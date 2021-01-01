Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и купоны Все Инструменты | Март 2021

Все для ремонта и для сада со скидкой. Активных купонов: 12

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28%
купон

Скидка
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Истекает через 2 дня

18%
купон

Скидка
Минус 18% на промышленные пылесосы
Истекает через 2 дня

44%
купон

Скидка
До минус 44% на распродаже светильников
Истекает через 14 дней

21%
купон

Скидка
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Истекает через 8 дней

Беспл
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Скидка
При покупке инструментов PATRIOT фонарь в подарок
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17%
купон

Скидка
Скидка до 17% на сейфы
Истекает через 14 дней

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Для мастеров на все руки

Вы затеяли ремонт, но вдруг обнаружили, что ящик с инструментами полупустой? Или, во время переезда, потеряли свой самый любимый гаечный ключ? Не беда, в онлайн-магазине «ВсеИнструменты» Вы найдете любые товары для ремонта и обеспечения уютного пространства вокруг себя. А так уже ра ... спродажи и акции, которые помогут удачно сэкономить. Вы хотели бы начать знакомство с выгодной покупки? Тогда скопируйте один из наших промокодов Все инструменты и вставьте его в специально отведенное для этого окно на странице оплаты заказа.


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Контакты Все Инструменты

Юридический адрес:
109451, Россия, Москва, улица Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3

Электронная почта:
zakaz@vseinstrumenti.ru

Телефон:
8 (800) 550-37-87

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Для мастеров на все руки

Вы затеяли ремонт, но вдруг обнаружили, что ящик с инструментами полупустой? Или, во время переезда, потеряли свой самый любимый гаечный ключ? Не беда, в онлайн-магазине «ВсеИнструменты» Вы найдете любые товары для ремонта и обеспечения уютного пространства вокруг себя. А так уже ра ... спродажи и акции, которые помогут удачно сэкономить. Вы хотели бы начать знакомство с выгодной покупки? Тогда скопируйте один из наших промокодов Все инструменты и вставьте его в специально отведенное для этого окно на странице оплаты заказа.


Посетить Все Инструменты
Контакты Все Инструменты

Юридический адрес:
109451, Россия, Москва, улица Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3

Электронная почта:
zakaz@vseinstrumenti.ru

Телефон:
8 (800) 550-37-87

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Ситилинк
Oldi
Gearbest
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123.ru
Kotofoto
Just.ru
OBI
Banggood
Mebelion
Столплит
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У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Все Инструменты

Как воспользоваться скидочным купоном на ВсеИнструменты.ру

Как воспользоваться скидочным купоном на ВсеИнструменты.ру

Промокод дает возможность получить скидку или бонус на первый заказ или последующую покупку. Он представляет собой уникальный набор из букв и цифр, которые надо ввести при заказе товара.

Инструкция по использованию купона на скидку:

  1. Изучите актуальный список промокодов на сайте и нажмите на кнопку подходящей акции. Код купона, если он требуется, будет скопирован в буфер обмена, и после этого произойдет переадресация на сайт ВсеИнструменты.ру. Для участия во многих акциях коды не нужны.

  2. Добавьте товары в корзину и перейдите к оформлению. В один заказ можно включить акционную и обычную продукцию.

  3. Введите промокод в поле комментариев к заказу. Можно также вставить код из буфера обмена.

  1. Дождитесь подтверждения заказа менеджером. Сотрудники компании проверят промокод и сделают положенную скидку. После этого останется оплатить и забрать заказ.

Покупка в магазине ВсеИнструменты.ру с максимальной скидкой

Покупка в магазине ВсеИнструменты.ру с максимальной скидкой

Компания не ограничивается распространением промокодов, а проводит множество акций, по которым можно получить скидку на первую покупку или последующие заказы. Информация о них публикуется в специальном разделе сайта и регулярно обновляется. Магазин ВсеИнструменты.ру также постоянно проводит распродажи различной продукции. Для удобства клиентов все товары, доступные по скидкам, собраны в отдельный раздел каталога.

Чтобы не пропустить актуальную информацию об акциях и скидках, рекомендуется оформить подписку на рассылку онлайн-магазина или группы компании в социальных сетях. Подписчики также могут принять участие в различных розыгрышах и выиграть промокоды или другие подарки.

