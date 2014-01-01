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Промокоды и скидки 585 Gold | Март 2021

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Интернет-магазин ювелирных украшений Zoloto585 дарит подарки в честь дня рождения всем покупателям. В течение 15 дней до своего дня рождения и 15 дней после Вы можете получить в подарок украшение в магазине Zoloto585. Также каждому покупателю дарят скидку 15% на покупку любого украш ... ения. Узнать подробнее о подарке можно на сайте.


Посетить 585 GOLD
Контакты 585 GOLD

Электронная почта:
kandidat2014@zoloto585.ru

Телефон:
8 (812) 565-15-85

Соц. сети:

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Линии Любви

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Подарок именинникам

Интернет-магазин ювелирных украшений Zoloto585 дарит подарки в честь дня рождения всем покупателям. В течение 15 дней до своего дня рождения и 15 дней после Вы можете получить в подарок украшение в магазине Zoloto585. Также каждому покупателю дарят скидку 15% на покупку любого украш ... ения. Узнать подробнее о подарке можно на сайте.


Посетить 585 GOLD
Контакты 585 GOLD

Электронная почта:
kandidat2014@zoloto585.ru

Телефон:
8 (812) 565-15-85

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Специальные предложения от 585 GOLD

Подробнее о ювелирном магазине 585 GOLD

Подробнее о ювелирном магазине 585 GOLD

Сеть ювелирных магазинов 585 GOLD основана в 2000 году. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге. Сегодня она входит в Гильдию ювелиров России и владеет множеством торговых точек по всей стране. Кроме того, для удобства покупателей был запущен онлайн-магазин, открыта сеть одноименных ломбардов и предложены различные промокоды, акции и другие способы экономить средства при покупке золотых изделий.

Плюсы покупки украшений онлайн через сайт Zoloto585:

  • большой выбор изделий: при этом ассортимент регулярно пополняется новинками с учетом последних тенденций в мире моды;

  • качественные драгоценности: компания поддерживает производство изделий из российского золота, считающегося одним из лучших в мире;

  • удобные варианты оплаты: рассчитаться за покупку можно онлайн или при получении, после проверки украшений.

Как воспользоваться скидочным купоном в онлайн-магазине Zoloto585

Как воспользоваться скидочным купоном в онлайн-магазине Zoloto585

Купить ювелирные изделия со скидкой можно пользуясь промокодом. Он представляет собой комбинацию из букв и цифр, которую нужно указать при оформлении заказа. Список актуальных купонов на скидку и других акций доступен на нашем сайте.

Воспользоваться промокодом на скидку просто, для этого клиенту достаточно выполнить следующие действия:

  1. Выбрать купон или акцию в списке действующих спецпредложений и нажать на кнопку с ним.

  2. Ознакомиться с информацией об условиях использования промокода и дождаться перехода на сайт ювелирного магазина.

  3. Добавить желаемые товары в корзину и перейти к просмотру ее содержимого.

  4. Ввести код купона в специальное поле и закончить оформление заказа.

Промокоды часто действуют только на первую покупку или определенные товары. Это нужно учитывать при их использовании. Все коды имеют ограниченный срок активации, поэтому не стоит откладывать покупку со скидкой по понравившемуся спецпредложению.

Для участия в некоторых акциях вводить купон не требуется. Об этом сервис показывает уведомление до перехода на сайт онлайн-магазина 585 GOLD. После ввода промокод активируется автоматически. Его можно не набирать на клавиатуре, а вставить из буфера обмена в соответствующее поле. Когда купон применен, сайт сразу покажет, сколько рублей составила скидка.

Покупка в онлайн-салоне 585 GOLD с максимальной скидкой

Покупка в онлайн-салоне 585 GOLD с максимальной скидкой

Получить скидку на украшения можно не только с помощью промокода. Компания Zoloto585 регулярно проводит и другие акции. В каталоге отдельный раздел выделен под товары, на которые действуют скидки. Ассортимент украшений в нем регулярно обновляется.

Купить со скидками можно также изделия, не выкупленные из ломбардов компании. Перед тем как попасть на витрину, они проходят обязательную проверку, чистку, получают необходимые заключения и по характеристикам не уступают новым украшениям. Такие товары обычно доступны только в одном экземпляре.

Еще один способ сэкономить при покупке ювелирных изделий — присоединиться к бонусной программе магазина Zoloto585. Ее участники получают баллы на специальный счет при каждой покупке. В дальнейшем их можно использовать для частичной оплаты новых заказов.

Следующие советы помогут не пропустить новые акции и спецпредложения:

  • Отслеживайте информацию об акциях на сайте. Она размещается в виде баннеров на главной странице.

  • Подпишитесь на рассылку компании. Ее подписчики также получают персональный промокод на первый заказ, а иногда и на следующие покупки.

  • Вступите в официальные группы компании в социальных сетях. В них публикуется информация о новостях торговой сети, акциях и спецпредложениях. Кроме того, в социальных сетях часто проходят конкурсы и розыгрыши, в которых можно выиграть персональный промокод или другой бонус.

Популярные товары в магазине 585 GOLD со скидками

Популярные товары в магазине 585 GOLD со скидками

Популярностью у покупателей салонов 585 GOLD пользуются различные золотые украшения: серьги, кольца, цепочки, браслеты и другие. Для удобства клиентов бестселлеры размещены на главной странице сайта в отдельном блоке. В общем каталоге они отмечены специальным значком.

В онлайн-магазине также можно приобрести со скидками изделия из серебра и другие товары: часы, бижутерию, золото на вес.

Оплата и доставка в магазине 585 GOLD

Оплата и доставка в магазине 585 GOLD

При оформлении заказа в магазине 585 GOLD можно оплатить его банковской карточкой любого банка. Платеж проводится через защищенный шлюз и полностью безопасен. Клиент также может рассчитаться за покупку при получении наличными или банковской картой. Если собственных денег недостаточно, компания предлагает оформить кредит через один из банков-партнеров.

Доставка заказов не производится, независимо от того, был использован при оформлении промокод или нет. Это связано с необходимостью соблюдения правил безопасности и высокой стоимостью некоторых изделий. При оформлении покупки клиенту предлагается выбрать магазин, где он сможет забрать товар. Предварительно сайт покажет информацию о наличии изделий в конкретных торговых точках. Резерв на товар действителен в течение 3 дней. Если заказ не был оплачен онлайн, по истечении этого срока бронь будет аннулирована.

Часто задаваемые вопросы про 585 GOLD

★ Как получить промокоды в 585 GOLD?

Необходимо зайти на страницу 585 GOLD и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод 585 GOLD?

Чтобы воспользоваться промокодом от 585 GOLD необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от 585 GOLD доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 8

★ Все ли предложения 585 GOLD актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения 585 GOLD.

★ Почему стоит использовать купоны 585 GOLD?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды 585 GOLD

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаКэшбэк от 585 GOLDне требуется
СкидкаЭкономия на распродаже украшений до 70%не требуется
Скидка585 GOLD приготовил скидку 15% и подарок всем именинникамне требуется
СкидкаЦепи и колье из золота со скидкой до 80%не требуется
СкидкаЗолотые кольца с камнями с экономией до 80%не требуется

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