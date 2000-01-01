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Промокоды и скидки Семицветик | Март 2021

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Выгодная доставка цветов и подарков в Semicvetic

Магазин Семицветик предлагает цветочные композиции, мягкие игрушки и сладкие подарки с круглосуточной доставкой. Чтобы дополнительно снизить цену предложений из каталога, можно использовать промокоды Semicvetic, собранные на этой странице. Услуги доступны жителям Санкт-Петербурга и ... Ленинградской области. Чтобы получать информацию об акциях магазина и скидочных кодах, можно подписаться на обновления или присоединиться к бренду в социальных сетях. Купоны Semicvetic могут действовать на весь выбор товаров, отдельные модели или категории.


Посетить Семицветик
Контакты Семицветик

Юридический адрес:
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ул. Стремянная, д. 13

Электронная почта:
info@semicvetic.com

Телефон:
8 (812) 244 86 81

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Выгодная доставка цветов и подарков в Semicvetic

Магазин Семицветик предлагает цветочные композиции, мягкие игрушки и сладкие подарки с круглосуточной доставкой. Чтобы дополнительно снизить цену предложений из каталога, можно использовать промокоды Semicvetic, собранные на этой странице. Услуги доступны жителям Санкт-Петербурга и ... Ленинградской области. Чтобы получать информацию об акциях магазина и скидочных кодах, можно подписаться на обновления или присоединиться к бренду в социальных сетях. Купоны Semicvetic могут действовать на весь выбор товаров, отдельные модели или категории.


Посетить Семицветик
Контакты Семицветик

Юридический адрес:
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ул. Стремянная, д. 13

Электронная почта:
info@semicvetic.com

Телефон:
8 (812) 244 86 81

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Специальные предложения от Семицветик

Важное о Semicvetic

Важное о Semicvetic

Компания Semicvetic – известный магазин цветов в Санкт-Петербурге. База была открыта в 2006 году, и на сегодняшний день ее флористы создали уже более миллиона букетов. Компания постоянно следит за трендами в цветочном бизнесе и пополняет каталог новыми композициями.

Магазин доставляет цветы напрямую из Кении, Эквадора и Голландии. Semicvetic гарантирует свежесть букетов. Если у клиента возникнут вопросы по качеству цветов, их решат в течение нескольких дней. При выборе композиций можно заказать обратный звонок или попросить о помощи с покупкой в онлайн-чат. Менеджеры компании работают круглосуточно.

Как активировать промокод на сайте Семицветик

Как активировать промокод на сайте Семицветик

Чтобы заказ букета в магазине Semicvetic был более выгодным, нужно воспользоваться промокодом на скидку. Актуальные предложения опубликованы у нас на сайте. Для активации промокода действуйте по инструкции:

  1. Выберите подходящий код купона на нашем сайте. При поиске действующего предложения посмотрите условия активации. Некоторые промокоды дают скидку только на часть товаров в ассортименте.

  2. Нажмите на выбранный промокод, и он будет моментально скопирован в буфер обмена. 

  3. Перейдите на сайт Семицветик и добавьте цветочную композицию в корзину.

  4. Во время оформления заказа вставьте промокод в соответствующее поле и нажмите «Применить».

Сумма заказа снизится сразу после ввода кода скидочного купона. Затем покупатель может переходить к выбору удобного способа оплаты.  

Другие способы сэкономить в Semicvetic

Другие способы сэкономить в Semicvetic

Сэкономить на покупке цветов в магазине Семицветик можно и другими способами:

  • Акции. Компания регулярно проводит распродажи букетов в различных категориях. Узнать о новых скидочных предложениях можно в разделе «Акции».

  • Гарантия низкой цены. Если в другом магазине аналогичный товар стоит дешевле, в Семицветик снизят стоимость. Для этого нужно заполнить форму на странице букета.

  • Рассылка. Клиентам, которые оставили электронную почту и имя в специальной форме, постоянно присылают информацию с новостями компании и предстоящими распродажами. Кроме того, сразу после подписки на рассылку пользователь получает персональный промокод.

  • Страницы в соцсетях. У Semicvetic есть группы во ВКонтакте, Instagram и Facebook. Стоит подписаться на них, чтобы раньше остальных узнавать об акциях и новинках в каталоге. Среди пользователей регулярно проводят розыгрыши, а также иногда публикуют для них промокоды.

Выгоднее всего делать заказы корпоративным клиентам, которым нужно оформить зал для проведения презентации, корпоратива, выставки или другого торжественного мероприятия. Им предлагают дополнительные скидки на букеты и детальный отчет о проделанной работе.      

При покупке партий товаров цены снижаются. Оптовый каталог доступен в личном кабинете, логин и пароль к которому дают после обращения к менеджеру.

Что заказать в Semicvetic со скидкой

Что заказать в Semicvetic со скидкой

Цветочный магазин Semicvetic предлагает широкий ассортимент букетов, представленных в различных категориях. Клиенты могут со скидкой заказать:

  • тюльпаны и розы разных оттенков;

  • композиции: сердца из роз, цветы в пробирках, корзины с тюльпанами и другими цветами;

  • букеты в коробке: шляпной, в форме сердца, деревянной;

  • цветы: альстромерии, герберы, ромашки, подсолнухи, орхидеи, ирисы, лилии, пионы, фрезии, астры.

На сайте также доступен отдельный каталог с цветочными композициями для различных поводов. Можно по скидке заказать букет на день рождения, свадьбу, 14 февраля и другое торжественное мероприятие.

Помимо цветов, в интернет-магазине можно купить подарки, которые станут приятным дополнением к заказу. На этой странице доступны ароматические свечи, конфеты, вазы, мягкие игрушки и мороженое. Также есть раздел с воздушными шарами для разных поводов. Кроме того, доступна страница с открытками в необычных дизайнах, в которых можно написать свои пожелания.

Как оплатить и получить заказы Semicvetic

Как оплатить и получить заказы Semicvetic

Для оплаты заказа в магазине Semicvetic можно воспользоваться одним из следующих способов:

  • наличными при получении заказа;

  • банковской картой (компания принимает карты платежных систем Visa, Maestro и MasterCard);

  • электронными деньгами через сервис WebMoney;

  • через банковские системы Альфа-Клик, Связной Банк, Уралсиб Банк.

При покупке свадебных букетов и корзин с цветами действует предоплата заказа. В случае отказа деньги не возвращаются.

При оформлении можно выбрать опцию доставки цветов от анонимного отправителя.

Действует курьерская доставка заказов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Цветы можно получить круглосуточно. На сроки доставки влияет загруженность курьерской службы.

За дополнительную плату жители Санкт-Петербурга могут установить точное время доставки. Если курьер не прибудет к нужному часу, эта сумма возвращается клиенту. О доставке получателя уведомят по телефону. 

Стоимость заказов, для доставки которых требуется спецтранспорт, рассчитывается отдельно.

Заказ также можно забрать из пункта самовывоза, сообщив номер заказа. В этом случае оплачивается только стоимость цветов.

Часто задаваемые вопросы про Семицветик

★ Как получить промокоды в Семицветик?

Необходимо зайти на страницу Семицветик и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Семицветик?

Чтобы воспользоваться промокодом от Семицветик необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Семицветик доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 13

★ Все ли предложения Семицветик актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Семицветик.

★ Почему стоит использовать купоны Семицветик?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Семицветик

Тип купонаОписаниеКод
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