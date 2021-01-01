Товары в онлайн-магазине Warframe

Во внутриигровом магазине геймеры могут приобрести новое оружие, прокачать свои навыки, получить обновление экзоскелета, купить стражей и чертежи оружия, получить новое задание и бонусы за квесты, пополнить запасы игровой платины и т.д.

В отдельные подкатегории вынесены ссылки для покупки платины и игрового «Прайм Доступа», который дает мгновенный доступ к новейшему снаряжению и оружию в Warframe. Обратите внимание, что доступ Прайм не попадает под действие бонусов и промокодов и может быть куплен только один раз для одного аккаунта. С выходом обновлений Прайм можно прокачать до новейшей версии.

В онлайн-магазине также можно приобрести игровые кредиты (обмениваются на необходимый товар) или фьюжн-пакеты: Золотой, Серебряный и Бронзовый. Каждый пакет содержит определенный объем кредитов и бонусных предложений.

Для удобства геймеров можно создавать списки предметов, реликвий, оружия, чтобы получать оповещение о скидках на нужную категорию или о доступности товаров в онлайн-магазине.

Обратите внимание, что в онлайн-магазине можно приобретать и сувенирную продукцию: футболки, носки, постеры, скейтборды, коллекционные фигурки и много других сувениров с тематическими рисунками. В период распродаж и праздников на Варфрейм проводят акции, дающие возможность прокачать персонажа по льготным ценам. Следить за обновлениями в магазине удобно при помощи подписки на новостную рассылку.