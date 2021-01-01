6 оценок поставлено средняя 3.2
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Независимо от того, что мы делаем - спасаем заложников, взрываем генератор корабля, охотимся на кого-то, защищаем криопод, везде ожидают те же коридоры, лестницы, лабиринты тоннелей и изредка какие-нибудь горные районы станций, заполненные враждебными ботами. К счастью, время, затра ... чиваемое на прохождение миссий и прокачку персонажа можно и не тратить - при наличии денег, конечно. В Warframe присутствуют две игровые валюты. Это кредиты (то, что зарабатываете в игре, проходя всевозможные миссии) и платина (донаторская валюта, приобретаемая за рубли). Вначале игры получаете 50 платины на расширения слотов. Всё остальное можно спокойно купить за накопленную в игре валюту. Чтобы заработать игровые деньги, игроки повторяют одни и те же действия, проходят одни и те же миссии. Освободи себя от этого, посетив магазин и купив за реал что душе угодно, вплоть до полного комплекта экипировки.
Соц. сети:
6 оценок поставлено средняя 3.2
Независимо от того, что мы делаем - спасаем заложников, взрываем генератор корабля, охотимся на кого-то, защищаем криопод, везде ожидают те же коридоры, лестницы, лабиринты тоннелей и изредка какие-нибудь горные районы станций, заполненные враждебными ботами. К счастью, время, затра ... чиваемое на прохождение миссий и прокачку персонажа можно и не тратить - при наличии денег, конечно. В Warframe присутствуют две игровые валюты. Это кредиты (то, что зарабатываете в игре, проходя всевозможные миссии) и платина (донаторская валюта, приобретаемая за рубли). Вначале игры получаете 50 платины на расширения слотов. Всё остальное можно спокойно купить за накопленную в игре валюту. Чтобы заработать игровые деньги, игроки повторяют одни и те же действия, проходят одни и те же миссии. Освободи себя от этого, посетив магазин и купив за реал что душе угодно, вплоть до полного комплекта экипировки.
Соц. сети:
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Во внутриигровом магазине геймеры могут приобрести новое оружие, прокачать свои навыки, получить обновление экзоскелета, купить стражей и чертежи оружия, получить новое задание и бонусы за квесты, пополнить запасы игровой платины и т.д.
В отдельные подкатегории вынесены ссылки для покупки платины и игрового «Прайм Доступа», который дает мгновенный доступ к новейшему снаряжению и оружию в Warframe. Обратите внимание, что доступ Прайм не попадает под действие бонусов и промокодов и может быть куплен только один раз для одного аккаунта. С выходом обновлений Прайм можно прокачать до новейшей версии.
В онлайн-магазине также можно приобрести игровые кредиты (обмениваются на необходимый товар) или фьюжн-пакеты: Золотой, Серебряный и Бронзовый. Каждый пакет содержит определенный объем кредитов и бонусных предложений.
Для удобства геймеров можно создавать списки предметов, реликвий, оружия, чтобы получать оповещение о скидках на нужную категорию или о доступности товаров в онлайн-магазине.
Обратите внимание, что в онлайн-магазине можно приобретать и сувенирную продукцию: футболки, носки, постеры, скейтборды, коллекционные фигурки и много других сувениров с тематическими рисунками. В период распродаж и праздников на Варфрейм проводят акции, дающие возможность прокачать персонажа по льготным ценам. Следить за обновлениями в магазине удобно при помощи подписки на новостную рассылку.
Для российского рынка (аккаунт зарегистрирован в РФ), доступны следующие варианты оплаты покупок:
перевод на расчетный счет в банке;
платежи на банковские карты Visa/MasterCard/Maestro;
перевод на электронные кошельки Qiwi, Яндекс.Деньги, WebMoney;
через платежные системы PayPal, LiqPay;
через кассы салонов связи;
через терминалы самообслуживания.
Обратите внимание, что покупать товары также можно в подарок. Для этого необходимо указать никнейм аккаунта, для которого предназначена покупка.
Популярный онлайн-шутер Warframe предлагает вам окунуться в мир фэнтези. На игровом поле боя «воины клинка и огнестрельного оружия» в доспехах экзоскелета Варфрейм сражаются с древними фракциями Гринир. Пытаясь уничтожить межгалактических злодеев, игроки проходят различные боевые задания, объединяются в союзы, получают игровые баллы, обретают дополнительные навыки и возможности для своих персонажей.
Внутренней валютой Warframe является Платина. Ее зарабатывают при выполнении миссий или покупают за реальные деньги. Сэкономить на покупках помогают актуальные промокоды. Они дают скидку как на саму Платину, так и на различные игровые позиции (оружие, навыки, игровых персонажей, стражей и т.д.).
В игровом мире Варфрейм, чтобы получать дополнительные скидки, необходимо:
зарегистрироваться на игровой платформе Steam и участвовать в раздаче призов, распродажах и акционных предложениях;
оформить прайм-доступ, который сразу обеспечит «прокачанный» набор из игровой платины, скидок на покупку реликвий, редкого оружия и различных усилителей;
использовать промокоды на первую покупку во внутриигровом магазине;
приглашать друзей в игру (вербовать ниндзя) при помощи уникальной реферал-ссылки и получать бонусы за их боевые успехи. Чем больше рекрутов, тем выше призовые бонусы;
подписаться на новостную рассылку и следить за акциями и спецпредложениями во внутриигровом магазине Варфрейм.
Промокод – это буквенно-цифровой код, который дает игроку определенные бонусы. Он может быть:
вещественным: открывает доступ к игровым предметам, разблокирует оружие, усиливает способности, дает ускорители или игровые навыки;
подарочным: дает бонусы при регистрации, начисляет повышенные баллы за игровые квесты, открывает призы и подарки, премиальный доступ к миссиям и т.д.;
процентным: дает скидку на первый заказ, покупку стартового набора игрока, акции и спецпредложения.
Обратите внимание, что каждый купон на скидку имеет определенные условия и ограничения в использовании:
купон ограничен сроком действия и может использоваться один раз;
чтобы получить бонусы, необходимо вводить только действующий промокод;
скидочные купоны могут быть привязаны к определенному аккаунту (игровой платформе: для ПК, PlayStation, Xbox One, Nintendo Switch).
Прежде чем активировать код купона, убедитесь, что все условия соблюдены и соответствуют вашим игровым потребностям.
Как использовать промокод для Warframe:
Создайте аккаунт на Warframe.com.
Выберите во вкладке меню пункт «Используйте промокоды».
Скопируйте с нашей страницы купон, актуальный сегодня и подходящий по условиям акции.
Вернитесь на страницу игры и вставьте код на скидку в выделенное поле. Нажмите кнопку «Отправить».
Проверьте активацию купона (если это покупка, то сумма в корзине должна уменьшиться на процент скидки в рублях). Продолжайте игру.
Если промокод не сработал, то убедитесь, что срок его действия еще не истек или он не был использован. В противном случае обратитесь в службу поддержки.
Необходимо зайти на страницу Warframe и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Warframe необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 12
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