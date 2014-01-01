Промокоды и скидки 585 Gold | Март 2021

Как воспользоваться скидочным купоном в онлайн-магазине Zoloto585

Купить ювелирные изделия со скидкой можно пользуясь промокодом. Он представляет собой комбинацию из букв и цифр, которую нужно указать при оформлении заказа. Список актуальных купонов на скидку и других акций доступен на нашем сайте.

Воспользоваться промокодом на скидку просто, для этого клиенту достаточно выполнить следующие действия:

Выбрать купон или акцию в списке действующих спецпредложений и нажать на кнопку с ним. Ознакомиться с информацией об условиях использования промокода и дождаться перехода на сайт ювелирного магазина. Добавить желаемые товары в корзину и перейти к просмотру ее содержимого. Ввести код купона в специальное поле и закончить оформление заказа.

Промокоды часто действуют только на первую покупку или определенные товары. Это нужно учитывать при их использовании. Все коды имеют ограниченный срок активации, поэтому не стоит откладывать покупку со скидкой по понравившемуся спецпредложению.

Для участия в некоторых акциях вводить купон не требуется. Об этом сервис показывает уведомление до перехода на сайт онлайн-магазина 585 GOLD. После ввода промокод активируется автоматически. Его можно не набирать на клавиатуре, а вставить из буфера обмена в соответствующее поле. Когда купон применен, сайт сразу покажет, сколько рублей составила скидка.