Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки Reg.ru | Март 2021

Регистрация доменов по выгодной цене. Активных купонов: 19

95%
купон

Скидка
Промокод Reg.ru на скидку 95% при покупке годовой регистрации домена в зоне XYZ
Истекает через 41 день

80%
купон

Скидка
Минус 80% на первый год регистрации нового домена в зоне .BLOG с промокодом Рег.ру

Не распространяется на домены категории «Премиум»

Истекает через 106 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Предлагаем выгодные акции и супер скидки от партнеров REG.ru
Истекает через 113 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Узнавай о новых акциях и конкурсах с отличными призами с рассылкой от REG.ru
Истекает через 113 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Не упусти отличные скидки на доменные зоны по купону Reg.ru
Истекает через 113 дней

149Р
купон

Скидка
Зарегистрируй домен в зоне .RU.COM всего за 149 рублей
Истекает через 106 дней

90%
купон

Скидка
Зарегистрируй домен в зоне .UNO с супер скидкой 90%
Истекает через 290 дней

85%
купон

Скидка
Минус 85% на первый год регистрации домена в специализированной зоне .INFO
Истекает через 15 дней

90%
купон

Скидка
Первый год регистрации домена в зоне .DESIGN по супер цене с дисконтом 90%
Истекает через 106 дней

80%
купон

Скидка
Купить первый год регистрации домена в тематической зоне .WIKI со скидкой 80%

Не действует на домены категории «Премиум».

Истекает через 106 дней

80%
купон

Скидка
Снизили цену на 80% на первый год регистрации домена в зоне .INK

Не действует на домены категории «Премиум».

Истекает через 106 дней

50%
купон

Скидка
Получите выгоду 50% на первый год регистрации веб-адресов в зоне .CYOU

Акция не действует при покупке премиум-доменов.

Истекает через 106 дней

47%
купон

Скидка
Купите первый год регистрации нового домена в зоне .ORG с экономией 47%
Истекает через 15 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Найди свою выгоду на странице лучших акций и предложений
Истекает через 106 дней

75%
купон

Скидка
Первый год регистрации домена в зоне .ICU по супер выгодной цене с дисконтом 75%
Истекает через 106 дней

78%
купон

Скидка
Зарегистрируй домен в зоне .BEST со скидкой 78%
Истекает через 290 дней

80%
купон

Скидка
Первый год регистрации доменного имени в зоне .BABY с супер скидкой 80%
Истекает через 290 дней

77%
купон

Скидка
Оплати первый год регистрации доменного имени в зоне .COLLEGE с отличной скидкой 77%
Истекает через 290 дней

30%
купон

Скидка
Оригинальное доменное имя в зоне .RENT с экономией 30% за первый год регистрации
Истекает через 290 дней

95%
купон

Скидка
Промокод Reg.ru на скидку 95% при покупке годовой регистрации домена в зоне XYZ
Истекает через 41 день

80%
купон

Скидка
Минус 80% на первый год регистрации нового домена в зоне .BLOG с промокодом Рег.ру

Не распространяется на домены категории «Премиум»

Истекает через 106 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Предлагаем выгодные акции и супер скидки от партнеров REG.ru
Истекает через 113 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Узнавай о новых акциях и конкурсах с отличными призами с рассылкой от REG.ru
Истекает через 113 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Не упусти отличные скидки на доменные зоны по купону Reg.ru
Истекает через 113 дней

149Р
купон

Скидка
Зарегистрируй домен в зоне .RU.COM всего за 149 рублей
Истекает через 106 дней

90%
купон

Скидка
Зарегистрируй домен в зоне .UNO с супер скидкой 90%
Истекает через 290 дней

85%
купон

Скидка
Минус 85% на первый год регистрации домена в специализированной зоне .INFO
Истекает через 15 дней

90%
купон

Скидка
Первый год регистрации домена в зоне .DESIGN по супер цене с дисконтом 90%
Истекает через 106 дней

80%
купон

Скидка
Купить первый год регистрации домена в тематической зоне .WIKI со скидкой 80%

Не действует на домены категории «Премиум».

Истекает через 106 дней

80%
купон

Скидка
Снизили цену на 80% на первый год регистрации домена в зоне .INK

Не действует на домены категории «Премиум».

Истекает через 106 дней

50%
купон

Скидка
Получите выгоду 50% на первый год регистрации веб-адресов в зоне .CYOU

Акция не действует при покупке премиум-доменов.

