Спасибо за оценку!

6 оценок поставлено средняя 3.2

Коды и скидки Warframe | Март 2021

Прокачай свой аккаунт в Warframe с выгодой. Актуальных купонов: 12

Лучшее
предложение

Скидка
Не пропусти летнюю коллекцию одежды и аксессуаров от Warframe
Истекает через 45 дней

Беспл
подарок

Скидка
Получите стартовый набор игры бесплатно
Истекает через 41 день

Лучшее
предложение

Скидка
Не пропусти эксклюзивные наборы платины по специальным ценам
Истекает через 41 день

Лучшее
предложение

Скидка
Наборы аксессуаров Prime Access с выгодой по купону Warframe
Истекает через 41 день

Лучшее
предложение

Скидка
Встречай коллекцию одежды и аксессуаров Теннокон 2020
Истекает через 41 день

Лучшее
предложение

Скидка
Успей заказать стильное худи Darvo на молнии за 40 долларов
Истекает через 27 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Фирменные футболки Warframe по интересным ценам
Истекает через 27 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Специальная цена 90 долларов на уютный зимний комплект
Истекает через 27 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Выгодная цена на двойной пакет платины
Истекает через 27 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Мужская обувь и носки из фирменных коллекций по приятным ценам
Истекает через 8 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Купите крутые фирменные джоггеры Warframe всего за 60 долларов
Истекает через 8 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Привлекательные цены на фирменную летнюю коллекцию одежды от Warframe
Истекает через 8 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Не пропусти летнюю коллекцию одежды и аксессуаров от Warframe
Истекает через 45 дней

Беспл
подарок

Скидка
Получите стартовый набор игры бесплатно
Истекает через 41 день

Лучшее
предложение

Скидка
Не пропусти эксклюзивные наборы платины по специальным ценам
Истекает через 41 день

Лучшее
предложение

Скидка
Наборы аксессуаров Prime Access с выгодой по купону Warframe
Истекает через 41 день

Лучшее
предложение

Скидка
Встречай коллекцию одежды и аксессуаров Теннокон 2020
Истекает через 41 день

Лучшее
предложение

Скидка
Успей заказать стильное худи Darvo на молнии за 40 долларов
Истекает через 27 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Фирменные футболки Warframe по интересным ценам
Истекает через 27 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Специальная цена 90 долларов на уютный зимний комплект
Истекает через 27 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Выгодная цена на двойной пакет платины
Истекает через 27 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Мужская обувь и носки из фирменных коллекций по приятным ценам
Истекает через 8 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Купите крутые фирменные джоггеры Warframe всего за 60 долларов
Истекает через 8 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Привлекательные цены на фирменную летнюю коллекцию одежды от Warframe
Истекает через 8 дней

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

War Thunder

-399Р

Акция

Всего 399 рублей премиум-доступ на 20 дней

World of Tanks

/

Акция

Не пропусти акцию "Балатонская операция"

БУКА

-90%

Акция

С купоном Бука экономь до 90% при покупке игр от Curve Digital

Game of Thrones

-55%

Акция

Дисконт 55% при оплате бонусами СПАСИБО

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

20%
купон

Скидка
Промокоды Варфрейм: наборы Day of the Dead со скидкой 20%

Беспл
подарок

Промокод
Варфрейм коды: получите глифы в подарок

Беспл
подарок

Промокод
Применив промокоды Варфрейм, получите дополнительные бонусы в игре

Лучшее
предложение

Промокод
Бесплатный доступ к определенным предметам в игре, в том числе и глифы и оружие

Лучшее
предложение

Промокод
Фанатам WarFrame доступны новые коды к игре

50%
купон

Скидка
С Warframe промокодами выгода 50% при заказе стартового набора игры

Популярные магазины

Игровой магазин

Независимо от того, что мы делаем - спасаем заложников, взрываем генератор корабля, охотимся на кого-то, защищаем криопод, везде ожидают те же коридоры, лестницы, лабиринты тоннелей и изредка какие-нибудь горные районы станций, заполненные враждебными ботами. К счастью, время, затра ... чиваемое на прохождение миссий и прокачку персонажа можно и не тратить - при наличии денег, конечно. В Warframe присутствуют две игровые валюты. Это кредиты (то, что зарабатываете в игре, проходя всевозможные миссии) и платина (донаторская валюта, приобретаемая за рубли). Вначале игры получаете 50 платины на расширения слотов. Всё остальное можно спокойно купить за накопленную в игре валюту. Чтобы заработать игровые деньги, игроки повторяют одни и те же действия, проходят одни и те же миссии. Освободи себя от этого, посетив магазин и купив за реал что душе угодно, вплоть до полного комплекта экипировки.


