1 оценка поставлена средняя 5
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7%
купон
Беспл
доставка
Бесплатная доставка распространяется на доставку в пределах МКАД + 5 км за МКАД
Беспл
доставка
Беспл
подарок
15%
купон
15%
купон
Беспл
подарок
В подарок идут 3 маски для лица S+miracle от LS Cosmetic
Беспл
подарок
При заказе от 3000 рублей средств MartiDerm. Ампульная сыворотка для лица The Originals Proteos Hydra Plus в подарок
20%
купон
Беспл
подарок
Шампунь уплотняющий для волос Phytodensia Shampooing Repulpant 50 ml в подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Отшелушивающая детокс-маска для лица ОрмеСИТИ Exfoliating Detox Mask 15 мл в подарок
Беспл
подарок
Беспл
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Беспл
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Беспл
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Чтобы покупать ароматы, все для макияжа и ухода за кожей со скидкой в 20–50%, заходите в постоянный раздел Sale на сайте интернет-магазина Randewoo. Здесь собраны десятки тысяч товаров, на которые действует распродажа, включая полноразмерный парфюм модных брендов, его миниатюры и на ... боры пробников. А также органическую косметику, сыворотки и кремы для лица, трендовые палетки теней и тональные основы, гигиенические товары для матери и ребенка, все для бритья и многое другое. Те товары, которые не попали в Sale, можно дешевле купить по промокодам Randewoo — следите за обновлением их списка на текущей странице.
Юридический адрес:
127018, Москва, ул.Складочная, д.1, стр. 27, 310
Телефон:
+7 (495) 374-78-74
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Чтобы покупать ароматы, все для макияжа и ухода за кожей со скидкой в 20–50%, заходите в постоянный раздел Sale на сайте интернет-магазина Randewoo. Здесь собраны десятки тысяч товаров, на которые действует распродажа, включая полноразмерный парфюм модных брендов, его миниатюры и на ... боры пробников. А также органическую косметику, сыворотки и кремы для лица, трендовые палетки теней и тональные основы, гигиенические товары для матери и ребенка, все для бритья и многое другое. Те товары, которые не попали в Sale, можно дешевле купить по промокодам Randewoo — следите за обновлением их списка на текущей странице.
Юридический адрес:
127018, Москва, ул.Складочная, д.1, стр. 27, 310
Телефон:
+7 (495) 374-78-74
Соц. сети:
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Интернет-магазин парфюмерии и косметики Randewoo основан в 2008 году. За годы работы он обзавелся стотысячной аудиторией покупателей и выполнил более миллиона заказов. Каталог компании содержит свыше 180 тысяч продуктов от 5000 брендов, которые можно купить онлайн с доставкой или самовывозом. В магазине представлена косметика и парфюмерия со всего мира как распространенных, так и эксклюзивных марок.
Интернет-магазин Randewoo напрямую сотрудничает с производителями и официальными представителями компаний, делая их продукты доступнее. Магазин регулярно устраивает акции, публикует промокоды, раздает скидочные купоны. Для постоянных клиентов действует накопительная программа лояльности, позволяющая увеличивать скидку на новые заказы. В этом разделе вы найдете только свежие акции, промокоды и спецпредложения компании. Редакция внимательно следит за новостями магазина и оперативно добавляет новые скидки после их появления.
Дисконтный промокод – это специальная цифро-буквенная комбинация, ввод которой при заказе позволяет получить дисконт. Воспользоваться кодами, представленными в этом списке, могут все желающие. Порядок активации промокода предусматривает такие действия:
Выбрать в перечне действующую акцию и кликнуть по ней для автоматического копирования или вручную выделить код купона и скопировать его.
Дождаться перенаправления в магазин или перейти по ссылке с купона вручную.
В каталоге выбрать интересующие позиции, добавить их в корзину и открыть ее для оформления заказа.
В колонке справа нажать кнопку «Применить промокод» или вручную пролистайте страницу вниз для перехода к вводу кода купона.
Вставить в строку промокод и применить его, чтобы пересчитать сумму в чеке с учетом действия акции.
Завершить оформление, указав параметры доставки и оплаты, дождаться рассмотрения и выполнения заказа.