Истекает через 106 дней

47%
купон

Скидка
Купите первый год регистрации нового домена в зоне .ORG с экономией 47%
Истекает через 15 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Найди свою выгоду на странице лучших акций и предложений
Истекает через 106 дней

75%
купон

Скидка
Первый год регистрации домена в зоне .ICU по супер выгодной цене с дисконтом 75%
Истекает через 106 дней

78%
купон

Скидка
Зарегистрируй домен в зоне .BEST со скидкой 78%
Истекает через 290 дней

80%
купон

Скидка
Первый год регистрации доменного имени в зоне .BABY с супер скидкой 80%
Истекает через 290 дней

77%
купон

Скидка
Оплати первый год регистрации доменного имени в зоне .COLLEGE с отличной скидкой 77%
Истекает через 290 дней

30%
купон

Скидка
Оригинальное доменное имя в зоне .RENT с экономией 30% за первый год регистрации
Истекает через 290 дней

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

Wink

-380Р

Акция

Всем спорт! Подписка на "Матч! Футбол" всего лишь 380 рублей

iCover

-40%

Акция

Выгода 40% на чехол Native Union Clic Classic

Билайн

/

Акция

3 месяца YouTube Premium бесплатно с Билайн

Столото

-30Р

Акция

Лотерейные билеты "Рапидо" от 30 рублей

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

99Р
купон

Промокод
Промокод reg.ru на регистрацию домена .INFO всего за 99 рублей

89Р
купон

Промокод
Промокод рег ру: 10 доменов для IT-проектов от 89 рублей

2029Р
купон

Скидка
Промокод reg ru SSL сертификаты всего за 2029 рублей в год

89Р
купон

Промокод
Промокод Reg.ru: домены для IT-проектов от 89 рублей

42%
купон

Скидка
Промокод Рег.ру: SSL-сертификаты от GlobalSign с выгодой до 42%

85Р
купон

Скидка
Первый год регистрации доменного имени в зоне .XYZ по супер цене 85 рублей с промокодом Рег.ру

Популярные магазины

Зарегистрируйте свой уникальный домен

Reg.ru на данный момент является лидером среди российских регистраторов новых доменных имен и хостинг-провайдеров. Клиентами reg.ru является такие крупные компании, как Mail.ru, Avito, Альфа-Банк и многие другие. Откройте для себя множество предложений с дополнительными скидками и п ... одарками, удобные условия оплаты и клиентский сервис 24/7. А применив один из наших промокодов Reg ru, Вы сможете зарегистрировать свой первый домен со скидкой уже сегодня!


Посетить Reg.ru
Контакты Reg.ru

Юридический адрес:
Россия, г. Москва, Ходынский бульвар, дом 22

Телефон:
8 (495) 514-05-73

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
ЛитРес
Лабиринт
МТС
Буквоед
Tele2
Huawei
Frendi
Билайн
123.ru
Just.ru
Banggood
Республика
Нетология
Xiaomi

Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Зарегистрируйте свой уникальный домен

Reg.ru на данный момент является лидером среди российских регистраторов новых доменных имен и хостинг-провайдеров. Клиентами reg.ru является такие крупные компании, как Mail.ru, Avito, Альфа-Банк и многие другие. Откройте для себя множество предложений с дополнительными скидками и п ... одарками, удобные условия оплаты и клиентский сервис 24/7. А применив один из наших промокодов Reg ru, Вы сможете зарегистрировать свой первый домен со скидкой уже сегодня!


Посетить Reg.ru
Контакты Reg.ru

Юридический адрес:
Россия, г. Москва, Ходынский бульвар, дом 22

Телефон:
8 (495) 514-05-73

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
ЛитРес
Лабиринт
МТС
Буквоед
Tele2
Huawei
Frendi
Билайн
123.ru
Just.ru
Banggood
Республика
Нетология
Xiaomi

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Reg.ru

Как воспользоваться скидочным купоном на Reg.ru

Как воспользоваться скидочным купоном на Reg.ru

Промокод – один из основных способов получить скидку при покупке доменов и услуг регистратора. Он представляет собой уникальную комбинацию из букв и цифр. Вводить данные такого купона следует во время оформления покупки. Действующие промокоды для получения скидки на первый заказ или последующую покупку можно найти на нашем сайте.

Инструкция по использованию купонов на скидку:

  1. Выбрать актуальный промокод в списке и нажать на кнопку акции. Код купона будет показан на экране и скопирован в буфер обмена. Если для участия в акции промокод не требуется, появится предупреждение об этом.

  2. Добавить нужные услуги в корзину. Одновременно можно заказать регистрацию нескольких доменов, а также хостинг или другие услуги Reg.ru.

  3. Перейти к оформлению заказа и ввести промокод в предназначенное для него поле. Система пересчитает стоимость заказа с учетом скидок.

После активации промокода остается только оформить и оплатить покупку, следуя подсказкам на экране. Для управления услугами новому клиенту придется зарегистрировать личный кабинет на сайте.

Подробнее о компании Reg.ru

Подробнее о компании Reg.ru

Регистратор доменных имен Reg.ru был создан в 2006 году. Первоначально компания специализировалась исключительно на регистрации и обслуживании доменов, но со временем ассортимент услуг расширился. Сегодня организация работает не только в интернете. У нее есть сеть собственных офисов, открытых в различных городах России и других стран СНГ.

