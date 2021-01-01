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На онлайн-платформе Пазл Инглиш изучать английский язык можно всей семьей! Еще и с двойной выгодой! Семейный аккаунт – доступ к образовательным ресурсам для трех человек по цене в половину меньше, чем отдельные аккаунты для каждого. Выбирайте подходящие курсы для каждого члена семьи ... , учитесь и отслеживайте процесс всей семьи.
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
На онлайн-платформе Пазл Инглиш изучать английский язык можно всей семьей! Еще и с двойной выгодой! Семейный аккаунт – доступ к образовательным ресурсам для трех человек по цене в половину меньше, чем отдельные аккаунты для каждого. Выбирайте подходящие курсы для каждого члена семьи ... , учитесь и отслеживайте процесс всей семьи.
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Онлайн-платформа Puzzle English создана для тех, кто хочет самостоятельно изучить английский язык. Она помогает научиться понимать иностранную речь на слух, при чтении, а также получить практику письма и устной речи.
Проект был запущен в 2014 году выходцем из компании Яндекс. Сегодня количество зарегистрированных в нем пользователей превышает 5 млн человек и продолжает расти. Для их привлечения компания регулярно проводит различные акции, распространяет промокоды и предлагает скидки.
На платформе представлено более 12 тысяч упражнений для учащихся и доступно для изучения более 140 тыс. слов. Помимо доступа к материалам для самостоятельного обучения, она предлагает занятия с преподавателями, познавательные игры и другие инструменты для изучения языка. Причем доступны программы для учеников с разным первоначальным уровнем знаний.
Использование промокода – один из способов получить скидку на первую покупку или последующие заказы курсов, подписок на доступ к сервисам и т. д. Он представляет собой комбинацию из нескольких букв и цифр. Список действующих купонов представлен на нашем сайте. На нем также доступна информация и о других акциях платформы Пазл Инглиш.
Воспользоваться промокодом на скидку довольно просто, для этого пользователю потребуется выполнить 4 действия:
Просмотреть список актуальных акций и выбрать интересную для себя. Дополнительно нужно изучить условия спецпредложения. Все промокоды имеют ограниченный срок активации, а некоторые из них действуют только на первый заказ или отдельные курсы.
Нажать на кнопку с понравившимся купоном или другим предложением. Сервис автоматически перенаправит пользователя на сайт платформы, а промокод будет скопирован в буфер обмена. Если для участия в акции код купона не требуется, об этом будет показано сообщение.
Пройти регистрацию в сервисе. Для этого следует указать адрес электронной почты. Если аккаунт уже есть, достаточно выполнить вход в него.
Выбрать нужные курсы, добавить их в корзину и активировать промокод. Его надо ввести или вставить в специальное поле перед переходом к оплате заказа.
После применения купона стоимость продуктов будет пересчитана. Скидки по промокодам и акциям часто не суммируются.
Промокод — это только один из способов экономить на покупке курсов и обучающих программ. Пазл Инглиш регулярно проводит различные акции. Информация о них публикуется на главной странице, а также в разделе оформления подписок и покупки продуктов. Кроме того, всем новым пользователям компания предлагает несколько дней бесплатных занятий по личному плану.
Сэкономить на покупке и сразу получить все необходимое для обучения позволяет покупка премиум-доступа. Он может оплачиваться с помощью подписки на год, месяц или одним платежом навсегда. При покупке премиум-доступа клиент получает также набор подарков от партнеров. В него входят книги, доступы к различным сервисам и другие бонусы.
Чтобы не пропустить информацию о новых акциях компании, рекомендуется оформить подписку на ее официальные страницы в социальных сетях. На них также публикуется информация об обновлении каталога продуктов, проходят розыгрыши призов и промокодов.
Каждый пользователь платформы автоматически становится участником бонусной программы. Она позволяет копить баллы за оплату подписок, курсов и отдельных сервисов. Их можно использовать для получения скидки на новые покупки обучающих материалов в сервисе.
Пользователь также может установить мобильное приложение Puzzle English. В нем можно проходить обучение из любого места, оплачивать подписку и покупать обучающие продукты со скидками по купонам и без них, а также узнавать о новых акциях и специальных предложениях.
Платформа Puzzle English предлагает курсы по методу Тичера и авторские программы обучения. Кроме того, в ней доступны следующие сервисы для помощи в изучении английского языка:
«Задания» — сервис для прохождения упражнений, направленных на развитие основных навыков: грамматики, письма, устной и письменной речи;
«Слова» — словарь с возможностью изучать новые слова с помощью тренажеров и интерактивных игр;
«Личный план» — инструмент для создания персональной программы обучения;
«Диалоги» — тренажер разговорной речи;
«Книги» — библиотека онлайн-книг на английском языке;
«Подкасты» — диалоги в аудиоформате на английском языке с субтитрами об отношениях, путешествиях, бизнесе и образе жизни;
«Игры» — онлайн-игры, помогающие изучать английский.
Можно самостоятельно подбирать необходимые сервисы, курсы и приобретать их по отдельности. Но большинство пользователей предпочитают оформлять премиум-подписку. Она позволяет за определенную абонентскую плату или единовременный платеж получить доступ ко всем основным инструментам для изучения английского языка.
Образовательная платформа предназначена для онлайн-обучения. Заниматься на ней пользователь может через сайт или официальное приложение. Оплатить подписки, курсы или сервисы по отдельности можно банковской картой, со счета электронного кошелька (QIWI, Webmoney, Яндекс.Деньги), а также через онлайн-банкинг некоторых банков.
Необходимо зайти на страницу Puzzle English и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Puzzle English необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 12
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Puzzle English.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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