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Все промокоды Небо в алмазах на Март-Апрель 2021

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Контакты Небо в алмазах

Юридический адрес:
Москва, Большой Власьевский переулок, дом 16/29

Электронная почта:
zabota@nebo.ru

Телефон:
+7 495 268 06 50

Соц. сети:

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0 оценок поставлено средняя 0

...


Посетить Небо в алмазах
Контакты Небо в алмазах

Юридический адрес:
Москва, Большой Власьевский переулок, дом 16/29

Электронная почта:
zabota@nebo.ru

Телефон:
+7 495 268 06 50

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Линии Любви

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Специальные предложения от Небо в алмазах

Информация о магазине Небо в алмазах

Информация о магазине Небо в алмазах

Интернет-магазин Небо в алмазах – один из крупнейших игроков на рынке драгоценностей. Компания, основанная в 2008 году, предлагает большой выбор украшений из золота, серебра и других благородных металлов. В ее каталоге – свыше 65 тысяч позиций. Nebo – это драгоценности от ведущих поставщиков России и зарубежных компаний. Каждое украшение поставляется с сертификатом, гарантирующим его качество и подлинность. В подтверждение этих слов компания дает столетнюю гарантию на ювелирные изделия и украшения.

Чтобы сделать качественные украшения из благородных металлов доступнее, Небо в алмазах устраивает акции, дарит скидки постоянным клиентам и проводит распродажи. На этой странице представлены актуальные предложения, действующие сегодня, и промокоды для получения дополнительного дисконта. Эти скидки доступны всем читателям.

Как воспользоваться промокодом для активации купона в магазине Небо в алмазах

Как воспользоваться промокодом для активации купона в магазине Небо в алмазах

Чтобы активировать скидку, предоставляемую при вводе промокода, нужно выбрать акцию из списка на этой странице и кликнуть по ней. Код купона автоматически скопируется, и произойдет перенаправление е в магазин. Дальнейший порядок действий такой:

  1. Выбрать в интернет-магазине украшения, участвующие в актуальной акции.

  2. Найти интересующее ювелирное изделие и добавить его в корзину.

  3. В корзине справа, возле суммы покупок, найти поле «Знаете промокод?».

  4. Вставить ранее скопированный промокод в отведенную графу и применить его для получения скидки.

Если код купона не скопировался автоматически по клику или переадресация не произошла, необходимо вручную выделить и скопировать его, а затем перейти на сайт магазина по ссылке на странице. При использовании промокода нужно учитывать, что дисконт по нему может не суммироваться с другими используемыми скидками. В таком случае из нескольких способов экономии нужно выбрать более выгодный.

Как делать покупки в Небо в алмазах с максимальными скидками

Как делать покупки в Небо в алмазах с максимальными скидками

Помимо скидочных промокодов, интернет-магазин Nebo предлагает другие виды дисконта, позволяющие уменьшить траты на покупку ювелирных украшений:

  • Бонусные рубли. Постоянным клиентам за каждую покупку ювелирных украшений начисляются бонусы. Их можно использовать при оформлении нового заказа, погашая до 15 % от стоимости товаров в корзине.

  • Скидка за подписку в Instagram. Подписка на страницу ювелирного магазина в этой социальной сети дает дисконт до 5 % на покупку.

  • Скидка за подписку на рассылку. Подписавшись на рассылку новостей магазина, можно получить не только до 10 % дисконта, но и персональные предложения и промокоды, недоступные другим покупателям.

  • Дисконт на бренды и виды. Небо в алмазах периодически проводит акции, в рамках которых предоставляет дисконт на покупку драгоценностей выбранных производителей или украшений отдельных типов (например, серьги из золота 585 пробы или кольца с камнями).

  • Бесплатная доставка. Покупки, сделанные в интернет-магазине Небо в алмазах, доставляются бесплатно. Это важно с учетом того, что стоимость пересылки дорогих ювелирных изделий может быть немаленькой из-за страховки посылки.

  • Распродажи. Этот раздел на сайте постоянно пополняется предложениями скидок, которые действуют сегодня и доступны всем посетителям интернет-магазина. Ассортимент часто обновляется, поэтому, периодически посещая отдел распродаж, можно находить интересные предложения.

Список действующих акций и распродаж интернет-магазина публикуется на этой странице. Они доступны всем читателям, поэтому поучаствовать в понравившейся акции могут и постоянные клиенты, и новички.

Популярные продукты с дисконтом в магазине Небо в алмазах

Популярные продукты с дисконтом в магазине Небо в алмазах

Онлайн-магазин Nebo устраивает акции и периодически устанавливает скидки на все популярные виды ювелирных украшений:

  • кольца и перстни;

  • серьги;

  • кулоны и подвески;

  • цепочки и браслеты;

  • колье.

Скидки предоставляются на женские, мужские и детские украшения, драгоценности. Чтобы не упустить шанс приобрести их с дисконтом, можно добавить эту страницу в закладки или подписаться на рассылку интернет-магазина.

Как оплатить и получить заказ в магазине Небо в алмазах

Как оплатить и получить заказ в магазине Небо в алмазах

Оплатить заказ, оформленный в интернет-магазине Небо в алмазах, можно онлайн и при получении. При использовании предоплаты доступны:

  • расчет банковской картой;

  • банковский перевод на счет компании;

  • оплата электронными деньгами Yandex, QIWI, Webmoney.

Магазин также продает драгоценности в кредит. Получить его можно, воспользовавшись услугами банков-партнеров. Список доступных кредиторов с общими условиями публикуется на сайте.

При получении заказа возможна оплата банковской картой и наличными. В городах присутствия отделений интернет-магазина доступен самовывоз из шоу-рума, в другие населенные пункты посылки доставляются курьером или СДЭК. Доставка бесплатна вне зависимости от стоимости товара.

Несмотря на то, что российское законодательство не предусматривает возврата и обмена ювелирной продукции, Nebo идет навстречу и разрешает вернуть или поменять неподходящее украшение в течение недели. Для этого нужно, чтобы оно не имело признаков носки, а бирка не была срезана.

Часто задаваемые вопросы про Небо в алмазах

★ Как получить промокоды в Небо в алмазах?

Необходимо зайти на страницу Небо в алмазах и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Небо в алмазах?

Чтобы воспользоваться промокодом от Небо в алмазах необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Небо в алмазах доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 15

★ Все ли предложения Небо в алмазах актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Небо в алмазах.

★ Почему стоит использовать купоны Небо в алмазах?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Небо в алмазах

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаПо России заказы доставим бесплатноне требуется
СкидкаПолучи за подписку на рассылку выгоду на ВСЕ 15%не требуется
ПромокодСкидка 11% дополнительно на украшения с экономией до 80%ТЕП***
ПромокодУкрашения бренда «Balex» с дисконтом 15%BLX***
ПромокодНа изделия бренда «ЮЗ Платина» sale 15%15P***
ПромокодУкрашения бренда «NEWGOLD» с дисконтом 20%NG2***
ПромокодЭкономия 20% на украшения бренда «Высоковы 585»20V***
СкидкаДисконт 5% за оплату заказа онлайнне требуется
СкидкаВ Счастливый час экономия 5% дополнительноне требуется

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