Как применить промокод в интернет-магазине Samsung

Чтобы получить дисконт по скидочному купону, нужно пройти регистрацию на сайте путем ввода ФИО, номера телефона, электронной почты и адреса. При этом в личном кабинете автоматически сформируется бонусный счет, на который будут начисляться баллы за покупки.

Для ввода промокода следует добавить нужный товар в корзину и перейти к оформлению заказа.

В появившееся поле необходимо вставить символы купона и нажать «Применить код». После изменения цены можно переходить к оплате и завершению оформления заказа.