Коды, предоставляемые магазином, могут давать фиксированную и процентную скидку. Первая разновидность дает дисконт на конкретную сумму (например, 1000 рублей) вне зависимости от заказа, а вторая – пропорциональную общей сумме в чеке (например, 10% от 1 тысячи рублей дадут скидку 100 рублей, а от 20 тысяч – 2 тысячи рублей).
Помимо акций с промокодами, на этой странице публикуются общедоступные предложения, не требующие ввода кода для активации дисконта. Чтобы принять участие в одной из них, нужно выбрать ее купон в списке и кликнуть для перехода в раздел с акционными товарами.
Приятной особенностью интернет-магазина Randewoo является сочетаемость скидок. При оформлении заказа здесь можно комбинировать промокоды и другие типы дисконта, чтобы тратить еще меньше. Это отличает магазин от других компаний, позволяющих выбрать только один вид скидки.
Покупать косметику и парфюм в Randewoo со скидками можно и без промокодов, участвуя в других акциях компании.
Постоянная распродажа. На главной странице интернет-магазина представлен раздел «Sale», в котором собраны все позиции, доступные сегодня со скидкой.
Накопительная скидка. Зарегистрированные покупатели участвуют в накопительной дисконтной программе. Делая заказы, они получают прогрессивную скидку, зависящую от общей потраченной суммы. Дисконт для новичков составляет 3%, а самые активные клиенты получают скидку 12%.
Подарки. При покупке акционных товаров покупатели получают подарки, например восстанавливающую маску для лица к набору косметики или пробники новых ароматов – к парфюмерному комплекту.
Сезонные скидки. В преддверии праздников и значимых событий интернет-магазин устанавливает скидки на избранные позиции в каталоге.
Комплекты. При покупке наборов косметической продукции и парфюмерии сумма в чеке будет меньшей, чем при раздельном выборе его составляющих.
Бесплатная доставка. В интернет-магазине Randewoo действует бесплатная доставка для заказов от 5 тысяч рублей.
Чтобы следить за новостями магазина, действующими акциями и готовящимися предложениями, можно подписаться на его рассылку. Компания будет по email присылать уведомления о промомероприятиях и персональных скидках.
В магазине представлен большой каталог продукции мировых брендов, периодически участвующей в акциях. Чаще всего со скидками доступны:
средства для макияжа;
косметика для ухода за лицом и кожей;
маникюрные средства и принадлежности;
инструменты для визажистов, стилистов, парикмахеров;
парфюм, одеколоны и туалетная вода;
товары для поддержания здоровья и гигиены.
Актуальные акции магазина публикуются на этой странице и регулярно обновляются. Чтобы не пропускать новые предложения, можно добавить ее в закладки или подписаться на уведомления.
Заказ, оформленный в интернет-магазине Randewoo, можно оплачивать:
наличными курьеру и в пункте самовывоза;
картой онлайн или при получении;
банковским переводом через кассу или онлайн-банкинг;
электронными деньгами Webmoney.
Поддерживаются такие способы получения товара:
самовывоз из пункта выдачи;
курьерская доставка;
постаматы PickPoint;
транспортные компании EMS, СДЭК;
пересылка Почтой России.
Стоимость доставки зависит от тарифов перевозчика. Заказы на сумму от 5 тысяч рублей доставляются в постаматы PickPoint бесплатно.
Необходимо зайти на страницу Randewoo и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Randewoo необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 17
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Randewoo.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Получи скидку на первый заказ от 3000 рублей 7% по промокоду Randewoo
|ADM***
|Скидка
|Бесплатная доставка заказов от 3500 рублей по Москве по промокоду Randewoo ru
|не требуется
|Скидка
|По России заказы от 5000 рублей доставляются бесплатно
|не требуется
|Скидка
|Дарим пробники с каждым заказом по промокоду на скидку Randewoo
|не требуется
|Скидка
|На распродаже в Randewoo дисконт до 15%
|не требуется
|Скидка
|Экономия до 15% на хиты продаж с промокодом Randewoo Ru
|не требуется
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|Дарим 3 маски при заказе крема или кушона YU.R с промокодом Randewoo
|не требуется
|Скидка
|Получи бесплатно сыворотку для лица с промокодом Randewoo на скидку
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|На парфюмерию Escentric Molecules sale до 20%
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|В подарок при покупке 2-х товаров бренда Phytosolba дарим шампунь
|не требуется