Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 3

Промокоды и скидки Samsung | Март 2021

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10000Р
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Скидка
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Истекает через 20 дней

Беспл
доставка

Скидка
Доставим совершенно бесплатно с промокодом на скидку Samsung

При оформлении покупки от 3000 рублей. По Москве и Московской области. Подробности и товары, участвующие в акции, - на странице предложения

Истекает через 99 дней

3%
купон

Скидка
Новым пользователям выгода 3% по промокоду фирменного магазина Самсунг
Истекает через 7 дней

150000Р
купон

Скидка
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Истекает через 1 день

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Истекает через 20 дней

50%
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Скидка 50% на саундбар при покупке телевизора
Истекает через 1 день

Беспл
подарок

Скидка
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Истекает через 15 дней

Беспл
подарок

Скидка
Сменная рамка в подарок при покупке интерьерного телевизора The Frame TV
Истекает через 15 дней

15000Р
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Скидка
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Уцененные товары

На сайте магазина Samsung в разделе «Уцененные товары» находится продукция, на которую предоставляется скидка до 40% из-за небольших повреждений или распаковки: отсутствие пленки, предпродажный ремонт, витринный образец и другое. В этом разделе Вы найдете более 100 товаров: смартфон ... ы, телевизоры, микроволновые печи, стиральные машины и т.п.


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Телефон:
8-800-555-55-55

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 3

Уцененные товары

На сайте магазина Samsung в разделе «Уцененные товары» находится продукция, на которую предоставляется скидка до 40% из-за небольших повреждений или распаковки: отсутствие пленки, предпродажный ремонт, витринный образец и другое. В этом разделе Вы найдете более 100 товаров: смартфон ... ы, телевизоры, микроволновые печи, стиральные машины и т.п.


Посетить Samsung
Контакты Samsung

Телефон:
8-800-555-55-55

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Oldi
Huawei
Gearbest
123.ru
Just.ru
Philips
Banggood
Xiaomi

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Специальные предложения от Samsung

Как применить промокод в интернет-магазине Samsung

Как применить промокод в интернет-магазине Samsung

Чтобы получить дисконт по скидочному купону, нужно пройти регистрацию на сайте путем ввода ФИО, номера телефона, электронной почты и адреса. При этом в личном кабинете автоматически сформируется бонусный счет, на который будут начисляться баллы за покупки. 

Для ввода промокода следует добавить нужный товар в корзину и перейти к оформлению заказа. 

В появившееся поле необходимо вставить символы купона и нажать «Применить код». После изменения цены можно переходить к оплате и завершению оформления заказа. 

Виды промокодов, акций и купонов магазина Samsung

Виды промокодов, акций и купонов магазина Samsung

Продавец проводит дисконтные мероприятия на продукцию марки по всему ассортименту. Действующие специальные предложения можно найти в разделе «Акции» и «Распродажа». Магазин регулярно предлагает следующие дисконты:

  • скидки на товары в определенных категориях и продуктовых линейках;

  • купон фиксированного номинала при покупке товара от установленной суммы;

  • скидки в процентном и рублевом эквиваленте на конкретные изделия;

  • дисконт по бонусной программе;

  • промокоды на отдельные позиции;

  • бесплатную доставку.

Для каждого клиента, который создаст личный кабинет на сайте, будет открыт бонусный счет для начисления баллов за покупки. В рамках программы лояльности продавец возвращает до 7% от стоимости чека, за исключением товарной группы «Телевизоры», где процент бонуса ограничен 5% от суммы. Единицы начисляются через 15 дней после оплаты заказа.

Накопленными баллами можно рассчитаться за смартфон, фитнес-браслет, смарт-часы и планшеты до 15% от их стоимости, за остальные покупки допускается вносить оплату бонусами до 20% при оформлении оффера в интернет-магазине. При этом 1 бонус равен 1 российскому рублю. 

Оплата и доставка в интернет-магазине Samsung

Оплата и доставка в интернет-магазине Samsung

Для жителей столицы доставка мобильных устройств стоимостью от 3000 рублей бесплатная, а для проживающих в Московской области минимальная сумма покупки для безвозмездной транспортировки равна 10 000 руб. Также в пределах МКАД бесплатно привезут товары из категории ТВ/IT/малая бытовая техника. В остальных случаях стоимость логистики определяется индивидуально с учетом габаритов товара, удаленности адреса от склада и других факторов. Магазин периодически предлагает промокоды на доставку.

