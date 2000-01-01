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1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки Randewoo | Март 2021

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Истекает через 290 дней

Беспл
доставка

Скидка
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Скидка
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Скидка
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подарок

Скидка
Получи бесплатно сыворотку для лица с промокодом Randewoo на скидку

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Истекает через 15 дней

20%
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Скидка
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Истекает через 15 дней

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Скидка
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Истекает через 15 дней

Беспл
подарок

Скидка
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Истекает через 15 дней

Беспл
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Скидка
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Распродажа парфюмерии и косметики на Randewoo

Чтобы покупать ароматы, все для макияжа и ухода за кожей со скидкой в 20–50%, заходите в постоянный раздел Sale на сайте интернет-магазина Randewoo. Здесь собраны десятки тысяч товаров, на которые действует распродажа, включая полноразмерный парфюм модных брендов, его миниатюры и на ... боры пробников. А также органическую косметику, сыворотки и кремы для лица, трендовые палетки теней и тональные основы, гигиенические товары для матери и ребенка, все для бритья и многое другое. Те товары, которые не попали в Sale, можно дешевле купить по промокодам Randewoo — следите за обновлением их списка на текущей странице.


Посетить Randewoo
Контакты Randewoo

Юридический адрес:
127018, Москва, ул.Складочная, д.1, стр. 27, 310

Телефон:
+7 (495) 374-78-74

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Распродажа парфюмерии и косметики на Randewoo

Чтобы покупать ароматы, все для макияжа и ухода за кожей со скидкой в 20–50%, заходите в постоянный раздел Sale на сайте интернет-магазина Randewoo. Здесь собраны десятки тысяч товаров, на которые действует распродажа, включая полноразмерный парфюм модных брендов, его миниатюры и на ... боры пробников. А также органическую косметику, сыворотки и кремы для лица, трендовые палетки теней и тональные основы, гигиенические товары для матери и ребенка, все для бритья и многое другое. Те товары, которые не попали в Sale, можно дешевле купить по промокодам Randewoo — следите за обновлением их списка на текущей странице.


Посетить Randewoo
Контакты Randewoo

Юридический адрес:
127018, Москва, ул.Складочная, д.1, стр. 27, 310

Телефон:
+7 (495) 374-78-74

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Yves Rocher
Vichy
The Body Shop
Созвездие красоты
РИВ ГОШ
Roskosmetika
Yves Saint Laurent

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Специальные предложения от Randewoo

Подробнее об интернет-магазине парфюмерии и косметики Randewoo

Подробнее об интернет-магазине парфюмерии и косметики Randewoo

Интернет-магазин парфюмерии и косметики Randewoo основан в 2008 году. За годы работы он обзавелся стотысячной аудиторией покупателей и выполнил более миллиона заказов. Каталог компании содержит свыше 180 тысяч продуктов от 5000 брендов, которые можно купить онлайн с доставкой или самовывозом. В магазине представлена косметика и парфюмерия со всего мира как распространенных, так и эксклюзивных марок.

Интернет-магазин Randewoo напрямую сотрудничает с производителями и официальными представителями компаний, делая их продукты доступнее. Магазин регулярно устраивает акции, публикует промокоды, раздает скидочные купоны. Для постоянных клиентов действует накопительная программа лояльности, позволяющая увеличивать скидку на новые заказы. В этом разделе вы найдете только свежие акции, промокоды и спецпредложения компании. Редакция внимательно следит за новостями магазина и оперативно добавляет новые скидки после их появления.

Как использовать промокоды в онлайн-магазине Randewoo

Как использовать промокоды в онлайн-магазине Randewoo

Дисконтный промокод – это специальная цифро-буквенная комбинация, ввод которой при заказе позволяет получить дисконт. Воспользоваться кодами, представленными в этом списке, могут все желающие. Порядок активации промокода предусматривает такие действия:

  1. Выбрать в перечне действующую акцию и кликнуть по ней для автоматического копирования или вручную выделить код купона и скопировать его.

  2. Дождаться перенаправления в магазин или перейти по ссылке с купона вручную.

  3. В каталоге выбрать интересующие позиции, добавить их в корзину и открыть ее для оформления заказа.

  4. В колонке справа нажать кнопку «Применить промокод» или вручную пролистайте страницу вниз для перехода к вводу кода купона.

  5. Вставить в строку промокод и применить его, чтобы пересчитать сумму в чеке с учетом действия акции.

