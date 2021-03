Промокод Yves Saint Laurent: -40% на ВЕСЬ ассортимент + подарки!

Предложение распространяется на всё кроме новинок, ниши, аутлета и крема Or Rouge. Также за покупку от 5000 в подарок помада Volupte Shine #83, за покупку 8000 лак для губ Vernis A Levres Vinyl Cream #402 + помада Volupte Shine #83 и миниатюра тонального средства ALL HOURS, саше сывороток LIGHT UP & Y SHAPE.