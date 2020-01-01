Как воспользоваться скидочным купоном на Reg.ru

Промокод – один из основных способов получить скидку при покупке доменов и услуг регистратора. Он представляет собой уникальную комбинацию из букв и цифр. Вводить данные такого купона следует во время оформления покупки. Действующие промокоды для получения скидки на первый заказ или последующую покупку можно найти на нашем сайте.

Инструкция по использованию купонов на скидку:

Выбрать актуальный промокод в списке и нажать на кнопку акции. Код купона будет показан на экране и скопирован в буфер обмена. Если для участия в акции промокод не требуется, появится предупреждение об этом. Добавить нужные услуги в корзину. Одновременно можно заказать регистрацию нескольких доменов, а также хостинг или другие услуги Reg.ru. Перейти к оформлению заказа и ввести промокод в предназначенное для него поле. Система пересчитает стоимость заказа с учетом скидок.

После активации промокода остается только оформить и оплатить покупку, следуя подсказкам на экране. Для управления услугами новому клиенту придется зарегистрировать личный кабинет на сайте.