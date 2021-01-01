Подробнее о платформе Puzzle English

Онлайн-платформа Puzzle English создана для тех, кто хочет самостоятельно изучить английский язык. Она помогает научиться понимать иностранную речь на слух, при чтении, а также получить практику письма и устной речи.

Проект был запущен в 2014 году выходцем из компании Яндекс. Сегодня количество зарегистрированных в нем пользователей превышает 5 млн человек и продолжает расти. Для их привлечения компания регулярно проводит различные акции, распространяет промокоды и предлагает скидки.

На платформе представлено более 12 тысяч упражнений для учащихся и доступно для изучения более 140 тыс. слов. Помимо доступа к материалам для самостоятельного обучения, она предлагает занятия с преподавателями, познавательные игры и другие инструменты для изучения языка. Причем доступны программы для учеников с разным первоначальным уровнем знаний.