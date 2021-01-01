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Вы затеяли ремонт, но вдруг обнаружили, что ящик с инструментами полупустой? Или, во время переезда, потеряли свой самый любимый гаечный ключ? Не беда, в онлайн-магазине «ВсеИнструменты» Вы найдете любые товары для ремонта и обеспечения уютного пространства вокруг себя. А так уже ра ... спродажи и акции, которые помогут удачно сэкономить. Вы хотели бы начать знакомство с выгодной покупки? Тогда скопируйте один из наших промокодов Все инструменты и вставьте его в специально отведенное для этого окно на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
109451, Россия, Москва, улица Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3
Электронная почта:
zakaz@vseinstrumenti.ru
Телефон:
8 (800) 550-37-87
Соц. сети:
3 оценки поставлены средняя 5
Вы затеяли ремонт, но вдруг обнаружили, что ящик с инструментами полупустой? Или, во время переезда, потеряли свой самый любимый гаечный ключ? Не беда, в онлайн-магазине «ВсеИнструменты» Вы найдете любые товары для ремонта и обеспечения уютного пространства вокруг себя. А так уже ра ... спродажи и акции, которые помогут удачно сэкономить. Вы хотели бы начать знакомство с выгодной покупки? Тогда скопируйте один из наших промокодов Все инструменты и вставьте его в специально отведенное для этого окно на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
109451, Россия, Москва, улица Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3
Электронная почта:
zakaz@vseinstrumenti.ru
Телефон:
8 (800) 550-37-87
Соц. сети:
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Промокод дает возможность получить скидку или бонус на первый заказ или последующую покупку. Он представляет собой уникальный набор из букв и цифр, которые надо ввести при заказе товара.
Инструкция по использованию купона на скидку:
Изучите актуальный список промокодов на сайте и нажмите на кнопку подходящей акции. Код купона, если он требуется, будет скопирован в буфер обмена, и после этого произойдет переадресация на сайт ВсеИнструменты.ру. Для участия во многих акциях коды не нужны.
Добавьте товары в корзину и перейдите к оформлению. В один заказ можно включить акционную и обычную продукцию.
Введите промокод в поле комментариев к заказу. Можно также вставить код из буфера обмена.
Дождитесь подтверждения заказа менеджером. Сотрудники компании проверят промокод и сделают положенную скидку. После этого останется оплатить и забрать заказ.
Компания не ограничивается распространением промокодов, а проводит множество акций, по которым можно получить скидку на первую покупку или последующие заказы. Информация о них публикуется в специальном разделе сайта и регулярно обновляется. Магазин ВсеИнструменты.ру также постоянно проводит распродажи различной продукции. Для удобства клиентов все товары, доступные по скидкам, собраны в отдельный раздел каталога.
Чтобы не пропустить актуальную информацию об акциях и скидках, рекомендуется оформить подписку на рассылку онлайн-магазина или группы компании в социальных сетях. Подписчики также могут принять участие в различных розыгрышах и выиграть промокоды или другие подарки.
Интернет-магазин ВсеИнструменты.ру был запущен в 2006 году. Главная задача проекта – собрать инструменты для дома, дачи и работы в одном месте, обеспечив качественный сервис для клиентов. Сегодня, помимо онлайн-магазина, под этим брендом работают розничные точки продаж во многих городах РФ. Они открыты как самой компанией, так и по франшизе.
Постепенно сеть подразделений ВсеИнструменты.ру расширяется. Компания также занимается выпуском инструментов под собственным брендом Inforce. Сервисный центр VseInstrumenti.ru обеспечивает гарантийный и негарантийный ремонт, предпродажную подготовку и обслуживание товара. Этот отдел компании авторизован многими производителями инструмента: DeWalt, Stihl, Husqvarna, Hitachi, Daewoo, Patriot и другими. Помочь клиенту с выбором товара, рассказать о действующих акциях и промокодах или оформить заказ всегда готовы опытные менеджеры.
На сайте ВсеИнструменты.ру оплатить заказ можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, Мир или American Express, а также со счета онлайн-кошелька WebMoney, Qiwi или Яндекс.Деньги. Компания принимает в счет частичной оплаты баллы «Спасибо» от Сбербанка. Платеж производится на сайте платежной системы. Все данные передаются в зашифрованном виде и не хранятся в магазине.
Если денег на покупку недостаточно, VseInstrumenti.ru предлагают оформить ее в кредит на сайте. Финансовые услуги оказывают банки-партнеры. Промокоды можно использовать независимо от выбранного способа оплаты. Разрешается оплатить заказ при получении – наличными или картой. Списание баллов «Спасибо» при этом невозможно, а купон на скидку можно использовать только при оформлении покупки в онлайн-порядке.
Готовый заказ можно забрать в одном из магазинов или пунктов выдачи VseInstrumenti.ru. Доставка товаров осуществляется собственной курьерской службой, а также через Почту РФ и транспортные компании ПЭК, СДЭК, ЖелДорЭкспедиция. Стоимость зависит от суммы покупки с учетом скидки по промокоду, города и адреса получателя, веса товара и других факторов. По некоторым акциям и купонам доставка осуществляется бесплатно, без дополнительных ограничений по объему и весу.
Чаще всего со скидкой по промокоду и без нее в онлайн-магазине покупают различный инструмент: дрели, граверы, заклепочники, угловые шлифмашинки, краскопульт, лобзики, перфораторы, пилы, шуруповерты, рубанки, паяльное оборудование, ножи, отвертки и т. д. На сайте ВсеИнструменты.ру можно приобрести также и товары из следующих категорий:
все для сада;
станки;
климатическая техника;
сантехника;
силовая техника;
автосервисное оборудование;
крепеж и стройхимия;
строительные материалы;
спецодежда, расходные материалы;
товары первой необходимости (мыло, свечи, туалетная бумага).
Каждый товар в каталоге имеет описание, а для удобства клиентов хиты продаж и новинки ассортимента вынесены в отдельную подкатегорию. Анонс новинок каталога и сведения о популярных товарах, которые можно купить со скидкой по промокоду, можно также отслеживать через приложение компании. Оно бесплатно доступно пользователям смартфонов и планшетов с операционными системами Android и iOS во встроенных в ОС магазинах программного обеспечения.
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Чтобы воспользоваться промокодом от Все Инструменты необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 12
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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|Промокод Все Инструменты: до -20% на офисную мебель
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