Всё об инернет-магазине

Всё об инернет-магазине

Интернет-магазин ВсеИнструменты.ру был запущен в 2006 году. Главная задача проекта – собрать инструменты для дома, дачи и работы в одном месте, обеспечив качественный сервис для клиентов. Сегодня, помимо онлайн-магазина, под этим брендом работают розничные точки продаж во многих городах РФ. Они открыты как самой компанией, так и по франшизе. 

Постепенно сеть подразделений ВсеИнструменты.ру расширяется. Компания также занимается выпуском инструментов под собственным брендом Inforce. Сервисный центр VseInstrumenti.ru обеспечивает гарантийный и негарантийный ремонт, предпродажную подготовку и обслуживание товара. Этот отдел компании авторизован многими производителями инструмента: DeWalt, Stihl, Husqvarna, Hitachi, Daewoo, Patriot и другими. Помочь клиенту с выбором товара, рассказать о действующих акциях и промокодах или оформить заказ всегда готовы опытные менеджеры.

Оплата и доставка в магазине VseInstrumenti.ru

Оплата и доставка в магазине VseInstrumenti.ru

На сайте ВсеИнструменты.ру оплатить заказ можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, Мир или American Express, а также со счета онлайн-кошелька WebMoney, Qiwi или Яндекс.Деньги. Компания принимает в счет частичной оплаты баллы «Спасибо» от Сбербанка. Платеж производится на сайте платежной системы. Все данные передаются в зашифрованном виде и не хранятся в магазине.

Если денег на покупку недостаточно, VseInstrumenti.ru предлагают оформить ее в кредит на сайте. Финансовые услуги оказывают банки-партнеры. Промокоды можно использовать независимо от выбранного способа оплаты. Разрешается оплатить заказ при получении – наличными или картой. Списание баллов «Спасибо» при этом невозможно, а купон на скидку можно использовать только при оформлении покупки в онлайн-порядке.

Готовый заказ можно забрать в одном из магазинов или пунктов выдачи VseInstrumenti.ru. Доставка товаров осуществляется собственной курьерской службой, а также через Почту РФ и транспортные компании ПЭК, СДЭК, ЖелДорЭкспедиция. Стоимость зависит от суммы покупки с учетом скидки по промокоду, города и адреса получателя, веса товара и других факторов. По некоторым акциям и купонам доставка осуществляется бесплатно, без дополнительных ограничений по объему и весу.

Популярные товары в магазине ВсеИнструменты.ру со скидками

Популярные товары в магазине ВсеИнструменты.ру со скидками

Чаще всего со скидкой по промокоду и без нее в онлайн-магазине покупают различный инструмент: дрели, граверы, заклепочники, угловые шлифмашинки, краскопульт, лобзики, перфораторы, пилы, шуруповерты, рубанки, паяльное оборудование, ножи, отвертки и т. д. На сайте ВсеИнструменты.ру можно приобрести также и товары из следующих категорий:

  • все для сада;

  • станки;

  • климатическая техника;

  • сантехника;

  • силовая техника;

  • автосервисное оборудование;

  • крепеж и стройхимия;

  • строительные материалы;

  • спецодежда, расходные материалы;

  • товары первой необходимости (мыло, свечи, туалетная бумага).

Каждый товар в каталоге имеет описание, а для удобства клиентов хиты продаж и новинки ассортимента вынесены в отдельную подкатегорию. Анонс новинок каталога и сведения о популярных товарах, которые можно купить со скидкой по промокоду, можно также отслеживать через приложение компании. Оно бесплатно доступно пользователям смартфонов и планшетов с операционными системами Android и iOS во встроенных в ОС магазинах программного обеспечения.

Часто задаваемые вопросы про Все Инструменты

★ Как получить промокоды в Все Инструменты?

Необходимо зайти на страницу Все Инструменты и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Все Инструменты?

Чтобы воспользоваться промокодом от Все Инструменты необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

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Количество актуальных купонов: 12

★ Все ли предложения Все Инструменты актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Все Инструменты.

★ Почему стоит использовать купоны Все Инструменты?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Все Инструменты

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаКупон Все Инструменты: до -45% на товар месяцане требуется
СкидкаПромокод Все Инструменты: до -20% на офисную мебельне требуется
СкидкаСкидка до 18% на распродаже перфораторовне требуется
СкидкаДо минус 21% на товары для полива и водоснабженияне требуется
СкидкаУборочные тележки со скидкой 28%не требуется
СкидкаМинус 18% на промышленные пылесосыне требуется
СкидкаДо минус 44% на распродаже светильниковне требуется

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