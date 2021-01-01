Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки Wink | Март 2021

Экономьте на услугах видеосервиса с купонами Wink. Актуальных купонов: 15

Беспл
подарок

Промокод
Смотри фильмы и сериалы бесплатно целый месяц по промокоду Wink

При приобретении подписки "Продвинутый Wink". После 30 дней, стоимость - 799 рублей в месяц.

Истекает через 16 дней

179Р
купон

Скидка
Покупай подписку "Лайт" за 179 рублей в месяц по промокоду Винк

Включено: 125 ТВ-каналов, 17000 фильмов и сериалов.

Истекает через 17 дней

1800Р
купон

Скидка
Для любителей кино: тариф "Премиум" за 1800 рублей в месяц

Включает в себя: 316 ТВ-каналов, 50000 фильмов и сериалов.

Истекает через 14 дней

Беспл
подарок

Скидка
Смотри то, что нравится: тариф "Трансформер" бесплатно целый месяц

После 30 дней оплата - 399 рублей в месяц.

Истекает через 9 дней

Беспл
подарок

Скидка
Попробуй бесплатно: смотри все премьеры фильмов у себя дома

Бесплатный период 7 дней, стоимость после - 299 рублей в месяц.

Истекает через 12 дней

Беспл
подарок

Скидка
Промокод Wink Тв на бесплатную подписку на пакет "Концерты"

7 дней бесплатно, после - 299 рублей в месяц.

Истекает через 11 дней

25%
купон

Скидка
Только то, что тебе нравится: минус 25% на любимые фильмы
Истекает через 7 дней

329Р
купон

Скидка
Горячая подписка на тариф "Взрослый" за 329 рублей

При подписке получи 5 ТВ-каналов

Истекает через 17 дней

379Р
купон

Скидка
Купон Wink на подписку "КиноViP" за 379 рублей

В данной подписке: 120 ТВ–каналов и 1500 фильмов и сериалов.

Истекает через 28 дней

380Р
купон

Скидка
Всем спорт! Подписка на "Матч! Футбол" всего лишь 380 рублей

В пакете 3 спортивных ТВ-канала

Истекает через 28 дней

299Р
купон

Скидка
Всего лишь 299 рублей и подписка "More.tv" уже подключена

Получи при подписке 7000 сериалов и фильмов

Истекает через 14 дней

199Р
купон

Скидка
Промокод Wink на подключение к тарифу "START" за 199 рублей

Два месяца 199 рублей, после - 299 рублей. Включает 5000 сериалов и фильмов.

Истекает через 15 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Любителям сериалов: подписка Amediateka Home of HBO

Плати 399 рублей в месяц и смотри 4000 сериалов и 4 ТВ-канала.

Истекает через 30 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Хочу как ты: фильмы и сериалы о жизни блогеров
Истекает через 9 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Подборка "Искусство обмана" уже доступна по промокоду Винк
Истекает через 13 дней

Беспл
подарок

Промокод
Смотри фильмы и сериалы бесплатно целый месяц по промокоду Wink

При приобретении подписки "Продвинутый Wink". После 30 дней, стоимость - 799 рублей в месяц.

Истекает через 16 дней

179Р
купон

Скидка
Покупай подписку "Лайт" за 179 рублей в месяц по промокоду Винк

Включено: 125 ТВ-каналов, 17000 фильмов и сериалов.

Истекает через 17 дней

1800Р
купон

Скидка
Для любителей кино: тариф "Премиум" за 1800 рублей в месяц

Включает в себя: 316 ТВ-каналов, 50000 фильмов и сериалов.

Истекает через 14 дней

Беспл
подарок

Скидка
Смотри то, что нравится: тариф "Трансформер" бесплатно целый месяц

После 30 дней оплата - 399 рублей в месяц.

Истекает через 9 дней

Беспл
подарок

Скидка
Попробуй бесплатно: смотри все премьеры фильмов у себя дома

Бесплатный период 7 дней, стоимость после - 299 рублей в месяц.

Истекает через 12 дней

Беспл
подарок

Скидка
Промокод Wink Тв на бесплатную подписку на пакет "Концерты"

7 дней бесплатно, после - 299 рублей в месяц.

Истекает через 11 дней

25%
купон

Скидка
Только то, что тебе нравится: минус 25% на любимые фильмы
Истекает через 7 дней

329Р
купон

Скидка
Горячая подписка на тариф "Взрослый" за 329 рублей

При подписке получи 5 ТВ-каналов

Истекает через 17 дней

379Р
купон

Скидка
Купон Wink на подписку "КиноViP" за 379 рублей

В данной подписке: 120 ТВ–каналов и 1500 фильмов и сериалов.

