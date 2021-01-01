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Юридический адрес:
121609, г. Москва, улица Крылатская, дом 37
Электронная почта:
store@respublica.ru
Телефон:
8 (495) 1500-55-8
Соц. сети:
6 оценок поставлено средняя 4.7
Ваши книжные полки уже трещат по швам, но Вы все равно голодным взглядом посматриваете в сторону книжных лавочек? Поздравляем, Вы – книгоман и это, возможно, самый лучший диагноз в мире! Что с этим делать? Ничего, просто продолжать поддерживать баланс книг в организме. А где? В таки ... х потрясающих книжных магазинах, как «Республика». Онлайн-магазин «Республика» это настоящее зазеркалье книг и других полезных товаров. Откройте для себя многообразие печатной продукции, а так же канцелярию, электронику и даже товары для спорта и отдыха. Добавьте к этому акции, которые сделают Ваши покупки выгоднее, бонусную программу и удобные условия доставки и оплаты – Вы получите идеальный онлайн-магазин. Вы хотели бы поближе познакомиться с сервисом? Воспользуйтесь одним из собранных нами Промокодов республика и насладитесь покупкой по сниженной цене!
Юридический адрес:
121609, г. Москва, улица Крылатская, дом 37
Электронная почта:
store@respublica.ru
Телефон:
8 (495) 1500-55-8
Соц. сети:
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Действующие акции и купоны опубликованы на нашем сайте. Чтобы ими воспользоваться, достаточно кликнуть на предложение и перейти в каталог магазина. Скопировать код при переходе не нужно, он сохранится в буфере обмена автоматически.
В динамичной ленте и баннерах главной страницы представлены действующие акции и выгодные предложения от ритейлера.
На странице заказа дано подробное описание лота, а также указана стоимость и виды доставки.
При оформлении предлагается выбрать вид скидки: промокод, сертификат, карта Много.ру или MULTIPASS. В нашем случае следует кликнуть на промокод, вставить символы и нажать «Применить». После этого стоимость товара уменьшится на номинал скидочного купона.
Следующим этапом идет оформление заказа. Для этого потребуется ввести ФИО, электронную почту, номер мобильного телефона, выбрать город получения и способ доставки. Далее нужно указать адрес и внести деньги банковской картой онлайн. Еще здесь можно ввести код подарочного сертификата и подписаться на рассылку магазина.
Актуальные предложения по купонам следует искать в разделах меню: «Скидки», «Акции» и тому подобных. Здесь можно найти такие бестселлеры, как:
Пиши, сокращай. Как создавать сильные тексты. Максим Ильяхов.
Тонкое искусство пофигизма. Марк Мэнсон.
Вино. Практический путеводитель. Мадлен Пакетт.
Новые правила деловой переписки. Максим Ильяхов.
Homo Deus. Краткая история будущего. Юваль Ной Харари.
Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности. Стивен Кови.
И еще сотни популярных изданий.
Помимо книг, повышенным спросом пользуется следующие лоты, к которым можно применить промокод:
Яндекс.Станция мини «Умная колонка с Алисой»;
виниловый проигрыватель Trio LP с радио, а также Max LP, Cruiser Deluxe Tweed CR8005D-TW и другие модели;
настольные игры: Имаджинариум, Колонизаторы, Имаджинариум Сумчатый, набор карт Пандора, Кодовые имена, набор Одиссея;
подарочные наборы, открытки и пакеты;
укулеле, губная гармоника, шарманка;
пластинки Depeche Mode, Queen, Боуи, Саймона Критчли, Виктора Цоя, Курта Кобейна, Rammstein и других легендарных исполнителей;
цветная и монохромная фотопленка, фотоаппараты;
игры SoulCalibur VI, Space Hulk Tactics и FIFA 18 на русском языке;
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В разделе сайта «Акции» всегда присутствует несколько предложений на скидки. Виды дисконтных мероприятий магазина РЕСПУБЛИКА перечислены ниже:
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Всем покупателям ритейлер предлагает принять участие в программе лояльности MULTIPASS. Обладатели накопительной карты получают процент от чека в виде бонусов (размер зависит от акции и адреса торговой точки), которыми впоследствии можно частично расплатиться за товары.
Еще РЕСПУБЛИКА ежемесячно дарит книгу стоимостью до 1 000 рублей при покупке абонемента, который часто предлагается с дисконтом.
Дополнительное поощрение в виде подарка доступно для участников программы Много.ру. Получить код карты можно бесплатно при регистрации на сервисе. Подробнее о программе лояльности читайте на сайте ритейлера.
Помимо промокодов и других дисконтных предложений, магазин организовывает тематические встречи, устраивает свидания вслепую, угощает кофе и проводит другие мероприятия для приятного досуга.
Книжный супермаркет РЕСПУБЛИКА предлагает тысячи товаров для саморазвития, отдыха и хорошего настроения. В этом интернет-магазине пользователь найдет популярные издания, оригинальную канцелярию, виниловые проигрыватели и пластинки, девайсы, косметику и товары для детей.
Магазин РЕСПУБЛИКА предлагает подборки книг от известных личностей и интересные литературные новинки. В разделе сайта Лекторий «Прямая речь» периодически проводятся трансляции c участием экспертов, релизы и другие онлайн-мероприятия. Компания регулярно радует клиентов новыми промокодами, запускает акции и раздает купоны на скидки.
Доставка по России осуществляется курьерской службой СДЭК до адреса покупателя или пункта выдачи. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске доступны самовывоз из торговой точки Respublica и срочная курьерская доставка.
Оплата производится банковской картой онлайн при оформлении. Также в качестве оплаты магазин принимает баллы «Спасибо» от Сбербанка до 50% от суммы покупки.
Необходимо зайти на страницу Республика и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Республика необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 13
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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|При подписке на новости скидка 10% по купону Республика
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