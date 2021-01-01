Все промокоды Небо в алмазах на Март-Апрель 2021

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Беспл
доставка
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Юридический адрес:
Москва, Большой Власьевский переулок, дом 16/29
Электронная почта:
zabota@nebo.ru
Телефон:
+7 495 268 06 50
Соц. сети:
Интернет-магазин Небо в алмазах – один из крупнейших игроков на рынке драгоценностей. Компания, основанная в 2008 году, предлагает большой выбор украшений из золота, серебра и других благородных металлов. В ее каталоге – свыше 65 тысяч позиций. Nebo – это драгоценности от ведущих поставщиков России и зарубежных компаний. Каждое украшение поставляется с сертификатом, гарантирующим его качество и подлинность. В подтверждение этих слов компания дает столетнюю гарантию на ювелирные изделия и украшения.
Чтобы сделать качественные украшения из благородных металлов доступнее, Небо в алмазах устраивает акции, дарит скидки постоянным клиентам и проводит распродажи. На этой странице представлены актуальные предложения, действующие сегодня, и промокоды для получения дополнительного дисконта. Эти скидки доступны всем читателям.
Чтобы активировать скидку, предоставляемую при вводе промокода, нужно выбрать акцию из списка на этой странице и кликнуть по ней. Код купона автоматически скопируется, и произойдет перенаправление е в магазин. Дальнейший порядок действий такой:
Выбрать в интернет-магазине украшения, участвующие в актуальной акции.
Найти интересующее ювелирное изделие и добавить его в корзину.
В корзине справа, возле суммы покупок, найти поле «Знаете промокод?».
Вставить ранее скопированный промокод в отведенную графу и применить его для получения скидки.
Если код купона не скопировался автоматически по клику или переадресация не произошла, необходимо вручную выделить и скопировать его, а затем перейти на сайт магазина по ссылке на странице. При использовании промокода нужно учитывать, что дисконт по нему может не суммироваться с другими используемыми скидками. В таком случае из нескольких способов экономии нужно выбрать более выгодный.
Помимо скидочных промокодов, интернет-магазин Nebo предлагает другие виды дисконта, позволяющие уменьшить траты на покупку ювелирных украшений:
Бонусные рубли. Постоянным клиентам за каждую покупку ювелирных украшений начисляются бонусы. Их можно использовать при оформлении нового заказа, погашая до 15 % от стоимости товаров в корзине.
Скидка за подписку в Instagram. Подписка на страницу ювелирного магазина в этой социальной сети дает дисконт до 5 % на покупку.
Скидка за подписку на рассылку. Подписавшись на рассылку новостей магазина, можно получить не только до 10 % дисконта, но и персональные предложения и промокоды, недоступные другим покупателям.
Дисконт на бренды и виды. Небо в алмазах периодически проводит акции, в рамках которых предоставляет дисконт на покупку драгоценностей выбранных производителей или украшений отдельных типов (например, серьги из золота 585 пробы или кольца с камнями).
Бесплатная доставка. Покупки, сделанные в интернет-магазине Небо в алмазах, доставляются бесплатно. Это важно с учетом того, что стоимость пересылки дорогих ювелирных изделий может быть немаленькой из-за страховки посылки.
Распродажи. Этот раздел на сайте постоянно пополняется предложениями скидок, которые действуют сегодня и доступны всем посетителям интернет-магазина. Ассортимент часто обновляется, поэтому, периодически посещая отдел распродаж, можно находить интересные предложения.
Список действующих акций и распродаж интернет-магазина публикуется на этой странице. Они доступны всем читателям, поэтому поучаствовать в понравившейся акции могут и постоянные клиенты, и новички.
Онлайн-магазин Nebo устраивает акции и периодически устанавливает скидки на все популярные виды ювелирных украшений:
кольца и перстни;
серьги;
кулоны и подвески;
цепочки и браслеты;
колье.
Скидки предоставляются на женские, мужские и детские украшения, драгоценности. Чтобы не упустить шанс приобрести их с дисконтом, можно добавить эту страницу в закладки или подписаться на рассылку интернет-магазина.
Оплатить заказ, оформленный в интернет-магазине Небо в алмазах, можно онлайн и при получении. При использовании предоплаты доступны:
расчет банковской картой;
банковский перевод на счет компании;
оплата электронными деньгами Yandex, QIWI, Webmoney.
Магазин также продает драгоценности в кредит. Получить его можно, воспользовавшись услугами банков-партнеров. Список доступных кредиторов с общими условиями публикуется на сайте.
При получении заказа возможна оплата банковской картой и наличными. В городах присутствия отделений интернет-магазина доступен самовывоз из шоу-рума, в другие населенные пункты посылки доставляются курьером или СДЭК. Доставка бесплатна вне зависимости от стоимости товара.
Несмотря на то, что российское законодательство не предусматривает возврата и обмена ювелирной продукции, Nebo идет навстречу и разрешает вернуть или поменять неподходящее украшение в течение недели. Для этого нужно, чтобы оно не имело признаков носки, а бирка не была срезана.
Необходимо зайти на страницу Небо в алмазах и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Небо в алмазах необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 15
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Небо в алмазах.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
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|По России заказы доставим бесплатно
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|Получи за подписку на рассылку выгоду на ВСЕ 15%
|не требуется
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|Скидка 11% дополнительно на украшения с экономией до 80%
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|Промокод
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|На изделия бренда «ЮЗ Платина» sale 15%
|15P***
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|Промокод
|Экономия 20% на украшения бренда «Высоковы 585»
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|Скидка
|Дисконт 5% за оплату заказа онлайн
|не требуется
|Скидка
|В Счастливый час экономия 5% дополнительно
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