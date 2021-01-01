Как получить скидку от магазина РЕСПУБЛИКА

Действующие акции и купоны опубликованы на нашем сайте. Чтобы ими воспользоваться, достаточно кликнуть на предложение и перейти в каталог магазина. Скопировать код при переходе не нужно, он сохранится в буфере обмена автоматически.

В динамичной ленте и баннерах главной страницы представлены действующие акции и выгодные предложения от ритейлера.

На странице заказа дано подробное описание лота, а также указана стоимость и виды доставки.

При оформлении предлагается выбрать вид скидки: промокод, сертификат, карта Много.ру или MULTIPASS. В нашем случае следует кликнуть на промокод, вставить символы и нажать «Применить». После этого стоимость товара уменьшится на номинал скидочного купона.

Следующим этапом идет оформление заказа. Для этого потребуется ввести ФИО, электронную почту, номер мобильного телефона, выбрать город получения и способ доставки. Далее нужно указать адрес и внести деньги банковской картой онлайн. Еще здесь можно ввести код подарочного сертификата и подписаться на рассылку магазина.