса. Если с созданием контента возникают сложности, то на Udemy можно пройти бесплатное обучение по разработке и производству образовательного контента.

Оплата и доступ на сервисе Udemy

Оплата и доступ на сервисе Udemy

Оплату курсов можно произвести с банковской карты, Qiwi-кошелька, Яндекс.Деньги, PayPal и другими способами. После совершения платежа пользователю откроется доступ к оплаченным курсам в онлайн-режиме.

Отдельные программы можно сохранить для автономного просмотра в мобильном приложении Udemy для iOS и Android. Однако практические мероприятия, такие как викторины, практические тесты и т. д., загрузить и завершить работу в автономном режиме возможности нет.

Если запись вебинара недоступна для скачивания, можно отправить сообщение преподавателю с просьбой разрешить загрузку. В отдельных случаях это возможно, но окончательное решение остается за авторами курса.

Часто задаваемые вопросы про Udemy

★ Как получить промокоды в Udemy?

Необходимо зайти на страницу Udemy и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Udemy?

Чтобы воспользоваться промокодом от Udemy необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Udemy доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 12

★ Все ли предложения Udemy актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Udemy.

★ Почему стоит использовать купоны Udemy?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Udemy

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