Истекает через 28 дней

380Р
купон

Скидка
Всем спорт! Подписка на "Матч! Футбол" всего лишь 380 рублей

В пакете 3 спортивных ТВ-канала

Истекает через 28 дней

299Р
купон

Скидка
Всего лишь 299 рублей и подписка "More.tv" уже подключена

Получи при подписке 7000 сериалов и фильмов

Истекает через 14 дней

199Р
купон

Скидка
Промокод Wink на подключение к тарифу "START" за 199 рублей

Два месяца 199 рублей, после - 299 рублей. Включает 5000 сериалов и фильмов.

Истекает через 15 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Любителям сериалов: подписка Amediateka Home of HBO

Плати 399 рублей в месяц и смотри 4000 сериалов и 4 ТВ-канала.

Истекает через 30 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Хочу как ты: фильмы и сериалы о жизни блогеров
Истекает через 9 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Подборка "Искусство обмана" уже доступна по промокоду Винк
Истекает через 13 дней

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

Nic

/

Акция

Дарим SSL-сертификат за регистрацию домена в зоне .shop по промокоду Nic Ru

Frendi

-77%

Акция

Скидка до 77% на букет ароматных вечных роз из мыла ручной работы

МТС

-20000Р

Акция

Счастливые часы в МТС - скидки до 20 000 рублей!

World of Warships

-20%

Акция

Адмиральский набор Империум по сниженной цене с дисконтом 20%

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

Беспл
подарок

Скидка
Дарим подарки! Смотрите ТВ и передачи абсолютно бесплатно

Доступны фильмы и сериалы, передачи для женщин и о женщинах, а также ТВ-каналы о кулинарии, путешествиях, отдыхе, любви.

Популярные магазины

Тысячи фильмов и сериалов на видеосервисе Wink

Платформа Wink открывает пользователям доступ к телеканалам, фильмам и сериалам от more.tv, Amediateka, Start и других сервисов. Видеосервис будет полезен родителям. Они могут ограничить доступ к определенному контенту и включить ребенку мультфильмы, некоторые из которых полностью б ... есплатны. Чтобы сэкономить на подписке, нужно активировать промокод Wink. Также скидку дают при оплате тарифа на несколько месяцев или покупке фильмов по акции.


Посетить Wink
Контакты Wink

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Biglion
IVI.RU
iCover

Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Тысячи фильмов и сериалов на видеосервисе Wink

Платформа Wink открывает пользователям доступ к телеканалам, фильмам и сериалам от more.tv, Amediateka, Start и других сервисов. Видеосервис будет полезен родителям. Они могут ограничить доступ к определенному контенту и включить ребенку мультфильмы, некоторые из которых полностью б ... есплатны. Чтобы сэкономить на подписке, нужно активировать промокод Wink. Также скидку дают при оплате тарифа на несколько месяцев или покупке фильмов по акции.


Посетить Wink
Контакты Wink

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Biglion
IVI.RU
iCover

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Wink

Важное о видеосервисе Wink

Важное о видеосервисе Wink

Платформа Wink – популярный видеосервис, запущенный Ростелекомом, российским провайдером цифровых услуг, в 2018 году. Он открывает пользователям доступ к тысячам фильмов и сериалов, а также позволяет просматривать сотни телеканалов на любом устройстве.

Сегодня на платформе доступен эксклюзивный контент, многие новинки здесь появляются раньше, чем на других видеосервисах. Использование услуг от Wink облегчает удобная навигация и функция управления просмотром.

При использовании видеосервиса с детьми можно активировать родительский контроль. Функция доступна на всех устройствах, с ней ребенок точно не увидит фильмы, которые не подходят ему по возрастному рейтингу.

Правила активации промокода в Wink

Правила активации промокода в Wink

Для оплаты подписки на Wink со скидкой пользователи могут активировать промокод. Действующие коды купона доступны на нашем сайте. Здесь регулярно появляются новые предложения на скидку.

Чтобы воспользоваться промокодом, действуйте по инструкции:

  1. Подберите актуальный промокод. Проверьте сроки его активации и условия использования. Некоторые предложения позволяют получить скидку на тарифный план, другие – на просмотр отдельного фильма. 

  2. Скопируйте нужный код скидочного купона.

  3. Перейдите на платформу Винк и зарегистрируйтесь.

  4. Из личного кабинета войдите на страницу «Активировать промокод» и вставьте код купона на скидку в свободное поле.

После указания промокода пользователь может сразу переходить к оплате подписки или покупке фильма на платформе Wink.  

Другие способы экономии в Винк

Другие способы экономии в Винк

На платформе можно получить скидку и другими способами:

  • Социальные сети. У видеосервиса есть страницы во ВКонтакте и Instagram. Там публикуют информацию о последних фильмах и сериалах, добавленных в каталог. Периодически туда добавляют предложения специально для подписчиков. 