Посетить Warframe
Контакты Warframe

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
World of Tanks
World of Warships
Warface

Спасибо за оценку!

6 оценок поставлено средняя 3.2

Игровой магазин

Независимо от того, что мы делаем - спасаем заложников, взрываем генератор корабля, охотимся на кого-то, защищаем криопод, везде ожидают те же коридоры, лестницы, лабиринты тоннелей и изредка какие-нибудь горные районы станций, заполненные враждебными ботами. К счастью, время, затра ... чиваемое на прохождение миссий и прокачку персонажа можно и не тратить - при наличии денег, конечно. В Warframe присутствуют две игровые валюты. Это кредиты (то, что зарабатываете в игре, проходя всевозможные миссии) и платина (донаторская валюта, приобретаемая за рубли). Вначале игры получаете 50 платины на расширения слотов. Всё остальное можно спокойно купить за накопленную в игре валюту. Чтобы заработать игровые деньги, игроки повторяют одни и те же действия, проходят одни и те же миссии. Освободи себя от этого, посетив магазин и купив за реал что душе угодно, вплоть до полного комплекта экипировки.


Посетить Warframe
Контакты Warframe

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
World of Tanks
World of Warships
Warface

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Warframe

Товары в онлайн-магазине Warframe

Товары в онлайн-магазине Warframe

Во внутриигровом магазине геймеры могут приобрести новое оружие, прокачать свои навыки, получить обновление экзоскелета, купить стражей и чертежи оружия, получить новое задание и бонусы за квесты, пополнить запасы игровой платины и т.д.

В отдельные подкатегории вынесены ссылки для покупки платины и игрового «Прайм Доступа», который дает мгновенный доступ к новейшему снаряжению и оружию в Warframe. Обратите внимание, что доступ Прайм не попадает под действие бонусов и промокодов и может быть куплен только один раз для одного аккаунта. С выходом обновлений Прайм можно прокачать до новейшей версии.

В онлайн-магазине также можно приобрести игровые кредиты (обмениваются на необходимый товар) или фьюжн-пакеты: Золотой, Серебряный и Бронзовый. Каждый пакет содержит определенный объем кредитов и бонусных предложений.

Для удобства геймеров можно создавать списки предметов, реликвий, оружия, чтобы получать оповещение о скидках на нужную категорию или о доступности товаров в онлайн-магазине.

Обратите внимание, что в онлайн-магазине можно приобретать и сувенирную продукцию: футболки, носки, постеры, скейтборды, коллекционные фигурки и много других сувениров с тематическими рисунками. В период распродаж и праздников на Варфрейм проводят акции, дающие возможность прокачать персонажа по льготным ценам. Следить за обновлениями в магазине удобно при помощи подписки на новостную рассылку.

Как оплатить покупку в Warframe

Как оплатить покупку в Warframe

Для российского рынка (аккаунт зарегистрирован в РФ), доступны следующие варианты оплаты покупок:

  • перевод на расчетный счет в банке;

  • платежи на банковские карты Visa/MasterCard/Maestro;

  • перевод на электронные кошельки Qiwi, Яндекс.Деньги, WebMoney;

  • через платежные системы PayPal, LiqPay;

  • через кассы салонов связи;

  • через терминалы самообслуживания.

Обратите внимание, что покупать товары также можно в подарок. Для этого необходимо указать никнейм аккаунта, для которого предназначена покупка.

