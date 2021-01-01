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Беспл
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Reebok — это то, что нас будит утром, о чем мы думаем весь день, и что движет нами к завтрашнему дню. Один из ведущих мировых дизайнеров одежды, обуви, аксессуаров и оборудования для спорта, фитнеса и повседневной жизни. Модели одежды и обуви Reebok подойдут как профессиональным спо ... ртсменам, так и просто любителям активного образа жизни и спорта. Особенный упор компания делает на сотрудничество с современными музыкантами и дизайнерами — об этом свидетельствует недавние коллаборации с AZTREK и Zivert. На официальном сайте Вас ждут новейшие коллекции, outlet со скидками до 70%, подборка трендов и открытые уроки тренировок. А, применив один из подобранных нами промокодов reebok, вы сможете не только стать обладателем отличного предмета гардероба, но ощутимо сэкономить.
Юридический адрес:
121614, г. Москва, ул. Крылатская, д.15.
Электронная почта:
adistart@adidas-group.com
Телефон:
+7 (495) 651-65-55 +7 (915) 771-96-76
Соц. сети:
5 оценок поставлено средняя 5
Reebok — это то, что нас будит утром, о чем мы думаем весь день, и что движет нами к завтрашнему дню. Один из ведущих мировых дизайнеров одежды, обуви, аксессуаров и оборудования для спорта, фитнеса и повседневной жизни. Модели одежды и обуви Reebok подойдут как профессиональным спо ... ртсменам, так и просто любителям активного образа жизни и спорта. Особенный упор компания делает на сотрудничество с современными музыкантами и дизайнерами — об этом свидетельствует недавние коллаборации с AZTREK и Zivert. На официальном сайте Вас ждут новейшие коллекции, outlet со скидками до 70%, подборка трендов и открытые уроки тренировок. А, применив один из подобранных нами промокодов reebok, вы сможете не только стать обладателем отличного предмета гардероба, но ощутимо сэкономить.
Юридический адрес:
121614, г. Москва, ул. Крылатская, д.15.
Электронная почта:
adistart@adidas-group.com
Телефон:
+7 (495) 651-65-55 +7 (915) 771-96-76
Соц. сети:
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Промокод позволяет гарантировано получить скидку. Но клиенты онлайн-магазина могут экономить дополнительно, пользуясь следующими возможностями:
Подписка на рассылку от Рибок. В ней компания информирует о различных акциях и специальных предложениях. За подтвержденную подписку клиент получает скидочный промокод. Дополнительно подписчикам иногда дарят и другие подарки.
Программа лояльности. Участники Reebok Card могут рассчитывать на дополнительную скидку, размер которой зависит от суммы покупок за последний год. Участники также могут посещать различные мероприятия компании и получать бонусы партнерских брендов. Присоединиться к программе можно, пройдя регистрацию на сайте или заполнив анкету и получив карту в фирменном офлайн-магазине.
Покупка товаров с дисконтом. Для удобства покупателей эти позиции отмечаются специальным значком в общем каталоге, а также доступны в отдельном разделе магазина.
Для своевременного получения информации о новых акциях и спецпредложениях можно также присоединиться к официальным группам Reebok в социальных сетях. Там постоянно проходят различные конкурсы с розыгрышами призов.
Торговая марка Reebok впервые появилась на рынке в 1958 году. Сегодня эта спортивная обувь и одежда известны во всем мире. Продукция бренда производится на заводах знаменитой компании Adidas. Фирменные товары «Рибок» одинаково популярны среди спортсменов-любителей, профессионалов и людей, которым просто нравится модная, удобная и качественная одежда.
Помимо производства обуви, компания владеет сетью фирменных торговых точек в разных странах мира. Для российских покупателей она также запустила одноименный онлайн-магазин. Клиенты, покупающие товары через сайт, получают целый набор плюсов:
Гарантия качества. Вся продукция в онлайн-магазине представлена официальным производителем.
Доступ ко всем коллекциям бренда, продаваемым в России. В фирменном магазине новинки появляются в первую очередь. Если какой-то товар закончился, всегда можно подписаться на уведомления о дате его поступления в продажу.
Возможность экономить. В онлайн-магазине действуют прямые цены от производителя, а акции, промокоды и спецпредложения помогают получить скидку на первую покупку или последующие заказы.
Онлайн-магазин работает с клиентами из любых регионов России.
Промокод позволяет получить скидку на первый заказ или последующие покупки в онлайн-магазине. Он представляет собой комбинацию из нескольких цифр и букв. Найти актуальные промокоды и другие скидки можно на этой странице.
Для получения скидки по купону достаточно выполнить следующие действия:
Ознакомиться со списком действующих акций и промокодов, и нажать на кнопку понравившегося предложения. Сервис скопирует код купона в буфер обмена, покажет его на экране, а затем откроет страницу магазина.
Добавить товары в корзину и начать оформление заказа. В онлайн-магазине Reebok одновременно можно заказывать акционную и обычную продукцию.
Ввести промокод и применить его. Купон можно просто вставить из буфера обмена в соответствующее поле в корзине.
После применения промокода система автоматически пересчитает стоимость заказа, и клиент сразу увидит сумму в рублях, которую ему удалось сэкономить. Для некоторых акций коды не требуются. Сервис уведомит об этом до перенаправления в онлайн-магазин.
Заказ на сайте «Рибок» можно оплатить на сайте с помощью банковской карты Visa, MasterCard или Мир, а также со счета QIWI-кошелька. Все платежи для безопасности проходят через защищенные страницы оплаты от платежных систем. При получении оплата принимается наличными и часто банковскими картами. Выбранный способ оплаты не влияет на возможность использовать купон на скидку или принять участие в акции. Доступны покупки в рассрочку по картам некоторых российских банков.
Получить заказанный товар можно в фирменных магазинах, пунктах выдачи, постаматах или при доставке курьером. Онлайн-магазин сотрудничает с курьерскими службами СДЭК, PickPoint, Boxberry, DHL, CSE. Стоимость услуги зависит от суммы заказа, выбранного способа получения и других условий. По некоторым акциям и промокодам доставка осуществляется бесплатно.
Российским потребителям марка Reebok известна обувью и спортивной одеждой. В каталоге онлайн-магазина можно найти кроссовки и другую обувь для бега, тренировок, быта. Из одежды в нем представлены:
футболки, майки;
худи;
толстовки;
ветровки;
жилеты;
куртки ;
леггинсы;
шорты;
брюки.
Все самые популярные товары для удобства клиентов вынесены в разделы «Бестселлеры» для каждой категории каталога. Дополнительно в этом онлайн-маркете со скидками по промокоду можно приобрести сумки, рюкзаки, носки с перчатками и другие аксессуары, а также одежду для дома. Для упрощения выбора созданы подборки по видам спорта.
Необходимо зайти на страницу Reebok и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Reebok необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 13
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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|Промокод Рибок: -10% на первый заказ при подписке на новости
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|Промокод Reebok на скидку до 60% на женские куртки
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|При заказе на сумму от 5000 рублей бесплатная доставка
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