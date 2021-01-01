Подробнее о магазине Reebok

Торговая марка Reebok впервые появилась на рынке в 1958 году. Сегодня эта спортивная обувь и одежда известны во всем мире. Продукция бренда производится на заводах знаменитой компании Adidas. Фирменные товары «Рибок» одинаково популярны среди спортсменов-любителей, профессионалов и людей, которым просто нравится модная, удобная и качественная одежда.

Помимо производства обуви, компания владеет сетью фирменных торговых точек в разных странах мира. Для российских покупателей она также запустила одноименный онлайн-магазин. Клиенты, покупающие товары через сайт, получают целый набор плюсов:

Гарантия качества. Вся продукция в онлайн-магазине представлена официальным производителем.

Доступ ко всем коллекциям бренда, продаваемым в России. В фирменном магазине новинки появляются в первую очередь. Если какой-то товар закончился, всегда можно подписаться на уведомления о дате его поступления в продажу.

Возможность экономить. В онлайн-магазине действуют прямые цены от производителя, а акции, промокоды и спецпредложения помогают получить скидку на первую покупку или последующие заказы.

Онлайн-магазин работает с клиентами из любых регионов России.