Следует учесть, что магазин Samsung не доставляет посылки в торговые центры, гостиницы, рестораны и другие общественные места.

Оплата производится онлайн банковской картой на сайте, наличными курьеру, картой при получении, банковским переводом или в рассрочку от банка-партнера на срок от 6 до 24 месяцев. Условия финансирования индивидуальны и могут отличаться в зависимости от выбранных позиций.

Фирменный интернет-магазин Samsung

Фирменный интернет-магазин Samsung

Южнокорейская группа компаний по разработке, производству и продаже высокотехнологичных устройств Samsung была основана в 1938 году. Центральный офис корпорации находится в Сувоне, а представительства — по всему миру. 

История Samsung началась с маленького склада-мельницы по производству рисовой муки и лапши. А сегодня Самсунг — это транснациональный конгломерат, в сферу интересов которого входят: химическая, тяжелая, легкая промышленность, строительство, автомобили, финансы, маркетинг и реклама, сфера развлечений и др. 

Примечательно, что корпорация Samsung построила в столице Южной Кореи, городе Сеуле, самый масштабный в стране развлекательный парк Everland. Еще группа компаний владеет сетью гостиниц The Shilla Hotels & Resorts, которые входят в топ-10 лучших мест для досуга.

Сегодня 70% бизнеса конгломерата составляет электроника. Производитель известен в России и странах постсоветского пространства как марка смартфонов, стиральных машин, ноутбуков, мониторов, телевизоров, кондиционеров и другой техники для дома и офиса. Фирменную продукцию бренда можно купить во всех крупных торговых сетях электротоваров, а также залах Самсунг и фирменном интернет-магазине. 

Для новых и постоянных покупателей наш сервис предлагает воспользоваться действующим промокодом на скидку и сэкономить при покупке телефона, планшета или другого устройства.

Популярные товары бренда Samsung, на которые действуют промокоды

Популярные товары бренда Samsung, на которые действуют промокоды

Среди потребителей востребованы товары Самсунг из всех категорий. Особой популярностью пользуются новинки гаджетов, такие как:

  • флагманские смартфоны Samsung Galaxy;

  • планшеты с ударопрочным защитным стеклом и лаконичным дизайном, позволяющие работать параллельно в нескольких приложениях;

  • смарт-часы, фитнес-браслеты, очки виртуальной реальности и другие гаджеты;

  • наушники и аксессуары к устройствам.

Помимо мобильных устройств, среди покупателей популярна инновационная техника:

  • стиральные машины, работающие по технологиям QuickDrive и АddWash;

  • пылесосы с системой Anti-tangle;

  • холодильники, собранные по технологии SpaceMax;

  • роботы-пылесосы.

Товары в указанных выше категориях можно купить по специальному промокоду нашего сервиса в рамках действующей акции.

Часто задаваемые вопросы про Samsung

★ Как получить промокоды в Samsung?

Необходимо зайти на страницу Samsung и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Samsung?

Чтобы воспользоваться промокодом от Samsung необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Samsung доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 13

★ Все ли предложения Samsung актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Samsung.

★ Почему стоит использовать купоны Samsung?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Samsung

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Samsung дарит выгоду до 40% на бытовую техникуREF***
ПромокодДисконт до 8000 рублей на планшеты Galaxy Tab S7 по промокоду СамсунгTAB***
ПромокодСмарт-часы Galaxy Watch3|Active 2 с выгодой до 5000 рублейW5***
СкидкаСмартфоны Galaxy S21 с выгодой до 10000 рублей с купоном на Самсунгне требуется
СкидкаДоставим совершенно бесплатно с промокодом на скидку Samsungне требуется
СкидкаНовым пользователям выгода 3% по промокоду фирменного магазина Самсунгне требуется
СкидкаТелевизоры и саундбары с выгодой до 150000 рублей в черную пятницуне требуется
СкидкаМобильные телефоны с выгодой до 30000 рублей с промокодом Самсунгне требуется

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