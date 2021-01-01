Как в Yves Saint Laurent применить код на скидку

Все коды, которые актуальны сейчас, а также акции ритейлера перечислены на этой странице сайта. Чтобы снизить цену, используя код купона, нужно:

Среди предложений на этой странице выбрать то, что действует при заказе моделей из нужной категории. Скопировать код и дождаться переадресации в интернет-магазин. Найти в каталоге интересующие позиции и добавить их в корзину. Кликнуть на значок корзины и перейти к оформлению заказа. Заполнить поля с персональной и контактной информацией, выбрать способ оплаты. Открыть графу «Бонусы и сертификаты». Ввести номер промокода в соответствующее поле и нажать «Применить». Завершить оформление.

Цена товаров изменяется автоматически, с учетом условия предложения, которое вы использовали. Скидка может быть фиксированной, например 1000 рублей, или измеряться в процентах от общей суммы покупок.

Для получения некоторых промокодов в магазине Yves Saint Laurent нужно выполнить дополнительные действия, например подписаться на рассылку. Каждый номер используется только один раз, если в условиях не указано иного. Кроме действующих кодов, на сайте перечислены и акции ритейлера. Чтобы поучаствовать в одной из них, достаточно кликнуть на предложение, дождаться перехода в магазин и подобрать товары.