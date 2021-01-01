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40%
купон
8000Р
купон
5000Р
купон
10000Р
купон
Беспл
доставка
При оформлении покупки от 3000 рублей. По Москве и Московской области. Подробности и товары, участвующие в акции, - на странице предложения
3%
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150000Р
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На сайте магазина Samsung в разделе «Уцененные товары» находится продукция, на которую предоставляется скидка до 40% из-за небольших повреждений или распаковки: отсутствие пленки, предпродажный ремонт, витринный образец и другое. В этом разделе Вы найдете более 100 товаров: смартфон ... ы, телевизоры, микроволновые печи, стиральные машины и т.п.
Телефон:
8-800-555-55-55
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 3
На сайте магазина Samsung в разделе «Уцененные товары» находится продукция, на которую предоставляется скидка до 40% из-за небольших повреждений или распаковки: отсутствие пленки, предпродажный ремонт, витринный образец и другое. В этом разделе Вы найдете более 100 товаров: смартфон ... ы, телевизоры, микроволновые печи, стиральные машины и т.п.
Телефон:
8-800-555-55-55
Соц. сети:
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Чтобы получить дисконт по скидочному купону, нужно пройти регистрацию на сайте путем ввода ФИО, номера телефона, электронной почты и адреса. При этом в личном кабинете автоматически сформируется бонусный счет, на который будут начисляться баллы за покупки.
Для ввода промокода следует добавить нужный товар в корзину и перейти к оформлению заказа.
В появившееся поле необходимо вставить символы купона и нажать «Применить код». После изменения цены можно переходить к оплате и завершению оформления заказа.
Продавец проводит дисконтные мероприятия на продукцию марки по всему ассортименту. Действующие специальные предложения можно найти в разделе «Акции» и «Распродажа». Магазин регулярно предлагает следующие дисконты:
скидки на товары в определенных категориях и продуктовых линейках;
купон фиксированного номинала при покупке товара от установленной суммы;
скидки в процентном и рублевом эквиваленте на конкретные изделия;
дисконт по бонусной программе;
промокоды на отдельные позиции;
бесплатную доставку.
Для каждого клиента, который создаст личный кабинет на сайте, будет открыт бонусный счет для начисления баллов за покупки. В рамках программы лояльности продавец возвращает до 7% от стоимости чека, за исключением товарной группы «Телевизоры», где процент бонуса ограничен 5% от суммы. Единицы начисляются через 15 дней после оплаты заказа.
Накопленными баллами можно рассчитаться за смартфон, фитнес-браслет, смарт-часы и планшеты до 15% от их стоимости, за остальные покупки допускается вносить оплату бонусами до 20% при оформлении оффера в интернет-магазине. При этом 1 бонус равен 1 российскому рублю.
Для жителей столицы доставка мобильных устройств стоимостью от 3000 рублей бесплатная, а для проживающих в Московской области минимальная сумма покупки для безвозмездной транспортировки равна 10 000 руб. Также в пределах МКАД бесплатно привезут товары из категории ТВ/IT/малая бытовая техника. В остальных случаях стоимость логистики определяется индивидуально с учетом габаритов товара, удаленности адреса от склада и других факторов. Магазин периодически предлагает промокоды на доставку.
Следует учесть, что магазин Samsung не доставляет посылки в торговые центры, гостиницы, рестораны и другие общественные места.
Оплата производится онлайн банковской картой на сайте, наличными курьеру, картой при получении, банковским переводом или в рассрочку от банка-партнера на срок от 6 до 24 месяцев. Условия финансирования индивидуальны и могут отличаться в зависимости от выбранных позиций.
Южнокорейская группа компаний по разработке, производству и продаже высокотехнологичных устройств Samsung была основана в 1938 году. Центральный офис корпорации находится в Сувоне, а представительства — по всему миру.
История Samsung началась с маленького склада-мельницы по производству рисовой муки и лапши. А сегодня Самсунг — это транснациональный конгломерат, в сферу интересов которого входят: химическая, тяжелая, легкая промышленность, строительство, автомобили, финансы, маркетинг и реклама, сфера развлечений и др.
Примечательно, что корпорация Samsung построила в столице Южной Кореи, городе Сеуле, самый масштабный в стране развлекательный парк Everland. Еще группа компаний владеет сетью гостиниц The Shilla Hotels & Resorts, которые входят в топ-10 лучших мест для досуга.
Сегодня 70% бизнеса конгломерата составляет электроника. Производитель известен в России и странах постсоветского пространства как марка смартфонов, стиральных машин, ноутбуков, мониторов, телевизоров, кондиционеров и другой техники для дома и офиса. Фирменную продукцию бренда можно купить во всех крупных торговых сетях электротоваров, а также залах Самсунг и фирменном интернет-магазине.
Для новых и постоянных покупателей наш сервис предлагает воспользоваться действующим промокодом на скидку и сэкономить при покупке телефона, планшета или другого устройства.
Среди потребителей востребованы товары Самсунг из всех категорий. Особой популярностью пользуются новинки гаджетов, такие как:
флагманские смартфоны Samsung Galaxy;
планшеты с ударопрочным защитным стеклом и лаконичным дизайном, позволяющие работать параллельно в нескольких приложениях;
смарт-часы, фитнес-браслеты, очки виртуальной реальности и другие гаджеты;
наушники и аксессуары к устройствам.
Помимо мобильных устройств, среди покупателей популярна инновационная техника:
стиральные машины, работающие по технологиям QuickDrive и АddWash;
пылесосы с системой Anti-tangle;
холодильники, собранные по технологии SpaceMax;
роботы-пылесосы.
Товары в указанных выше категориях можно купить по специальному промокоду нашего сервиса в рамках действующей акции.
Необходимо зайти на страницу Samsung и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Samsung необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 13
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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|Смарт-часы Galaxy Watch3|Active 2 с выгодой до 5000 рублей
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