По состоянию на начало 2020 года компания занимает первое место по количеству зарегистрированных доменных имен, а всего на обслуживании у регистратора находится более 3,3 млн доменов. Особенности Reg.ru:

  • круглосуточная поддержка по техническим и предпродажным вопросам по телефону, электронной почте и через форму обратной связи на сайте;

  • юридическое сопровождение опытными юристами по вопросам регистрации доменных имен и защиты интеллектуальных прав;

  • возможна работа не только с частными клиентами, но и с юридическими лицами;

  • специальные условия сотрудничества для профессиональных участников рынка доменных имен;

  • регулярное проведение акций, активное распространение промокодов на скидку и другие специальные предложения.

Покупка в Рег.ру с максимальной скидкой

Покупка в Рег.ру с максимальной скидкой

Промокоды – не единственный способ получить скидку при регистрации доменов и приобретении других услуг. Компания Reg.ru проводит также различные акции и регулярно запускает новые специальные предложения. Информация о них публикуется в разделе сайта «Акции и скидки». Чтобы не пропустить новые предложения, рекомендуется оформить подписку на рассылку регистратора, а также вступить в официальные группы организации в социальных сетях.

Еще один способ получить скидку – присоединиться к партнерской программе. Она позволяет клиентам получать специальные цены на услуги при выполнении определенных условий по обороту, сумме пополнения и т. д. Это выгодно для тех, кто регистрирует много доменов для себя или клиентов.

Популярные услуги Reg.ru со скидками

Популярные услуги Reg.ru со скидками

Компания Рег.ру изначально оказывала услуги по регистрации и обслуживанию доменных имен в российской национальной доменной зоне .RU. Именно эту услугу заказывают у регистратора чаще всего и сегодня.  Клиенты также активно пользуются регистрацией доменов и в других зонах: .РФ, .COM, .NET, .ORG, .INFO, .ONLINE и т. д. Всего по состоянию на 2020 год в каталоге доступно более 750 различных зон.

Дополнительно компания предлагает со скидками по промокодам и без них следующие услуги:

  • хостинг и аренду виртуальных серверов (VPS);

  • аренду и размещение физических серверов в дата-центре;

  • администрирование;

  • готовые решения на базе CMS и фирменного конструктора Reg.ru;

  • облачные сервисы (G Suite, Alfresco, Liferay, Cyclos);

  • продажу SSL-сертификатов;

  • услуги по резервному копированию, мониторингу оборудования и сервисов.

Оплата и доставка в Reg.ru

Оплата и доставка в Reg.ru

Компания предлагает различные услуги со скидкой по купонам и без нее для обычных пользователей и бизнеса. Услуги обычно передаются в электронном виде, так что физическая доставка не нужна. Документы при необходимости отправляют клиентам по обычной почте или передают в офисе. Доступна в Рег.ру и возможность электронного документооборота.

Оплату регистратор принимает в рублях. Клиентам предложены следующие способы внесения платежей:

  • картами Visa, MasterCard, Maestro и Мир, в т. ч. через Apple Pay, Samsung Pay;

  • со счетов онлайн-кошельков Webmoney, QIWI, Яндекс.Деньги;

  • через платежную систему PayPal;

  • в онлайн-банках Сбербанка и Альфа-Банка;

  • наличными через партнерские терминалы и точки приема платежей;

  • безналичным переводом на расчетный счет компании.

Юридическим лицам предоставляется полный комплект документов для бухгалтерии. Промокод на первую покупку или последующие заказы можно использовать при любом способе оплаты, если другие ограничения не установлены в правилах конкретной акции. Для некоторых услуг Рег.ру предоставляет опцию «Доверительное продление» на 1 месяц.

Часто задаваемые вопросы про Reg.ru

★ Как получить промокоды в Reg.ru?

Необходимо зайти на страницу Reg.ru и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Reg.ru?

Чтобы воспользоваться промокодом от Reg.ru необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Reg.ru доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 19

★ Все ли предложения Reg.ru актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Reg.ru.

★ Почему стоит использовать купоны Reg.ru?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Reg.ru

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаПромокод Reg.ru на скидку 95% при покупке годовой регистрации домена в зоне XYZне требуется
СкидкаМинус 80% на первый год регистрации нового домена в зоне .BLOG с промокодом Рег.руне требуется
СкидкаПредлагаем выгодные акции и супер скидки от партнеров REG.ruне требуется
СкидкаУзнавай о новых акциях и конкурсах с отличными призами с рассылкой от REG.ruне требуется
СкидкаНе упусти отличные скидки на доменные зоны по купону Reg.ruне требуется
СкидкаЗарегистрируй домен в зоне .RU.COM всего за 149 рублейне требуется
СкидкаЗарегистрируй домен в зоне .UNO с супер скидкой 90%не требуется
СкидкаМинус 85% на первый год регистрации домена в специализированной зоне .INFOне требуется
СкидкаПервый год регистрации домена в зоне .DESIGN по супер цене с дисконтом 90%не требуется
СкидкаКупить первый год регистрации домена в тематической зоне .WIKI со скидкой 80%не требуется
СкидкаСнизили цену на 80% на первый год регистрации домена в зоне .INKне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.