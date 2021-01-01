Промокоды и скидки Зоопассаж | Март 2021

Оплата и доставка в ЗооПассаж

Цены в зоомагазине — окончательные и не требуют никаких доплат (налоги уже включены в стоимость товаров). Не забывайте использовать промокоды, чтобы покупать дешевле.

Заказ, сделанный на сайте Zoopassage, можно оплатить двумя способами:

наличными курьеру при доставке или самовывозе из магазина;

банковской картой при оформлении онлайн-заказа на сайте.

Компания доставляет заказы по всей территории Российской Федерации. Цена доставки рассчитывается оператором магазина при согласовании заказа и зависит от массы и габаритов товара. Информация о статусе заказа доступна в личном кабинете пользователя на сайте ЗооПассажа.

Если продукт не подошел, его можно вернуть в срок до 14 дней. Учтите, что некоторые категории товаров не подлежат возврату (подробный список — на сайте в разделе «Возврат товара»).

Заказать товар на сайте можно круглосуточно. С 9-00 до 20-00 работают операторы онлайн-чата, которые помогут вам решить любые вопросы, связанные с покупкой, оплатой и доставкой на ЗооПассаже.