Warframe – интернет-магазин для игроков

Warframe – интернет-магазин для игроков

Популярный онлайн-шутер Warframe предлагает вам окунуться в мир фэнтези. На игровом поле боя «воины клинка и огнестрельного оружия» в доспехах экзоскелета Варфрейм сражаются с древними фракциями Гринир. Пытаясь уничтожить межгалактических злодеев, игроки проходят различные боевые задания, объединяются в союзы, получают игровые баллы, обретают дополнительные навыки и возможности для своих персонажей. 

Внутренней валютой Warframe является Платина. Ее зарабатывают при выполнении миссий или покупают за реальные деньги. Сэкономить на покупках помогают актуальные промокоды. Они дают скидку как на саму Платину, так и на различные игровые позиции (оружие, навыки, игровых персонажей, стражей и т.д.).

Как получить дополнительную скидку в Warframe

Как получить дополнительную скидку в Warframe

В игровом мире Варфрейм, чтобы получать дополнительные скидки, необходимо:

  • зарегистрироваться на игровой платформе Steam и участвовать в раздаче призов, распродажах и акционных предложениях;

  • оформить прайм-доступ, который сразу обеспечит «прокачанный» набор из игровой платины, скидок на покупку реликвий, редкого оружия и различных усилителей;

  • использовать промокоды на первую покупку во внутриигровом магазине;

  • приглашать друзей в игру (вербовать ниндзя) при помощи уникальной реферал-ссылки и получать бонусы за их боевые успехи. Чем больше рекрутов, тем выше призовые бонусы;

  • подписаться на новостную рассылку и следить за акциями и спецпредложениями во внутриигровом магазине Варфрейм. 

Промокоды и как их применить в Warframe

Промокоды и как их применить в Warframe

Промокод – это буквенно-цифровой код, который дает игроку определенные бонусы. Он может быть:

  • вещественным: открывает доступ к игровым предметам, разблокирует оружие, усиливает способности, дает ускорители или игровые навыки;

  • подарочным: дает бонусы при регистрации, начисляет повышенные баллы за игровые квесты, открывает призы и подарки, премиальный доступ к миссиям и т.д.; 

  • процентным: дает скидку на первый заказ, покупку стартового набора игрока, акции и спецпредложения.

Обратите внимание, что каждый купон на скидку имеет определенные условия и ограничения в использовании:

  • купон ограничен сроком действия и может использоваться один раз;

  • чтобы получить бонусы, необходимо вводить только действующий промокод;

  • скидочные купоны могут быть привязаны к определенному аккаунту (игровой платформе: для ПК, PlayStation, Xbox One, Nintendo Switch). 

Прежде чем активировать код купона, убедитесь, что все условия соблюдены и соответствуют вашим игровым потребностям.

Как использовать промокод для Warframe: 

  1. Создайте аккаунт на Warframe.com.

  2. Выберите во вкладке меню пункт «Используйте промокоды».

  3. Скопируйте с нашей страницы купон, актуальный сегодня и подходящий по условиям акции.

  4. Вернитесь на страницу игры и вставьте код на скидку в выделенное поле. Нажмите кнопку «Отправить».

  1. Проверьте активацию купона (если это покупка, то сумма в корзине должна уменьшиться на процент скидки в рублях). Продолжайте игру.

Если промокод не сработал, то убедитесь, что срок его действия еще не истек или он не был использован. В противном случае обратитесь в службу поддержки.

Часто задаваемые вопросы про Warframe

★ Как получить промокоды в Warframe?

Необходимо зайти на страницу Warframe и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Warframe?

Чтобы воспользоваться промокодом от Warframe необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Warframe доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 12

★ Все ли предложения Warframe актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Warframe.

★ Почему стоит использовать купоны Warframe?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Warframe

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаНе пропусти летнюю коллекцию одежды и аксессуаров от Warframeне требуется
СкидкаПолучите стартовый набор игры бесплатноне требуется
СкидкаНе пропусти эксклюзивные наборы платины по специальным ценамне требуется
СкидкаНаборы аксессуаров Prime Access с выгодой по купону Warframeне требуется
СкидкаВстречай коллекцию одежды и аксессуаров Теннокон 2020не требуется
СкидкаУспей заказать стильное худи Darvo на молнии за 40 долларовне требуется
СкидкаФирменные футболки Warframe по интересным ценамне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.