  • Акции. На сайте снижают цены на тарифы во время праздников. Найти актуальные акции можно на отдельной странице.

  • Предложения от партнеров. При оформлении подписки на Wink пользователи могут получить подарки от других компаний.

  • Аренда. Фильм можно взять на прокат на день. Аренда стоит дешевле, чем покупка контента.

  • Бесплатный контент. На сервисе опубликованы фильмы и ТВ-шоу, которые можно смотреть без подписки. Этот контент отмечен значком «Бесплатно».

  • Оплата нескольких месяцев. Если оформить подписку на полгода, цена за месяц станет ниже.

  • Бесплатный пробный период. При оплате некоторых тарифов клиенты могут пользоваться сервисом бесплатно в течение первого месяца. 

При покупке отдельных фильмов пользователь может выбрать качество. Чтобы сэкономить, лучше выбрать стандартное, а не высокое разрешение. После покупки клиент навсегда получает доступ к фильму.

Возможностями сервиса Wink можно воспользоваться и на смартфоне. Для этого нужно скачать бесплатное мобильное приложение на ОС Android и iOS. Там доступно 20 бесплатных ТВ-каналов, те же фильмы, сериалы и мультфильмы, что и на сайте.

Что доступно в Винк со скидкой

Что доступно в Винк со скидкой

На Wink есть несколько вариантов подписки. Дешевле всего оформить «Лайт», куда входит:

  • стартовый ТВ-пакет;

  • доступ к платформе more.tv;

  • популярные фильмы и сериалы.

Скидку можно получить и при оформлении тарифа «Трансформер». С ним пользователям доступен расширенный ТВ-пакет. Помимо more.tv, они могут смотреть кино и сериалы ABC Studios, Universal PictureBox и Disney. При оформлении этого пакета дают скидку на покупку отдельных фильмов.

Для использования всех возможностей видеосервиса нужно оформить тарифный план «Премиум». С этим пакетом клиентам открывают доступ к Amediateka, ViP, Start, Disney, Матч Премьер и другим сервисам.

С промокодом можно оформить подписку на отдельные сервисы. Доступны тарифы с контентом от Amediateka Home of HBO, Start или more.tv. Также есть пакет с концертами. При его покупке пользователь получает неделю бесплатного просмотра.

На Винк можно купить отдельные фильмы. Найти нужное кино просто благодаря тематическим разделам. В специальных каталогах публикуют фильмы – лидеры просмотров, премьеры месяца и рекомендации сервиса.

Помимо фильмов и сериалов, на платформе доступны аудиокниги. Предложения на этой странице также разделены на каталоги. Есть русская и зарубежная классика, фантастика, детективы, фэнтези и другие жанры. Можно прослушать произведения целиком или включить их краткую версию.  

Кроме того, доступен каталог с контентом для любителей спорта. Там можно найти футбольные матчи, боксерские поединки, хоккей и фильмы на спортивную тематику.

Есть отдельная страница с детским контентом. Там опубликованы мультсериалы, кино и ТВ-каналы для малышей. На странице доступен каталог с бесплатными мультфильмами и уроками по геометрии, алгебре, английскому и другим предметам.

Способы оплаты на сайте Wink

Способы оплаты на сайте Wink

Оплатить подписку, сериал или аудиокнигу с промокодом можно с помощью банковской карты Visa, MasterCard и Мир. При использовании приставок Android TV и Apple TV это нужно сделать через Play Market или App Store.

Часто задаваемые вопросы про Wink

★ Как получить промокоды в Wink?

Необходимо зайти на страницу Wink и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Wink?

Чтобы воспользоваться промокодом от Wink необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Wink доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 15

★ Все ли предложения Wink актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Wink.

★ Почему стоит использовать купоны Wink?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Wink

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодСмотри фильмы и сериалы бесплатно целый месяц по промокоду Winkegr***
СкидкаПокупай подписку "Лайт" за 179 рублей в месяц по промокоду Винкне требуется
СкидкаДля любителей кино: тариф "Премиум" за 1800 рублей в месяцне требуется
СкидкаСмотри то, что нравится: тариф "Трансформер" бесплатно целый месяцне требуется
СкидкаПопробуй бесплатно: смотри все премьеры фильмов у себя домане требуется
СкидкаПромокод Wink Тв на бесплатную подписку на пакет "Концерты"не требуется
СкидкаТолько то, что тебе нравится: минус 25% на любимые фильмыне требуется
СкидкаГорячая подписка на тариф "Взрослый" за 329 рублейне требуется
СкидкаКупон Wink на подписку "КиноViP" за 379 рублейне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.