Промокоды и скидки Семицветик | Март 2021

Важное о Semicvetic

Компания Semicvetic – известный магазин цветов в Санкт-Петербурге. База была открыта в 2006 году, и на сегодняшний день ее флористы создали уже более миллиона букетов. Компания постоянно следит за трендами в цветочном бизнесе и пополняет каталог новыми композициями.

Магазин доставляет цветы напрямую из Кении, Эквадора и Голландии. Semicvetic гарантирует свежесть букетов. Если у клиента возникнут вопросы по качеству цветов, их решат в течение нескольких дней. При выборе композиций можно заказать обратный звонок или попросить о помощи с покупкой в онлайн-чат. Менеджеры компании работают круглосуточно.