Оплата и доставка в магазине VseInstrumenti.ru

На сайте ВсеИнструменты.ру оплатить заказ можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, Мир или American Express, а также со счета онлайн-кошелька WebMoney, Qiwi или Яндекс.Деньги. Компания принимает в счет частичной оплаты баллы «Спасибо» от Сбербанка. Платеж производится на сайте платежной системы. Все данные передаются в зашифрованном виде и не хранятся в магазине.

Если денег на покупку недостаточно, VseInstrumenti.ru предлагают оформить ее в кредит на сайте. Финансовые услуги оказывают банки-партнеры. Промокоды можно использовать независимо от выбранного способа оплаты. Разрешается оплатить заказ при получении – наличными или картой. Списание баллов «Спасибо» при этом невозможно, а купон на скидку можно использовать только при оформлении покупки в онлайн-порядке.

Готовый заказ можно забрать в одном из магазинов или пунктов выдачи VseInstrumenti.ru. Доставка товаров осуществляется собственной курьерской службой, а также через Почту РФ и транспортные компании ПЭК, СДЭК, ЖелДорЭкспедиция. Стоимость зависит от суммы покупки с учетом скидки по промокоду, города и адреса получателя, веса товара и других факторов. По некоторым акциям и купонам доставка осуществляется бесплатно, без дополнительных ограничений по объему и весу.