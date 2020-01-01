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Не распространяется на домены категории «Премиум»
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Лучшее
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149Р
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90%
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85%
купон
90%
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80%
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Не действует на домены категории «Премиум».
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Reg.ru на данный момент является лидером среди российских регистраторов новых доменных имен и хостинг-провайдеров. Клиентами reg.ru является такие крупные компании, как Mail.ru, Avito, Альфа-Банк и многие другие. Откройте для себя множество предложений с дополнительными скидками и п ... одарками, удобные условия оплаты и клиентский сервис 24/7. А применив один из наших промокодов Reg ru, Вы сможете зарегистрировать свой первый домен со скидкой уже сегодня!
Юридический адрес:
Россия, г. Москва, Ходынский бульвар, дом 22
Телефон:
8 (495) 514-05-73
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Reg.ru на данный момент является лидером среди российских регистраторов новых доменных имен и хостинг-провайдеров. Клиентами reg.ru является такие крупные компании, как Mail.ru, Avito, Альфа-Банк и многие другие. Откройте для себя множество предложений с дополнительными скидками и п ... одарками, удобные условия оплаты и клиентский сервис 24/7. А применив один из наших промокодов Reg ru, Вы сможете зарегистрировать свой первый домен со скидкой уже сегодня!
Юридический адрес:
Россия, г. Москва, Ходынский бульвар, дом 22
Телефон:
8 (495) 514-05-73
Соц. сети:
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Промокод – один из основных способов получить скидку при покупке доменов и услуг регистратора. Он представляет собой уникальную комбинацию из букв и цифр. Вводить данные такого купона следует во время оформления покупки. Действующие промокоды для получения скидки на первый заказ или последующую покупку можно найти на нашем сайте.
Инструкция по использованию купонов на скидку:
Выбрать актуальный промокод в списке и нажать на кнопку акции. Код купона будет показан на экране и скопирован в буфер обмена. Если для участия в акции промокод не требуется, появится предупреждение об этом.
Добавить нужные услуги в корзину. Одновременно можно заказать регистрацию нескольких доменов, а также хостинг или другие услуги Reg.ru.
Перейти к оформлению заказа и ввести промокод в предназначенное для него поле. Система пересчитает стоимость заказа с учетом скидок.
После активации промокода остается только оформить и оплатить покупку, следуя подсказкам на экране. Для управления услугами новому клиенту придется зарегистрировать личный кабинет на сайте.
Регистратор доменных имен Reg.ru был создан в 2006 году. Первоначально компания специализировалась исключительно на регистрации и обслуживании доменов, но со временем ассортимент услуг расширился. Сегодня организация работает не только в интернете. У нее есть сеть собственных офисов, открытых в различных городах России и других стран СНГ.
По состоянию на начало 2020 года компания занимает первое место по количеству зарегистрированных доменных имен, а всего на обслуживании у регистратора находится более 3,3 млн доменов. Особенности Reg.ru:
круглосуточная поддержка по техническим и предпродажным вопросам по телефону, электронной почте и через форму обратной связи на сайте;
юридическое сопровождение опытными юристами по вопросам регистрации доменных имен и защиты интеллектуальных прав;
возможна работа не только с частными клиентами, но и с юридическими лицами;
специальные условия сотрудничества для профессиональных участников рынка доменных имен;
регулярное проведение акций, активное распространение промокодов на скидку и другие специальные предложения.
Промокоды – не единственный способ получить скидку при регистрации доменов и приобретении других услуг. Компания Reg.ru проводит также различные акции и регулярно запускает новые специальные предложения. Информация о них публикуется в разделе сайта «Акции и скидки». Чтобы не пропустить новые предложения, рекомендуется оформить подписку на рассылку регистратора, а также вступить в официальные группы организации в социальных сетях.
Еще один способ получить скидку – присоединиться к партнерской программе. Она позволяет клиентам получать специальные цены на услуги при выполнении определенных условий по обороту, сумме пополнения и т. д. Это выгодно для тех, кто регистрирует много доменов для себя или клиентов.
Компания Рег.ру изначально оказывала услуги по регистрации и обслуживанию доменных имен в российской национальной доменной зоне .RU. Именно эту услугу заказывают у регистратора чаще всего и сегодня. Клиенты также активно пользуются регистрацией доменов и в других зонах: .РФ, .COM, .NET, .ORG, .INFO, .ONLINE и т. д. Всего по состоянию на 2020 год в каталоге доступно более 750 различных зон.
Дополнительно компания предлагает со скидками по промокодам и без них следующие услуги:
хостинг и аренду виртуальных серверов (VPS);
аренду и размещение физических серверов в дата-центре;
администрирование;
готовые решения на базе CMS и фирменного конструктора Reg.ru;
облачные сервисы (G Suite, Alfresco, Liferay, Cyclos);
продажу SSL-сертификатов;
услуги по резервному копированию, мониторингу оборудования и сервисов.
Компания предлагает различные услуги со скидкой по купонам и без нее для обычных пользователей и бизнеса. Услуги обычно передаются в электронном виде, так что физическая доставка не нужна. Документы при необходимости отправляют клиентам по обычной почте или передают в офисе. Доступна в Рег.ру и возможность электронного документооборота.
Оплату регистратор принимает в рублях. Клиентам предложены следующие способы внесения платежей:
картами Visa, MasterCard, Maestro и Мир, в т. ч. через Apple Pay, Samsung Pay;
со счетов онлайн-кошельков Webmoney, QIWI, Яндекс.Деньги;
через платежную систему PayPal;
в онлайн-банках Сбербанка и Альфа-Банка;
наличными через партнерские терминалы и точки приема платежей;
безналичным переводом на расчетный счет компании.
Юридическим лицам предоставляется полный комплект документов для бухгалтерии. Промокод на первую покупку или последующие заказы можно использовать при любом способе оплаты, если другие ограничения не установлены в правилах конкретной акции. Для некоторых услуг Рег.ру предоставляет опцию «Доверительное продление» на 1 месяц.
Необходимо зайти на страницу Reg.ru и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Reg.ru необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 19
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Reg.ru.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
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|не требуется
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|Предлагаем выгодные акции и супер скидки от партнеров REG.ru
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