  6. Завершить оформление, указав параметры доставки и оплаты, дождаться рассмотрения и выполнения заказа.

Коды, предоставляемые магазином, могут давать фиксированную и процентную скидку. Первая разновидность дает дисконт на конкретную сумму (например, 1000 рублей) вне зависимости от заказа, а вторая – пропорциональную общей сумме в чеке (например, 10% от 1 тысячи рублей дадут скидку 100 рублей, а от 20 тысяч – 2 тысячи рублей).

Помимо акций с промокодами, на этой странице публикуются общедоступные предложения, не требующие ввода кода для активации дисконта. Чтобы принять участие в одной из них, нужно выбрать ее купон в списке и кликнуть для перехода в раздел с акционными товарами.

Приятной особенностью интернет-магазина Randewoo является сочетаемость скидок. При оформлении заказа здесь можно комбинировать промокоды и другие типы дисконта, чтобы тратить еще меньше. Это отличает магазин от других компаний, позволяющих выбрать только один вид скидки.

Все виды скидок для покупателей Randewoo

Все виды скидок для покупателей Randewoo

Покупать косметику и парфюм в Randewoo со скидками можно и без промокодов, участвуя в других акциях компании.

  • Постоянная распродажа. На главной странице интернет-магазина представлен раздел «Sale», в котором собраны все позиции, доступные сегодня со скидкой.

  • Накопительная скидка. Зарегистрированные покупатели участвуют в накопительной дисконтной программе. Делая заказы, они получают прогрессивную скидку, зависящую от общей потраченной суммы. Дисконт для новичков составляет 3%, а самые активные клиенты получают скидку 12%.

  • Подарки. При покупке акционных товаров покупатели получают подарки, например восстанавливающую маску для лица к набору косметики или пробники новых ароматов – к парфюмерному комплекту.

  • Сезонные скидки. В преддверии праздников и значимых событий интернет-магазин устанавливает скидки на избранные позиции в каталоге.

  • Комплекты. При покупке наборов косметической продукции и парфюмерии сумма в чеке будет меньшей, чем при раздельном выборе его составляющих.

  • Бесплатная доставка. В интернет-магазине Randewoo действует бесплатная доставка для заказов от 5 тысяч рублей.

Чтобы следить за новостями магазина, действующими акциями и готовящимися предложениями, можно подписаться на его рассылку. Компания будет по email присылать уведомления о промомероприятиях и персональных скидках.

Популярные категории товаров Randewoo с дисконтом

Популярные категории товаров Randewoo с дисконтом

В магазине представлен большой каталог продукции мировых брендов, периодически участвующей в акциях. Чаще всего со скидками доступны:

  • средства для макияжа;

  • косметика для ухода за лицом и кожей;

  • маникюрные средства и принадлежности;

  • инструменты для визажистов, стилистов, парикмахеров;

  • парфюм, одеколоны и туалетная вода;

  • товары для поддержания здоровья и гигиены.

Актуальные акции магазина публикуются на этой странице и регулярно обновляются. Чтобы не пропускать новые предложения, можно добавить ее в закладки или подписаться на уведомления.

Оплата заказов Randewoo и доставка

Оплата заказов Randewoo и доставка

Заказ, оформленный в интернет-магазине Randewoo, можно оплачивать:

  • наличными курьеру и в пункте самовывоза;

  • картой онлайн или при получении;

  • банковским переводом через кассу или онлайн-банкинг;

  • электронными деньгами Webmoney.

Поддерживаются такие способы получения товара:

  • самовывоз из пункта выдачи;

  • курьерская доставка;

  • постаматы PickPoint;

  • транспортные компании EMS, СДЭК;

  • пересылка Почтой России.

Стоимость доставки зависит от тарифов перевозчика. Заказы на сумму от 5 тысяч рублей доставляются в постаматы PickPoint бесплатно.

Часто задаваемые вопросы про Randewoo

★ Как получить промокоды в Randewoo?

Необходимо зайти на страницу Randewoo и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Randewoo?

Чтобы воспользоваться промокодом от Randewoo необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Randewoo доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 17

★ Все ли предложения Randewoo актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Randewoo.

★ Почему стоит использовать купоны Randewoo?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Randewoo

Тип купонаОписаниеКод
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СкидкаДарим пробники с каждым заказом по промокоду на скидку Randewooне требуется
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